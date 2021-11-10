أضحت شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية بيونتيك وشريكتها الأمريكية فايزرمن الشركات الرائدة في تطوير لقاح ضد فيروس كورونا خلال فترة قياسية. وقد أعلنت كلا الشركتين أن لقاحمها المشترك فعال بنسبة 90 بالمائة.

تأسست شركة بيونتيك الألمانية في عام 2008 على يد أوغور شاهين وزوجته أوزلم تورجي، وهما ألمانيان من أصول تركية. وحتى اندلاع جائحة فيروس كورونا ركزت الشركة على تطوير علاجات ضد أمراض السرطان. غير أن الجائحة وتبعاتها الكارثية دفعتها منذ أوائل العام الجاري للتركيز على إيجاد لقاح ضد الفيروس الذي قضى على حياة الملايين من الناس حتى الآن.