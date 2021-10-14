مؤشر الجوع العالمي: أكثر من 800 مليون إنسان جَوْعَى

حذرت منظمة "فيلت هونغر هيلفه" الألمانية المعنية بمكافحة الجوع من زيادة المجاعات في العالم. وقال الأمين العام للمنظمة ماتياس موغه لشبكة التحرير الصحفي الألمانية اليوم الخميس (14 تشرين الأول/أكتوبر 2021): "لقد ابتعدنا بشكل كبير عن مسار القضاء على الجوع حتى عام 2030، لأن الجوع في حالة زيادة حالياً من جديد".



وأوضح أن نحو 811 مليون شخص يعانون حالياً من الجوع حول العالم، وأن هناك 41 مليون شخص على وشك مواجهة مجاعة، وقال: "يُظهر مؤشر الجوع العالمي الحالي أن 47 دولة لن تصل إلى مستوى منخفض من الجوع حتى عام 2030".

وأشارت المنظمة إلى أن الوضع مأساوى للغاية في الصومال واليمن وأفغانستان ومدغشقر وجنوب السودان.

وتعتزم منظمة "فيلت هونغر هيلفه" عرض ما يسمى بـ"مؤشر الجوع العالمي" الخاص بها لعام 2021 بشكل رسمي اليوم الخميس في العاصمة برلين. و يحدد التقرير حالة الجوع على مستوى العالم، ومن شأنه توضيح المناطق التي تم إحراز تقدم بها والبلدان التي توجد فيها حاجة أكبر للتصرف واتخاذ إجراء.

وقال موغه: "منظمة فيلت هونغر هيلفه تدعو لمبادرات سياسية من أجل الحد من النزاعات على مستوى العالم ومن أجل مواجهة المجاعات الحادة"، مضيفاً أن هناك حاجة إلى اتفاقيات ملزمة في مؤتمر المناخ القادم للأمم المتحدة في غلاسكو لمكافحة تغير المناخ.

وأشار الأمين العام للمنظمة إلى أن وضع التغذية يسوء بسبب كثرة الأزمات وتنوعها، مثل الحروب والنزاعات وتغير المناخ والعواقب الناتجة عن تفشي فيروس كورونا المستجد، لافتاً إلى أن النزاعات زادت مجدداً خلال الأعوام الماضية، وأوضح أنها تعد أحد أكبر محفزات الجوع، وقال: "حيثما تسود حرب، يتم تدمير محاصيل وحقول وبنية تحتية ويهرب الناس من قراهم".

م.ع.ح/خ.س (د ب أ)