ميركل تعد بتسريع عملية التطعيم ضد كورونا وتتوقع أسابيعَ "سيئة"

توقعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بصورة مؤكدة تسريع وتيرة عملية التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد، وذلك خلال كلمتها المسجلة صوتيا والتي أذيعت اليوم السبت (9 يناير/كانون الثاني).

وقالت ميركل: "إنها بداية بطيئة، وعدة مئات آلاف تم تطعيمهم ولكن كل يوم ستزداد الوتيرة أكثر وأكثر"، مضيفة القول: "سيكون لدينا لقاح كاف ومتاح للجميع في ألمانيا، وشهرا بعد شهر سنكون قادرين على إعطاء اللقاح لكل من يريد ذلك".

في الوقت ذاته دافعت ميركل عن تدبير مخزون اللقاح بصورة مشتركة أوروبيا: "أنا على قناعة تامة بأنه كان من الجيد السير على الطريق الأوروبي، والفيروس الذي يصيبنا جميعا لا يمكن أن تهزمه دولة بمفردها، ولن يكون أي بلد، بما في ذلك ألمانيا، في مأمن من الفيروس من دون أصدقائه وجيرانه".

ورغم أن حملة التطعيم تسير بوتيرة أسرع بكثير من دول أوروبية مجاورة خصوصا فرنسا، فإن الأصوات ترتفع في ألمانيا لانتقاد بطء العملية، التي لا تزال في مرحلتها الأولى الموجهة لكبار السن وللأطر الصحية وبعض القطاعات ذات الأولوية القصوى.

مشاهدة الفيديو 02:40 شارك مساع ألمانية لتوفير كمية كافية من اللقاح إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3nefw خيبة أمل ألمانية بتأخر اللقاح وعدم توفير كمية كافية لجميع المراكز

وأنتقدت قبل أيام صحيفة "بيلد" الأكثر انتشارا في ألمانيا، باستراتيجية التلقيح متهمة الحكومة بالتركيز على اللقاح الذي طورته مجموعة بيونتيك وفايزر، على حساب لقاح موديرنا الأميركي، الذي أجازته هيئة الأدوية الأوروبية هذه الاسبوع للاستخدام في الاتحاد الأوروبي، بعد أن كانت قد أجازت في 21 من شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي اللقاح الأول.

وذكرت ميركل أن الأسابيع المقبلة ربما تكون الأسوأ في أزمة هذا الوباء، مشيرة بالقول: "الأطباء وطواقم التمريض الذين يعملون في العديد من المستشفيات أوشكوا على استنفاد طاقتهم".

غير أن المستشارة استدركت القول: "حتى ما نسمعه عن الطفرات التي يتحور بها الفيروس لا تقلقنا - بل على العكس"، مؤكدة أن الإجراءات التي يتم الآن تمديدها وفي بعض الحالات تشديدها من قبل الحكومة الاتحادية والولايات، هي إجراءات حاسمة وقيود صارمة، ولكن ذلك ضروري أيضا.

وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح اليوم السبت أنه تم تسجيل 1083 حالة وفاة جديدة في عموم ألمانيا جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في غضون الأربع وعشرين ساعة الماضية. وسجلت ألمانيا أعلى عدد يومي للوفيات بكورونا أمس الجمعة بواقع 1188 حالة.

وكانت الرئاسة الفرنسية قد أعلنت أمس الجمعة أن إيمانويل ماكرون وأنغيلا ميركل وأورسولا فون دير لايين "عازمون على مواصلة" الاستراتيجية المشتركة لجهة شراء الاتحاد الأوروبي للقاحات المضادة لكوفيد-19، بعد تعرّض الاتحاد لانتقادات في الآونة الأخيرة وخصوصًا في ألمانيا.

إ.ع/ع.ج.م ( د ب أ، أ ف ب)