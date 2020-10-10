ميركل تحث العالم على بذل مزيد من الجهود والتضامن لمكافحة الجوع

دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى بذل المزيد من الجهود الدولية لمكافحة الجوع في العالم. وفي رسالتها الأسبوعية المتلفزة عبر الإنترنت، قالت ميركل اليوم السبت (10 تشرين الأول/ أكتوبر 2020) إن الهدف المعلن للمجتمع الدولي هو القضاء على الجوع بحلول عام 2030، مشيرة إلى أن برنامج الأغذية العالمي يقوم بدور رائع، ورغم ذلك، يعاني أكثر من 820 مليون شخص، "وهو رقم كبير وغير معقول"، من الجوع في الوقت الراهن.
وأضافت المستشارة أن هذا الأمر "لا يمكن أن يريحنا، كما أنه يوضح أنه يجب الاستمرار في توسيع نطاق جهود المجتمع الدولي". وتابعت القول إنه بسبب تداعيات تغير المناخ، هناك حاجة إلى الانتقال من نظام الغذاء العالمي إلى تحقيق المزيد من الاستدامة"وهذا لن ينجح إلا من خلال التدابير الدولية والتضامن العالمي".
ورأت ميركل أن بعض الأمور قد تحققت بالفعل، مشيرة إلى أن الدول الصناعية السبع الكبرى تعهدت بتقديم دعم بواقع 22 مليار دولار، كما أن وزراء زراعة دول مجموعة العشرين قرروا تدابير مهمة من أجل رفع الإنتاج في المجال الزراعي. وقالت ميركل إن الوضع "الآخذ في التوتر في العالم يوضح ضرورة زيادة جهود المجتمع الدولي".
وكانت لجنة جائزة نوبل النرويجية أعلنت أمس الجمعة منح جائزة نوبل للسلام هذا العام لبرنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة. ورأت ميركل أن هذه الخطوة تأتي اعترافا بالتزام البرنامج الأممي بمسؤوليته الدولية والتضامن الدولي. واختتمت المستشارة الألمانية رسالتها قائلة "لن يمكننا أن نتغلب على الجوع في العالم، أو العديد من التحديات الكبيرة الأخرى في زمننا، إلا معا".
ع.ج/ ع.ج.م (د ب أ)
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أغنياء إفريقيا..ثراء فاحش وسط جوع وفقر مدقع
جنوب إفريقيا
يتركز معظم أثرياء دول جنوب الصحراء الكبرى في دولة جنوب إفريقيا، ويعيش هؤلاء الأثرياء والبالغ عددهم حوالي 46.800 بين كيبتاون ويوهانسبرغ. و تتجه أعداد هؤلاء الأثرياء نحو الزيادة.
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أغنياء إفريقيا..ثراء فاحش وسط جوع وفقر مدقع
نيجيريا
وفقا لمجلة "فوربس" الأمريكية والمعنية بالشوؤن الاقتصادية فإن أغنى رجل في أفريقيا هو النيجري أليكو دانغوته. وتقدر ثروته بحوالي 18.2 مليار دولار. وهو واحد من بين 15.400 ثري في نيجيريا، علما أن أغلب اللاجئين إلى أوروبا هروبا من الفقر هم من نيجيريا.
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أغنياء إفريقيا..ثراء فاحش وسط جوع وفقر مدقع
كينيا
يصل عدد الأثرياء في كينيا إلى 8500، وثروتهم تعادل حوالي ثلثي العائد الاقتصادي للبلاد، وهو معدل مرتفع جدا. فبينما يبلغ متوسط ثروة الأغنياء في كينيا حوالي 83 مليون دولار، يعيش حوالي نصف سكان كينيا بأقل من دولارين في اليوم.
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أغنياء إفريقيا..ثراء فاحش وسط جوع وفقر مدقع
أنغولا
أدى ازدهار النفط في أنغولا إلى زيادة هائلة في عدد الأثرياء، إذ يبلغ عددهم في هذا البلد حوالي 6400، وهو ما يعادل ستة أضعاف هذا العدد قبل 15 عاما. وفي أنغولا تعيش أغنى سيدة في إفريقيا وهي ابنة الرئيس إيزابيل دوس سانتوس، إذ تقدر ثروتها بحوالي 3.2 مليار دولار.
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أغنياء إفريقيا..ثراء فاحش وسط جوع وفقر مدقع
موريشيوس
يبلغ عدد سكان جزيرة موريشيوس الواقعة في المحيط الهندي حوالي 1.3 مليون نسمة، إلا أن عدد الأثرياء في هذه الجزيرة يصل إلى 3200 ثري، وهو أعلى معدل مقارنة بالدول الإفريقية الأخرى.
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أغنياء إفريقيا..ثراء فاحش وسط جوع وفقر مدقع
ناميبيا
يعد التعدين أهم الصناعات في ناميبيا، إذ تصل نسبة عائداته الاقتصادية إلى 25 بالمئة من الدخل القومي، وأهم المواد التي يتم استخراجها الألماس. يبلغ عدد سكان ناميبيا أكثر من مليوني نسمة ورغم ذلك يصل عدد الأثرياء في هذا البلد إلى 3100، وتقدر ثروة كل واحد منهم بحوالي مليون دولار.
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أغنياء إفريقيا..ثراء فاحش وسط جوع وفقر مدقع
أثيوبيا
يبلغ عدد الأثرياء في أثيوبيا حوالي 2800. ويبدو أن الاستقرار السياسي نسبيا والاستثمارات الأجنبية جعل النمو الاقتصادي في أثيوبيا ينمو باضطراد. علما أن ثلث سكان أثيوبيا فقراء ويعيشون بأقل من دولارين في اليوم للفرد الواحد.
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أغنياء إفريقيا..ثراء فاحش وسط جوع وفقر مدقع
غانا
الذهب والنفط والكاكاو من أهم منتجات غانا، وتصدير هذه المواد الخام زاد عدد الأثرياء في البلد، إذ يبلغ عددهم 2700، و كثيرا ما يعمل هؤلاء الأثرياء في مجال العقارات وقطاع الخدمات المالية، إلى جانب العمل في تصدير المواد الخام.
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أغنياء إفريقيا..ثراء فاحش وسط جوع وفقر مدقع
بوتسوانا
يعيش في بوتسوانا حوالي 2600 مليونير، وساعدت صناعة الألماس في ثراء الكثيرين في السنوات الأخيرة. وبالرغم من ارتفاع نسبة الإصابة بفيروس نقص المناعة وارتفاع البطالة، إلا أن متوسط الدخل في بوتسوانا هو رابع أعلى دخل في دول جنوب الصحراء.
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أغنياء إفريقيا..ثراء فاحش وسط جوع وفقر مدقع
كوت ديفوار
انتهت الحرب الأهلية في ساحل العاج منذ 8 سنوات، ومنذ ذلك الوقت تشهد البلاد نموا اقتصاديا مضطردا، حاليا يبلغ عدد الأثرياء هناك حوالي 2300 مليونير. ومن المتوقع أن يرتفع عددهم خلال السنوات المقبلة. والنفط هو أكبر عامل للنمو الاقتصادي، علما أن كوت ديفوار لازالت تعد واحدة من أسوأ البلدان في مجال التنمية في العالم، فهي في المرتبة 171 من أصل 178 وفقا لمؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية.
الكاتب: جان فيليب فيلهام/ دالين صلاحية