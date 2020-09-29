 ألمانيا ترفع التحذير الشامل من السفر وتصنف مناطق خطر في أوروبا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 01.10.2020

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أخبار

ألمانيا ترفع التحذير الشامل من السفر وتصنف مناطق خطر في أوروبا

رفعت ألمانيا تحذيرا شاملا من السفر إلى نحو 160 دولة خارج الاتحاد الأوروبي كانت قد أعلنته عند بدء الجائحة، في الوقت نفسه صنفت برلين مناطق في 11 دولة أوروبية كمناطق عالية الخطورة.

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رفعت الحكومة الألمانية، في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء/الخميس (الأول من أكتوبر/ تشرين الأول)، تحذيرا شاملا من السفر، كان قد تم تفعيله أثناء انتشار جائحة فيروس كورونا، إلى 160 دولة خارج الاتحاد الأوروبي. وسيتم الآن تقييم كل دولة في العالم على حدة.

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ويتم تفعيل تحذير السفر فقط للدول التي تجاوزت حد 50 إصابة جديدة لكل 100 ألف نسمة في الأيام السبعة الماضية. وينطبق هذا حاليا على أكثر من 130 دولة كليا أو جزئيا.

ولا يُوصى بالسفر لنحو 50 دولة أخرى بسبب قيود الدخول أو حظر للخروج في الاتحاد الأوروبي.

مختارات

على غرار الدول الأوروبية، تشهد ألمانيا ارتفاعا في أعداد إصابات كورونا ما دفع الحكومة الاتحادية إلى تحرك سريع لاحتواء الأسوأ في الشتاء المقبل. المستشارة أنغيلا ميركل تقود مشاورات مع مسؤولي الولايات الألمانية.

رغم تزايد قلق المواطنين الألمان بشأن صحتهم في ضوء تداعيات جائحة كورونا، فقد كشف استطلاع للرأي أن هناك ازديادا أيضا في تهاونهم في الالتزام بالتدابير الوقائية الجاري بها العمل، ما دفع الحكومة في برلين لدق ناقوس الخطر.

تشهد ألمانيا ارتفاعاً في عدد الحالات اليومية للإصابة بكورونا، إذ سجلت أكثر من ألفي حالة في الـ24 ساعة الماضية، ولذلك نصح وزير الصحة ينس شبان المواطنين بعدم السفر إلى الخارج. وتخطى عدد الإصابات العالمية حاجز الـ34 مليون.

وصدر تحذير بشأن السفر العالمي في الـ17 من آذار/مارس من جانب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بعد إغلاق العديد من الحدود وقطع خطوط الرحلات الجوية حيث علق عشرات الآلاف من الألمان في الخارج.

وصنفت الحكومة الألمانية أمس الأربعاء مناطق بعينها في 11 دولة أوروبية بما في ذلك كل بلجيكا وإيسلندا وويلز وإيرلندا الشمالية كمناطق عالية الخطورة.

وكانت الحكومة الألمانية قد حذرت في وقت سابق من الأربعاء رعاياها من السفر  إلى كل أنحاء بلجيكا بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا هناك.

وتعتبر بولندا هي الدولة الوحيدة من بين جيران ألمانيا التسعة، التي لم تُدرج بعد على قائمة بؤر كورونا الخطيرة،  لكن أعداد الإصابات بها في ارتفاع.

وتنطبق معايير التصنيف الخاصة ببؤر كورونا الخطيرة والتحذير من السفر على دول الاتحاد الأوروبي، ويعتبر معدل الإصابات الجديدة هو المعيار في الحالتين.

 ولا يعد التحذير بمثابة حظر سفر لكنه يهدف إلى ترك تأثير رادع ولاسيما بالنسبة للسياح، كما أنه يتيح للمسافرين إلغاء حجوزاتهم بدون تكاليف. وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الخميسأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 2503 ليصل إلى 291722. وأوضحت البيانات أن عدد الوفيات المسجل ارتفع إلى 9500 بعد تسجيل 12 حالة جديدة.

ع.ج.م/و. ب ( د ب أ، أ ف ب)

  • Deutschland Symbolbild zur Absage für das diesjährige Münchner Oktoberfest (picture-alliance/sampics/S. Matzke)

    مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا

    خيام خاوية

    للمرة الأولى منذ 75 عاماً ستبقى الخيام العملاقة في مهرجان "أكتوبر فيست" بميونيخ خاوية، وهي المرة الأولى أيضاً منذ الحرب العالمية الثانية. وكانت ولاية بافاريا قد أعلنت في نيسان/ أبريل الماضي إلغاء نسخة هذا العام من المهرجان بسبب انتشار وباء كورونا، بعد أن كان يستقطب محبي البيرة الألمانية من داخل ألمانيا وخارجها. كان مقرراً إقامة المهرجان في الفترة بين 19 أيلول/ سبتمبر و4 تشرين الأول/ أكتوبر

  • Fastenzeit Symbolbild (picture-alliance/dpa/U. Zucchi)

    مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا

    منع استهلاك الكحول

    تشتهر مدينة ميونيخ بأهميتها الخاصة لعشاق البيرة من كل أنحاء العالم، فهي الملاذ لكل من يريد تجربة أنواع البيرة الألمانية بأنواعها، لكن ظلال كورونا تبقى قاتمة، فقد سلطات المدينة أنه سيتم تطبيق حظر استهلاك للكحول عام في ساعات المساء المتأخرة للحد من الحفلات الخاصة التي ترتفع فيها مخاطر العدوى بسبب الاختلاط.

  • Deutschland Geschichte München Postkarte vom Oktoberfest 1896 (ullstein bild - Zangl)

    مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا

    ضحية وباء آخر

    يذكر التاريخ أيضاً أن المهرجان كان ضحية لوباء آخر في القرن التاسع عشر، إذ لم تقم أي نسخة منه بين 1854 و1873 بسبب تفشي الكوليرا آنذاك. لكن بعض الحانات أعلنت عن فعالية بديلة بشروط صارمة لعدم الاستسلام لوباء كورونا وللمحافظة على تقاليد المهرجان الذي يدر في العادة عائدات قدرها 1.2 مليار يورو.

  • München Oktoberfest 2017 - Auftakt (Reuters/M. Rehle)

    مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا

    تسابق الزوار

    وفي العقود الماضية جرت العادة أن ينتظر الكثير من الزوار منذ الصباح الباكر فتح البوابات رغم الجو الماطر ودرجات الحرارة الباردة نسبياً. ولدى فتح البوابات يتسابقون رجالاً ونساء على ساحات وخيام المهرجان.

  • Deutschland BdT Oktoberfest in München (picture-alliance/dpa/T. Hase)

    مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا

    مهرجان الجمال والأزياء

    مهرجان "أكتوبر فيست" فرصة للتعرف على الأزياء التقليدية والجمال البافاري. حيث ترتدي البافاريات "الدرندل" وهو فستان تقليدي شعبي ترتديه النساء في جنوب ألمانيا ومناطق جبال الألب.

  • Oktoberfest in der Welt in Melbourne, Australien (picture-alliance /dpa/AAP/J. Castro)

    مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا

    أزياء ورقصات شعبية

    مهرجان "أكتوبر فيست" هو فرصة للشباب أيضاً لارتداء الزي الشعبي البافاري وخاصة سروال الجلد القصير والجوارب الطويلة. وبتلك الأزياء يؤدون بعض الرقصات التقليدية أيضاً بمشاركة النساء على أنغام الموسيقى الشعبية.

  • Deutschland BdT Oktoberfest in München (picture-alliance/dpa/A. Gebert)

    مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا

    السعادة مع البيرة

    شرب البيرة بالكؤوس الكبيرة التي تتسع لتراً كاملاً تعتبر من التقاليد الأساسية للشباب البافاري الذي ينتظر المهرجان بفارغ الصبر لاحتساء أكبر كمية ممكنة من البيرة.

  • München Oktoberfest 2017 Auftakt Freibier Paulaner (Getty Images/P. Guelland)

    مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا

    البيرة المجانية

    التسابق لالتقاط كأس من البيرة المجانية التي تقدمها شركة "باولانر" للبيرة في خيمتها باليوم الأول لمهرجان "أكتوبر فيست"، كما جرت العادة.

  • FC Bayern München Oktoberfest Lederhose (picture-alliance/dpa/S.Hoppe)

    مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا

    فريق بايرن في المهرجان

    لاعبو فريق بايرن ميونيخ بالسروايل الجلدية القصيرة التقليدية، ويبقى حضور لاعبي النادي ومشاركتهم في المهرجان من التقاليد الأساسية لمهرجان "أكتوبر فيست".

  • Oktoberfest Kellnerin mit Maßkrügen (Getty Images/AFP/J. Klamar)

    مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا

    مهرجان البيرة

    من يزور مهرجان "أكتوبر فيست" بدون استهلاك كمية كافية من البيرة هناك، فلم يسجل حضوره في المهرجان. وخلال فترته على مدار نحو ثلاثة أسابيع، يتم استهلاك أكثر من 6 ملايين لتر من البيرة، ففي مهرجان عام 2016 استهلك الزوار نحو 6.6 لتر بيرة لكل زائر.

  • Oktoberfest (picture-alliance/dpa/T.Hase)

    مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا

    الاستمتاع بالألعاب

    فعاليات المهرجان لا تقتصر على الطعام والشراب وخاصة البيرة، وعلى الرقص والموسيقى الشعبية، وإنما تشمل اللهو والتسلية أيضاً وركوب المراجيح والأجهزة الأخرى المعروفة في مدن الملاهي. والكبار قبل الصغار يتسابقون إلى تلك الأجهزة.

  • München Oktoberfest 2017 - Auftakt (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

    مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا

    أكبر مهرجان شعبي

    يعتبر مهرجان "أكتوبر فيست" في مدينة ميونيخ المهرجان الشعبي الأكبر في العالم، حيث يوفر فرص عمل لنحو 13 ألف عامل ويستقبل حوالي 6 ملايين زائر من ألمانيا وبقاع العالم الأخرى خلال الأسابيع الثلاثة لفعالياته.


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