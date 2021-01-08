ألمانيا - مجددا أكثر من ألف حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض، صباح اليوم السبت (9 يناير/كانون الثاني)، استناداً إلى بيانات الإدارات الصحية أنه تم تسجيل 1083 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس بفيروس كورونا المستجد في غضون الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد يومي للوفيات بكورونا أمس الجمعة بواقع 1188 حالة.

وذكر المعهد أن عدد الإصابات اليومية الجديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بلغ 24 ألفا و694 حالة.

وكان أعلى عدد إصابات يومية سجلته ألمانيا حتى الآن في 18 كانون أول/ديسمبر، يبلغ 33 ألفا و777 إصابة، من بينها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر.

وبحسب بيانات المعهد، يتعين الوضع في الاعتبار عند تفسير أعداد الإصابات تراجع عدد الأفراد الذين توجهوا إلى أطباء خلال فترة العطلات بمناسبة عيد الميلاد (الكريسماس) ورأس السنة الميلادية، وكذلك تراجع الاختبارات التي جرت في المعامل خلال الفترة نفسها.

وأشار المعهد إلى أن هذا قد أدى إلى تراجع عدد حالات الإصابة المسجلة في الإدارات الصحية.

ومقارنة بالأسبوع الذي سبق عيد الميلاد، انخفض الرقم إلى النصف تقريبا في الأسبوع الماضي.

ويبلغ حاليا معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في غضون أسبوع حوالي 154 حالة. وبلغ أعلى معدل تم تسجيله حتى الآن 197.6 حالة في 22 كانون أول/ديسمبر الماضي.

ومنذ بداية الجائحة، أحصى معهد روبرت كوخ أكثر من مليون و891 ألفا و581 إصابة في ألمانيا. وارتفع إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 39 ألفا و878 حالة حتى اليوم الجمعة. وبلغ عدد المتعافين مليون و511 ألفا و800 شخص.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الجمعة 1.09، ما يعني أن كل مئة مصاب قد ينقلون العدوى إلى 109 أفراد آخرين في المتوسط.

ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.

ع.ح./ف.ي (د ب أ)