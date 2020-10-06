كورونا - أكثر من أربعة آلاف إصابة جديدة في يوم واحد بألمانيا

تجاوز عدد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا الأربعة آلاف أمس الأربعاء للمرة الأولى منذ بداية نيسان/ أبريل، كما أفادت أرقام رسمية بينما يثير ارتفاع عدد المصابين من جديد قلق الحكومة.

وأشار معهد روبرت كوخ لمراقبة الوضع الصحي على موقعه الالكتروني إلى ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات الأربعاء إلى 310 آلاف و144، بزيادة 4058 عن اليوم السابق.

وكان عدد الإصابات تجاوز عتبة الأربعة آلاف للمرة الأولى في 11 نيسان/ أبريل في أوج إجراءات العزل، وفق بيانات المعطيات التاريخية لوكالة فرانس برس.

ويأتي هذا الارتفاع فيما ستبدأ عطل الخريف قريبا في قسم كبير من البلاد ومع دعوة حكومة المستشارة أنغيلا ميركل الى الحد من السفر. واتفقت المناطق أيضا الأربعاء على قيود سفر أكثر تشددا مع حظر الإقامة في الفنادق أو الشقق السياحية للمسافرين من المناطق ذات المخاطر على المستوى الوطني، وهي المناطق التي يتجاوز فيها معدل الإصابة 50 حالة لكل مئة ألف نسمة خلال أسبوع، وهو ما يتطلب بحسب قواعد السلطات قيودا جديدة، وبهذا تكون بعض دوائر برلين ومدينة بريمن وكذلك الدوائر الواقعة الى الشمال الغربي وقرب شتوتغارت قد دخلت ضمن هذه الفئة.

وفي مواجهة الزيادة المقلقة في عدد الإصابات الجديدة، أعلنت برلين والمركز المالي فرانكفورت، حيث يقترب معدل الإصابة من 50 لكل مئة ألف، أول أمس الثلاثاء عن فرض حظر تجول وتقييد التواصل الاجتماعي. وفي العاصمة الألمانية، يتعين إغلاق معظم المحلات التجارية وكذلك جميع المطاعم والحانات اعتبارا من الساعة الحادية عشرة مساء حتى الساعة السادسة صباحا اعتبارا من السبت وحتى 31 تشرين الأول/ أكتوبر على أقرب تقدير.

وقال الناطق باسم الحكومة الألمانية شتيفن سايبرت الأربعاء إن الارتفاع الجديد في الحالات "وخصوصا في بعض المدن الكبرى" لم يعد "يعزى الى بؤر معزولة وانما يثير مخاوف من انتشار أوسع نطاقا للفيروس".



خارطة تفاعلية من جامعة جونز هوبكنز توضح انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم (يمكنك أيضا فتح هذا الرابط: https://coronavirus.jhu.edu/map.html

ارتفاع هائل في الإصابات بالهند والتشيك

في سياق متصل، أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية اليوم الخميس تسجيل 78524 إصابة جديدة بفيروس كورونا و971 وفاة خلال 24 ساعة.

ويبلغ إجمالي العدد المسجل في البلاد حتى الآن 6.84 مليون إصابة و105526 وفاة.

وخففت السلطات الهندية في الأسبوع الماضي بعض القيود وسمحت للولايات بفتح المدارس ودور العرض السينمائي.

كما أظهرت بيانات من وزارة الصحة في جمهورية التشيك اليوم الخميس أن البلاد سجلت 5355 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أكبر عدد يومي ترصده منذ بداية الجائحة.

وتجاوز ذلك العدد رقما قياسيا سابقا بلغ 4457 سجلته في اليوم السابق مع تزايد حالات الإصابة في البلد البالغ عدد سكانه 10.7 مليون بأسرع وتيرة في أوروبا في الأسبوعين الماضيين.

وسجلت جمهورية التشيك في المجمل أكثر من 95 ألف إصابة منذ مارس آذار إلى جانب 829 وفاة.

ع.ح./ع.خ. (أ ف ب ، رويترز)