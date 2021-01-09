كورونا في ألمانيا: تطعيم 1% من السكان وتوقعات بتمديد الإغلاق

قال رئيس حكومة ولاية بادن-فورتمبرغ إنه يجب توقع تمديد الإغلاق على البلاد في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد ليتجاوز نهاية شهر كانون الثاني/يناير الجاري.
وقال فينفريد كرتشمان وهو سياسي بحزب الخضر الألماني اليوم الخميس (14 يناير/كانون الثاني 2021): "يتعين علينا افتراض أنه سيتوجب علينا تمديد الإغلاق"، لافتا إلى أنه سوف يعمل لإجل فرض "إجراءات أخرى أكثر صرامة".
وكان آرمين لاشيت، رئيس حكومة ولاية شمال الراين-فيستفاليا الألمانية أعلن أيضا أنه لا يستبعد تمديد فرض الإغلاق على البلاد. وأضاف لاشيت، وهو مرشح لرئاسة حزب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، لصحيفة "كولنر شتات-أنتسايغر"، ردا على سؤال عمّا إذا كان الإغلاق سيسري حتى عيد الفصح في أسوأ الأحوال أم لا: "من الواضح تماما أن الوضع خطير للغاية. سيكون من الخطأ استبعاد شيء حاليا".
وأشار إلى أنه اعتباراً من الأحد القادم على أقرب تقدير ستتوفر "صورة واقعية" لأعداد الإصابة بكورونا، تبين ما حدث خلال فترة إجازات عيد الميلاد (الكريسماس) ورأس السنة. وأضاف أنه لا يزال غير معروف في الوقت الحالي، الطريقة التي يؤثر بها الفيروس المتحور القادم من بريطانيا على حالة حدوث العدوى.
يذكر أن الحكومة والولايات في ألمانيا قررت تمديد الإغلاق المشدد الذي يشمل إغلاق المدارس وفرض قيود صارمة للتباعد الاجتماعي حتى نهاية الشهر الجاري. ويعتزم رؤساء حكومات الولايات التشاور مجددا بشأن الخطوة التالية يوم 25 كانون ثان/يناير الجاري.
1% فقط تلقوا اللقاح
من ناحية أخرى، أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض اليوم أن أكثر من 1% من سكان ألمانيا تلقوا الجرعة الأولى من تطعيم كورونا. ويأتي ذلك بعد مضي نحو أسبوعين ونصف الأسبوع على بدء حملة التطعيم بلقاح كورونا الذي طورته شركتا بيونتيك وفايزر.
وأوضح المعهد أن عدد من تلقوا الجرعة الأولى من التطعيم وصل إلى نحو 842 ألف شخص أي ما يعادل 10,1% لكل 1000 نسمة. وتم إبلاغ المعهد بأن ما لا يقل عن 78 ألف شخص جرى تطعيمهم على مدار أمس الأربعاء، وهي أعلى حصيلة يومية منذ بدء التطعيم.
يذكر أنه يتعين الحصول على جرعة ثانية بعد مرور نحو ثلاثة أسابيع من أجل الحصول على حماية كاملة.
وتختلف كثافة التطعيمات من ولاية إلى ولاية، وجاءت ولاية مكلنبورغ-فوربومرن على رأس قائمة الولايات ذات أعلى معدل للتطعيمات لكل مئة ألف نسمة بـ 20,5 تطعيما، وفي المقابل جاءت ولاية تورينغن في ذيل القائمة بـ 6,6 تطعيم.
ويمكن أن يكون عدد التطعيمات الفعلية في الولايات أعلى بشكل ملحوظ من العدد المسجل لدى معهد روبرت كوخ لأن بعض التسجيلات يتم إبلاغ المعهد بها بشكل متأخر.
وحسب بيانات المعهد، فإن أكثر الأشخاص (ما يزيد عن 400 ألف شخص) تم تطعيمهم لأسباب تتعلق بمهنتهم حيث يعمل هؤلاء كأطباء أو أطقم طبية أو داخل دور الرعاية ودور المسنين والذين يواجهون مخاطر مرتفعة للإصابة بالعدوى.
كما تم تطعيم أكثر من 300 ألف شخص من نزلاء دور الرعاية، ويمكن منح التطعيمات في الوقت الراهن لأسباب تتعلق بالتقدم في العمر أو لأسباب طبية.
ع.ح./أ.ح (د ب ا)
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بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"
شارع كورفورستندام أو "كودام" خال في برلين
كورفورستندام أو "كودام": شارع التبضع وشارع التجوال في برلين الذي كان يعج عادة بالمتجولين خال تماما في هذا العام. لأنه هنا منذ أن فُرضت قيود واسعة لمكافحة جائحة كورونا ظلت غالبية المتاجر مغلقة.
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بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"
بريق خافت في عيد الميلاد
وغير بعيد عن كورفورستندام يوجد عادة سوق عيد الميلاد في ساحة برايتشايد في الأثناء مع إجراءات أمنية مشددة. لأن نقطة اللقاء هنا في وسط برلين الغربية سابقا تعرضت لكارثة شديدة في عام 2016 حين توفي 12 شخصا على إثر هجوم ارهابي.
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بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"
الاكتفاء بالنظر إلى الواجهة
متجر الغرب على امتداد شارع كورفورستندام يُعتبر المتجر الشهير في ألمانيا. فعلاوة على جناح المواد الغذائية الشهير، كل شيء متوفر هنا. وتجارة التجزئة الألمانية ستحصل على تعويضات ـ لكن الكثير من التجار يترقبون مساعدات ديسمبر التي وعدت الحكومة بتقديمها.
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بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"
حزن يخيم على مدينة هامبورغ
والوضع غير مختلف في ثاني أكبر مدينة ألمانية أي هامبورغ. ففي وسط المدينة حول شارع مونكبيرغ يسود فراغ تام. وحتى هنا تتوقع تجارة التجزئة بسبب الحجر الصحي الثاني تراجعا قويا في المبيعات ـ بشرط أن تنتهي تلك القيود كما هو مخطط في العاشر من يناير.
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بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"
إجراءات مراقبة الشرطة في فرايبورغ
فرايبورغ في منطقة برايزغاو تُعد مدينة محبوبة لدى الكثيرين ويجوبها سيل من الماء على هامش الغابة السوداء. هنا أيضا على غرار جميع المواقع في ولاية بادن فورتمبيرغ تسود قيود حظر تجول مشددة، وذلك منذ الـ 12 من ديسمبر/ كانون الأول. ولا يمكن مغادرة المنزل إلا لأسباب وجيهة وفي الليل تٌعتمد قوانين أكثر شدة من فترة النهار.
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بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"
استعراض موسيقي عسكري في ميونيخ
هنا عاصمة بافاريا ميونيخ. فحول ساحة ماريا شتاخوس يقف في العادة في مثل هذه الأوقات حشود من الناس لشرب النبيذ الساخن. وهذا لا يمكن فعله هذه السنة بسبب إجراءات كورونا وحظر تناول الكحول في الأماكن العامة.
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بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"
سبات بافاري طويل
كما هو الوضع هنا في حي الصليب بميونيخ تمر ولاية بافاريا التي ضربها الفيروس بسبات عميق. ورغم القيود المتشددة يساند 69 في المائة من الألمان ما يُسمى بالحجر الصحي الثاني ـ هذا ما تمخض عنه استطلاع للرأي لصالح القناة الأولى في التلفزة الألمانية في هذا الأسبوع.
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بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"
بقعة وباء ساكسونيا
في ولاية ساكسونيا تبقى نسبة العدوى مرتفعة أكثر من أي مكان آخر: أكثر من 700 عدوى جديدة مقابل 100.000 نسمة في غضون أسبوع واحد، كما أعلنت عن ذلك دائرة باوتسن. وفي شارع رايشن، الشارع الحقيقي لمدينة باوتسن يبدو هرم عيد الميلاد في حلة حزينة.
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بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"
بالكمامة أمام كنيسة دريسدن
وحتى في عاصمة الولاية دريسدن تسود منذ مدة طويلة إلزامية وضع الكمامة. وتعليمات كورونا في ولاية ساكسونيا تم تشديدها في نهاية الأسبوع: فالمتاجر يحق لها بيع حاجيات اللوازم اليومية فقط. والألبسة والكتب أو الألعاب يتم سحبها بغية عدم جلب الزبائن والتخفيف من الاحتكاك.
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بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"
صورة وكأنها من التاريخ
الساحة أمام بوابة براندنبورغ لم تكن خالية من البشر على هذا النحو منذ وجود جدار برلين أي حتى عام 1989. ولا ينقص فقط السياح ـ بل حتى الاحتفال بليلة رأس السنة الأكبر في البلاد والألعاب النارية التي تُنقل فعالياتها إلى جميع أنحاء العالم ألغيت هذه السنة. على الأقل الساعة الشهيرة لحساب الدقات حتى منتصف الليل ستكون تماشيا مع كورونا رقمية وتُنقل عبر التلفزيون. إذن سنة جديدة سعيدة!