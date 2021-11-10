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بيونتيك

أضحت شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية بيونتيك وشريكتها الأمريكية فايزرمن الشركات الرائدة في تطوير لقاح ضد فيروس كورونا خلال فترة قياسية. وقد أعلنت كلا الشركتين أن لقاحمها المشترك فعال بنسبة 90 بالمائة.

تأسست شركة بيونتيك الألمانية في عام 2008 على يد أوغور شاهين وزوجته أوزلم تورجي، وهما ألمانيان من أصول تركية. وحتى اندلاع جائحة فيروس كورونا ركزت الشركة على تطوير علاجات ضد أمراض السرطان. غير أن الجائحة وتبعاتها الكارثية دفعتها منذ أوائل العام الجاري للتركيز على إيجاد لقاح ضد الفيروس الذي قضى على حياة الملايين من الناس حتى الآن.

A medical worker administers a dose of the Comirnaty Pfizer-BioNTech coronavirus disease (COVID-19) vaccine to a patient at a vaccination center in Saint-Nazaire, France, November 9, 2021. REUTERS/Stephane Mahe

كيف تختار الجرعة المعززة من اللقاح المضاد لكوفيد 19؟ 10.11.2021

يتساءل الكثيرون اليوم عن طبيعة الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح المضاد لكوفيد 19. هناك من تلقى جرعة واحدة من جونسون آند جونسون وآخرون تلقوا لقاحات مختلفة من جرعتين. فكيف يمكن اختيار الجرعة الثالثة المعززة؟
Ugur Sahin und seine Frau Özlem Türeci, die Gründer des Mainzer Corona-Impfstoff-Entwicklers Biontech, bedanken sich bei einer im Internet übertragenen Preisverleihung des Axel Springer Awards an das Forscherehepaar. Die Preisträger werden für ihren Unternehmergeist, ihre Innovationskraft und ihr gesellschaftliches Verantwortungsbewusstsein ausgezeichnet. Der Axel Springer Award zeichnet herausragende Persönlichkeiten aus, die in besonderer Weise innovativ sind, Märkte schaffen und verändern, die Kultur prägen und sich gleichzeitig ihrer gesellschaftlichen Verantwortung stellen. +++ dpa-Bildfunk +++

مؤسسا شركة بيونتك: كورونا ستقل شراسته كلما زاد عدد المطعمين 06.11.2021

تم تكريم أوزليم توريسي وأوغور شاهين، مؤسسا شركة بيونتك الألمانية، عدة مرات بعد تطويرهما أول لقاح مضاد لفيروس كورونا. DW أجرت هذا الحوار مع العالمين بشأن مستقبل الفيروس واللقاحات.
Themenbild -Impfung mit dem Moderna mRnA Impfstoff im Impfzentrum in Freising, Impfdose mit Impfstoff zur Injektion mit einer Kanuele.Close Up.Sachaufnahme.

بعد السويد والدنمارك.. فنلندا توقف استخدام لقاح "موديرنا" للشباب 07.10.2021

قررت فنلندا وقف استخدام لقاح موديرنا المضاد لكورونا في تطعيم الأطفال والشباب بعد تقارير عن "عرض جانبي نادر"، لتسير على خطى السويد والدنمارك اللتان أوصتا باستخدام لقاح بونتيك-فايزر المنافس.
A medical worker tends to a patient in an intensive care unit for patients infected with the Covid-19 (novel coronavirus) at the AP-HP Louis Mourier hospital in Colombes, northwest of Paris, on November 9, 2020 - The pressure on French hospitals is still increasing with 4,527 patients affected by Covid-19 in intensive care on November 8, 2020, out of a total capacity already increased from 5,000 to 6,400 beds and which should soon be increased to 7,500. However this requires the closure of operating rooms and deprogramming of surgical interventions. Tension in hospitals remains critical despite encouraging first signs following the curfew and lockdown, particularly in the Ile-de-France region. (Photo by ALAIN JOCARD / AFP) (Photo by ALAIN JOCARD/AFP via Getty Images)

فايزر تختبر دواء لعلاج كورونا.. فهل اقترب الفرج؟ 27.09.2021

أعلنت شركة فايزر أنها أطلقت اختبارات سريرية في مراحل متوسطة إلى متقدّمة، لحبّة تقي من كوفيد-19 لدى الأشخاص المعرّضين للإصابة. فهل نشهد نهاية قريبة لجائحة كورونا؟
A medic from Israel's Magen David Adom emergency service administers a booster shot of the coronavirus vaccine to a woman in Tel Aviv, Israel, Saturday, Aug. 14, 2021. The country that had appeared to put the coronavirus pandemic behind it a few months ago after a world-leading vaccine drive is now re-imposing regulations in a bid to clamp back down on infections. (AP Photo/Tsafrir Abayov)

إسرائيل تستعد لجرعة رابعة من لقاحات كورونا 12.09.2021

بعد تلقي نحو ثلاثة ملايين شخص جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في إسرائيل، تعد الحكومة هناك العدة لتأمين الحصول على الإمدادات الكافية من اللقاحات في حالة الحاجة إلى جولة رابعة من اللقاحات.
Eine Impfhelferin nimmt während einer Impfaktion auf dem Wochenmarkt den Impfstoff von Biontech/Pfizer aus der Kühltruhe. +++ dpa-Bildfunk +++

دراسة حديثة عن لقاح بيونتيك ـ فايزر قد تصدم المُلقحين! 10.09.2021

كشفت دراسة بلجيكية صدرت نتائجها مؤخرا، أن الأشخاص المطعّمين بلقاح بيونتيك ـ فايزر يطوّرون عدداً أقل من الأجسام المضادة مقارنة بلقاحات أخرى. فهل يعني ذلك أن هذا اللقاح أقلّ حماية ضد فيروس كورونا؟
Empty vials of different vaccines by Moderna, Pfizer-BioNTech and AstraZeneca against Covid-19 caused by the novel coronavirus are pictured at the vaccination center in Rosenheim, southern Germany, on April 20, 2021, amid the novel coronavirus / COVID-19 pandemic. (Photo by Christof STACHE / AFP) (Photo by CHRISTOF STACHE/AFP via Getty Images)

موديرنا يطور ضعف عدد الأجسام المضادة مقارنة بلقاح بيونتيك 02.09.2021

هناك قاسم مشترك بين لقاحي موديرنا وبيونتيك ـ فايزر، وهو استخدامهما تقنية الحمض النووي الريبي المرسال، لكن ومع ذلك، فإن اللقاحين يختلفان من حيث فعاليتهما، حسبما أظهرت دراسة بلجيكية حديثة.

June 24, 2021, Jerusalem, Israel: A nurse prepares and injects BioNTech Pfizer Coronavirus vaccines to youth in the 12-15 year age group at a Maccabi Health Services clinic. Positive response from youth and their parents has increased in recent days as over 100 new cases of COVID-19 are detected daily for three days in a row, over fifty percent among youth under the age of 15, the majority of type Delta Variant. According to the Israeli Health Ministry these vaccines are identical in expiry date to over 1.2 million delivered to and rejected by the Palestinian Authority. (Credit Image: Â© Nir Alon/ZUMA Wire

أيهما الأقوى ضد دلتا.. إصابة سابقة بكورونا أم لقاح بيونتيك؟ 01.09.2021

دراسة حديثة تظهر أن الأشخاص الذين تعافوا من الإصابة بفيروس كورونا خلال الموجات السابقة للوباء، لديهم مخاطر أقل للإصابة بمتحور دلتا مقارنة بأولئك الذين حصلوا على جرعتين من لقاح بيونتيك ـ فايزر.
Ein Mann erhält seine dritte Impfung mit dem Corona-Impfstoff von Pfizer-BioNTech. Der israelische Premierminister kündigte an, dass Israel eine Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus für bereits geimpfte Personen über 60 Jahre anbieten wird. +++ dpa-Bildfunk +++

لماذا تتزايد الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل؟ 20.08.2021

مع تطعيم ما يقرب من 70 ٪ من سكان البلاد بالكامل، بدأت الحياة تعود إلى وتيرتها في إسرائيل شيئاً فشيئاً.. لكن وفي الوقت الحالي تشهد الإصابات ارتفاعاً مستمراً.. فماذا يحدث؟ وهل تساعد جرعة ثالثة من اللقاح على مواجهة الأمر؟
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU, l) steht zusammen mit dem Gründerpaar des Biotechnologieunternehmens Biontech, Özlem Türeci (r) und Ugur Sahin (2.v.l.), Vorstandsvorsitzender, und Oliver Hennig, Senior Vice President Operations bei Biontech, beim Besuch des Biontech-Impfstoffwerks vor einer Transporttasche für Impfstoff sowie Impfstoff-Ampullen. Das Marburger Werk gilt als eine der größten Produktionsstätten von mRNA-Impfstoffen europaweit.

من مقر بيونتيك.. ميركل تشجع المترددين على التطعيم! 19.08.2021

أكدت المستشارة أنغيلا ميركل على الاستثمار في العلوم والأبحاث، وذلك خلال زيارتها لشركة بيونتيك المصنعة للقاحات كورونا في مدينة ماربورغ. ونوهت ميركل إلى ضرورة التلقيح ضد كورونا خاصة مع توفر اللقاحات المناسبة لذلك.
COVID-19 vaccine vial Janssen by Johnson and Johnson on display at pop-up vaccination site in Harlem. (Photo by Lev Radin/Pacific Press)

جرعة تنشيطية للقاحات كورونا قريباً.. ماذا عن الملّقحين بجونسون؟ 19.08.2021

تعتزم عدة دول على مستوى العالم البدء في إعطاء جرعة تنشيطية ثالثة لمن تلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا. ربما لايشمل الأمر أزمة لمن تلقوا اللقاحات المكونة من جرعتين.. لكن ماذا عمّن تلقوا لقاح جونسون ذو الجرعة الواحدة؟
Eine Schülerin einer Abschlussklasse wird im Impfzentrum an der Messe München geimpft. Seit dem 12.07.2021 können sich auch Schüler von Abschlussklassen impfen lassen.

دراسة تكشف مضاعفات الجرعة الثالثة من لقاح كورونا 10.08.2021

كشفت دراسة شملت عددا من المستفيدين من الجرعة الثالثة من لقاح وباء كورونا المستجد في إسرائيل عن مجموعة من المضاعفات والآثارها الجانبية. فما هي؟

Eine Hausärztin verimpft in ihrer Praxis Comirnaty-Impfstoff des Herstellers Biontech/Pfizer. Um eine Ausbreitung des Coronavirus weiter einzudämmen werden verstärkt in den Arztpraxen Impfangebote ausgesprochen.

تحالف بيونتيك ـ فايزر يعتزم طلب ترخيص لجرعة ثالثة لمواجهة "دلتا" 09.07.2021

أعلن تحالف بيونتيك ـ فايزر أنه ينوي أن يطلب "خلال الأسابيع المقبلة" ترخيصاً من أجل إعطاء جرعة ثالثة من لقاحه المضادّ لكوفيد-19، خصوصاً في الولايات المتحدة وأوروبا لتأمين حماية مناعيّة معزّزة لمن تلقّوا جرعتَين من اللقاح.
Gabriela Rodríguez Navarrete bei der Impfung in Israel © Privat

خبير يحذر من ضعف فعالية لقاح بيونتيك ـ فايزر ضد "دلتا" 05.07.2021

عودة ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا في إسرائيل يعطي "إشارة أولية" على احتمالية أن يكون اللقاح أقل فعالية ضد المتحورة "دلتا"، فيما تبحث السلطات إمكانية تطعيم المواطنين الذين يشكون من ضعف في الجهاز المناعي بجرعة ثالثة.
FOTOMONTAGE, Mutierter Coronavirus, Symbolfoto Delta-Variante B.1.617.2 *** PHOTOMONTAGE, Mutated coronavirus, symbol photo Delta variant B 1 617 2

هل تحمي جرعتان من لقاح كورونا من متحورة "دلتا"؟ 01.07.2021

في وقت حذرت منظمة الصحة العالمية من أن متحورة "دلتا" يمكن أن تتسبب بموجة إصابات جديدة في أوروبا، أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي أنه يبدو أن جرعتين من اللقاح تحميان من المتحورة سريعة الانتشار.
Themenbild - Comirnaty Impfstoff der Fa. BionTech und AstraZeneca Corona Impfstoff. Impfdosen mit Impfstoff zur Injektion mit einer Kanuele.Close Up.Sachaufnahme.

اللقاحات المختلطة.. هل تكون كلمة السر في خلق مناعة أكبر ضد كورونا؟ 30.06.2021

أشارت دراسة ألمانية إلى أن المزج بين لقاحي فايزر-بيونتيك واسترازينيكا وأخذهما معا قد يؤدي إلى تقوية المناعة أكثر من الاعتماد على أخذ لقاح واحد فحسب.

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