كورونا في ألمانيا: تطعيم 1% من السكان وتوقعات بتمديد الإغلاق

قال رئيس حكومة ولاية بادن-فورتمبرغ إنه يجب توقع تمديد الإغلاق على البلاد في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد ليتجاوز نهاية شهر كانون الثاني/يناير الجاري.

وقال فينفريد كرتشمان وهو سياسي بحزب الخضر الألماني اليوم الخميس (14 يناير/كانون الثاني 2021): "يتعين علينا افتراض أنه سيتوجب علينا تمديد الإغلاق"، لافتا إلى أنه سوف يعمل لإجل فرض "إجراءات أخرى أكثر صرامة".

وكان آرمين لاشيت، رئيس حكومة ولاية شمال الراين-فيستفاليا الألمانية أعلن أيضا أنه لا يستبعد تمديد فرض الإغلاق على البلاد. وأضاف لاشيت، وهو مرشح لرئاسة حزب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، لصحيفة "كولنر شتات-أنتسايغر"، ردا على سؤال عمّا إذا كان الإغلاق سيسري حتى عيد الفصح في أسوأ الأحوال أم لا: "من الواضح تماما أن الوضع خطير للغاية. سيكون من الخطأ استبعاد شيء حاليا".

وأشار إلى أنه اعتباراً من الأحد القادم على أقرب تقدير ستتوفر "صورة واقعية" لأعداد الإصابة بكورونا، تبين ما حدث خلال فترة إجازات عيد الميلاد (الكريسماس) ورأس السنة. وأضاف أنه لا يزال غير معروف في الوقت الحالي، الطريقة التي يؤثر بها الفيروس المتحور القادم من بريطانيا على حالة حدوث العدوى.

يذكر أن الحكومة والولايات في ألمانيا قررت تمديد الإغلاق المشدد الذي يشمل إغلاق المدارس وفرض قيود صارمة للتباعد الاجتماعي حتى نهاية الشهر الجاري. ويعتزم رؤساء حكومات الولايات التشاور مجددا بشأن الخطوة التالية يوم 25 كانون ثان/يناير الجاري.

1% فقط تلقوا اللقاح

من ناحية أخرى، أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض اليوم أن أكثر من 1% من سكان ألمانيا تلقوا الجرعة الأولى من تطعيم كورونا. ويأتي ذلك بعد مضي نحو أسبوعين ونصف الأسبوع على بدء حملة التطعيم بلقاح كورونا الذي طورته شركتا بيونتيك وفايزر.

وأوضح المعهد أن عدد من تلقوا الجرعة الأولى من التطعيم وصل إلى نحو 842 ألف شخص أي ما يعادل 10,1% لكل 1000 نسمة. وتم إبلاغ المعهد بأن ما لا يقل عن 78 ألف شخص جرى تطعيمهم على مدار أمس الأربعاء، وهي أعلى حصيلة يومية منذ بدء التطعيم.

يذكر أنه يتعين الحصول على جرعة ثانية بعد مرور نحو ثلاثة أسابيع من أجل الحصول على حماية كاملة.

مشاهدة الفيديو 02:40 شارك مساع ألمانية لتوفير كمية كافية من اللقاح إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3nefw خيبة أمل ألمانية بتأخر اللقاح وعدم توفير كمية كافية لجميع المراكز

وتختلف كثافة التطعيمات من ولاية إلى ولاية، وجاءت ولاية مكلنبورغ-فوربومرن على رأس قائمة الولايات ذات أعلى معدل للتطعيمات لكل مئة ألف نسمة بـ 20,5 تطعيما، وفي المقابل جاءت ولاية تورينغن في ذيل القائمة بـ 6,6 تطعيم.

ويمكن أن يكون عدد التطعيمات الفعلية في الولايات أعلى بشكل ملحوظ من العدد المسجل لدى معهد روبرت كوخ لأن بعض التسجيلات يتم إبلاغ المعهد بها بشكل متأخر.

وحسب بيانات المعهد، فإن أكثر الأشخاص (ما يزيد عن 400 ألف شخص) تم تطعيمهم لأسباب تتعلق بمهنتهم حيث يعمل هؤلاء كأطباء أو أطقم طبية أو داخل دور الرعاية ودور المسنين والذين يواجهون مخاطر مرتفعة للإصابة بالعدوى.

كما تم تطعيم أكثر من 300 ألف شخص من نزلاء دور الرعاية، ويمكن منح التطعيمات في الوقت الراهن لأسباب تتعلق بالتقدم في العمر أو لأسباب طبية.

ع.ح./أ.ح (د ب ا)