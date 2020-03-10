قلق أوروبي من عواقب قرار ترامب بتعليق دخول الأوروبيين إلى بلاده

قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الخميس (12 مارس /آذار 2020) ان الاتحاد الأوروبي سيعمد إلى تقييم حظر السفر من أوروبا الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مضيفاً أنه "يجب تجنب إرباك النشاط الاقتصادي".

تحذر ميشال، الذي ينسق تحرك قادة دول الاتحاد ال27، جاءت عقب قرار أعلنه ترامب ليلا بتعليق الرحلات من أوروبا - باستثناء بريطانيا التي لم تعد عضوا في الاتحاد - إلى الولايات المتحدة لثلاثين يوما، سعيا لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي سياق متصل، قال دبلوماسي أوروبي إن الولايات المتحدة لم تنسق مع المسؤولين الأوروبيين بشأن القرار الأمريكي.

الدبلوماسي، الذي لم يخول بالحديث عن الأمر علناً، كان يشير إلى ما قاله ترامب في خطاب بثه التلفزيون إن إدارته كانت على اتصال مستمر مع حلفاء الولايات المتحدة بشأن حظر السفر لمدة 30 يوما لكن مسؤولي التكتل لم يتلقوا إخطاراً بشأن القرار قبل إعلانه، وأضاف "لم يكن هناك أي إخطار مسبق أو تنسيق مثلما زعم الرئيس".

ولم تعلق بعثة الاتحاد الأوروبي لدى واشنطن على القرار حتى الآن.

وقد يؤدي قرار ترامب حظر السفر من أوروبا إلى الولايات المتحدة،باستثناء بريطانيا، اعتبارا من يوم الجمعة إلى تعقيد العلاقات التجارية المتوترة بالفعل بين بروكسل وواشنطن.

وألغى فيل هوجان المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء زيارته المقررة إلى واشنطن في الأسبوع المقبل.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن أن الولايات المتحدة ستفرض حظراً لمدة شهر على الرحلات القادمة من جميع الدول الأوروبية، باستثناء بريطانيا للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد. وقال ترامب:" لمنع دخول حالات جديدة إلى شواطئنا، سنعلق جميع رحلات السفر من أوروبا إلى الولايات المتحدة لمدة 30 يومًا". وتابع ترامب قائلا "هذه القيود لن تنطبق فقط على الكمية الهائلة من التجارة والشحن، ولكن أشياء أخرى مختلفة عندما نحصل على الموافقة"، مضيفا أن "أي شيء قادم من أوروبا إلى الولايات المتحدة هو ما نناقشه".

واختتم ترامب كلمته قائلا "سيكون هناك استثناءات للأمريكيين الذين خضعوا لفحوصات مناسبة".

وتراجعت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوى لها في نحو أربع سنوات اليوم الخميس متأثرة باليقود على السفر التي فرضها الرئيس الأمريكي.



ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب، رويترز، د ب أ)