منظمة الصحة العالمية تعلن فيروس كورونا "وباء عالميا"

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الأربعاء (11 مارس/ آذار 2020) أن المنظمة التابعة للأمم المتحدة باتت تعتبر فيروس كورونا المستجدّ المسبّب لمرض "كوفيد-19" والذي يتفشّى في مختلف أرجاء المعمورة "وباء عالميا".

وأضاف أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) وصل مستوى الوباء العالمي. وقال: "تقوم منظمة الصحة العالمية بتقييم هذا التفشي على مدار الساعة، ونحن نشعر بقلق عميق إزاء المستويات المقلقة للانتشار وشدته، وكذلك بسبب مستويات التقاعس المزعجة".

وكشف المسؤول الأممي أن أعداد الحالات المصابة بكوفيد19- خارج مركز المرض في الصين، تزايدت 13 ضعفا في الأسبوعين الأخيرين كما تضاعفت عدد الدول التي تضررت منه ثلاثة أضعاف.

وبلغ عدد حالات الاصابة على مستوى العالم 118 ألف حالة في 114 دولة، ووفاة 4 آلاف و 291 شخصا. وعلى الرغم من إعلان المرض وباء عالميا أو "جائحة"، والذي يفهم على أنه تفشي صعب السيطرة عليه والذي ينتشر عالميا، شدد تيدروس على أنه لا يزال من الممكن خفض أعداد الإصابات باتخاذ تدابير سياسة صحية حازمة.

ص.ش/ أ.ح (رويترز، أ ف ب، د ب أ)