كورونا - العالم لم يعد "قرية صغيرة" أمام حركة المسافرين

أعلنت منظّمة الصحة العالمية أنّها باتت تعتبر فيروس كورونا المستجدّ الذي أصاب أكثر من 110 آلاف شخص حول العالم منذ كانون الأول/ديسمبر 2019، "جائحة".

وقبل القرار، أعلنت الكثير من دول العالم وقف حركة السفر أو الخروج والدخول منها وإليها في محاولة منها لمنع انتشار الفيروس على أراضيها.

فقد أهابت دولة الإمارات بمواطنيها عدم السفر إلى الهند في الوقت الراهن. وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان صحفي، إن "هذا القرار يأتي في إطار التوجيهات الصادرة من الحكومة الهندية والتي أفادت بأنه سيتم منع جميع الأجانب من حاملي التأشيرات الهندية بأنواعها كافة من دخول الهند حتى إشعار آخر كإجراء احترازي اتخذته الحكومة الهندية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد".

وفي السعودية، أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية لوكالة الأنباء الرسمية أن المملكة قررت تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتا إلى عدد من الدول التي ظهر فيها خطر انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أن القرار يشمل دول الاتحاد الأوروبي وسويسرا والهند وباكستان وسريلانكا والفلبين والسودان وإثيوبيا وجنوب السودان وإريتريا وكينيا وجيبوتي والصومال. ويشمل التعليق أيضا دخول القادمين من تلك الدول أو دخول من كان موجودا بها خلال الأربعة عشر يوما السابقة للقدوم.

كما تقرر تعليق حركة المسافرين عبر جميع المنافذ البرية مع الأردن، مع استمرار السماح بالحركة التجارية والشحن، ومرور الحالات الإنسانية والاستثنائية.

واستثنى قرار التعليق "الممارسين الصحيين العاملين في المملكة من مواطني دولتي الفلبين والهند، ورحلات الإجلاء والشحن والتجارة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة والضرورية".

أما الأردن فقد قررت وقف السفر من وإلى لبنان وسورية باستثناء الشاحنات، وإغلاق المعبر الشمالي وجسر الملك حسين، والمعبر الجنوبي أمام حركة الركاب المغادرين والقادمين باستثناء الوفود الرسمية والمعنيين بوسائل نقل البضائع والعمال الأردنيين المستخدمين للمعبر الجنوبي، وعدم السماح للقادمين من دول فرنسا وإسبانيا وإيطاليا بالدخول إلى أراضي المملكة اعتباراً من 16 آذار / مارس الجاري وعدم السماح للأردنيين بالسفر لهذه الدول.

يخضع المسافرون إلى فحص درجة حرارتهم قبيل دخولهم البلاد المختلفة لمعرفة ما إن كانوا أصيبوا بالفيروس أم لا.

فيما تدرس وزارة الداخلية الكويتية إبعاد من لا يلتزمون من المقيمين بالتعليمات الصحية إبعاداً إدارياً، وذلك بعد إعلان وزارة الصحة استدعاء جميع المقيمين الذين دخلوا البلاد منذ يوم 27 شباط/فبراير الماضي لفحصهم والتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.

وفي قطر ألغيت دورة دولية ودية في كرة القدم كانت مقررة في قطر أواخر الشهر الحالي بين منتخبات البرتغال بطلة أوروبا، كرواتيا وصيفة بطل العالم، بلجيكا وسويسرا، بحسب ما أعلن المنظمون، في ظل المخاوف من فيروس كورونا المستجد.

وبينما لم يحدد البيان سبب الإلغاء، لكن يرجح انه على خلفية تفشي فيروس "كوفيد-19" وتأثيره على مختلف الأحداث الرياضية في العالم.

أما دولياً فقد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قيوداً كاسحة على السفر من أوروبا إلى الولايات المتحدة لمدة 30 يوما. وأعلنت الخارجية الأمريكية أن على مواطنيها إعادة النظر في سفرهم الى خارج البلاد.

فيما قررت جمهورية التشيك فرض ضوابط على الحدود مع ألمانيا والنمسا كما تعتزم منع العبور من المواقع الحدودية الرسمية للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا.

وأعلنت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا خططاً للتخفيض الحادّ لقدراتها بسبب وباء كورونا المستجدّ بما قد يؤدّي إلى إلغاء 23 ألف رحلة بين 29 آذار/مارس و24 نيسان/أبريل.

وفي الهند، أعلنت وزارة الداخلية أنها ستعلق جميع تأشيرات السياحة اعتبارا من يوم الجمعة.

ع.ح./ع.ج.م. (رويترز، ا ف ب ، د ب ا)