 كورونا - أكثر من 5.25 مليون إصابة عالمياً والبرازيل تحت وطأة كارثة | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 23.05.2020

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صحة

كورونا - أكثر من 5.25 مليون إصابة عالمياً والبرازيل تحت وطأة كارثة

تستمر حالات الإصابة وكذلك الوفاة نتبجة تفشي وباء كورونا في الإرتفاع عالمياً. وتعاني أمريكا اللاتينية من أوضاع شديدة الصعوبة لكن أسوأها هو ما تشهده البرازيل.

أطباء بمستشفى في البرازيل يعالجون مريضا بوباء كوفيد 19

لاتزال معدلات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم تتصاعد لكنها تشهد زيادة حادة في البرازيل على وجه الخصوص

ارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم حتى اليوم السبت إلى خمسة مليون و 251 الفا و 917 حالة، حتى الساعة السابعة و56 دقيقة حسب التوقيت العالمي الموحد "يو.تي.سي"، طبقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

مختارات

في الوقت الذي دعا فيه الرئيس الأمريكي لفتح دور العبادة أمام الأمريكيين، تتجه بريطانيا إلى فرض المزيد من الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد. بينما حذرت منظمة الصحة العالمية من الوفاء في أمريكا اللاتينية. (22.05.2020)

قالت وكالات تابعة للأمم المتحدة والتحالف العالمي للقاحات والتحصين إن حوالي 80 مليون طفل في جميع أنحاء العالم قد يتعرضون لخطر الإصابة بأمراض يمكن الوقاية منها بطريق التطعيم بسبب تعطل التطعيمات الروتينية خلال جائحة كورونا. (23.05.2020)

كما أودى الفيروس بحياة ما لا يقلّ عن 335 ألفا و538 وفاة منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر في الصين، وفق تعداد أعدّته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية الجمعة عند الساعة 19,00 ت غ، مع أعداد يُرجّح أنها أقلّ بكثير من الأرقام في الواقع.

إفريقيا

وقالت منظمة الصحة العالمية الجمعة (23 مايو/ايار 2020) إن عدد حالات الإصابة بمرض كوفيد19- في أفريقيا وصل إلى مرحلة مهمة، حيث بلغ أكثر من 100 ألف حالة. غير أن الجائحة بدت أنها تتخذ مساراً مختلفاً هناك عن بقية مناطق  العالم. وقال المدير الإقليمي للمنظمة لأفريقيا ماتشيديسو مويتي في بيان إنه "حتى الآن .. نجت القارة من الأرقام المرتفعة للوفيات التي تضرب مناطق أخرى من العالم". ولم تسجل أفريقيا سوى 3100 حالة وفاة مؤكدة بالمرض الذي يسببه فيروس كورونا، بينما كانت هناك 4900 حالة وفاة، عندما سجل الإقليم الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية 100 ألف حالة إصابة.

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تتصاعد المخاوف من تزايد اعداد الاصابات بفيروس كورونا في القارة السمراء

والدول الأكثر تضرراً في إفريقيا من حيث عدد الوفيات، هي مصر (696 وفاة من أصل 15003 إصابات) والجزائر (575 وفاة، 7728 إصابة) وجنوب إفريقيا (369 وفاة، 19137 إصابة) ونيجيريا (211 وفاة، 7016 إصابة) والمغرب (196 وفاة، 7211 إصابة). وتسجّل هذه الدول الخمس أكثر من نصف الإصابات في القارة.

 

ألمانيا

وفي ألمانيا أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم السبت ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا 638 حالة ليصبح إجمالي عدد حالات الإصابة 177850 حالة. وأوضحت البيانات ارتفاع عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس بـ 42 حالة ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 8216. وبحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية فقد بلغ عدد المتعافين من المرض 159 ألف و64 شخصا

إيطاليا

ارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا  إلى 228658، حتى الساعة السابعة والنصف صباحا، بتوقيت ميلانو، حسب بيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء. وبلغ عدد الوفيات في إيطاليا 32616حالة، بينما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 136720

الولايات المتحدة

سجلت الولايات المتحدة 1260 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في حصيلة يومية تُعتبر ثابتة مقارنة باليوم السابق، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز الساعة 20,30 الجمعة (00,30 ت غ السبت).

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حالات وفاة متزايدة في الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا

وفي المجموع، توفي 95,921 شخصا بسبب الفيروس في الولايات المتحدة، من أصل نحو 1,6 مليون إصابة تم تشخيصها منذ بدء تفشي الوباء. وكان ترامب أعلن الخميس أنه أمر بتنكيس الأعلام فوق المباني الفيدرالية في الولايات المتحدة لثلاثة أيام تكريما لذكرى ضحايا فيروس كورونا المستجد.

البرازيل

قالت وزارة الصحة إن البرازيل أصبحت ثاني أكبر بؤرة لحالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة بعد تأكيدها إصابة 330890 شخصا بالفيروس متجاوزة بذلك روسيا.

وأضافت الوزارة أن البرازيل سجلت 1001 حالة وفاة يومية بكورونا يوم الجمعة ليصل مجمل عدد حالات الوفاة إلى 21048 حالة. ويواجه الرئيس جايير بولسونار المنتمي لأقصى اليمين انتقادات على نطاق واسع بسبب أسلوب معالجته للتفشي كما أنه أيضا محور أزم سياسية متفاقمة. ومن المرجح أن يكون العدد الحقيقي لحالات الوفاة أكبر مما تشير اليه الاحصاءات نظرا لبطء البرازيل في تعزيز عملية الاختبارات. ومنذ بدء تفشي الفيروس استقال وزيران للصحة بعد أن ضغط عليهما بولسونارو للترويج للاستخدام المبكر لأدوية مضادة للملاريا. واستقال أيضا العديد من خبراء الصحة العامة البارزين. وحل محلهم عسكريون.

البحرين

أعلنت وزارة الصحة البحرينية تسجيل 360  إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. وقالت الوزارة ، في بيان على موقعها الالكتروني اليوم، إن الإصابات الجديدة تشمل 220 حالة لعمالة وافدة و140 حالة لمخالطين، موضحة أن إجمالي الحالات القائمة في المملكة بلغ 4300 حالة.

 

وأشارت الوزارة إلى شفاء 366 مصابا  ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 442، لافتة إلى تسجيل 12 حالة وفاة.

المغرب

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت تسجيل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 7375 حالة. وقالت الوزارة، في بيان صحفي على موقعها الالكتروني، إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة اليوم ليستقر إجمالي الوفيات عند 197 حالة. كما لفتت إلى شفاء 196 مصابا ، وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 4573، موضحة أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 125593 حالة .

سوريا

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين القادمين من دولة الكويت. وأشارت الوزارة ، في بيان  صحفي حسبما أفادت وكالة الانباء السورية ( سانا ) اليوم ، إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة في سوريا ارتفع إلى 70 إصابة شفيت منها 37 وتوفيت أربع حالات. وبحسب وزارة الصحة السورية ، فإن جميع الحالات التي سجلت خلال الشهر الجاري جميعها لقادمين من خارج سورية، ولم تسجل أي إصابة للمواطنين داخل البلاد منذ بداية الشهر الجاري. وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا في 22 آذار/مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد، بينما تم تسجيل أول حالة وفاة في 29 من الشهر ذاته. ووضعت الحكومة السورية أكثر من 2500 شخص قدموا من خارج سورية في الحجر الصحي في العاصمة دمشق.

سلطنة عمان

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان اليوم السبت  تسجيل  463 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في السلطنة إلى  7257  حالة. وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم إن الإصابات تشمل  210 حالات لعمانيين، و 253 لغير عمانيين. وأشارت إلى أن  إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد بلغ  1848 ، لافتة إلى تسجيل  34  حالة وفاة.

ع.ح./ع.ج.م. (رويترز، ا ف ب، د ب ا)

  • Abstand halten Deutschland Coronavirus Maßnahmen (picture-alliance/dpa/P. Klaunzer)

    بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها

    اتباع التدابير المفروضة

    يجب على الجميع الالتزام بالتدابير الوقائية التي أقرتها السلطات الصحية والمنظمات العلمية والطبية. على سبيل المثال، حفظ مسافة مترين بين كل شخص وآخر، واستخدام باطن الكوع عند السعال أو العطاس لمنع تطاير الرذاذ على الأسطح. كما يفضل استخدام طرق السداد الإلكترونية أو كارت البنك لتفادي التلامس.

  • Symbolbild - Mundschutz (picture-alliane/APA/picturedesk/B. Gindl)

    بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها

    ارتداء كمامة واقية

    من الأفضل ارتداء كمامة عند التسوق، ومن المهم مراعاة تبديلها كل ساعتين حيث أنها تفقد فعاليتها بعد ذلك. إذا ما تعسر الحصول على كمامة، بالإمكان ربط وشاح حول الفم والأنف وغسله بعد الاستعمال.

  • Handpflege während der Koronakrise (picture-alliance/ANP/K. v. Weel)

    بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها

    استخدام سوائل التعقيم

    يفضل استخدام سوائل التعقيم التي تحتوي على الكحول، وغسل اليدين بالصابون فور العودة إلى البيت. يجب مراعاة غسل اليدين لثلاثين ثانية على الأقل، كما يجب الانتباه لغسل المعصمين والأظافر.

  • Deutschland Corona-Pandemie - Einkaufen mit Einmal-Handschuhen (picture-alliance/dpa/R. Weihrauch)

    بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها

    عدم ارتداء القفازات الطبية

    ربما يعطي ارتداء القفازات الطبية إحساساً بالأمان، لكنه قد يؤدي أيضاً لتراخي الشخص ولمسه لوجهه أو عينيه دون القلق من العدوى. وإذا كان من الضروري ارتداء القفازات، فيجب الاستمرار في اتباع الإجراءات الوقائية وغسل اليدين فور العودة إلى المنزل.

  • Einkaufsbeutel aus Stoff (Imago/Ralph Lueger)

    بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها

    استخدم كيسك الخاص

    بالرغم من أن عربات التسوق عملية، إلا أن الفيروس يستطيع البقاء معدياً لعدة أيام على أسطح مقابضها. لذا فمن الأفضل أخذ الحقائب الخاصة عند التسوق، وهذا يحمي البيئة أيضا عن طريق تقليل استهلاك الأكياس البلاستيكية.

  • Supermarkt Milchprodukte in Minsk Belarus (DW/E. Danejko)

    بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها

    اختيار العبوات سهلة الغسل

    يجب غسل العبوات فور العودة للمنزل، فقد يكون أحد المتسوقين سعل أو عطس على سطحها دون أن تدري. إذا كان من الصعب غسل العبوة، يفضل التخلص منها ووضع المنتج في عبوة أخرى نظيفة.

  • Plastik im Supermarkt (picture-alliance/dpa/D. Karmann)

    بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها

    منتجات مغلفة أم غير مغلفة؟

    الاختيار الأفضل للبيئة هو بالطبع المنتجات غير المغلفة. لكن هل المنتجات المغلفة أكثر أماناً في الوقت الحالي؟ وبحسب الخبراء لا يوجد تفضيل لأحدهما عن الآخر طالما أن المنتجات ستغسل أو تعقم جيداً في الحالتين.

  • Schlangengurke in Plastikverpackung (picture-alliance/U. Baumgarten)

    بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها

    التخلص من المغلفات

    عند العودة للمنزل يجب التخلص من جميع أغلفة المنتجات ثم غسل أو تعقيم المنتج على حسب نوعه، خاصة إذا كان سيحفظ بالثلاجة.

  • Roter Apfel | Symbolbild | Vogelperspektive (picture-alliance/dpa/L. Calvetti)

    بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها

    غسل الخضروات والفاكهة

    يجب دائماً غسل الخضروات والفاكهة جيداً، خاصة إذا سيتم تناولها دون طهيها. الخضروات الورقية على وجه الخصوص يفضل غسلها تحت مياه الصنبور الجارية ثم وضعها في وعاء وإضافة خل التفاح والماء. بعد 30 دقيقة يمكن غسلها مرة أخرى وتنشيفها.

  • USA Chicago| Fast Food Restaurants | McDonalds (picture alliance/AP Photo/M. Spencer Green )

    بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها

    خدمة استلام الطلبات

    يمكن السؤال عما إذا كان المتجر يقدم خدمة استلام الطلبات لمنع الاختلاط والتلامس بين المتسوقين، وهي الطريقة الأكثر أماناً خاصة إذا كانت قائمة المشتريات بسيطة.

  • Nachbarschaftshilfe (picture-alliance/dpa/C. Klose)

    بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها

    خدمة التوصيل للمنازل

    بعض المتاجر تقدم أيضاً خدمة توصيل الطلبات للمنازل. يمكن الطلب عن طريق الهاتف أو الإنترنت، لكن قد تطول مدة التوصيل بسبب استعمال الكثيرين لهذه الخدمة. هذه الطريقة آمنة لأن إجراءات النظافة في توصيل المواد الغذائية صارمة جداً، كما أن هذه الخدمة عملية لمن لا يستطيعون ترك منازلهم حالياً. إعداد: سلمى حامد


 

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