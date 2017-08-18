أشهر 10 عادات ألمانية في الخريف والشتاء

المنتجعات الصحية

على الرغم من أن العديد من المجمعات الصحية مفتوحة طوال العام، غير أنها تجذب الزوار بشكل أكبر في فصلي الخريف والشتاء عندما تأخذ الحرارة بالانخفاض. وقد يفاجأ الكثير من الأجانب باكتشاف أن العري هو أحد المتطلبات في بعض مناطق المنتجع الصحي- لذا من الضروري إحضار منشفة للجلوس على مقاعد حمامات الساونا.