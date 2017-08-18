أشهر 10 عادات ألمانية في الخريف والشتاء

إنه موسم غني بالألوان التي تشجع على القيام بنزهة في الغابات والاستمتاع بالطبيعة المميزة في هذا الوقت وقراءة كتاب جيد .تعرف بالصور على 10 أشياء يقوم بها الألمان عادة عندما تصبح الأيام أقصر وأكثر برودة.
عيد القديس مارتن
كل عام في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر، تحتفل العائلات الألمانية مع أطفالهم الصغار بعيد القديس مارتن عبر غناء الأغاني والسير في الطرقات بالفوانيس الورقية التي يعدها الصغار. يتذكر الكبار والصغار في هذا اليوم القديس مارتن تورز، الذي يقال إنه تقاسم عباءته مع متسول أثناء عاصفة. وغالباً ما يرافق موكب الأطفال شخصاً يلعب دور القديس مارتن يعتلي حصاناً.
انطلاق الكرنفال
في نفس اليوم الذي يحتفل فيه بعيد القديس مارتن وتحديداً، في اليوم الحادي عشر من الشهر الحادي عشر في تمام الساعة 11:11 صباحاً تحتفل "معاقل" الكرنفال الألماني : كولونيا، ودوسلدورف، وماينز بانطلاق الكرنفال من خلال تجمع الناس بأزياء تنكرية في مركز المدينة.
اللعب مع الكستناء
يجمع الأطفال الكستناء المخبأة في قشرة شائكة- غير صالحة للأكل- المتساقطة في الحدائق في فصل الخريف. إذ يمكنهم تحويلها إلى قلادات أو أشكال صغيرة عبر ربطها بأعواد تنظيف الأسنان.
جمع الفطر
قد يكون جمع الفطر أحد أجمل الأشياء التي يوفرها فصل الخريف بألمانيا. وإذا حالفك الحظ قد تعثر على أنواع جيدة من الفطر. ويعتبر الألمان خبراء فعلاً في أنواع الفطر، إذ بإمكانهم تمييز الأنواع السامة عن غيرها بسهولة.
الاستمتاع بأوراق الأشجار
يعد المشي في الغابة للاستمتاع بأوراق الخريف بألوانها الجميلة أحد الأنشطة المعتادة في عطلة نهاية الأسبوع. في المدينة، تتراكم الأوراق على الرصيف، في انتظار أن يتم جرفها.
المنتجعات الصحية
على الرغم من أن العديد من المجمعات الصحية مفتوحة طوال العام، غير أنها تجذب الزوار بشكل أكبر في فصلي الخريف والشتاء عندما تأخذ الحرارة بالانخفاض. وقد يفاجأ الكثير من الأجانب باكتشاف أن العري هو أحد المتطلبات في بعض مناطق المنتجع الصحي- لذا من الضروري إحضار منشفة للجلوس على مقاعد حمامات الساونا.
ملابس صوفية
يفضل العديد من الآباء الألمان أن يرتدي أطفالهم الملابس المصنوعة من الصوف الطبيعي من الرأس حتى أخمص القدمين، كما أن العديد من البالغين يميلون لارتداء الجوارب الصوفية الطويلة. وتعتبر هذه الملابس باهظة الثمن، غير أنها الأمثل للحماية من برد الشتاء. كما تحتاج إلى طريقة تخزين خاصة خلال فصل الصيف.
عودة تشغيل التدفئة
عندما يصبح الجو بارداً، تعود أجهزة التدفئة للعمل في البيوت الألمانية. على الرغم من أن معظم الشقق يتم تدفئتها بالغاز، غير أن بعض المنازل القديمة ما زالت تعتمد على الفحم كما في الزمن القديم.
فتح النوافذ
التهوية..كلمة مهمة في البيوت الألمانية خلال الخريف والشتاء، من العادات الألمانية، فتح النوافذ لبضع دقائق لتهوية المنزل حتى عندما يكون الجو بارداً للغاية لمنع الرطوبة والعفن.
تقويم عيد الميلاد
تقليد ألماني لطيف آخر وهو اقتناء تقويم عيد الميلاد والذي يستخدم لحساب آخر 24 يوماً قبل عيد الميلاد 24 كانون الأول/ ديسمبر. وتستغل المحلات التجارية الألمانية هذا التقويم لعرض منتجاتهم وبيعها عبره. أما بالنسبة لتقويم عيد الميلاد الخاص بالأطفال فهو يخبئ لهم قطعة من الحلوى كل يوم. إليزابيث غرينير/ ريم ضوا.
عيد القديس مارتن
كل عام في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر، تحتفل العائلات الألمانية مع أطفالهم الصغار بعيد القديس مارتن عبر غناء الأغاني والسير في الطرقات بالفوانيس الورقية التي يعدها الصغار. يتذكر الكبار والصغار في هذا اليوم القديس مارتن تورز، الذي يقال إنه تقاسم عباءته مع متسول أثناء عاصفة. وغالباً ما يرافق موكب الأطفال شخصاً يلعب دور القديس مارتن يعتلي حصاناً.
انطلاق الكرنفال
في نفس اليوم الذي يحتفل فيه بعيد القديس مارتن وتحديداً، في اليوم الحادي عشر من الشهر الحادي عشر في تمام الساعة 11:11 صباحاً تحتفل "معاقل" الكرنفال الألماني : كولونيا، ودوسلدورف، وماينز بانطلاق الكرنفال من خلال تجمع الناس بأزياء تنكرية في مركز المدينة.
اللعب مع الكستناء
يجمع الأطفال الكستناء المخبأة في قشرة شائكة- غير صالحة للأكل- المتساقطة في الحدائق في فصل الخريف. إذ يمكنهم تحويلها إلى قلادات أو أشكال صغيرة عبر ربطها بأعواد تنظيف الأسنان.
جمع الفطر
قد يكون جمع الفطر أحد أجمل الأشياء التي يوفرها فصل الخريف بألمانيا. وإذا حالفك الحظ قد تعثر على أنواع جيدة من الفطر. ويعتبر الألمان خبراء فعلاً في أنواع الفطر، إذ بإمكانهم تمييز الأنواع السامة عن غيرها بسهولة.
الاستمتاع بأوراق الأشجار
يعد المشي في الغابة للاستمتاع بأوراق الخريف بألوانها الجميلة أحد الأنشطة المعتادة في عطلة نهاية الأسبوع. في المدينة، تتراكم الأوراق على الرصيف، في انتظار أن يتم جرفها.
المنتجعات الصحية
على الرغم من أن العديد من المجمعات الصحية مفتوحة طوال العام، غير أنها تجذب الزوار بشكل أكبر في فصلي الخريف والشتاء عندما تأخذ الحرارة بالانخفاض. وقد يفاجأ الكثير من الأجانب باكتشاف أن العري هو أحد المتطلبات في بعض مناطق المنتجع الصحي- لذا من الضروري إحضار منشفة للجلوس على مقاعد حمامات الساونا.
ملابس صوفية
يفضل العديد من الآباء الألمان أن يرتدي أطفالهم الملابس المصنوعة من الصوف الطبيعي من الرأس حتى أخمص القدمين، كما أن العديد من البالغين يميلون لارتداء الجوارب الصوفية الطويلة. وتعتبر هذه الملابس باهظة الثمن، غير أنها الأمثل للحماية من برد الشتاء. كما تحتاج إلى طريقة تخزين خاصة خلال فصل الصيف.
عودة تشغيل التدفئة
عندما يصبح الجو بارداً، تعود أجهزة التدفئة للعمل في البيوت الألمانية. على الرغم من أن معظم الشقق يتم تدفئتها بالغاز، غير أن بعض المنازل القديمة ما زالت تعتمد على الفحم كما في الزمن القديم.
فتح النوافذ
التهوية..كلمة مهمة في البيوت الألمانية خلال الخريف والشتاء، من العادات الألمانية، فتح النوافذ لبضع دقائق لتهوية المنزل حتى عندما يكون الجو بارداً للغاية لمنع الرطوبة والعفن.
تقويم عيد الميلاد
تقليد ألماني لطيف آخر وهو اقتناء تقويم عيد الميلاد والذي يستخدم لحساب آخر 24 يوماً قبل عيد الميلاد 24 كانون الأول/ ديسمبر. وتستغل المحلات التجارية الألمانية هذا التقويم لعرض منتجاتهم وبيعها عبره. أما بالنسبة لتقويم عيد الميلاد الخاص بالأطفال فهو يخبئ لهم قطعة من الحلوى كل يوم. إليزابيث غرينير/ ريم ضوا.