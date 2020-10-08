كورونا في ألمانيا: قلق من انتشار محتمل "خارج عن السيطرة"

عبرت السلطات الألمانية الخميس (الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول 2020) عن قلقها من ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19 محذرة من "انتشار خارج عن السيطرة" لفيروس كورونا المستجد في البلاد التي كانت لا تزال حتى الآن أقل تضررا بالوباء مقارنة مع الدول الأوروبية المجاورة.

وقال وزير الصحة الألماني ينس شبان خلال مؤتمر صحفي في برلين إن "عدد الإصابات يرتفع وخصوصا اليوم، بشكل مثير للقلق". ودعا وزير الصحة الألماني إلى عدم "تبديد" النجاح الذي حققته ألمانيا حتى الآن في معركتها ضد الوباء.

وأضاف الوزير إنه مازال يمكن إقامة احتفالات عيد الميلاد في ظل قواعد صارمة تتعلق بالنظافة. وأضاف شبان للصحفيين في برلين " هناك مفاهيم تجعل ذلك ممكنا " مؤكدا على أهمية الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي في الكنائس، ومحذرا من التجمعات الكبيرة في الأماكن المفتوحة.

ولكنه حذر من أن الاحتفال بعيد الميلاد هذا العام" سوف يصبح أصعب في حال لم يتم الالتزام بالقواعد".

مدير "روبرت كوخ" يحذر

وقال لوتار فيلر رئيس معهد روبرت كوخ الألماني من أنه من الممكن أن تسجل البلاد 10 آلاف حالة إصابة يومية بفيروس كورونا.

وأضاف للصحفيين في برلين: "لا نعلم كيف سيتطور الوضع في ألمانيا خلال الأسابيع المقبلة. من الممكن أن نسجل 10 آلاف حالة إصابة يومية بالفيروس"، موضحاً : " من الممكن أن ينتشر الفيروس بدون سيطرة عليه"، معربا في الوقت نفسه عن أمله في أن تتمكن ألمانيا من تجنب هذه العتبة.

وأوضح أن "الإصابات تتزايد في كل المناطق وغالبيتها سجلت داخل المانيا" ولم يكن مصدرها السياح العائدين من العطل في الخارج خلافا للموجة الأولى من الإصابات في آذار/ مارس.

واشار معهد روبرت كوخ على موقعه الالكتروني إلى ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات الأربعاء إلى 310 آلاف و144، بزيادة 4058 عن اليوم السابق.

قال لوتار فيلر رئيس معهد روبرت كوخ الألماني من أنه من الممكن أن تسجل البلاد 10 آلاف حالة إصابة يومية بفيروس كورونا.

وأظهرت بيانات مجمعة لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا وصل إلى 311 ألفا و137 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الخميس بتوقيت فرانكفورت.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الوفيات في ألمانيا جراء الإصابة بالفيروس وصل حتى صباح اليوم إلى 9582 حالة وفاة. وبلغ عدد المتعافين من مرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس 269 ألفا و722 شخصا.

وكان عدد الإصابات تجاوز عتبة الأربعة آلاف للمرة الأولى في 11 نيسان/ إبريل في أوج إجراءات العزل، وفق بيانات المعطيات التاريخية لوكالة فرانس برس.

قيود على السفر وأنشطة السياحة

ويأتي هذا الارتفاع فيما ستبدأ عطل الخريف قريبا في قسم كبير من البلاد ومع دعوة حكومة المستشارة أنغيلا ميركل الى الحد من السفر.

واتفقت المناطق أيضا الأربعاء على قيود سفر أكثر تشددا مع حظر الإقامة في الفنادق أو الشقق السياحية للمسافرين من المناطق ذات المخاطر على المستوى الوطني.

ومع معدل يتجاوز 50 إصابة لكل مئة ألف نسمة خلال أسبوع - وهو ما يتطلب بحسب قواعد السلطات قيودا جديدة - تكون بعض دوائر برلين ومدينة بريمن وكذلك الدوائر الواقعة الى الشمال الغربي وقرب شتوتغارت دخلت ضمن هذه الفئة.

مشاهدة الفيديو 02:10 شارك خبراء يحذّرون من خريف موبوء في أوروبا إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3irEA قيود جديدة في أنحاء أوروبا وأعداد الإصابات بالفيروس تستمر بالارتفاع

في مواجهة الزيادة المقلقة في عدد الإصابات الجديدة، أعلنت برلين والمركز المالي فرانكفورت حيث يقترب معدل الإصابة من 50 لكل مئة ألف، الثلاثاء عن فرض حظر تجول وتقييد التواصل الاجتماعي.

وفي العاصمة الألمانية، يتعين إغلاق معظم المحلات التجارية وكذلك جميع المطاعم والحانات اعتبارا من الساعة 23,00 حتى الساعة السادسة صباحا اعتبارا من السبت وحتى 31 تشرين الأول/ أكتوبر على أقرب تقدير.

وقال الناطق باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت الأربعاء إن الارتفاع الجديد في الحالات "وخصوصا في بعض المدن الكبرى" لم يعد "يعزى الى بؤر معزولة وانما يثير مخاوف من انتشار أوسع نطاقا للفيروس".

ع.ح./ع.خ (أ ف ب، د ب أ)