 كورونا - العالم لم يعد ″قرية صغيرة″ أمام حركة المسافرين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 12.03.2020

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أخبار

كورونا - العالم لم يعد "قرية صغيرة" أمام حركة المسافرين

مع إعلان منظّمة الصحة العالمية فيروس كورونا "جائحة"، اتخذت دول عدة قرارات مختلفة في محاولة لوقف انتقال وانتشار الفيروس على أراضيها. تراوحت الإجراءات بين منع إصدار تأشيرات سياحية حتى وقف الرحلات الجوية.

دول كثيرة علقت السفر منها وإليها خشية انتقال فيروس كورونا (ارشيف)

دول كثيرة علقت السفر منها وإليها خشية انتقال فيروس كورونا (ارشيف)

أعلنت منظّمة الصحة العالمية أنّها باتت تعتبر فيروس كورونا المستجدّ الذي أصاب أكثر من 110 آلاف شخص حول العالم منذ كانون الأول/ديسمبر 2019، "جائحة".

وقبل القرار، أعلنت الكثير من دول العالم وقف حركة السفر أو الخروج والدخول منها وإليها في محاولة منها لمنع انتشار الفيروس على أراضيها.

فقد أهابت دولة الإمارات بمواطنيها عدم السفر إلى الهند في الوقت الراهن. وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان صحفي، إن "هذا القرار يأتي في إطار التوجيهات الصادرة من الحكومة الهندية والتي أفادت بأنه سيتم منع جميع الأجانب من حاملي التأشيرات الهندية بأنواعها كافة من دخول الهند حتى إشعار آخر كإجراء احترازي اتخذته الحكومة الهندية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد".

مختارات

تزداد المخاوف من إمكانية انتشار فيروس كورونا المستجد في مخيمات اللاجئين في اليونان والأردن ولبنان وكذلك في مخيمات النازحين شمال سوريا. فما هي الإجراءات التي تتخذها الدول والمنظمات لمنع وصول الفيروس للمخيمات؟ (10.03.2020)

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قيام الحكومة الاتحادية بحملة تتسم بالمثابرة، لمكافحة فيروس كورونا، من بينها الدعوة إلى إلغاء الفعاليات غير الضرورية. كما تم الإعلان عن توفير نحو مليار يورو إضافية لمكافحة كورونا. (10.03.2020)

وفي السعودية، أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية لوكالة الأنباء الرسمية أن المملكة قررت تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتا إلى عدد من الدول التي ظهر فيها خطر انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أن القرار يشمل دول الاتحاد الأوروبي وسويسرا والهند وباكستان وسريلانكا والفلبين والسودان وإثيوبيا وجنوب السودان وإريتريا وكينيا وجيبوتي والصومال. ويشمل التعليق أيضا دخول القادمين من تلك الدول أو دخول من كان موجودا بها خلال الأربعة عشر يوما السابقة للقدوم.

كما تقرر تعليق حركة المسافرين عبر جميع المنافذ البرية مع الأردن، مع استمرار السماح بالحركة التجارية والشحن، ومرور الحالات الإنسانية والاستثنائية.

واستثنى قرار التعليق "الممارسين الصحيين العاملين في المملكة من مواطني دولتي الفلبين والهند، ورحلات الإجلاء والشحن والتجارة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة والضرورية".

أما الأردن فقد قررت وقف السفر من وإلى لبنان وسورية باستثناء الشاحنات، وإغلاق المعبر الشمالي وجسر الملك حسين، والمعبر الجنوبي أمام حركة الركاب المغادرين والقادمين باستثناء الوفود الرسمية والمعنيين بوسائل نقل البضائع والعمال الأردنيين المستخدمين للمعبر الجنوبي، وعدم السماح للقادمين من دول فرنسا وإسبانيا وإيطاليا بالدخول إلى أراضي المملكة اعتباراً من 16 آذار / مارس الجاري وعدم السماح للأردنيين بالسفر لهذه الدول.

جهاز لقياس الحرارة يستخدم للاستدلال على الإصابة بفيروس كورونا

يخضع المسافرون إلى فحص درجة حرارتهم قبيل دخولهم البلاد المختلفة لمعرفة ما إن كانوا أصيبوا بالفيروس أم لا.

فيما تدرس وزارة الداخلية الكويتية إبعاد من لا يلتزمون من المقيمين بالتعليمات الصحية إبعاداً إدارياً، وذلك بعد إعلان وزارة الصحة استدعاء جميع المقيمين الذين دخلوا البلاد منذ يوم 27 شباط/فبراير الماضي لفحصهم والتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.

وفي قطر ألغيت دورة دولية ودية في كرة القدم كانت مقررة في قطر أواخر الشهر الحالي بين منتخبات البرتغال بطلة أوروبا، كرواتيا وصيفة بطل العالم، بلجيكا وسويسرا، بحسب ما أعلن المنظمون، في ظل المخاوف من فيروس كورونا المستجد.

وبينما لم يحدد البيان سبب الإلغاء، لكن يرجح انه على خلفية تفشي فيروس "كوفيد-19" وتأثيره على مختلف الأحداث الرياضية في العالم.

أما دولياً فقد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قيوداً كاسحة على السفر من أوروبا إلى الولايات المتحدة لمدة 30 يوما. وأعلنت  الخارجية الأمريكية أن على مواطنيها إعادة النظر في سفرهم الى خارج البلاد.

فيما قررت جمهورية التشيك فرض ضوابط على الحدود مع ألمانيا والنمسا كما تعتزم منع العبور من المواقع الحدودية الرسمية للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا.

وأعلنت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا خططاً للتخفيض الحادّ لقدراتها بسبب وباء كورونا المستجدّ بما قد يؤدّي إلى إلغاء 23 ألف رحلة بين 29 آذار/مارس و24 نيسان/أبريل.

وفي الهند، أعلنت وزارة الداخلية أنها ستعلق جميع تأشيرات السياحة اعتبارا من يوم الجمعة.

ع.ح./ع.ج.م. (رويترز، ا ف ب ، د ب ا)

  • Deutschland Reichstag Kuppel in Berlin (picture-alliance/Bildagentur-online/De Simone-AGF)

    في صور.. إلى أين تتجه السياحة في زمن "الكورونا"؟

    مبنى البرلمان الألماني مغلق أمام الزوار

    القبة والمصطبة السطحية لمبنى البرلمان الألماني (بوندستاغ) مغلقتان منذ الثلاثاء (10 مارس/ آذار 2020) إلى إشعار آخر أمام حركة الزوار للوقاية من انتشار محتمل لفيروس كورونا. وحسب معطيات البرلمان الألماني يقوم أكثر من مليوني شخص بزيارة القبة والمصطبة.

  • Skipiste Piz Boe Sellagruppe Dolomiten Italien (picture-alliance/Bildagentur-online/Schoening)

    في صور.. إلى أين تتجه السياحة في زمن "الكورونا"؟

    نهاية مبكرة لموسم الرياضة الشتوية في ايطاليا

    جميع منشآت التزحلق على الجليد في ايطاليا مغلقة بسبب أزمة كورونا. والتزم أصحاب الفنادق والقطارات المعلقة في منطقة جنوب تيرول بإغلاق منشآتهم. وجنوب تيرول محببة بالأخص لدى سياح الرياضات الشتوية من ألمانيا وأوروبا الشرقية. والإغلاق يبقى قائما حتى الثالث من أبريل/ نيسان على أقرب تقدير.

  • Coronavirus - Tschechien (picture-alliance/dpa/S. Kube)

    في صور.. إلى أين تتجه السياحة في زمن "الكورونا"؟

    تحذيرات سفر ومراقبة على الحدود

    بسبب وباء كورونا تكثف تشيكيا (الصورة) وبولندا إجراءات المراقبة على الحدود مع ألمانيا. ووزارة الخارجية الألمانية نفسها تحذر من السفر إلى مناطق الخطر. وفي المقابل يجب على المسافرين عبر الجو العائدين من الصين واليابان وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا توقع الخضوع للمراقبة عند دخول ألمانيا.

  • Coronavirus - Italien (picture-alliance/dpa/C. Furlan)

    في صور.. إلى أين تتجه السياحة في زمن "الكورونا"؟

    إيطاليا في أزمة!

    أصدرت الحكومة الإيطالية قرارا يقضي بحظر السفر ذهابا وإيابا على أكثر من 15 مليون نسمة في مناطق الشمال التي تشمل العاصمة الاقتصادية ميلانو ومغناطيس السياحة البندقية (الصورة). كما تم حظر الفعاليات الثقافية والرياضية والدينية، وتبقى المتاحف ودور السينما والمسارح مغلقة في عموم البلاد.

  • Virus Outbreak Thailand (picture-alliance/AP Photo)

    في صور.. إلى أين تتجه السياحة في زمن "الكورونا"؟

    الأسفار السياحية كعامل خطر

    باستمرار يتم وضع سفن سياحية تحت الحجر الصحي أو تُمنع من الرسو. فبعد رفض في تايلاند وماليزيا صار بإمكان سفينة كوستا فورتونا (الصورة) بألفي مسافر، بينهم 64 إيطالي، الرسو في ميناء سنغافورة. وفي أوكلاند، كاليفورنيا، بات على 2000 مسافر وأعضاء طاقم سفينة غران برينسيس الخضوع للحجر الصحي، لأن 19 منهم مصابون بفيروس كوفيد 19.

  • Japan Tourism Coronavirus (picture-alliance/dpa/M. Taga)

    في صور.. إلى أين تتجه السياحة في زمن "الكورونا"؟

    آسيا تخشى خسائر كبيرة

    الآثار في آسيا تعاني بالأخص من قيود السفر على الصينيين. فبعض المواقع الأثرية مثل معبد سينسوجي (الصورة) في طوكيو ومعابد أنغكور وات في كامبوديا تسجل تراجعا قويا في الزوار. كما أعلنت وزارة السياحة في تايلاند تراجعا كبيرا في عدد السياح. وتحتل السياحة 11 في المائة من الناتج القومي.


مختارات

في صور.. إلى أين تتجه السياحة في زمن "الكورونا"؟

فيروس كورونا المستجد يهدد الحياة اليومية للبشر. والمسافرون هم الأكثر تأثرا مثل الناس الذين يعملون في قطاع السياحة. ويعيش 10 في المائة من العاملين في العالم من عائدات قطاع السياحة. فما مصير هذا القطاع في زمن الكورونا؟ (10.03.2020)  

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