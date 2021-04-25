ألمانيا: تطعيمات كورونا تتجاوز لأول مرة مليون جرعة في اليوم

أعلن وزير الصحة الألماني ينس شبان، اليوم الخميس (29 نيسان/ أبريل 2021) أن حصيلة تطعيمات كورونا اليومية تجاوزت لأول مرة مليون جرعة أمس الأربعاء.

ووصلت نسبة إجمالي الذين تلقوا الجرعة الأولى على الأقل من تطعيم كورونا في ألمانيا إلى أكثر من ربع سكان البلاد 25.9 %، فيما وصلت نسبة الحاصلين على الجرعتين (التطعيم الكامل) إلى 7.5%.

وأعطت عيادات الأطباء 730 ألف جرعة تطعيم أمس، فيما أعطت مراكز التطعيم المحلية 360 ألف جرعة، وقال الوزير إن هذه الحصيلة تظهر مدى قوة السرعة التي اكتسبتها حملة التطعيم حتى وإن كان هذا لا يكفي بعد لتوفير مناعة أساسية لكل السكان.

من جانبه، قال رئيس معهد روبرت كوخ لأبحاث الفيروسات، لوتار فيلر، إنه لا يزال هناك الكثير الواجب عمله مشيرا إلى أن نسبة الملقحين بين الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم 80 عاما وصلت إلى قرابة الثلثين، فيما وصلت هذه النسبة بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاما إلى نحو 30% " وهذا طريق يجب السير فيه".

المتحور الهندي

وفي سياق ذي صلة، حذر معهد "روبرت كوخ" الألماني من التسرع في إصدار استنتاجات تتعلق بمدى انتشارسلالة كورونا المتحورة "بي 617.1" (B617.1.) في الهند في ظل الوضع المزري لانتشار الفيروس هناك. وقال رئيس المعهد لوتار فيلر، وهو عالم أحياء دقيقة، اليوم الخميس بالعاصمة برلين: "لا يمكننا في الوقت الحالي أن نثبت بشكل نهائي إذا ما كان الفيروس ينتشر بشكل أسرع أم لا"، لافتا إلى أن سلالات كورونا الأخرى لها تأثير في الهند أيضا، ولكن هناك بيانات محدودة فحسب، وأوضح أن هناك فحوصات معملية أولية بشأن عن هذه السلالة، "ولكنها ليست الفحوصات التي تقلقنا بشكل كبير".

وأوضح فيلر أنه بشكل إجمالي ليس من السهل إدراك ما يحدث في الهند، وأشار أيضا إلى أنه تم تخفيف إجراءات الوقاية هناك. وصرح فيلر بأنه لم يتم اكتشاف سوى "حالات فردية" من السلالة الهندية في ألمانيا. وبحسب تقرير المعهد الذي تم نشره مساء أمس الأربعاء، هناك حاليا 22 حالة في جميع أنحاء ألمانيا.

خ.س/ع.خ (د ب أ)