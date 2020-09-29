ألمانيا ترفع التحذير الشامل من السفر وتصنف مناطق خطر في أوروبا

رفعت الحكومة الألمانية، في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء/الخميس (الأول من أكتوبر/ تشرين الأول)، تحذيرا شاملا من السفر، كان قد تم تفعيله أثناء انتشار جائحة فيروس كورونا، إلى 160 دولة خارج الاتحاد الأوروبي. وسيتم الآن تقييم كل دولة في العالم على حدة.

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ويتم تفعيل تحذير السفر فقط للدول التي تجاوزت حد 50 إصابة جديدة لكل 100 ألف نسمة في الأيام السبعة الماضية. وينطبق هذا حاليا على أكثر من 130 دولة كليا أو جزئيا.

ولا يُوصى بالسفر لنحو 50 دولة أخرى بسبب قيود الدخول أو حظر للخروج في الاتحاد الأوروبي.

وصدر تحذير بشأن السفر العالمي في الـ17 من آذار/مارس من جانب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بعد إغلاق العديد من الحدود وقطع خطوط الرحلات الجوية حيث علق عشرات الآلاف من الألمان في الخارج.

وصنفت الحكومة الألمانية أمس الأربعاء مناطق بعينها في 11 دولة أوروبية بما في ذلك كل بلجيكا وإيسلندا وويلز وإيرلندا الشمالية كمناطق عالية الخطورة.

وكانت الحكومة الألمانية قد حذرت في وقت سابق من الأربعاء رعاياها من السفر إلى كل أنحاء بلجيكا بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا هناك.

وتعتبر بولندا هي الدولة الوحيدة من بين جيران ألمانيا التسعة، التي لم تُدرج بعد على قائمة بؤر كورونا الخطيرة، لكن أعداد الإصابات بها في ارتفاع.

وتنطبق معايير التصنيف الخاصة ببؤر كورونا الخطيرة والتحذير من السفر على دول الاتحاد الأوروبي، ويعتبر معدل الإصابات الجديدة هو المعيار في الحالتين.

ولا يعد التحذير بمثابة حظر سفر لكنه يهدف إلى ترك تأثير رادع ولاسيما بالنسبة للسياح، كما أنه يتيح للمسافرين إلغاء حجوزاتهم بدون تكاليف. وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الخميسأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 2503 ليصل إلى 291722. وأوضحت البيانات أن عدد الوفيات المسجل ارتفع إلى 9500 بعد تسجيل 12 حالة جديدة.

ع.ج.م/و. ب ( د ب أ، أ ف ب)