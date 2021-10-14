مؤشر الجوع العالمي: أكثر من 800 مليون إنسان جَوْعَى

حذرت منظمة "فيلت هونغر هيلفه" الألمانية المعنية بمكافحة الجوع من زيادة المجاعات في العالم. وقال الأمين العام للمنظمة ماتياس موغه لشبكة التحرير الصحفي الألمانية اليوم الخميس (14 تشرين الأول/أكتوبر 2021): "لقد ابتعدنا بشكل كبير عن مسار القضاء على الجوع حتى عام 2030، لأن الجوع في حالة زيادة حالياً من جديد".
وأوضح أن نحو 811 مليون شخص يعانون حالياً من الجوع حول العالم، وأن هناك 41 مليون شخص على وشك مواجهة مجاعة، وقال: "يُظهر مؤشر الجوع العالمي الحالي أن 47 دولة لن تصل إلى مستوى منخفض من الجوع حتى عام 2030".
وأشارت المنظمة إلى أن الوضع مأساوى للغاية في الصومال واليمن وأفغانستان ومدغشقر وجنوب السودان.
وتعتزم منظمة "فيلت هونغر هيلفه" عرض ما يسمى بـ"مؤشر الجوع العالمي" الخاص بها لعام 2021 بشكل رسمي اليوم الخميس في العاصمة برلين. و يحدد التقرير حالة الجوع على مستوى العالم، ومن شأنه توضيح المناطق التي تم إحراز تقدم بها والبلدان التي توجد فيها حاجة أكبر للتصرف واتخاذ إجراء.
وقال موغه: "منظمة فيلت هونغر هيلفه تدعو لمبادرات سياسية من أجل الحد من النزاعات على مستوى العالم ومن أجل مواجهة المجاعات الحادة"، مضيفاً أن هناك حاجة إلى اتفاقيات ملزمة في مؤتمر المناخ القادم للأمم المتحدة في غلاسكو لمكافحة تغير المناخ.
وأشار الأمين العام للمنظمة إلى أن وضع التغذية يسوء بسبب كثرة الأزمات وتنوعها، مثل الحروب والنزاعات وتغير المناخ والعواقب الناتجة عن تفشي فيروس كورونا المستجد، لافتاً إلى أن النزاعات زادت مجدداً خلال الأعوام الماضية، وأوضح أنها تعد أحد أكبر محفزات الجوع، وقال: "حيثما تسود حرب، يتم تدمير محاصيل وحقول وبنية تحتية ويهرب الناس من قراهم".
م.ع.ح/خ.س (د ب أ)
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اليمن- جوع وقحط وأوبئة بسبب الحصار
الحصار يفاقم الأزمة
فاقم الحصار الذي فُرض على اليمن من الأزمة ولم يتمكن العاملون بالإغاثة من الدخول إلى البلد و إيصال شحنات الغذاء والامدادات، كما ارتفعت أسعار الوقود إلى أكثر من 60 بالمئة في صنعاء. وقال مدير فرع منظمة أوكسفام باليمن إنّ ندرة الوقود تعني توقف المولدات التي تضخ المياه النظيفة للأسر، وتضيء المدارس وتحافظ على المستشفيات كما أنه مهم لنقل ما تبقى من غذاء في اليمن.
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اليمن- جوع وقحط وأوبئة بسبب الحصار
مسؤولية التحالف
ودعت منظمة أوكسفام الدولية الإنسانية إلى رفع الحصار عن اليمن ووقف إطلاق النار وفي هذا الصدد قال مدير فرع منظمة أوكسفام باليمن أنه "إن لم تتحرك جميع أطراف النزاع ومن في ايديهم قرار الحرب، فإن التاريخ سيحاسب هذه الدول الخمس بأنها إما كانت متواطئة أو مسؤولة عن القتل غير المبرر لآلاف المدنيين في اليمن".
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اليمن- جوع وقحط وأوبئة بسبب الحصار
مطالب برفع كامل للحصار
من جانبه دعا مسؤول الإغاثة بالأمم المتحدة مارك لوكوك التحالف العسكري الذي تقوده السعودية إلى رفع كامل للحصار المفروض على اليمن، وقال لوكوك" هذا الحصار رفع جزئياً لكن ليس بالكامل. يتعين رفعه بالكامل لتجنب حدوث مأساة إنسانية فظيعة تشمل موت الملايين لم يشهد لها العالم مثيلاُ منذ عقود".
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اليمن- جوع وقحط وأوبئة بسبب الحصار
التحالف يخفف الحصار جزئياً
التحالف الذي تقوده السعودية بدعم من الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى خفف الحصار هذا الأسبوع متيحاً لللسفن ايصال المساعدات والغذاء إلى ميناء الحديدة والصليف على البحر الأحمر، بالإضافة إلى هبوط طائرات إغاثة في مطار صنعاء لأول مرة بعد ثلاثة أسابيع من إغلاق التحالف بقيادة السعودية المنافذ اليمنية رداً على صاروخ أطلقه الحوثيون على الرياض.
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اليمن- جوع وقحط وأوبئة بسبب الحصار
نحو نصف المعونات الأممية لعام 2018 لسوريا واليمن
وأعلنت الأمم المتحدة أنها ستخصص للحربين في سوريا واليمن حوالي نصف المبلغ الذي تعتزم إنفاقه على معونات الأزمات الإنسانية لعام 2018 والذي يقدر بـنحو 22.5 مليار دولار. كما سيتم تخصيص 2.5 مليار دولار للحرب الدائرة في اليمن، والتي تصنفها الأمم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في العالم.
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اليمن- جوع وقحط وأوبئة بسبب الحصار
الحصار بسبب الصواريخ؟
واستخدم التحالف بقيادة السعودية الهجوم الصاروخي الذي وقع في الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر2017 لتبرير حصار اليمن، الذي دام لأسابيع مؤكداً ضرورة ذلك لوقف تدفق الأسلحة إلى الحوثيين من إيران.
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اليمن- جوع وقحط وأوبئة بسبب الحصار
صورايخ الحوثيين تبدو إيرانية
وأشار تقرير سري أعده مراقبو العقوبات بالأمم المتحدة إلى أن بقايا أربعة صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون اليمنيون على السعودية هذا العام تبدو من تصميم وتصنيع إيران. من جهتها نفت إيران تزويد الحوثيين بالأسلحة ولم تعلق لدى الأمم المتحدة على طلب للتعقيب على تقرير مراقبي الأمم المتحدة.
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اليمن- جوع وقحط وأوبئة بسبب الحصار
ماي تحث السعودية على تخفيف الحصار
في خطوة تُوضح حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها اليمن، حثت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي السعودية عقب لقائها القادة السعوديين في الرياض على تخفيف الحصار المفروض على اليمن بشكل عاجل لتجنب كارثة انسانية، كما جاء في البيان الحكومي البريطاني الذي صدر في الـ 30 تشرين/ نوفمبر2017.
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اليمن- جوع وقحط وأوبئة بسبب الحصار
اتهام التحالف
البيان الحكومي البريطاني نصّ على أن "الجانبين البريطاني والسعودي اتفقا على ضرورة اتخاذ خطوات بشكل ملح لمعالجة هذه المسألة". في المقابل تتهم منظمات إنسانية التحالف البريطاني السعودي بالتسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين خلال عمليات القصف التي يقوم بها التحالف على اليمن.
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اليمن- جوع وقحط وأوبئة بسبب الحصار
تفشي المزيد من الأوبئة
ويسير الوضع الإنساني في اليمن من سيء إلى أسوأ، بسبب انهيار النظام الصحي وتفشي الأمراض والأوبئة وارتفاع حدة المجاعة في البلاد. فبعد تفشي وباء الكوليرا الذى راح ضحيته أكثر من ألفي شخص، يحصد مرض الديفتيريا أرواح اليمنيين، خاصة الأطفال منهم. إعداد: إيمان ملوك