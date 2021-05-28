لقاحات كورونا. .ألمانيا تخطط لشراء 200 مليون جرعة لعام 2022

يسعى وزير الصحة الألماني ينس شبان إلى تأمين كمية كافية من اللقاحات المضادة لكورونا لعام 2022، لإمكانية تطعيم "كل شخص في ألمانيا" بشكل كامل، وفقاً لورقة قدمتها الوزارة للحكومة الاتحادية يوم الأربعاء (30 حزيران/يونيو).





وبحسب الورقة التي كشفت عنها في البداية صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، واطلعت عليها رويترز، يخطط شبان لشراء 204 مليون جرعة من لقاحات كورونا، منها 84.4 مليون جرعة من لقاح بيونتيك-فايرز و 31.8 مليون جرعة من لقاح موديرنا و18.3 مليون من لقاح جونسون آند جونسون و42.7 مليون جرعة من لقاح تعده شركة "سانوفي" الفرنسية و16.3 مليون جرعة من لقاح شركة "نوفافاكس" و11 مليون جرعة من شركة "فالنيفا" الفرنسية. ولا تشمل اللقاحات التي تسعى الحكومة الألمانية إلى شرائها لقاحي أسترازينيكا أو كيورفاك الألمانية، بحسب وزارة الصحة.





جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم لقاح بيونتيك/ فايزر طورته بيونتيك الألمانية مشاركة مع فايزر الأمريكية. تبلغ نسبة فعاليته حسب آخر التجارب السريرية 95 بالمئة. هو أوّل لقاح ضد كورونا ترخص له منظمة الصحة العالمية. يستند إلى تقنية الحمض النووي الريبي (mRNA)، وهو اللقاح الأكثر انتشاراً في العالم الغربي، غير أنه تلقّى انتقادات بسبب صعوبة تخزينه، إذ يحتاج إلى 70 درجة مئوية تحت الصفر للإبقاء على فعاليته.

جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم موديرنا ثاني لقاح يرخص له الاتحاد الأوروبي بعد بيونتيك/ فايزر. طورته شركة موديرنا الأمريكية بالتعاون مع معاهد الصحة الوطنية الأمريكية للأمراض المعدية. وصلت فعاليته إلى 95 بالمئة. يعتمد التقنية نفسها تقريبا (mRNA)، لكن شروط تخزينه أقل صرامة ويحتاج 20 درجة تحت الصفر. ورغم ذلك بقيت كميات توزيعه في العالم أقلّ من اللقاح الأول، ما قد يفسر بسعره الذي يبلغ 33 دولارا للجرعة عكس اللقاح الثاني البالغ 20 دولارا.

جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم سبوتنيك V هو أول لقاح في العالم يعلن مطوروه فعاليته ضد كورونا رغم أنه لم يكن حينها قد اجتاز المرحلة الثالثة. طوّره معهد جماليا الحكومي الروسي، وتصل فعاليته إلى 92 بالمئة حسب الأرقام الروسية لكن مع تردد علمي غربي بسبب قلة المعطيات المنشورة حوله. استوردته عدة دول منها المجر والجزائر وصربيا والإمارات. يتميز بسهولة نقله وثمنه الرخيص (10 دولارات) وهو يستخدم تقنية نواقل الفيروسات الغدية (أو الغدانية).

جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم أسترازينيكا/ أكسفورد اللقاح الثاني الذي ترخصّ له منظمة الصحة العالمية والثالث للاتحاد الأوروبي. أرخص اللقاحات لكنه كذلك أقلها فعالية (70 بالمئة) كما شككت دول كثيرة في فعاليته بخصوص كبار السن وكذلك ضد النسخ المتحورة. طورته شركة أسترازينكا البريطانية-السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد. استوردته عدة دول بعد مساهمة معهد مصل الهند في إنتاجه. عملية نقله وتخزينه سهلة وهو كذلك يستخدم تقنية الناقل الغدي.

جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم سينوفارم طورته شركة سينوفارم المملوكة للدولة الصينية مع معهد بكين للمنتجات الحيوية. طرحته الإمارات أولا قبل أن ترخص له الصين، ثم استوردته عدة دول منها المغرب والأردن ومصر. وصلت نسبة فعاليته حسب مصنعيه إلى 79 بالمئة لكن المعطيات العلمية غير منشورة بالشكل المطلوب. يستخدم تقنية حقن الفيروس المعطل، وأكبر غموض يلفه هو ثمنه، إذ ذكرت عدة تقارير أن الجرعة لا تقل عن 30 دولارا بينما ذكرت أخرى سعرا أقل أو أعلى.

جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم كورونافاك أنتجته شركة سينوفاك الصينية، لكن الترخيص له داخل الصين أخذ وقتا أطول. نسبة فعاليته مثيرة للجدل إذ أظهرت اختبارات في البرازيل أنها لم تتجاوز 51 بالمئة، غير أن اختبارات أخرى في تركيا التي كانت من أوائل من رخصوا له رفعت الفعالية إلى 91 بالمئة. يستخدم التقنية نفسها للقاح سينوفارم، وتحوم حوله الكثير من الأسئلة بسبب قلة المعطيات، خاصة ثمنه الذي لم ترد معطيات عنه وإن كانت تقارير قد قدرته بعشرة دولارات.

جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم جونسون آند جونسون طورته شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية، وبدأت جنوب إفريقيا باستخدامه رغم عدم الترخيص به في الولايات المتحدة أو أوروبا، بعدما تبين لها أنه قادر على مواجهة النسخة المتحورة، عكس ما أظهرته تجارب أولى. تصل نسبة فعاليته عالميا إلى 66 بالمئة عالميا و72 في أمريكا. يمتاز عن غيره أنه من جرعة واحدة، ما يقوّي حظوظه للانتشار أكثر. يستخدم تقنية نواقل الفيروس الغدية، وهو سهل التخزين.



وتقدر الوزارة تكلفة شراء اللقاحات بـ 3.9 مليار يورو. وبالحصول على هذه الكمية من اللقاح، "ستكون الكمية الإجمالية من اللقاحات الضرورية الموصى بها، بما فيها كمية احتياطية، مؤمنة".

واعتبر المراقبون الخطوة مؤشرا إضافيا إلى إمكانية الحاجة إلى تلقيح إضافي السنة المقبلة، بينما تتحدث تقارير إعلامية محلية على أن لقاح كورونا قد يصبح سنويا على شاكلة لقاح إنفلونزا.

إلى ذلك، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الخميس أن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس التاجي في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و729 ألفا و33 إصابة، أي بمعدل تسجيل 892 إصابة جديدة. وأشارت البيانات إلى ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات إلى 90 ألف و938 حالة بعد تسجيل 63 وفاة جديدة. وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن عدد الإصابات بكوفيد-19 يرتفع مجدداً في أوروبا بعد تراجعها لعشرة أسابيع.



م.ع.ح/و.ب (رويترز، أ ف ب)