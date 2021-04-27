كورونا- مأساة مستمرة في الهند وتسريع وتيرة التطعيم بألمانيا

أعلنت وزارة الصحة في الهند اليوم الأحد (الثاني من أيار/مايو) تسجيل 392 ألفاً و 488 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الاصابات إلى 19 مليوناً و 557 ألفاً و 457 شخصاً. وذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" أن البلاد شهدت أيضاً 3689 حالة وفاة نتيجة المرض خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 215 الفاً و 542 حالة.





في ذات الوقت، أظهرت بيانات حكومية أولية اليوم الأحد أن عجز التجارة الهندية بلغ 15.24 مليار دولار في نيسان/أبريل الماضي. وبحسب الأرقام، ارتفعت صادرات السلع إلى 30.21 مليار دولار في ذلك الشهر من 10.17 مليار دولار قبل عام، بينما صعدت الواردات إلى 45.45 مليار دولار من 17.09 مليار.

وتسارع دول من جميع أنحاء العالم لمساعدة الهند في تخفيف الأزمة، فقد قالت وزارة الخارجية التايوانية إن الدفعة الأولى من مساعدات تايوان للهند من أجل دعمها في مكافحة زيادة متصاعدة في إصابات كوفيد-19 غادرت إلى نيودلهي اليوم الأحد وتتألف من 150 مكثفاً للأكسجين و 500 أسطوانة أكسجين.

ألمانيا تسرع من وتيرة التطعيم

وفي ألمانيا، أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبيرغ للأنباء اليوم الأحد أنه تم إعطاء 28,8 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حتى الآن.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بـ790 ألفاً و611 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق ألمانيا ثلاثة أشهر لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

مشاهدة الفيديو 01:53 شارك كورونا تضرب الهند بشدة إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3shso النسخة الهندية من كورونا تواصل الانتشار في الهند

من جهته أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني صباح اليوم الأحد أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 16 ألفاً و290 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم واحد، فضلاً عن 110 حالات وفاة جديدة.



مظاهرات في البرازيل

في المقابل، تظاهر الآلاف من أنصار الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو في عدد من مدن البرازيل أمس السبت من دون أيّ مراعاة لقيود التباعد الاجتماعي المفروضة للحدّ من تفشّي جائحة كوفيد-19، في حين أحيت المعارضة ذكرى الأول من أيار/مايو في العالم الافتراضي. وقبل أسبوعين، قال الرئيس اليميني المتطرّف المناهض بشدّة لتدابير مكافحة كورونا إنّه ينتظر "إشارة من الشعب" لكي "يتّخذ إجراءات" تضع حدّاً للقيود السارية حالياً بموجب قرارات صادرة عن رؤساء بلديات أو حكام ولايات.

وبلغ عدد ضحايا كوفيد-19 خلال شهر نيسان/أبريل لوحده في البرازيل 82,266 وفاة، في حصيلة شهرية قياسية تسجّلها أكبر دولة في أميركا اللاتينية للشهر الثاني على التوالي. أما على صعيد الإصابات فقد تخطّى إجمالي عدد المصابين بكوفيد-19 في البرازيل 14 مليون شخص منذ ظهور الفيروس في هذا البلد للمرة الأولى في شباط/فبراير 2020.



وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 151.57 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و323 ألفا و27 إصابة.

م.ع.ح/و.ب (د ب أ ، أ ف ب ، رويترز)