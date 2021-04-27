 كورونا- مأساة مستمرة في الهند وتسريع وتيرة التطعيم بألمانيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 02.05.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

كورونا- مأساة مستمرة في الهند وتسريع وتيرة التطعيم بألمانيا

مع استمرار "مأساة كورونا" في الهند، تسارع دول العالم لمساعدتها في تخفيف الأزمة، في حين تستمر المظاهرات المطالبة بتخفيف إجراءات احتواء كورونا في دول أخرى، مثل البرازيل. وتنشغل دول أخرى، مثل ألمانيا، بتسريع وتيرة التطعيم.

مصابون بكورونا في نيودلهي

سجلت الهند نحو 400 ألف إصابة بكورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة في الهند اليوم الأحد (الثاني من أيار/مايو) تسجيل 392 ألفاً و 488 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الاصابات إلى 19 مليوناً و 557 ألفاً و 457 شخصاً. وذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" أن البلاد شهدت أيضاً 3689 حالة وفاة نتيجة المرض خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 215 الفاً و 542 حالة.

مختارات

 في ذات الوقت، أظهرت بيانات حكومية أولية اليوم الأحد أن عجز التجارة الهندية بلغ 15.24 مليار دولار في نيسان/أبريل الماضي. وبحسب الأرقام، ارتفعت صادرات السلع إلى 30.21 مليار دولار في ذلك الشهر من 10.17 مليار دولار قبل عام، بينما صعدت الواردات إلى 45.45 مليار دولار من 17.09 مليار.
وتسارع دول من جميع أنحاء العالم لمساعدة الهند في تخفيف الأزمة، فقد قالت وزارة الخارجية التايوانية إن الدفعة الأولى من مساعدات تايوان  للهند من أجل دعمها في مكافحة زيادة متصاعدة في إصابات كوفيد-19 غادرت إلى نيودلهي اليوم الأحد وتتألف من 150 مكثفاً للأكسجين و 500 أسطوانة أكسجين.

ألمانيا تسرع من وتيرة التطعيم
وفي ألمانيا، أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبيرغ للأنباء اليوم الأحد أنه تم إعطاء 28,8 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حتى الآن.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بـ790 ألفاً و611 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق ألمانيا ثلاثة أشهر لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

مشاهدة الفيديو 01:53

النسخة الهندية من كورونا تواصل الانتشار في الهند

من جهته أعلن  معهد "روبرت كوخ" الألماني صباح اليوم الأحد أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 16 ألفاً و290 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم واحد، فضلاً عن 110 حالات وفاة جديدة.

مظاهرات في البرازيل
في المقابل، تظاهر الآلاف من أنصار الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو في عدد من مدن البرازيل أمس السبت من دون أيّ مراعاة لقيود التباعد الاجتماعي المفروضة للحدّ من تفشّي جائحة كوفيد-19، في حين أحيت المعارضة ذكرى الأول من أيار/مايو في العالم الافتراضي. وقبل أسبوعين، قال الرئيس اليميني المتطرّف المناهض بشدّة لتدابير مكافحة كورونا إنّه ينتظر "إشارة من الشعب" لكي "يتّخذ إجراءات" تضع حدّاً للقيود السارية حالياً بموجب قرارات صادرة عن رؤساء بلديات أو حكام ولايات.

وبلغ عدد ضحايا كوفيد-19 خلال شهر نيسان/أبريل لوحده في البرازيل 82,266 وفاة، في حصيلة شهرية قياسية تسجّلها أكبر دولة في أميركا اللاتينية للشهر الثاني على التوالي. أما على صعيد الإصابات فقد تخطّى إجمالي عدد المصابين بكوفيد-19 في البرازيل 14 مليون شخص منذ ظهور الفيروس في هذا البلد للمرة الأولى في شباط/فبراير 2020.

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 151.57 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و323 ألفا و27 إصابة. 

م.ع.ح/و.ب (د ب أ ، أ ف ب ، رويترز)

  • Australien Buschfeuer Currowan Fire Frau Haus

    عام استثنائي: صور لن ننساها من عام 2020

    أستراليا تحترق

    نانسي وبرايان آلين يقفان أمام بيتهما في نيو ساوث ويلز في أستراليا. والرياح كانت تهب بالفحم والدخان من مناطق الحرائق والسماء بلون برتقالي. وطوال شهور استمرت حرائق الأدغال في أستراليا، حيث توفي 34 شخصا وتفحمت مساحة غابات أكبر من مساحة ايرلندا. هذه المشاهد للكارثة الطبيعية طغت على بداية عام 2020.

  • Frankfurt Gemälde erinnert an Opfer von Hanau

    عام استثنائي: صور لن ننساها من عام 2020

    لن يُنسوا

    جاتين غولتكين وضع يده على صورة شقيقه غوكخان. فالرجل البالغ من العمر 37 عاما قُتل أثناء الاعتداء العنصري في هاناو مع ثمانية أشخاص آخرين. وبعدها قتل الجاني والدته ثم نفسه. واللوحة التي يبلغ طولها 27 مترا تم رسمها من قبل مجموعة من الفنانين على ركيزة جسر، كي تُخلد ذكراهم على الدوام.

  • Bild des Jahres 2020 I England I Patrick Hutchinson I Waterloo station

    عام استثنائي: صور لن ننساها من عام 2020

    رمز الإنسانية

    حتى هذه الصورة أثارت المشاعر. خلال مهرجان خطابي لحركة "حياة السود مهمة" في لندن حمل باتريك هاتشينسون رجلا مصابا إلى مكان آمن واضعا إياه على كتفه. والرجل ينتمي حسب وسائل الاعلام البريطانية لمجموعة المتظاهرين اليمينيين المضادين. وفي الشبكة تم الاحتفاء بهاتشينسون الذي كان مسؤولا في الحقيقة عن أمن المتظاهرين السود.

  • Warschau Botschaft Belarus Solidaritätsmarsch

    عام استثنائي: صور لن ننساها من عام 2020

    من أجل الديمقراطية

    مثل تمثال الحرية في نيويورك ظهرت هذه المتظاهرة في وارسو. لقد نزلت بعد الانتخابات المثيرة للجدل في بيلاروسيا إلى الشارع تضامنا مع حركة المعارضة ـ وأمسكت هاتفها كمشعل في ظلام الليل.

  • Bild des Jahres 2020 I Libanon I Raymond Essayan

    عام استثنائي: صور لن ننساها من عام 2020

    سمفونية فوق الأنقاض

    الانفجار المدمر في ميناء بيروت لم يقتل فقط 200 شخص، بل دمر العديد من المنازل مثل بيت عازف البيانو رايموند ايسايان. وهذا الموسيقي أُصيب أيضا بارتجاج دماغي. وبالرغم من ذلك واصل العمل: ايسايان قام بالعزف على البيانو فوق الأنقاض لتسجيل فيديو موسيقي وعزف أغنية جديدة.

  • Bildergalerie | Bild des Jahres 2020 | Trump mit Bibel

    عام استثنائي: صور لن ننساها من عام 2020

    ترامب مع الإنجيل

    هذه الصورة أثارت ردود فعل على مستوى العالم: الرئيس الأمريكي ترامب وقف وبيده نسخة من الإنجيل أمام كنيسة سانت جونس في واشنطن ربما لنيل إعجاب ناخبيه الإنجيليين. وقبل هذا الظهور بوقت قصير، أمر بطرد متظاهرين سلميين بالغاز المسيل للدموع من أمام البيت الأبيض ـ بالنسبة إلى الكثيرين عمل لا يتوافق مع التعاليم المسيحية.

  • Bild des Jahres 2020 I Dr. Joseph Varon I COVID-19

    عام استثنائي: صور لن ننساها من عام 2020

    عناق كالدواء

    عندما دخل الطبيب جوزيف فارون قسم مرضى كوفيد 19 في مستشفى في تكساس الأمريكية، رأى فجأة هذا المريض الوحيد الذي يبكي. وحتى في يوم العطلة الأمريكي "عيد الشكر" لم يحق له استقبال زوار. وقال فقط "أريد أن أكون عند زوجتي"، كما صرح فارون للموقع الأمريكي كرون. "كان يحتاج إلى أحد يعانقه". الصورة لقيت رواجا عالميا.

  • Bildergalerie | Bild des Jahres 2020 | entgleiste U-Bahn in den Niederlanden

    عام استثنائي: صور لن ننساها من عام 2020

    قطار مترو معلق فوق حوت

    لا، هذه ليست تركيبة صورة: قطار الميترو هذا في هولندا تجاوز حدود السكة الحديدية. والقطار الخارج عن القضبان استقر فوق تحفة فنية لحوت كبير، ولم يُصب لحسن الحظ أحد بأذى. وهذه الحادثة المثيرة شدت أيضا اهتمام الكثير من قراء دويتشه فيله.

  • Louisiana | Präsidentschaftswahlen Mutter Kind Schutzanzug

    عام استثنائي: صور لن ننساها من عام 2020

    انتخابات في زمن الجائحة

    دانا كلارك وولدها البالغ من العمر 18 شهرا كانا ينتظران في نيو أورليانس أمام البلدية للمشاركة في اقتراع الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وتفيد كلارك بأنها لبست مع ابنها نوعا من كبسولة الحماية، لأنها لم تكن تعرف كم عدد الناس الذين سيرتدون كمامة. وهي لم ترد بذلك فقط حماية ابنها، بل التلاميذ أيضا الذين تعلمهم هي كمدرسة.

  • Bild des Jahres 2020 I Indien I Freude über Sieg von Kamala Harris in Thulasendrapuram

    عام استثنائي: صور لن ننساها من عام 2020

    قرية هندية تصلي من أجل الانتخابات الأمريكية

    ما هي علاقة الانتخابات الأمريكية مع قرية في جنوب ولاية تاميل نادو الهندية؟ في عام 2020 العلاقة كبيرة، لأن المرشحة لمنصب نائب الرئيس، كامالا هاريس، لها جذور هندية. فجدها من طرف والدتها ينحدر من قرية ثولاسيندرابورام. والناس هناك أقاموا صلوات الشكر بعد انتصار هاريس واحتفلوا بأنها ستكون في 2021 نائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية

  • Dänemark | Santa Claus trifft Kinder in Blase

    عام استثنائي: صور لن ننساها من عام 2020

    تحية من نوع آخر في عيد الميلاد

    داخل كرة جليدية كبيرة يرحب بابا نويل في حديقة آلبورغ في الدنمارك بالأطفال ـ عبر كبسولة الحماية تماشيا مع إجراءات كورونا. وليس فقط بالنسبة للأطفال سيكون عيد الميلاد مختلفا هذه السنة، بل حتى الكبار وجب عليهم في كثير من المواقع التخلي عن الاحتفالات العائلية الكبيرة. ونأمل أن يعود عيد الميلاد في 2021 ليكون "عاديا"، حتى ولو بقيت الكرة الثلجية موجودة.


مواضيع ذات صلة

Indien Mumbai | Menschen warten auf Coronaimpfung

مأساة كورونا.. الغرب يهب لمساعدة الهند في مواجهة الوباء 27.04.2021

تعيش الهند وضعا وبائيا غير مسبوق بعد ارتفاع صاروخي لعدد الإصابات والوفيات بسبب نسخة متحورة من كورونا، ما دفع دولا غربية عديدة إلى إرسال مساعدات طبية عاجلة. بينما يثير تحقيق شكوكا حول حالات الوفاة المرتبطة بالفيروس.

Coronavirus Indien Neu Delhi | Tote bei Einäscherung

كورونا.. 50 مليون إصابة في أوروبا وأكثر من 200 ألف وفاة بالهند 29.04.2021

يتسارع تفشي وباء كوفيد-19 في الهند، حيث سجل عدد قياسي جديد للوفيات تجاوز منذ الأربعاء مئتي ألف. وفيما تجاوز عدد الإصابات عتبة الخمسين مليونا في أوروبا، تعتزم شركة موديرنا إنتاج ثلاثة مليارات جرعة من اللقاحات في 2022.

Deutschland Bundesrat Infektionsschutzgesetz Jens Spahn

ألمانيا- اهتمام بمتغير كورونا الهندي وتسارع وتيرة التطعيم 23.04.2021

قال وزير الصحة الألماني إن بلاده تولي اهتماماً شديداً على المستوى العلمي والسياسي لمتغير كورونا الهندي. يأتي ذلك في الوقت الذي تسارعت فيه عمليات التطعيم يومياً في ألمانيا لتصل581 ألف جرعة في اليوم