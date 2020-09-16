بهذه المشروبات يمكنك استقبال يومك بنشاط وحيوية!

الآن وبعد أن انتصرت على رغبتك في العودة إلى النوم مجدداً بعد إغلاق المنبه، سيكون التحدي الآخر يدور حول المشروب الذي ستشربه. إذ قد تكون بعض المشروبات التي تبدو شهية المذاق في الواقع مضرة بالصحة. لهذا السبب إليك بعض المشروبات التي ينصح بها الخبراء في ساعات الاستيقاظ الأولى:
الماء حتى لو لم تشعر بالعطش:
أجمع الخبراء على أن شرب الماء صباحاً قبل شرب أي شيء آخر من أهم الأشياء التي تقدمها لجسمك، حتى لو بدا الأمر مزعجاً أحياناً، فهذا أكثر ما يحتاجه جسمك لترطيبه بعد ليلة من النوم، للبقاء رطباً بشكل كافٍ طوال اليوم. وبإمكانك إضافة بعض شرائح الليمون إلى كأس الماء أو بعض قطع الخيار أو الفواكه.
يبقى الماء المشروب المفضل الذي ينصح به الخبراء.
تجنب اتباع الرائج:
ليس ما كل ينال انتشاراً على مواقع التواصل الاجتماعي يعني بالضرورة أنه صحيح. ففي حين يتوجه كثير من الأشخاص الذين يتبعون نظام "الكيتو" إلى إضافة الزبدة أو بعض أنواع الزيوت إلى قهوتهم الصباحية، تضاربت آراء خبراء التغذية بشكل كبير حول هذه النقطة.
قالت أخصائية التغذية أماندا فرانكيني لموقع (هافنغتون بوست): "لم تدعم أي دراسات تمت مراجعتها فكرة أن شرب القهوة الساخنة بالزبدة في الصباح قد تجعلك تخسر الوزن أو تزيل السموم من الجسم".
كما أثارت مشروبات الطاقة، التي نالت شعبية كبيرة مؤخراً، الكثير من المخاوف الصحية أيضاً نظراً لنسبة الكافيين العالية التي تحتويها. لذا من الأفضل شرب القهوة دون إضافة الدهون أو استبدال القهوة كلياً بالعصائر الطازجة.
الشاي الأخضر:
يتمتع الشاي الأخضر بالعديد من الفوائد الصحية بفضل النسبة العالية من مضادات الأكسدة التي يحتويها. وقد أظهرت الدراسات أن شرب الشاي الأخضر لا يزيد من معدل التمثيل الغذائي فحسب بل يساعد في حرق الدهون أيضاً، بحسب ما نشره موقع (هيلث لاين) الأميركي.
عزز طاقتك مع عصير الخضار:
إذا كان الكافيين الصباحي لا يفي بالغرض، فكر في استبدال فنجان قهوتك بكوب من العصير الأخضر. إذ أن العناصر الغذائية الموجودة في الخضار، وخاصة الخضار الورقية مثل اللفت والسبانخ من شأنها أن تعزز مستويات الطاقة وتحارب التعب في الجسم نظراً لاحتوائها على نسبة عالية من الحديد.
مشروب المتة:
تعتبر المتة البديل الصحي عن القهوة لاحتوائها على نسبة معتدلة من الكافيين ومضادات الأكسدة والفيتامينات والأحماض الأمينية.
ر.ض/ أ.ح
-
بالصور .. عشرة مشروبات غريبة يحبها الألمان
أبفيلشورله
يمكنك الحصول على "الشورله" بإضافة المياة الغازية لعصير التفاح أو عصير أي فاكهة أخرى. وبالرغم من كون "الشورله" ضمن المشروبات المفضلة في ألمانيا، إلا أن البحث في منتديات الترجمة سيكشف أنه حتى الآن لا يوجد اتفاق على مصطلح واحد يمكن استخدامه لترجمة اسم ذلك المشروب للغات أخرى. وبالتالي عندما تكون خارج ألمانيا، من الأفضل أن تطلب بوضوح إضافة المياة الغازية لعصير التفاح للحصول على "الشورله".
-
بالصور .. عشرة مشروبات غريبة يحبها الألمان
"برلينر فايسه"
ألمانيا هي الدولة التي تتمتع البيرة فيها بدرجة عالية من النقاء بقوة القانون، إلا أن "برلينر فايسه" هي بيرة ذات مظهر غائم ومذاق لاذع تصل نسبة الكحول فيها إلى ثلاثة في المئة فقط. وعادة ما تٌقدم "البرلينر فايسه" مخلوطة بعصير مركز من التوت أو عصير نبتة الجويسئة العطرية (نبتة تنمو في أوروبا) لإضفاء لون أحمر أو أخضر على المشروب .
-
بالصور .. عشرة مشروبات غريبة يحبها الألمان
"رادلر"
تتمتع المشروبات المخلوطة مع البيرة بالشهرة في ألمانيا، و"رادلر" هي بيرة مخلوطة بمياه غازية وليمون. وما قد يبدو غريباً هو أن كلمة "رادلر" تعني راكب الدراجة باللغة الألمانية. وبالفعل يفضل الألمان شرب "رادلر" خلال جولاتهم بالدراجات في يوم إجازة مشمس. هذا الخليط من البيرة والليمون معروف أيضاً في بعض الدول المتحدثة بالإنجليزية باسم "شاندي"، لكنك على الأرجح لن تجده في الولايات المتحدة الأمريكية.
-
بالصور .. عشرة مشروبات غريبة يحبها الألمان
بانانينفايتسين
ربما يبدو هذا المشروب أكثر غرابة مقارنة بالمشروبات الأخرى، لكن بالطبع ليس في ألمانيا. الـ"بانانينفايتسين" هو عبارة عن بيرة يتم تقديمها بعد إضافة عصير الموز إليها.
-
بالصور .. عشرة مشروبات غريبة يحبها الألمان
ديزل
في معظم مراجع الترجمة، تعني ديزل البيرة عالية الكحول. أما في ألمانيا فإن "ديزل" مزيج نصفه من المياة الغازية التي تُضفي مذاقاً حلواً على البيرة وتُقلل نسبة الكحول فيها. يختلف اسم هذا المشروب باختلاف المنطقة الجغرافية، ومن ضمن الأسماء التي تُطلق عليه: كولابير، ماتسوت، شموتسيج، كالته كافيه (قهوة باردة)، كريفيلدر (نسبة إلى مدينة كريفيلد).
-
بالصور .. عشرة مشروبات غريبة يحبها الألمان
شبيتسي
بالنسبة لهذا المشروب، يتفق الألمان على اسم واحد فقط عليه وهو "شبيتسي"، والذي يتكون من مزيج من المياة الغازية وعصير البرتقال. ظهر هذا المشروب لأول مرة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وبالرغم من محاولات ماركة البيرة الشهيرة "براوهاوس ريجيلي" احتكار الاسم وجعله علامة تجارية مميزة، بقي "شبيتسي" الكلمة الوحيدة المستخدمة لوصف أي مزيج من المياة الغازية وعصير البرتقال.
-
بالصور .. عشرة مشروبات غريبة يحبها الألمان
كلاب مايت
خلال العشرة أعوام الماضية، أصبح "كلاب مايت" المشروب الرسمي لرواد النوادي الليلية وكذلك القراصنة الإلكترونيين. لعل السبب وراء هذا هو كون المشروب غازي مع احتوائه على الكافيين، ومصدره أمريكا الجنوبية. ظهر هذا المشروب لأول مرة في ولاية بافاريا عام 1924، وأطلق عليه منتجوه حينها اسم "سيكتبرونتا". وفي عام 1994، انتقلت رخصة تصنيع المشروب لجهة اخرى قررت تغيير اسمه ليصبح "كلاب مايت".
-
بالصور .. عشرة مشروبات غريبة يحبها الألمان
كيبا
بالرغم من وجود هذا الاسم على قوائم المطاعم والكافيتريات في ألمانيا، غالباً لن تجده في أي قاموس للغة الألمانية. الـ"كيبا" هو خليط من عصير الكريز والموز، ويتكون اسم المشروب من أول مقطع من اسم الفاكهتين باللغة الألمانية (كيرشه + بانانا)
-
بالصور .. عشرة مشروبات غريبة يحبها الألمان
زاوركراوت
عصير معروف بقدراته العلاجية، ويتم تحضيره من السائل المُستخرج من الكرنب بعد تخميره. عدم معرفة جميع الألمان بهذا الشراب قد تدفعك للاعتقاد بأنه غير متاح سوى في متاجر المنتجات العضوية، إلا أنه متاح في المتاجر المخصصة لمنتجات الصحة والتجميل وتلك التي تعرض منتجات بأسعار مُخفضة.
-
بالصور .. عشرة مشروبات غريبة يحبها الألمان
موكافوك
هو شراب بديل للقهوة تتم صناعته من مسحوق الشعير. وقد تطورت عدة نظريات في محاولة لشرح أصل تسمية هذا المشروب. واحدة من هذه النظريات تؤمن بأن الاسم يعود للغة الفرنسية ويعني "حبوب قهوة زائفة". وهناك نظرية أخرى ترجع الاسم للهجة منطقة نهر الراين حيث كلمة "موكين" تعني الأرض الترابية ذات اللون البني، بينما كلمة "فوك" تعني كسول. وتستخدم كلمة "موكافوك" للإشارة كذلك إلى القهوة الضعيفة.