 كورونا.. رقم قياسي جديد يُسجل بدول غنية والخطر الأكبر على الفقيرة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 21.05.2020

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أخبار

كورونا.. رقم قياسي جديد يُسجل بدول غنية والخطر الأكبر على الفقيرة

أعلنت المنظمة العالمية للصحة أن عدد الإصابات بفيروس كورونا سجل رقما قياسيا جديدا، خلال يوم واحد. وفيما تتصدر دول غنية ضمنها السعودية لائحة الدول الأكثر تضررا، فقد حذرت المنظمة الأممية من مخاطر الوباء على الدول الفقيرة.

Indien Coronavirus Kalkutta Lockdown (DW/P. Tewari)

يتسع انتشار فيروس كورونا في الهند البلد الذي يوجد فيه عشرات الملايين من الفقراء

حذر الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس عام منظمة الصحة العالمية من ارتفاع جديد في أعداد المصابين بفيروس كورونا، مشيرا إلى تسجيل أعلى عدد إصابات في يوم واحد حول العالم، حيث بلغ 106 آلاف شخص، معظمها في أربع دول هي الولايات المتحدة وروسيا والبرازيل والسعودية وتليها الهند. وحذر المسؤول الأممي في أحدث تقرير للمنظمة من مقرها في جينيف، من مخاطر انتشار الفيروس وتداعياته في الدول الفقيرة بالخصوص.

وارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجدّ حول العالم إلى 325 ألفاً و232 شخصاً على الأقلّ منذ ظهر الوباء في الصين في كانون الأول/ ديسمبر، بحسب تعداد لفرانس برس في الساعة 19,00 ت غ الاربعاء استناداً لمصادر رسمية.

وتم تسجيل أكثر من أربعة ملايين 943 ألفاً و50 إصابة معلنة في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشي الفيروس. 

مختارات

رغم المقاومة التي يمكن أن تبديها القوى الشعبوية داخل الاتحاد الأوروبي لخطة المستشارة ميركل والرئيس الفرنسي ماكرون لإعادة الإعمار بعد أزمة كورونا، فقد أبدى وزير الخارجية الألماني هايكو ماس تفاؤله بالتوصل لإتفاق أوروبي. (21.05.2020)

في الوقت الذي يشدد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قدرة بلاده في تطوير لقاح ضد فيروس كورونا، عالم أمريكي بارز يشكك في الأمر مراهنا على نموذج الصين في مكافحة الوباء. (21.05.2020)

ولا تعكس الإحصاءات المبنية على بيانات جمعتها مكاتب فرانس برس من السلطات المحلية في دول العالم ومن منظمة الصحة العالمية سوى جزء من العدد الحقيقي للإصابات على الأرجح. ولا تجري دول عديدة اختبارات للكشف عن الفيروس إلا للحالات الأخطر. وتم إعلان تعافي مليون و827 ألفا و200 من هذه الحالات على الأقل.

والدول التي سجّلت أكبر عدد من الوفيات في هذه الساعات الأربع والعشرين هي الولايات المتحدة (1404 وفيات جديدة) والبرازيل (1179) وبريطانيا (363).

وفي ألمانيا، كشفت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الخميس (21 مايو/ أيار 2020) أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع بواقع 745 حالة إلى 176752.

وأظهرت بيانات المعهد ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس بواقع 57 حالة إلى 8147 وفاة.

Donald Trump - Schutzmaske (picture-alliance/S. Reynolds)

الرئيس دونالد ترامب ..حصيلة إدارته للأزمة سيئة

الولايات المتحدة تتصدر البلدان الأكثر تضررا

وتعد الولايات المتحدة التي سجّلت أول وفاة بكوفيد-19 مطلع شباط/فبراير، هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات  مع 92 ألفاً و583 وفاة. وأعلن تعافي ما لا يقل عن 289.392 شخصاً.

وتحتل بريطانيا المرتبة الثانية لجهة عدد الوفيات الذي بلغ 35 ألفاً و704 وفيات، تليها إيطاليا بـ 32 ألفاً و330 وفاة من بين 227 ألفاً و364 إصابة. وحلّت فرنسا في المرتبة الرابعة مع 28.132 وفاة من أصل 181.575 إصابة، ثم إسبانيا بـ 27 ألفاً و888 وفاة من بين 232 ألفاً و555 إصابة.

وحتى اليوم، أعلنت الصين - ولا تشمل حصيلتها ماكاو وهونغ كونغ - عن 82965 حالة (خمس حالات جديدة بين الثلاثاء والأربعاء) منها 4634 وفاة و78244 حالة شفاء.

ومن بين الدول الأكثر تضرّراً بالوباء، بلجيكا التي تحتل المرتبة الأولى من حيث أعداد الوفيات بالنسبة إلى عدد السكان (79 وفاة لكل 100 ألف نسمة) تليها إسبانيا (60) ثم بريطانيا (53) ففرنسا (43).

وسجّلت أوروبا الأربعاء حتى الساعة 19:00 ت غ 169.674 وفاة من أصل مليون و944 ألفاً و258 إصابة، في حين سجّلت الولايات المتحدة وكندا 98.674 وفاة (مليون و619 ألفاً و714 إصابة).

وسجّلت أميركا اللاتينية والكاريبي 32 ألفاً و422 وفاة من بين 583 ألفاً و45 إصابة. وسجلت آسيا 12 ألفا و941 وفاة من بين 387 ألفاً و127 إصابة، والشرق الأوسط 8.420 وفاة من بين 306.715 إصابة، وإفريقيا 1973 وفاة من بين 93 ألفاً و772 إصابة، وأوقيانيا 128 وفاة من بين 8426 إصابة.

ووضعت هذه الحصيلة استناداً إلى أرقام جمعتها مكاتب فرانس برس لدى السلطات الوطنية المختصة ومعلومات من منظمة الصحة العالمية.

م.س/ ع.غ (أ ف ب، رويترز)

  • Ein Targi mit Kopfbedeckung und Gesichtsschleier aus weißem Stoff (picture-alliance/imageBroker)

    حتى قبل كورونا ـ حماية الأنف والفم عادة إفريقية شائعة

    لثام الطوارق "يقي من أرواح الموتى"

    يحمي لثام الرأس الوجه رجال الطوارق من الشمس وحبيبات الرمل لمن يعيشون داخل الصحراء الكبرى ومنطقة الساحل، ولدى هذا اللثام أكثر من وظيفة، فبينما يؤكد على قيم مهمة مثل الاحترام واللياقة، فإن هناك أسطورة مثيرة وشيقة تدور حوله. 

  • Drei Tuareg sitzen in langen Gewändern mit Kopfbedeckungen und Gesichtsschleiern auf Sand (picture-alliance/blickwinkel/McPhoto/M. Runkel)

    حتى قبل كورونا ـ حماية الأنف والفم عادة إفريقية شائعة

    ليبيا: اللثام الأزرق يُبعد شر أرواح الموتى

     الطوارق الذكور هم فقط من يغطون وجوههم، وفقاً للتقاليد، ويعتقد أن اللثام يحمي من أرواح الموتى "الكيل أورو". كما يشكل اللثام لدى الطوارق حماية أثناء السفر عبر الصحراء الكبرى التي يتقلون عبرها من شمال إلى جنوب القارة السمراء. وفي الماضي كانت العمامة والحجاب باللون النيلي الأزرق، الذي يترك آثارا على الجلد، ولهذا كان يطلق على الطوارق "رجال الصحراء الزرق".

  • Zwei verschleierte Tuareg auf Kamelen (picture-alliance/imageBroker/K. Kreder)

    حتى قبل كورونا ـ حماية الأنف والفم عادة إفريقية شائعة

    عمامة وحجاب شرط للعيش في الصحراء الليبية

    الطوارق فرع من مجموعة أمازيغية أكبر، ينتشرون في العديد من البلدان، وقد استقر العديد منهم الآن في مناطق محددة وتوقفوا عن حياة الترحال. يطلقون على أنفسهم "إماجغن" في النيجر، واسم "إموهاغ" في الجزائر وليبيا، وإيموشاغ في مالي. أما في اللغة الأمازيغية فيسمون بـ "طارقة". 

  • Portät eines Mannes mit gelbem Schal um den Kopf geschlungen (picture-alliance/ blickwinkel/W. G. Allgoewer)

    حتى قبل كورونا ـ حماية الأنف والفم عادة إفريقية شائعة

    المغرب: اللثام جزء من الهوية الأمازيغية

     يسمى غطاء الرأس التقليدي وحجاب الوجه عند الأمازيغ في شمال أفريقيا باسم "تاجميلمست" أو "اللثام". لونه أصفر كما في الصورة يرتديه صحراوي مغربي من أصول أمازيغية. تساعد قطعة القماش هذه على حماية هوية مرتديها خلال النزاعات المسلحة ولكن لها مآرب أخرى.

  • Portät eines Mannes mit hellblauem Tuch um Kopf und Mundpartie (picture-alliance/imageBroker)

    حتى قبل كورونا ـ حماية الأنف والفم عادة إفريقية شائعة

    مصر: البدو وغطاء الرأس قصة تمتد في الزمن

    يعيش البدو في شبه الجزيرة العربية والدول المجاورة كمصر. الكوفية، وفي بعض المناطق تسمى الغترة أو الحطة، هو اسم القماش الذي يرتديه الرجل، وتختلف طريقة وضعه من منطقة إلى أخرى. 

  • Ein Tubu mit Speer und traditionellem Tuch um Gesicht und Kopf im Tschad (picture-alliance/dpa)

    حتى قبل كورونا ـ حماية الأنف والفم عادة إفريقية شائعة

    تشاد: رجال" توبو" الملثمين

    يشتهر شعب "التوبو أو القرعان" بلثام الرجال لا النساء، والرجل مسؤول عن خياطة الملابس. يعيشون في الغالب في حوض شمال تشاد، ويعيشون من الرعي ويعتنون بالأغنام وتربية الإبل. 

  • Nigerias ehemaliger Emir von Kano, Sanusi Lamido Sanusi, mit Gesichtsschleier und Kopfbedeckung (Amino Abubakar/AFP/Getty Images)

    حتى قبل كورونا ـ حماية الأنف والفم عادة إفريقية شائعة

    نيجيريا: الأمراء يرتدون لثام الوجه 

    في ولاية كانو في نيجيريا يرتدي الحام لثام الوجه. وحتى شهر مارس/ آذار المنصرم، كان محمد سنوسي الثاني، الظاهر في الصورة أثناء تعيينه عام 2014، ثاني أهم زعيم مسلم في البلاد.  8

  • Zwei verschleierte Frauen am Strand in Sansibar (picture-alliance/imageBROKER/M. Moxter)

    حتى قبل كورونا ـ حماية الأنف والفم عادة إفريقية شائعة

    زنجبار: نقاب الوجه على الشاطئ 

    زنجبار: نقاب الوجه على الشاطئ  تغطي النساء وجهوهن في زنجبار، وهي جزء من تنزانيا، ويضم أرخبيل زنجبار المسلمين حصرا. كمامات الوجه في زمن كورونا تغطي منطقة الفم والأنف وهو جزء من عادات اللباس في الكثير من البلدان الإفريقية. 

  • David Ochieng von Lookslike Avido näht mit Mundschutz an einer Maschine sitzend (picture-alliance/ZumaPress/D. Sigwe)

    حتى قبل كورونا ـ حماية الأنف والفم عادة إفريقية شائعة

    كينيا: قبول طبيعي للكامات الطبية

    ارتداء الكمامات أصبح إلزاميا في كينيا، ولكن لا يستطيع العديد توفير ثمنها، إلا أن مصمما كينيا يدعى دايفيد أوشينغ، قرر تصميم وصناعة كمامات يمكن إعادة استخدامها أكثر من مرة. إعداد فيرينا كريب/ مرام سالم


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