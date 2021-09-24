مشروب طبيعي يساعدك على تجاوز مزاج الخريف الثقيل!

تتغير الحالة النفسية للعديد من الأشخاص بتغير فصول السنة، ويعرف فصل الخريف بتأثيره السلبي على كثيرين ممن لا يحتملون كآبة الجو انخفاض درجات الحرارة فيه، ما يؤدي إلى انخفاض الروح المعنوية وتراجع الطاقة الإيجابية لديهم!

وقد أصبحت كآبة الخريف واقعاً مستشرياً في الآونة الأخيرة، خصوصاً في ظل رتابة الحياة بين العمل عن بعد في المنزل، وقلة التواصل مع الآخرين.

ولتجاوز كل ذلك بأبسط الحلول، تقترح مجلة "غرازيا" الفرنسية الأسبوعية، جعل الفواكه والخضروات علاجاً لاكتئاب الخريف. وتقدم المجلة في مقال خاص خلطات تؤدي إلى نظام غذائي متوازن ونمط حياة صحي. فالفيتامينات التي تحتوي عليها الخضروات والفواكه ستساعدك على إعادة بعض النشاط إلى حياتك، حسب المقال.

وتنصح المجلة بالتركيز على الفواكه والخضروات الغنية بالفيتامين "ب" والتي تساهم في إنتاج الطاقة وتقوية المناعة والتكيف مع الإجهاد، بالإضافة إلى ثمار الحمضيات الغنية بالفيتامين "سي" والتي تقضي على التعب وتقوي الجهاز المناعي، حسب المجلة.

كما توصي "غرازيا" بتناول عصير مضاد للاكتئاب يتكون من الفواكه والخضروات الغنية بفيتامينات "ب" والحديد وصبغة الـ"بيتا كاروتين". وللحصول على عصير كهذا، تنصح المجلة بمزج مكونات اللائحة التالية، باستعمال عنصر واحد من كل نوع:

- فيتامين "ب": السبانخ، الهليون، القرنبيط، الخيار، الملفوف.

- فيتامين "سي": الليمون، الزنباع (غريب فروت)، البرتقال، الكليمونتين (يوسف أفندي).

- بيتا كاروتين: الجزر.

- بيتين: الشمندر.

كما تقترح المجلة الفرنسية تناول كأس من عصير أخضر "ضد الكآبة"، بمزح المكونات التانية: خيارة وثلاثة من سيقان الكرفس واثنتان من أوراق السلق، حفنة من البقدونس، نصف تفاحة خضراء وليمونة واحدة.

م.ب/خ.س