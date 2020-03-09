 منظمة الصحة العالمية تعلن فيروس كورونا ″وباء عالميا″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 11.03.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

منظمة الصحة العالمية تعلن فيروس كورونا "وباء عالميا"

قالت منظمة الصحة العالمية إنها "قلقة للغاية" لسرعة تفشي وباء كوفيد-19 وعدم مكافحته بما يكفي. وأضافت أنه يمكن تصنيفه وباء عالميا.

.المدير العام لمنظمى الصحة العالمية يقول إنه يمكن تصنيف فيروس كورونا وباء عالميا

.المدير العام لمنظمى الصحة العالمية يقول إنه يمكن تصنيف فيروس كورونا وباء عالميا

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الأربعاء (11 مارس/ آذار 2020) أن المنظمة التابعة للأمم المتحدة باتت تعتبر فيروس كورونا المستجدّ المسبّب لمرض "كوفيد-19" والذي يتفشّى في مختلف أرجاء المعمورة "وباء عالميا".

وأضاف أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) وصل  مستوى الوباء العالمي. وقال: "تقوم منظمة الصحة العالمية بتقييم هذا التفشي على مدار الساعة، ونحن نشعر بقلق عميق إزاء المستويات المقلقة للانتشار وشدته، وكذلك بسبب مستويات التقاعس المزعجة".

وكشف المسؤول الأممي أن أعداد الحالات المصابة بكوفيد19- خارج مركز المرض في الصين، تزايدت 13 ضعفا في الأسبوعين الأخيرين كما تضاعفت عدد الدول التي تضررت منه ثلاثة أضعاف.

وبلغ عدد حالات الاصابة على مستوى العالم 118 ألف حالة في 114 دولة، ووفاة 4 آلاف و 291 شخصا. وعلى الرغم من إعلان المرض وباء عالميا أو "جائحة"، والذي يفهم على أنه تفشي صعب السيطرة عليه والذي ينتشر عالميا، شدد تيدروس على أنه لا يزال من الممكن خفض أعداد الإصابات باتخاذ تدابير سياسة صحية حازمة.

ص.ش/ أ.ح (رويترز، أ ف ب، د ب أ)

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

كورونا المستجد يواصل انتشاره في القارة العجوز  

مواضيع ذات صلة

ألمانيا تُسجل أولى حالتي وفاة جراء فيروس كورونا 09.03.2020

منظمة الصحة العالمية تنبه إلى أن خطر "حصول وباء" جراء فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 110 آلاف شخص في العالم، "بات فعليا جدا". ويعود ذلك إلى ارتفاع أعداد المصابين في أوروبا. وفي ألمانيا سُجّلت الإثنين أولى حالتي وفاة.

Italien Coronavirus

فيروس كورونا يواصل تفشيه في العالم ويتراجع في الصين 10.03.2020

إيطاليا تقفل على نفسها الأبواب بإجراءات مشددة تطال جميع سكانها وعددهم 60 مليون شخص. وذلك ضمن جهود ماراتونية لمنع اتشار فيروس كورونا المستجد، الذي قالت عنه "الصحة العالمية" أنه بدأ يقترب من بلوغ درجة "الوباء العالمي".

Iran Coronavirus Vorsichtsmaßnahme

مسائية DW: تسارع انتشار كورونا.. هل يخرج الفيروس عن السيطرة؟ 24.02.2020

مع تسارع انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيدـ19" وظهور بؤر جديدة في دول مختلفة من بينها دول عربية، دعت منظمة الصحة العالمية إلى الاستعداد لمواجهة وباء عالمي محتمل. فهل بدأ الفيروس الجديد يخرج عن السيطرة؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  