 كيف يتصاعد العنف ضد النساء والأطفال بسبب كورونا؟ | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 30.03.2020

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ثقافة ومجتمع

كيف يتصاعد العنف ضد النساء والأطفال بسبب كورونا؟

أدى العزل الصحي ومنع التجوال بسبب كورونا إلى تزايد حالات العنف المنزلي في الصين، وفي دول أخرى ومن ضمنها الدول العربية تشير الوقائع أيضا إلى ازدياد العنف ضد المرأة والطفل. DW عربية تروي قصص أشخاص تفاقمت معاناتهم جراء ذلك.

صورة من مظاهرة شهدتها مدينة مدريد احتجاجا على تبرئة إحدى المحاكم لرجل من تهمة الاغتصاب بحق فتاة قاصر

العنف ضد المرأة ليس حكرا على قومية أو جنسية

أصبح العنف الجسدي جزءاً من حياتي، كالطعام والماء، والهواء الذي أتنفسه، لا أعرف حقيقة أخرى"، وديعة محمود (اسم مستعار)، خمسينية من مدينة عربية لا تريد الضحية ذكر اسمها، تزوجت بعمر صغير، ورزقت بعائلة كبيرة، "لدي 8 فتيات وابن، هم أيضاً لا يعرفون واقعا آخر".

عانت وديعة من العنف المنزلي لأكثر من ثلاثين عاماً، بعد أن تزوجت بأحد أقربائها، تقول الضحية: "كلما ضربني، هربت إلى منزل والدي، ولكني ما لبثت أن عدت له بحكم "العيب"، ومن أجل أطفالي.".

مختارات

في مقالها* لـ DW عربية تتناول الكاتبة الصحفية رشا حلوة المعاناة المضاعفة لنساء في وقت يفترض أن تكون بيوتهن آمنة من خطورة الفيروس، بعضهن لا يشعرن بالأمان داخل بيوتهن بسبب وجود رجال معنّفين ومسيئين لهن نفسياً و/أو جسدياً. (20.03.2020)

أعربت وزيرة الأسرة الألمانية السابقة في مقابلة مع إحدى الصحف عن استيائها من سياسة اللجوء مشيرة إلى مشكلة الاندماج عند الشبان المسلمين في ألمانيا، حيث اعتبرت أن الشباب من أصول مسلمة لديهم ميلا للعنف أكثر من غيرهم. (05.12.2018)

الـ25 من نوفمبر/ تشرين الثاني هو اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة. وألمان كثر ينزعجون من اضطهاد المرأة في بلدان أخرى. غير أنه يجب عليهم أولا أن ينظروا إلى أخطائهم في هذا المجال، كما ترى بياته هينريكس. (25.11.2018)

الخوف على أطفالها يفوق خوفها على نفسها، إذ لطالما استغل زوجها فترة غيابها لتعنيف الأطفال، "واستعبادهم"، كما وصفت لـ DW عربية، "كنت أعود إليه بسبب بكاء أطفالي على الهاتف مستغيثين بي"، وكلما تحاملت على نفسها وعادت، وجدت أبنائها يتألمون من كدمات "زرقاء"، "كدمات ... كدمات.. في كل مكان، الوجه، الأطراف، الظهر... كيف لأم تحمل رؤية هذا المشهد؟ أفضل أن يتم ضربي على أن يمس شعرة منهم".

"لحسن حظها" كما وصفت وديعة الأمر، فإن زوجها اعتاد الغياب لأسابيع بسبب طبيعة عمله، "هذا أعطاني فرصة للتنفس، للهروب من الواقع ولو لفترة قليلة، كان غيابه كما الاحتفال لي وللأطفال".

للأسف؛ فإن إجراءات الحجر الصحي وحظر التجول في بلدها، جعل تواجده داخل المنزل دائما، مما شكل "كابوساً" لها، خاصة بعد زواج جميع بناتها، "زوجي عصبي، نقص السجائر.. القهوة.. يدفعه لحد الجنون، والآن في ظل الحجر الصحي، أنا وابني أمامه فقط؛ ليصب جام غضبه علينا".

وديعة ليست الوحيدة، إذ تذكر أم علي (اسم مستعار)، لاجئة في تركيا، لـ DW  عربية أن زوجها يمارس العنف المنزلي بشكل يومي عليها وعلى أطفالها، أزمة كورونا: الخسائر الاقتصادية ستكون أكبر من أي وقت مضى(هايبر لينك 2)، حارماً إياها من الراحة في المنزل وخارجه، "قام بحرقي ذات مرة لأني رفضت ممارسة علاقة جنسية معه".  ، تقول أم علي.

وفي ظل هذا العنف الدائم؛ تعبر عن خوفها من إعلان حظر التجول في تركيا، والذي يعني اضطرارها للبقاء في المنزل، بعيداً عن العمل، وأمام زوجها دوماً، "سوف أتعرض للضرب والإهانة أكثر، لم أعد أتحمل!".

تزايد عنف الرجال ضد النساء في ألمانيا لدرجة أن امرأة تُصاب كل ساعة بجروح جسدية

صورة ترمز إلى العنف الرجالي ضد المرأة

العنف ليس جسدياً فقط... بل ونفسياً كذلك

قرار دول عدة حول العالم بحظر التجول لمنع انتشار كورونا، وضع آلاف النساء والأطفال أمام احتمالية تزايد العنف المنزلي الواقع عليهم، فيما توقع خبراء ظهور حالات جديدة من العنف الأسري، إذ سجلت الصين ارتفاعاً في عدد حالات العنف وصل في بعض الأماكن إلى ثلاثة أضعاف المعدل السابق، وذلك بعد أسابيع فقط من إجراءات العزل الصارمة.

تذكر الأخصائية الاجتماعية آلاء اكنيس لـDW عربية، والتي تعمل حالياً في عيادة طوارئ مصممة للتعامل مع حالات العنف المنزلي في ظل إجراءات حظر التجول في الأراضي الفلسطينية، إلى أن الحجر هو وضع جديد وغريب على العائلات، ما يعني أن بعض الأفراد سيجدون صعوبة للتعامل معه، وتتوقع اكنيس أن تزداد حالات العنف ضد النساء والأطفال كونهم الفئات الأكثر ضعفاً وتهميشاً في المجتمع، مضيفة: "العنف قد يكون نفسياً وصحياً و جسدياً".

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وتجد اكنيس أن طبيعة دور المرأة في العائلات العربية يجعل من إمكانية تعرضها لضغوط نفسية وصحية أكبر من باقي الأفراد، فيما ترى بأن الأطفال ربما يصبحون أيضاً "أداة لتفريغ مشاعر الغضب لدى البالغين"، ما يعني ازدياد المشاعر "السلبية لدى الأطفال، الذين قد لا يدركون ما يحدث حولهم".

وقد يساعد تواجد أفراد الأسرة على مساحة مغلقة ولفترات طويلة في "توتر العلاقات" العائلية، إذ تعتقد الأخصائية الاجتماعية من لبنان رانية سليمان، في حديث لها معDW  عربية، أن التقارب المكاني الحالي بين أفراد الأسرة يؤدي إلى تماس مباشر بينهم، والذي قد يؤدي إلى ضغط نفسي، ربما سيتحول إلى "عنف جسدي ضد المرأة والطفل".

وتضيف أن طبيعة الوضع الحالي، والقلق الصحي الذي يعاني منه أفراد الأسرة والنساء خاصة، يجعل من الضغط النفسي الذي يتعرضن له كبيراً، وتعقب: "أغلب الحالات التي نتعامل معها حالياً، من نساء مطلوب منهن استجابة عالية لتلبية احتياجات الأسرة في ظل هذه الظروف، ويتعرضن لضغط يومي كبير، وفي حال عدم قدرتهن على تلبية هذه المتطلبات بالشكل الذي يراه الرجل مناسبا فإنهن يواجهن العنف الجسدي".

وتنصح اكنيس النساء بالاحتفاظ بوثائقهن الرسمية، مثل الهوية الشخصية والتأمين الصحي، بالإضافة إلى الأرقام الخاصة بالطوارئ في مكان قريب منهن، والتواصل مع أشخاص تثق بقدرتهم على تقديم المساعدة حين الحاجة، وتشير إلى أن توزيع المهام المنزلية على الأشخاص داخل الأسرة قد يساعد في الحد من تفاقم المشاكل الأسرية والضغوط النفسية.

مؤكدة أن على النساء اللواتي يتابعن مع مؤسسات تعنى في قضايا العنف، الاستمرار بالتواصل مع الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين في حال تعرضهن لأي عنف أو ضائقة.

العنف ضد المرأة والأطفال يتزايد كونهما حلقة ضعيفة بين الجهات التي تمارس العنف

أخبار متزايدة عن العنف ضد المرأة وفي الصورة سيدة من هامبورغ تبدو مصدومة منذلك

الحصول على المساعدة في ألمانيا

تظهر الأرقام الإحصائية في ألمانيا أن امرأة واحدة على الأقل تُصاب بجروح جسدية كل ساعة في المتوسط ​​على يد شريكها، ومع تزايد المخاوف من ظهور حالات عنف أكثر، فإن الخبراء ينصحون باتباع خطوات بسيطة قد تساهم في إنقاذ حياة.

يتمثل أولها في الإبقاء على أهبة الاستعداد للاتصال بالشرطة في حال سماع صراخاً قادماً من منازل الجيران، مع توفر إمكانية الحصول على المساعدة والمعلومات من خلال المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي للمؤسسات الألمانية التي تعنى بحقوق المرأة والطفل، مثل مؤسسة أنقذوا الأطفال، ويادويغا/ jadwiga

وإذا كنت في ألمانيا وتعاني من العنف، وتحتاجين إلى مشورة سرية، فاتصل على خط المساعدة المركزي الخاص بمؤسسة "هيلفيهتيلفون Hilfetelefon " في ألمانيا على رقم 08000 116 016 أو قم بزيارة hilfetelefon.de.

مرام سالم

  • ثلاث مشاركات في مظاهرة احتجاجية في كويتو للمطالبة بإنهاء العنف ضد المرأة

    في يوم مناهضة العنف ضد المرأة.. احتجاجات حول العالم

    ثلاث من آلاف النساء

    في كويتو، عاصمة الإكوادور، نظم اتحاد لمنظمات نسائية مظاهرة احتجاجية للمطالبة بإنهاء العنف ضد المرأة. وهؤلاء في الصورة هن ثلاث نساء شاركن في المظاهرة مع آلاف من زملائهن وصديقاتهن من الناشطات النسويات.

  • مظاهرة نسائية في عاصمة جمهورية الدومنيكان، سانتو دومينغو، مناهضة للعنف ضد المرأة

    في يوم مناهضة العنف ضد المرأة.. احتجاجات حول العالم

    66 جريمة قتل ضد النساء

    دعت منظمات نسائية خلال مظاهرة في عاصمة جمهورية الدومنيكان، سانتو دومينغو، إلى بداية جديدة وإنهاء العنف والقتل ضد النساء. وقبل مدة قصيرة نشرت النيابة العامة في جمهورية الدومينكان إحصائيات عن جرائم قتل النساء تشير إلى تراجعها، لكن رغم ذلك لا تزال مرتفعة إذ وصل عدد جرائم قتل النساء خلال العام الحالي 2019 إلى 66 جريمة قتل.

  • 571 رقم تمت كتابته من قبل ناشطات نسويات بالشموع في إحدى ساحات غواتيمالا العاصمة، ويشير إلى عدد جرائم القتل ضد النساء في غواتيمالا خلال عام 2019.

    في يوم مناهضة العنف ضد المرأة.. احتجاجات حول العالم

    مظاهرة مسائية في عواتيمالا

    "571" .. رقم تمت كتابته من قبل ناشطات نسويات بالشموع في إحدى ساحات غواتيمالا العاصمة مساء يوم الأحد 24 تشرين الثاني/ نوفمبر. وهذا الرقم يشير إلى إحصائية حزينة، هي عدد جرائم القتل ضد النساء في غواتيمالا خلال عام 2019، حسب منظمات نسائية.

  • مظاهرة احتجاجية في مدينة تولوز الفرنسية ضد العنف الجنسي والجسدي ضد المرأة

    في يوم مناهضة العنف ضد المرأة.. احتجاجات حول العالم

    إجراءات جديدة للحد من جرائم القتل

    نظمت ناشطات نسويات في مدينة تولوز الفرنسية يوم السبت (23 تشرين الثاني/ نوفمبر) مظاهرة مناهضة للقتل والعنف ضد المرأة في فرنسا. فخلال عام تعرض ما لا يقل عن 130 امرأة في فرنسا للقتل من قبل شريك حياتها الحالي أو السابق. ويرى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن ذلك "عار لفرنسا". وقد أعلنت الحكومة الفرنسية عن اتخاذ إجراءات للحد من تلك الجرائم، من بينها توسيع مراكز إيواء النساء.

  • أحذية حمراء في شوارع بلجيكا، احتجاجا على العنف ضد المرأة

    في يوم مناهضة العنف ضد المرأة.. احتجاجات حول العالم

    أحذية حمراء

    في العاصمة البلجيكية، بروكسل، شارك 10 آلاف شخص في مظاهرة احتجاجية ووضعوا أحذية حمراء في الشارع. "الأحذية الحمراء تشير إلى النساء اللواتي قتلن من قبل رجل" تقول جولي وترز من منظمة ميرابال المدافعة عن حقوق المرأة. وأشارت إلى وجود نحو 100 جريمة قتل للنساء في بلجيكا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ولكن يعتقد أن الرقم أعلى من ذلك بكثير.

  • لاعبو فريقي جنوة وأودينزي وأطفالهم رسموا خطا أحمر على خدهم في إشارة إلى مناهضة العنف المنزلي ضد المرأة

    في يوم مناهضة العنف ضد المرأة.. احتجاجات حول العالم

    خط أحمر ضد العنف

    اللون الأحمر رمز ضد العنف في مدينة جنوه الإيطالية أيضا. فخلال مباراة فريقي جنوه وأودينزي في إطار الدوري الإيطالي لكرة القدم، رسم اللاعبون وأطفالهم خطا أحمر على خدهم، في إشارة إلى مناهضة العنف المنزلي ضد المرأة.

  • تنظيم مهرجان فمفست في الليلة التي تسبق اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.

    في يوم مناهضة العنف ضد المرأة.. احتجاجات حول العالم

    مهرجان في موسكو

    للمرة الثالثة جرى الاحتفال في موسكو بمهرجان "فمفست" في الليلة التي تسبق اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة. وفي المهرجان الذي أقيم في صالة كبيرة كانت تابعة لمؤسسة البريد، كانت كل الأنشطة تدور حول النسوية والمساواة بين الجنسين وحرية الانتخاب.

  • مسيرة ليلية صامتة بمدينة مالقا الإسبانية في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

    في يوم مناهضة العنف ضد المرأة.. احتجاجات حول العالم

    مسيرة صامتة في إسبانيا

    نظمت ناشطات نسويات مسيرة ليلية صامتة في مدينة ملقا، مساء يوم الأحد (24 تشرين الثاني/ نوفمبر). وحملت النساء المشاركات في المسيرة، صور نساء إسبانيات قتلهن شركاء حياتهن في السنوات الأحيرة.

  • وزير الأسرة الألمانية علقت على الإحصائيات المتعلقة بالعنف ضد النساء بأنها أرقام مفزعة.

    في يوم مناهضة العنف ضد المرأة.. احتجاجات حول العالم

    "أرقام مفزعة" في ألمانيا

    في ألمانيا وحسب إحصائيات الدوائر الأمنية، قتلت 122 امرأة من قبل شريك حياتها الحالي أو السابق، خلال عام 2018. وبلغ عدد النساء من ضحايا العنف المنزلي أو التهديد 114755 امرأة. لكن إحصائيات غير رسمية تشير إلى أن نحو ثلث النساء تعرضن لأحد اشكال العنف خلال حياتهن. وعلقت على تلك الأرقام وزيرة الأسرة الألمانية، فرانسيسكا غيفي، بأنها "أرقام مفزعة".

  • مظاهرة احتجاجية لمناهضة العنف ضد المرأة بعد مقتل الطالبة أوينه مروتيانا في جنوب أفريقيا

    في يوم مناهضة العنف ضد المرأة.. احتجاجات حول العالم

    "الرجال الحقيقيون لا يغتصبون"!

    بعد اغتصاب وقتل الطالبة أوينه مروتيانا، بمدينة كاب في جنوب أفريقيا، تعالت الأصوات التي تطالب بإنهاء العنف ضد المرأة وجرى تنظيم مظاهرات احتجاجية في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي بمدن عديدة في جنوب أفريقيا والعاصمة جوهانسبورغ، رفعت إحدى النساء (في الصورة) لافتة كتبت عليها "الرجال الحقيقيون لا يغتصبون"!

  • نعيم ميرزا أحد ابرز المدافعين عن حقوق المرأة في باكستان.

    في يوم مناهضة العنف ضد المرأة.. احتجاجات حول العالم

    مدافع بارز عن حقوق المرأة في باكستان

    في باكستان النظام الأبوي متجذر في المجتمع، وينظر إلى الناشطات النسوية بدونية من قبل الرجال، وحتى الليبراليون منهم يصفون مطالب الناشطات بأنها "مبتذلة". لكن أحد أبرز النشطاء المدافعين عن حقوق المرأة في باكستان هو رجل اسمه نعيم ميرزا، الذي قال في حوار مع DW "لا يزال هناك الكثير الذي يجب فعله". لكن رغم صعوبة الوضع في باكستان، يزداد عدد الناشطات النسويات ويتعالى صوت النساء المطالبات بحقوقهن.


مختارات

في يوم مناهضة العنف ضد المرأة.. احتجاجات حول العالم

منذ أكثر من خمسين عام يتم إحياء اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، في الخامس والعشرين من شهر نوفمبر. في هذا العام ومثل كل عام هناك احتجاجات ونشاطات عديدة بهذه المناسبة حول العالم. (25.11.2019)  

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خطواتي الأولى - معلومات للاجئين الجدد في ألمانيا 26.10.2015

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