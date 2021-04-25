 ألمانيا: تطعيمات كورونا تتجاوز لأول مرة مليون جرعة في اليوم | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 29.04.2021

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أخبار

ألمانيا: تطعيمات كورونا تتجاوز لأول مرة مليون جرعة في اليوم

قال وزير الصحة الألماني ينس شبان، إن حصيلة تطعيمات كورونا اليومية تجاوزت لأول مرة مليون جرعة أمس الأربعاء. هذا في وقت حذر معهد "روبرت كوخ" من التسرع في إصدار استنتاجات تتعلق بسلالة كورونا المتحورة في الهند.

وزير الصحة الألماني ينس شبان أثناء إعطاء أول جرعة تلقيح في عيادة طبيب في برلين

وزير الصحة الألماني ينس شبان أثناء إعطاء أول جرعة تلقيح في عيادة طبيب في برلين

أعلن وزير الصحة الألماني ينس شبان، اليوم الخميس (29 نيسان/ أبريل 2021) أن حصيلة تطعيمات كورونا اليومية تجاوزت لأول مرة مليون جرعة أمس الأربعاء. 

ووصلت نسبة إجمالي الذين تلقوا الجرعة الأولى على الأقل من تطعيم كورونا في ألمانيا إلى أكثر من ربع سكان البلاد 25.9 %، فيما وصلت نسبة الحاصلين على الجرعتين (التطعيم الكامل) إلى 7.5%.

مختارات

تعيش الهند وضعا وبائيا غير مسبوق بعد ارتفاع صاروخي لعدد الإصابات والوفيات بسبب نسخة متحورة من كورونا، ما دفع دولا غربية عديدة إلى إرسال مساعدات طبية عاجلة. بينما يثير تحقيق شكوكا حول حالات الوفاة المرتبطة بالفيروس.

أعلنت شركة بيونتيك الألمانية أن لقاحها الذي طورته مع شركة فايزر الأمريكية سيكون فعالا أيضا ضد النسخة الهندية من فيروس كورونا. ويسبب "المتحور الهندي" الكثير من المخاوف لأنه يحمل طفرتين معا، وتم رصده في 17 دولة على الأقل.

يتسارع تفشي وباء كوفيد-19 في الهند، حيث سجل عدد قياسي جديد للوفيات تجاوز منذ الأربعاء مئتي ألف. وفيما تجاوز عدد الإصابات عتبة الخمسين مليونا في أوروبا، تعتزم شركة موديرنا إنتاج ثلاثة مليارات جرعة من اللقاحات في 2022.

وأعطت عيادات الأطباء 730 ألف جرعة تطعيم أمس، فيما أعطت مراكز التطعيم المحلية 360 ألف جرعة، وقال الوزير إن هذه الحصيلة تظهر مدى قوة السرعة التي اكتسبتها حملة التطعيم حتى وإن كان هذا لا يكفي بعد لتوفير مناعة أساسية لكل السكان.

من جانبه، قال رئيس معهد روبرت كوخ لأبحاث الفيروسات، لوتار فيلر، إنه لا يزال هناك الكثير الواجب عمله مشيرا إلى أن نسبة الملقحين بين الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم 80 عاما وصلت إلى قرابة الثلثين، فيما وصلت هذه النسبة بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاما إلى نحو 30% " وهذا طريق يجب السير فيه".

المتحور الهندي

وفي سياق ذي صلة، حذر معهد "روبرت كوخ" الألماني من التسرع في إصدار استنتاجات تتعلق بمدى انتشارسلالة كورونا المتحورة "بي 617.1" (B617.1.) في الهند في ظل الوضع المزري لانتشار الفيروس هناك. وقال رئيس المعهد لوتار فيلر، وهو عالم أحياء دقيقة، اليوم الخميس بالعاصمة برلين: "لا يمكننا في الوقت الحالي أن نثبت بشكل نهائي إذا ما كان الفيروس ينتشر بشكل أسرع أم لا"، لافتا إلى أن سلالات كورونا الأخرى لها تأثير في الهند أيضا، ولكن هناك بيانات محدودة فحسب، وأوضح أن هناك فحوصات معملية أولية بشأن عن هذه السلالة، "ولكنها ليست الفحوصات التي تقلقنا بشكل كبير".

وأوضح فيلر أنه بشكل إجمالي ليس من السهل إدراك ما يحدث في الهند، وأشار أيضا إلى أنه تم تخفيف إجراءات الوقاية هناك. وصرح فيلر بأنه لم يتم اكتشاف سوى "حالات فردية" من السلالة الهندية في ألمانيا. وبحسب تقرير المعهد الذي تم نشره مساء أمس الأربعاء، هناك حاليا 22 حالة في جميع أنحاء ألمانيا.

خ.س/ع.خ (د ب أ)

  • BdT Deutschland Frühling in Bensheim

    ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة

    عش جميل! بجوار أغصان شجرة لوز مزهرة بدقة، حيث يبدو زوجا اللقلق مرتاحين في منطقة بينشيم في جنوب هيسن غرب ألمانيا. ربما لا يزال يتعين عليهم التعافي من رحلة العودة من الجنوب، إذ يعود معظم اللقالق إلى ألمانيا من بداية مارس آذار إلى بداية أبريل نيسان.

  • BdT Deutschland Frühling in Bensheim

    ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة

    هنا يبدو المشهد في الصورة من زاوية أخرى. ربيع ألمانيا في بينشيم بولاية هيسن جنوب غرب ألمانيا - زوج من طيور اللقلق يجلس في عشه خلف شجرة لوز مزهرة.

  • Blüten in Bonn, fotografiert am 16. März 2020 (DW/L. Döing)

    ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة

    بهجة الربيع

    في ظل انشغال العالم بمرض كورونا وقلق الجميع، قد لا نتذكر وجود الأشياء الجميلة من حولنا. يأتي الربيع كعادته ليذكرنا أن الشمس تشرق في النهاية دائماً. كل عام في هذا التوقيت جرت العادة أن يتوافد السياح على مدينة بون للاستمتاع بمنظر شجر الكرز الجميل، لكننا هذا العام سنجلب لكم شجر الكرز عبر موقعنا آملين أن نرسم البسمة على وجوهكم.

  • Bonn - Kirschblüten in der Heerstraße (DW/F. Schlagwein)

    ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة

    حلم وردي

    بفضل وسائل التواصل الاجتماعي جذبت أشجار الكرز عدد هائل من الزوار في السنوات الماضية، حيث صنفتها صفحة سياحية على فيسبوك من أشهر المعالم السياحية في 2012 ومن بين "أماكن ينبغي زيارتها قبل أن تموت". كما وضع موقع الرحلات "Lonely Planet" مدينة بون على قائمة أهم المدن التي ينبغي زيارتها في 2020- فأشجار الكرز فيها كحلم وردي لا ينتهي.

  • Noch blühen die Kirschbäume in der Bonner Heerstraße nicht (DW/L. Döing)

    ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة

    بدايات الازهار

    رغم كونها على عدد كبير من القوائم السياحية لهذا العام، إلا أن إغلاق عدد من الدول لحدودها ووقف الرحلات لبلاد عديدة سيجعل هذا من أهدأ المواسم السياحية على الإطلاق. في الوقت الحالي لن يفوتكم الكثير، فأشجار الكرز في وسط المدينة القديمة في بون لازالت تتفتح.

  • Die Blüten in der Bonner Wolfstraße blühen bereits am 16. März 2020 (DW/L. Döing)

    ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة

    صدفة سعيدة

    توجد في المدينة القديمة في بون حوالي 300 شجرة كرز، بدأ بعضها في الإزهار الآن مع بدايات فصل الربيع. أرادت المدينة في ثمانينات القرن الماضي زرع نباتات "الزعرور" لتجميل الحي، لكنهم لم يجدوا النبتة، ومن ثم اختاروا زرع أشجار الكرز بدلاً منها. كان هذا من حسن الحظ، حيث أصبحت أشجار الكرز مع الوقت علامة مميزة للمدينة.

  • Warten auf die große Kirschblüte in Bonn im März 2020 (DW/L. Döing)

    ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة

    بون على الطريقة اليابانية

    السائحون اليابانيون أيضاً من ضمن المعجبين بأشجار الكرز في بون. يطلق اليابانيون على هذه الأشجار اسم "ساكورا"، ويسمون متعة النظر اليها "هانامي". فأشجار الكرز في اليابان ترمز إلى التغيير وعدم استمرار أي وضع أو ظرف على ما هو عليه للأبد. هذه عبرة مهمة نحتاجها جميعاً في الوقت الحالي. فهذه الأشجار التي شهدت أربعين ربيعاً أيضاً اقتربت من نهايتها.

  • Die Bonner Kirschblüte 2020 braucht noch ein bisschen Zeit. Mitte März sind nur Knospen in der Breiten Straße zu sehen. (DW/L. Döing)

    ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة

    متعة ربيعية لا تنتهي

    لكن لحسن الحظ زرعت مدينة بون أشجار كرز جديدة حتى تستمر متعة "هانامي" لوقت طويل. معظم السياح يفضلون أشجار الكرز من فصيلة "كازان" التي يوجد منها نحو 60 شجرة في المدينة القديمة. وعندما يزدهر هذا النوع يغطي المدينة بوشاح وردي بديع.

  • Knospen vor der Bonner Kirschblüte 2020 (DW/L. Döing)

    ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة

    في انتظار الشمس

    تحتاج أشجار الكرز إلى نور الشمس حتى تطل بحلتها الربيعية الزاهية. لكن لا داعي للقلق، سنقوم بتحديث هذه الصور كل فترة حتى تستطيعون أخذ استراحة قصيرة خلال عملكم في المنزل والتمتع بجمال الطبيعة.


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