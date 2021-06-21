ثلث سكان ألمانيا تلقوا تطعيما كاملا ضد كورونا

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض اليوم الأربعاء (23 حزيران/يونيو 2021) أن نحو ثلث السكان في ألمانيا تلقوا حتى الآن تطعيما كاملا ضد كورونا. وذكر المعهد أن نحو 43 مليونا في ألمانيا (51.6 من السكان) تلقوا الجرعة الأولى على الأقل من اللقاح حتى الآن، بينما تلقى 26.9 مليون فردا منهم (32.4 % من السكان) تطعيما كاملا من جرعتين.

وبحسب البيانات، تم إعطاء مليون و3 آلاف و690 جرعة من لقاح مضاد لكورونا أمس الثلاثاء. واعتبارا من 7 حزيران/يونيو الجاري يمكن لأي شخص في ألمانيا يرغب في التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد أن يطلب موعدا للحصول على اللقاح. فمع نهاية تحديد أولويات اللقاحات - التي كانت تقتصر على اللقاحات لمن هم في الستين أو فوق الستين وبعض المجموعات ذات الأولوية - يمكن الآن لأي شخص يبلغ من العمر 12 عاما أو أكثر - من الناحية النظرية - تلقي جرعة لقاح مضاد لكورونا. ومع ذلك، لن تكون هناك جرعات كافية للجميع في الوقت الحالي.

وبدأت حملة التطعيم في ألمانيا نهاية العام الماضي، وتم إعطاء الأولوية في بادئ الأمر لمن تجاوزوا 80 عاما، والمقيمين في دور المسنين والرعاية والأطقم الطبية، وأيضا أصحاب الأمراض المزمنة الذين يزداد لديهم خطر الإصابة بأعراض شديدة من كورونا.

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استمرار انخفاض أعداد الإصابات بكورونا

على صعيد متصل، أعلن معهد "روبرت كوخ" الأربعاء أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 1016 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وللمقارنة، بلغ عدد الإصابات الجديدة يوم الأربعاء الماضي 1455 إصابة. وسجل المعهد 51 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة، مقابل 137 حالة وفاة جديدة يوم الأربعاء الماضي.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في ألمانيا إلى 3 ملايين و723 ألفا و798 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 90 ألفا و523 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين 3 ملايين و611 ألفا و500 شخص.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الثلاثاء 0.68، ما يعني أن كل مئة مصاب قد ينقلون العدوى إلى 68 فردا آخرين في المتوسط. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن يوم 18 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، منها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر. كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14 كانون الثاني/يناير الماضي بواقع 1244 حالة.

ز.أ.ب/خ.س (د ب أ)