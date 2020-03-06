 رشا حلوة: لنفكر بالنساء اللاتي يتعرضن للعنف في الحجر الصحي | آراء | مساحة أوسع لأقلام برؤى جريئة تقدمها DW عربية | DW | 20.03.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

آراء

رشا حلوة: لنفكر بالنساء اللاتي يتعرضن للعنف في الحجر الصحي

في مقالها* لـ DW عربية تتناول الكاتبة الصحفية رشا حلوة المعاناة المضاعفة لنساء في وقت يفترض أن تكون بيوتهن آمنة من خطورة الفيروس، بعضهن لا يشعرن بالأمان داخل بيوتهن بسبب وجود رجال معنّفين ومسيئين لهن نفسياً و/أو جسدياً.

arabisch Kolumnistin Rasha Hilwi (DW/Rasha Hilwi)

على الرغم من أن كوارث عديدة ما زالت مستمرة في العالم، على المستويات السياسية والاجتماعية، والذاتية أيضاً. لكننا اليوم، مع بداية ربيع عام 2020، لا شيء يشغلنا ولا شي نحكي عنه، ولا يثقل علينا، ولا يقلقنا على الآخرين وأنفسنا، سوا جائحة كورونا، فإن أصابت أحدا، لا تفرق بين إنسان وآخر، بين طبقة اجتماعية أو اقتصادية وأخرى، بين مواطن أو قائد سياسي، إلا أن أتباع الحجر الصحي والمنزلي وأحياناً الرعاية الصحية، تختلف بين شخص وآخر، بين دولة وأخرى، للأسف.

تزداد الدول التي تفرض الحجر الصحي، ومن غير المعروف المدة التي سنقضيها على هذا حال، جل ما نعرفه هو أن منظمة الصحة العالمية أوصت أن نبقى في البيوت حتى نهاية آذار/ مارس الجاري، وفي بعض الدول، مثل ألمانيا، سوف يستمر الحجي الصحي حتى حوالي العشرين من نيسان/ أبريل المقبل، وكل هذه هي محاولات مستمرة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، قدر الإمكان.

في الوقت الذي يطبّق العديد هذه التعليمات، على الرغم من "قسوتها"، وصعوبة التعوّد عليها، تطرح أصوات عديدة في المنطقة العربية والعالم، أسئلة حول ما يحدث داخل الحجر الصحي، وهذه الأسئلة ليس لها علاقة بكيفية قضاء الوقت أو الاستماع أو الترفيه عبر الإنترنت، من أفلام ورياضة وموسيقى، بل أسئلة حول ما يحدث للنساء اللاتي فُرض عليهن الحجر الصحي والعزل المنزلي مع رجال معنّفين، ويسيئون لهن نفسياً و/أو جسدياً. حيث بإمكان الرجل هذا أن يكون الأب، الأخ أو الشريك/ الزوج.

من الصفحات المهمّة عبر فيسبوك، هي صفحة "خرابيش نسوية"، تنشر قصصاً مصورة، وفي نصها التعريفي، كتبت القائمات عليها، بأن الصفحة تهدف إلى "طرد سم الأبوية التي يتم حقنه يومياً فينا، وذلك من خلال التفاعل مع العالم الخارجي". وقبل أيام نشرت "خرابيش نسوية" رسمة، تُظهر وجه امرأة، تقول باللغة العربية: "كل الحب والدعم للأشخاص يلي علقانة بالمنزل مع معنّفيها"، وأضافت الصفحة في التعليق على الصورة: "أنتم/ن لستم/ن لوحدكم/ن. تواصلوا/ن مع صديق/ة يقف/ تقف ضد العنف المنزلي".

مختارات

في مقالها* لـ DW عربية تتناول الكاتبة الصحفية رشا حلوة المشهد الموسيقي العربية العاصمة الألمانية برلين والفرق التي أثْرته بفعل موجة اللجوء السورية. (28.02.2020)

في مقالها* لـ DW عربية تتناول الكاتبة الصحفية رشا حلوة الجدل الذي أثارته أغنية "سالمونيلا" لتميم يونس، خصوصا تحريضها على العنف ضد النساء. وتتساءل الكاتبة عن أبعاد المعالجة الساخرة لقضايا لحسّاسة في المجتمع. (10.01.2020)

في مقالها* لـ DW عربية تتناول الكاتبة الصحفية رشا حلوة الأحقية التي "توفرها" المنظومات الأبوية والذكورية لقمع المرأة والحد من حريتها مستشهدة بالجدل بين الممثل وائل عبد العزيز وشقيقته ياسمين بعد تلميحها بعلاقة عاطفية. (06.03.2020)

لاقى المنشور تفاعلاً مهماً، وأضاء على حيّز ثقيل لربما غاب عن البعض في ظلّ الجائحة التي تسيطر على العالم، وتقلق البشر بحقّ. لكن بنفس الوقت، تذكرنا أن قضايا العنف المجتمعي والأسري وكذلك السياسي، لا تتوقف مع وجود وباء عالمي، بل أحياناً تزداد نظراً للظروف المفروضة وتلك التي يمكن أن تُستغل لصالح "القوي" ضد المستضعف/ة، سواء كان امرأة، طفلاً أو رجلاً أيضاً.

بموازاة منشور صفحة "خرابيش نسوية"، أطلقت مجموعة "طالعات" النسوية الفلسطينية منشوراً بعنوان "حجر عن حجر بفرق"، بجزء منه جاء: "في ظل الطوارئ الصحية، يعتبر الكثيرون الحديث عن العنف تشتيتاً في غير مكانه، إلّا أنه تحديداً في هذه الفترة تتضاعف الحاجة للتذكير بهذا العنف والتضامن المجتمعي مع ضحاياه".

وفي الحديث المستمر عن العلاج، والتطعيم المنتظر، والسلامة العامة، تأتي مجموعة "طالعات" لتطرح سؤالاً أساسياً في هذه المعادلة: "علينا أن نسأل أنفسنا عن مفهوم هذه السلامة ومن يستطيع النجاة فعلاً"، وتابع المنشور: "وجود منازل آمنة تحمينا هو امتياز لا تملكه نساء كثيرات في فلسطين والعالم".

أشارت تقارير عديدة أن النسبة الأكبر من العنف الذي تتعرّض له النساء يأتي من البيوت، من مساحاتها الآمنة، من أقرب الناس إليها. وفي وقت يتعين فيه على جميعنا أن نبقى في البيوت لنحمي أنفسنا من جائحة كورونا، هنالك نساء كثيرات لا يشعرن بالأمان في بيوتهن، يتعرّضن لعنف نفسي و/أو جسدي مستمرين، وفي هذه الأوقات الصعبة، من المهم الحديث عن قضايا العنف، ومن المهم محاربة كل من يأتي ليقول لنا "هذا ليس وقته"، ففي عالم يصبو العديد منا إلى مساحات صحية أكثر، إلى سعادة وطمأنينة، لا من وقت أفضل لمواصلة الحديث عن من تتعرّض ويتعرّض كل يوم من عنف أسري، وتوفير الحماية العاجلة لهم ولهن.

مؤسسات عربية عديدة تُعنى بقضايا المرأة، العنف ضد النساء بكل أشكاله، توجّه بوصلتها هذه الأيام نحو التوعوية بمخاطر العزل المنزلي على النساء المعنّفات من قبل رجال. وفي ألمانيا أيضاً، نشر العديد هذه الأيام موقعاً إلكترونياً يهتم بقضايا العنف الأسري ضد النساء، مرفق برقم هاتفي يوفّر خدمة للنساء بكل اللغات في هذه المحنة. مبادرات كهذه، تعطي مساحات أمانٍ بديلة، تُشعر النساء اللاتي يعشن تعنيفاً مستمراً بأنهن لسن وحدهن، وبأن هنالك حلولاً بديلة، تحفظ صحّتهن من جهة، ومن جهة أخرى، تحفظ سلامتهن النفسية والجسدية من العنف، وهذا لا يقل أهمية عن الحماية من مخاطر كورونا.

وفي حديثي عن النساء، لا يمكنني أن أنسى ما يعانيه أشخاص آخرون جراء العنف الأسري؛ سواء كانوا أطفالاً، أو مثليين/ات جنسياً أو عابرين/ات للجنس، وغيرهم/ن من الأفراد الذين يحاربون ويحاربن يومياً حقهم/ن بحياة كريمة يعيشون/يعشن فيها بلا أي شكل من أشكال الأذى النفسي والجسدي. في هذه الأيام الصعبة، لنفكر فيهم/ن ولنحاول قدر المستطاع أن نوفّر طرقاً كي يجدوا ويجدن بيوتاً آمنة، تحميهم/ن من فيروسيْن قذريْن؛ الكورونا والعنف… وتعبّد طرق هذا العالم إلى حياةٍ أكثر عدالة وصحّة.

 

* المقال يعبر عن وجهة نظر كاتبته وليس بالضرورة عن رأي مؤسسة DW.

مواضيع ذات صلة

arabisch Kolumnistin Rasha Hilwi

رشا حلوة: اتركوا ياسمين عبد العزيز وكل النساء وشأنهن! 06.03.2020

في مقالها* لـ DW عربية تتناول الكاتبة الصحفية رشا حلوة الأحقية التي "توفرها" المنظومات الأبوية والذكورية لقمع المرأة والحد من حريتها مستشهدة بالجدل بين الممثل وائل عبد العزيز وشقيقته ياسمين بعد تلميحها بعلاقة عاطفية.

arabisch Kolumnistin Rasha Hilwi

رشا حلوة: للتذكير..الحرية للعابرين جنسياً من كل أشكال القمع 21.02.2020

في مقالها* لـ DW عربية تتناول الكاتبة الصحفية رشا حلوة معاناة العابرين/ات جنسياً في مصر ولبنان والمنطقة العربية، والقمع الذي يتعرضن/ون له في المحيط العائلي والشوارع وفي أطر الرعاية والصحة والقانون أيضاً.

arabisch Kolumnistin Rasha Hilwi

رشا حلوة: لتتوقف كل أشكال تشويه الأعضاء التناسلية للإناث 07.02.2020

في مقالها* لـ DW عربية تتناول الكاتبة الصحفية رشا حلوة الحديث عن جريمة "ختان الإناث" المستمرة، وعن الأساطير التي تحوم حولها، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي لعدم التسامح مطلقاً مع تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.

إعلان

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

تدابير وأنظمة طوارئ لا بد من معرفتها في زمن كورونا

التفتيش عن المصابين بكورونا في جمهورية التشيك بتاريخ 9 مارس/ آذار 2020

أدى انتشار فيروس كورونا في أغلب دول العالم إلى اتخاذ إجراءات استثنائية متسارعة لاحتواء العدوى، والتي تزامنت مع مصطلحات ذات دلالات مختلفة استخدمها السياسيون والإعلام، فما هي هذه المصطلحات، وماذا تعني؟   

ماذا تفعل هذه الدول لتقليل الضرر الاقتصادي الناجم عن كورونا؟

هكذا تبدو الكثير من المدن بدون حياة عامة بسبب فيروس كورونا

ألحق فيروس كورونا أضرارا جسيمة في الأسواق بطريقة تشبه ما لحق بها إبان الازمة المالية العالمية. على وقع ذلك تتسابق الدول لوضع خطط طوارئ تنقذ بها اقتصادياتها من الانهيار. كيف تبدو هذه الخطط في عدد من كبريات الدول؟   

وباء كورونا يفجر روح التضامن والمساعدة بين شباب برلين 

سيدة ألمانية تساعد جاراتها المسنة في شراء المواد الغذائية

في خضم أزمة كورونا التي تعصف بالعالم برمته في الوقت الراهن ظهرت ثمة جوانب إيجابية، فقد عززت من روح المسؤولية والتضامن بين السكان بعدة مبادرات، إحداها من داخل العاصمة برلين، يقودها شاب في مقتبل العمر.   

أزمة كورونا.. سجون مصر برميل بارود قابل للانفجار

السجون المصرية تكتظ بالمساجين وهناك خطر وقوع كارثة في حال انتشار فيروس كورونا فيها

تعاني السجون المصرية من الاكتظاظ وضعف الخدمات. على ضوء ذلك هناك مناشدات على مواقع التواصل الاجتماعي لدفع الحكومة المصرية إلى الإفراج عن أكبر عدد ممكن من السجناء لتجنب كارثة إذا ما وصل فيروس كورونا إلى هذه السجون.   

طبيب أمريكي لـDW: كورونا يستنزف أنظمتنا الصحية.. والانترنت مهم لمواجهته

ألمانيا زادت في الإجراءات التي تتبعها ضد انتشار كورونا.

كيف يمكننا استخدام المواقع الاجتماعية لمواجهة فيروس كورونا المستجد؟ وكيف يتعاون الأطباء عن طريقها لمساعدة بعضهم البعض عبر العالم؟ وكيف هو الوضع الطبي الحالي في البلدان المتقدمة؟ خبير غربي يتحدث لـDW عربية.   

هكذا خاضت تايوان "معركتها" الناجحة ضد كورونا!

تعقيم المساحات الكبيرة ضد فيروس كورونا في تايوان

بسبب قربها من الصين، تم اعتبار تايوان منطقة في غاية الخطورة فيما يتعلق بفيروس كورونا. لكن الحكومة التايوانية كانت مستعدة بشكل جيد واحتوت الوباء بطريقة فعالة. فكيف نجحت في ذلك؟ تقرير ويليام يانغ من تايبيه عاصمة التايوان.   