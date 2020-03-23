 كورونا في ألمانيا.. لهذه الأسباب بقي معدل الوفيات منخفضاً | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 24.03.2020

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سياسة واقتصاد

كورونا في ألمانيا.. لهذه الأسباب بقي معدل الوفيات منخفضاً

يواصل العالم جهوده الحثيثة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا وبرغم أن عدد الإصابات في ألمانيا يضعها في المركز الرابع عالمياً، إلا أن عدد الوفيات منخفض نسبياً مقارنة بالدول الأخرى. فما هي الأسباب؟

جنازة لموتى بكورونا في أحد كنائس إيطاليا

يوجد في إيطاليا خمسة آلاف سرير عناية مركز بوحدة تنفس اصطناعي

يستمر فيروس كورونا في حبس أنفاس العالم، حيث يتابع الجميع الأرقام الرسمية اليومية ويترقب تصريحات المسؤولين أملاً في انحسار الموجة وعودة الحياة إلى طبيعتها تدريجياً. وفي الأيام الماضية اتخذت ألمانيا إجراءات مشددة للحد من انتشار عدوى كورونا، وفي مقدمتها حظر التجمعات العامة لأكثر من شخصين والتشديد على ابتعاد المسافات بين الأشخاص في الأماكن العامة.

 لكن رغم كل الجهود المبذولة من الدول التي أصابها فيروس كورونا، تأتي الأخبار بما لا يدعو للتفاؤل. ففي إيطاليا وصل عدد الإصابات حسب أخر إحصائيات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية إلى 59.138 ألف حالة، منها 5.476 حالة وفاة. أما في أسبانيا فيُقدر عدد الإصابات الإجمالية بـ 28.768 ألف حالة، توفي منها 1.772 شخصاً. وفي فرنسا توجد حتى الآن 16.018 حالة، توفت منها 764. (جميع الأرقام من جامعة "جونز هوبكنز" بتاريخ تحديث منتصف ليلة 23 مارس/آذار 2020).

وعلى الرغم من أن ألمانيا تحتل المركز الرابع عالمياً من حيث عدد الإصابات حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية، إلا أن عدد الوفيات مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى لا يزال منخفضاً. ويقدر معهد روبرت كوخ عدد حالات الإصابة في ألمانيا بـ 26.155 حالة، توفت منها 110 حالة (الأرقام طبقاً لمعهد روبرت كوخ لمنتصف نهار 23 مارس/آذار). فما هي أسباب بقاء عدد الوفيات في ألمانيا منخفضاً رغم ارتفاع عدد الإصابات؟

التعرفعلىالمرضمبكراً

يُرجع عدد من الخبراء السبب إلى أن ألمانيا مازالت في المرحلة المبكرة لانتشار المرض بالإضافة إلى صغر سن عدد المصابين مقارنة بالدول الأخرى. ففي ألمانيا يقول معهد روبرت كوخ إن نسبة 80 بالمئة من إجمالي المصابين تقل أعمارهم عن ستين عاماً.

كما أشارت "فاينانشال تايمز" نقلاً عن خبراء أن الشباب الأصحاء الذين يصابون بكورونا يتعافون أسرع نسبياً من الأكبر سناً.  يُضاف إلى ذلك قدرة ألمانيا على إجراء الفحوصات المبكرة على الحالات المشتبه فيها. في هذا السياق يقول لوتار فيلر، مدير معهد روبرت كوخ، إن المختبرات الألمانية تجري نحو 16 ألف فحص في الأسبوع، وهو رقم أكبر من الفحوصات الإجمالية التي قامت بها بعض الدول الأوروبية منذ بدء الأزمة.

كما أن وفرة المعامل والفحوصات ساعد ألمانيا في التعرف على المرض مبكراً  وبالتالي اكتشافه في الأشخاص الذين لم تظهر عليهم أي أعراض، مما أدى إلى عزلهم وشفائهم قبل تطور المرض لديهم.

جهاز إنعاش في إحدى المستشفيات

يوجد في ألمانيا تحو خمسة وعشرين ألف سرير مع أجهزة تنفس صناعي في أقسام العناية المركزة.

أحدثالأجهزةوالمعداتالطبية

حتى قبل أزمة كورونا تفوقت ألمانيا أوروبياً في عدد أجهزة التنفس الصناعي وعدد الأماكن المتاحة بأقسام العناية المركزة في المستشفيات. ففي حين يوجد بفرنسا سبعة آلاف مكان، يوجد في إيطاليا خمسة آلاف وفي بريطانيا أربعة آلاف فقط في هذه الأقسام وذلك طبقاً لما ذكرته محطة ntv  الإخبارية.  في المقابل يتوفر في ألمانيا حوالي خمسة وعشرين ألف سرير مع أجهزة تنفس صناعي في أقسام العناية المركزة.

غير أن ألمانيا لم تكتف بذلك، حيث أعلنت عن مضاعفة أماكن الرعاية المركزة والأجهزة في المستشفيات لمعالجة الحالات الحرجة، بالإضافة إلى استخدام بعض الفنادق والصالات الرياضية  كأماكن للعلاج إذا دعت الضرورة لذلك.

أرقامغيرمعروفة

يُرجح بعض الخبراء الإيطاليين سبب انخفاض أرقام الوفيات في ألمانيا إلى عدم إجراء فحوصات على من توفوا في الحجر الصحي. وبحسب ما نشرته محطة  n-tv فإن السلطات الألمانية لا تجري فحوصات على وفيات الحجر المنزلي، وبالتالي لا يدخل هؤلاء الأشخاص في الإحصائيات الرسمية. إلا أن معهد روبرت كوخ لا يرى ضرورة لإجراء هذه الفحوصات بعد الوفاة بحسب n-tv.

مختارات

بعدما أصاب القلق ملايين من متابعي المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل حول العالم بسبب دخولها الحجر الصحي، جاءت الآن نتيجة مطمأنة لفحصها للتأكد من عدم أصابتها بفيروس كورونا. وجاءت النتيجة سلبية لفحص ستتبعه فحوصات أخرى. (23.03.2020)

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وبالرغم من هذا النجاح النسبي يحذر الخبراء من الإفراط في التفاؤل إزاء تطورات الفيروس في ألمانيا. وفي هذا السياق يشير الطبيب وعالم الفيروسات هانز غيورغ كرويسليش في جامعة "هايدلبيرغ" إلى أن ألمانيا مازالت في المرحلة المبكرة من انتشار المرض. ويضيف كرويسليش في تصريحات لـ "فاينانشال تايمز" بالقول: "أغلب الإصابات ظهرت في الأسبوعين الماضيين، على الأرجح سنرى زيادة كبيرة في عدد الإصابات وبالتالي الوفيات في الأسابيع المقبلة".

كما نقلت محطة n-tv عن خبراء قلقهم من تصاعد أعداد الوفيات معانتقال العدوى إلى من هم أكبر سناً في الفترة المقبلة.

لكن ما يميز ألمانيا عن الدول الأخرى هو استعدادها المبكر، حيث صرح "لوتار فيلر" مدير معهد روبرت كوخ لـ"فاينانشال تايمز": "مازلنا في البداية، أي لدينا الوقت لاتخاذ كافة الإجراءات لضمان علاج الحالات الحرجة في الوقت المناسب".

سلمى حامد

  • Tueren reinigen (picture-alliance/dpa Themendienst/F. Gabbert)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    الحذر من مقابض الأبواب

    فيروسات كورونا المعروفة للعلماء تبقى في المتوسط من أربعة إلى خمسة أيام على الأسطح المختلفة مثل مقابض الأبواب. ورغم إنه من غير الواضح بعد كيف ينتشر فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إلا أن العلماء يرجحون انتشاره عبر الرذاذ الناتج عن السعال أو العطاس. هذا الرذاذ ينتقل عادة من الأيدي إلى الأسطح المختلفة. لذلك من الضروري غسل اليدين دائماً.

  • Kostenloses Schulessen in Berlin (picture-alliance/dpa/J. Kalaene)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    الأكل في الخارج ليس شهياً دائماً!

    ينبغي الحرص عند الأكل في المطاعم وغيرها من الأماكن العامة. فقد ينتقل الفيروس من شخص مصاب إلى آخرين عن طريق السعال أو العطس مباشرة على الصحون أو أدوات المائدة. وفقاً للمعهد الاتحادي لتقييم المخاطر لم يُثبت حتى الآن انتقال المرض بهذه الطريقة. لكن من الأفضل حالياً توخي الحرص وتناول الطعام المُعد في المنزل.

  • Baden-Württemberg Spielzeug vor Kindern (picture-alliance/dpa/S. Gollnow)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    هل أخاف من البضائع المستوردة؟

    مع إغلاق المدارس ومكوث الأطفال في المنزل، يحتاجون إلى الألعاب لتسليتهم. فهل تمثل الألعاب المستوردة من بلاد أخرى خطراً؟ يجيب المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر بالنفي، فحتى الآن لا توجد حالات انتقال للعدوى عبر بضائع مستوردة. كما يقول الخبراء إن الفيروس يظل على الأسطح لمدة أطول كلما زادت برودة الجو وارتفعت الرطوبة، وهو ما لا يحدث بالضرورة مع البضائع حيث تتعرض لعدة تغيرات جوية حتى تصل إلى وجهتها الأخيرة.

  • Deutsche Post - Jahreszahlen (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    هل التسوق الإلكتروني خطر؟

    في ظل عمل الكثيرين من المنزل هذه الأيام وتفاديهم المتاجر، تزدهر التجارة الإلكترونية بشكل كبير. فهل من الممكن الإصابة بالعدوى من خلال لمس الطرود؟ بشكل عام فإن فيروسات كورونا لا تعيش طويلاً على الأسطح الجافة. بما أن بقاء الفيروس مرتبط بعدة عوامل بيئية مثل درجة حرارة الجو والرطوبة، فإن المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر يرى أن انتقال الفيروس عن طريق الطرود أو البريد "مستبعد".

  • Coronavirus - Italien (picture-alliance/dpa/AP/A. Tarantino)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    هل "صديق الإنسان" ناقل للفيروس؟

    العزل المنزلي يصيب الكثيرين بالملل، وتكون الحيوانات الأليفة في هذه الحالة مبعثاً للتسلية. لكن هل من الممكن أن تنتقل العدوى من الحيوان للإنسان أو العكس؟ رغم تأكيدات الخبراء أن احتمالية إصابة الحيوانات بالعدوى "ضئيلة جداً"، إلا أنهم لا يستبعدون هذا الاحتمال تماما. فالحيوانات لا تًظهر أي أعراض، وبالتالي فهي لا تمرض. لكن لا يعني ذلك أنها غير حاملة للفيروس وقد ينتقل للإنسان برذاذ الحيوان أو إفرازاته.

  • Italien Menschen mit Schutzmasken (picture-alliance/Kontrolab/IPA/S. Laporta)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    هل نعزل الخضروات؟

    يعلم الجميع أن الخضروات مفيدة للصحة، ولكن هل صارت خطراً علينا؟ يُصنف المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر احتمالية انتقال فيروس كورونا عن طريق الخضروات على إنها "ضئيلة جداً". فحتى الآن لا توجد حالات إصابة بالعدوى عبر هذا الطريق. أهم ما يُنصح به هو غسل اليدين قبل تحضير الطعام، وهو الأمر الذي يجب المواظبة عليه حتى بدون وجود خطر كورونا. كما يمكن تقليل احتمال العدوى عن طريق الطبخ أو التسخين.

  • Deutschland Frau kauft tiefgefrorenes Gemüse ein (picture-alliance /imageBROKER/J. Tack)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    ماذا عن الأغذية المجمدة؟

    إذا كانت فيروسات كورونا المعروفة لنا مثل السارس (SARS) والميرس (MERS) لا تتأثر بالبرودة، فهل يعني ذلك وجود فيروس كورونا المستجد على أسطح الأغذية المجمدة؟ هذه الفيروسات قد تظل معدية لمدة عامين في درجة حرارة -20. لكن المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر يُطمئن الجميع: فحتى الآن لا توجد أي حالات معروفة عن انتقال كورونا عن طريق الأغذية، حتى المُجمدة منها.

  • China Karsthöhle mit dem Namen Laogan Cave (picture-alliance/Photoshot/H. Huan)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    ممنوع أكل الحيوانات البرية!

    الخبر الوحيد الجيد منذ بدء أزمة كورونا هو أن الصين منعت أكل الحيوانات البرية. فجميع الدلائل تشير إلى أن المرض انتقل من الخفاش للإنسان. ولم يكن هذا ذنب الخُفاش، فالإنسان هو من اختار أكله. لذلك لا يُنصح أبداً بأكل أي حيوانات برية.


مختارات

ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

أخبار كورونا في كل مكان، وتزداد معها المخاوف من كل ما حولنا. هل الفيروس على الخضروات التي نأكلها؟ على الهاتف؟ على الحيوان الأليف؟ هل يمكننا لمس أي شيء الآن؟ أسئلة تدور في رأس الكثيرون، فبماذا يجيب العلماء؟ (19.03.2020)  

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