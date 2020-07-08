 إسرائيل: نفذنا ضربة في سوريا رداً على إطلاق صاروخ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 09.02.2022

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سياسة واقتصاد

إسرائيل: نفذنا ضربة في سوريا رداً على إطلاق صاروخ

قال الجيش الإسرائيلي إن صاروخاً مضاد للطائرات أطلق من سوريا باتجاه إسرائيل تسبب في إطلاق صفارات الإنذار في أجزاء من إسرائيل والضفة الغربية قبل أن ينفجر في الجو، ما استدعى الرد.

صورة من الأرشيف لقصف إسرائيلي استهدف دمشق

صورة من الأرشيف لقصف إسرائيلي استهدف دمشق

قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم بطاريات صواريخ في سوريا اليوم الأربعاء (التاسع من شباط/فبراير 2022) بعد إطلاق صاروخ مضاد للطائرات باتجاه إسرائيل خلال ما أفاد التلفزيون السوري بأنها ضربة استهدفت في وقت سابق مواقع في محيط دمشق.

مختارات

في الرابع عشر من ديسمبر 1981 ضمت إسرائيل رسميا هضبة الجولان التي احتلتها من سوريا بحرب الأيام الستة 1967. وتبرر إسرائيل قرارها بوجود أبعاد تاريخية وإستراتيجية وتصر على اعتبار الهضبة أرضا تابعة لها رغم رفض الأمم المتحدة.

ضربت إسرائيل مرتين منشآت أسلحة كيماوية في سوريا على مدى العامين الماضيين في حملة تستهدف منع دمشق من استئناف إنتاج الأسلحة الكيميائية، بحسب ما كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية. وامتنع الجيش الإسرائيلي عن التعليق.

ورفض متحدث عسكري التعليق على التقرير السوري عن هجوم إسرائيلي أولي بالقرب من العاصمة السورية، والذي وردت أنباء عن أنه أودى بحياة جندي وإصابة خمسة. لكن الجيش قال إنه نفذ ضربة مضادة في سوريا ردا على إطلاق صاروخ مضاد للطائرات. وأضاف أن الصاروخ تسبب في إطلاق صفارات الإنذار في أجزاء من إسرائيل والضفة الغربية قبل أن ينفجر في الجو.

وقال الجيش على تويتر "عقب إطلاق صاروخ مضاد للطائرات في وقت سابق الليلة، هاجمت قوات الدفاع الإسرائيلية رادارا وبطاريات صواريخ أرض جو أُطلقت على طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي".

وتحدث التلفزيون السوري في وقت سابق عن إسقاط الدفاعات الجوية السورية عددا من الصواريخ الإسرائيلية في سماء دمشق. وقال التلفزيون السوري إنه تم تنفيذ هجوم بصواريخ من اتجاه الجولان  مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق.

 

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صاروخ سوري يصيب إسرائيل. طائش أم متعمد؟

وشنت إسرائيل هجمات متكررة على ما تقول إنها أهداف إيرانية في سوريا، حيث ساندت قوات مدعومة من طهران بقيادة حزب الله اللبناني الرئيس بشار الأسد على مدى العقد الماضي.

ومنذ بدء النزاع السوري، تستهدف إسرائيل دورياً مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

وطال قصف إسرائيلي في 31 كانون الثاني/يناير "مواقع عسكرية ومستودعات أسلحة وذخائر" تابعة لحزب الله شمال شرق دمشق، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأعلنت إسرائيل في السادس من الشهر ذاته إطلاقها قذائف مدفعية على الجانب السوري من الحدود بعد رصدها "عدداً من المشتبه بهم داخل نقاط عسكرية".

كما قتل مسلحان مواليان للنظام السوري لدمشق جراء قصف إسرائيلي استهدف في 28 كانون الأول/ديسمبر مرفأ اللاذقية في غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد.

خ.س/إ.ف (رويترز، أ ف ب)

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  • Syrien Flüchtlingslager UNESCO Babisqa

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  • Syrien Flüchtlingslager UNESCO Babisqa

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  • Syrien Flüchtlingslager UNESCO Babisqa

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  • Syrien Flüchtlingslager UNESCO Babisqa

    إدلب... مدن أثرية "منسية" تتحول لمخيمات للاجئين

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