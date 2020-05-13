 كورونا- أعلى حصيلة وفيات يومية في روسيا والبرازيل | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 20.05.2020

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أخبار

كورونا- أعلى حصيلة وفيات يومية في روسيا والبرازيل

في حين سجلت روسيا والبرازيل أعلى حصيلة وفيات يومية بعدوى فيروس كورونا، حذر نادي الدراجات الألماني من عودة الاختناقات المرورية مع تخفيف القيود. وفي بريطانيا أعلنت إحدى أعرق جامعاتها أن الدراسة فيها ستكون عبر الانترنت فقط.

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مستشفيات البرازيل على وشك الانهيار

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ في ألمانيا اليوم الأربعاء (20 أيار/ مايو 2020) ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس بواقع 83 حالة إلى 8090 وفاة، في حين أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع بواقع 797 حالة ليصل المجمل إلى 176007، حسب بيانات المعهد

مختارات

علاج بجرعة كبيرة لمرضى كوفيد 19 بدواء الملاريا يمكن أن يتسبب في اضطرابات كبيرة في دقات القلب. فبعد وفاة أحد عشر مريضاً تم الآن وقف التجارب في البرازيل. (18.04.2020)

سجّلت روسيا أكثر من 11 ألف إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة. رغم ذلك أعلن الرئيس بوتين تخفيف إجراءات كورونا بشكل تدريجي تبدأ من يوم الثلاثاء. بيد أن بوتين شدد في المقابل على أن الكلمة الاخيرة ستكون للأطباء. (11.05.2020)

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وفي سياق متصل بتخفيف القيود، قالت جمعية راكبي الدراجات في ألمانيا إنها تخشى من "ازدحام مروري هائل" في المدن الكبرى مع تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا، وعودة مزيد من الأشخاص إلى المدارس والعمل. وذكرت الجمعية اليوم الأربعاء أن الحافلات والقطارات لن تعمل بكامل طاقتها، ما يعني أن مئات الآلاف من الأشخاص سيستخدمون سياراتهم مجددا.

أما في بريطانيا التي تعتبر سجلت حتى الآن ثاني أكبر عدد وفيات في العالم بنحو 35 ألف و500 حالة وفاة وأكثر من ربع مليون إصابة حسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز، فقد دفعت جائحة كورونا إحدى أعرق الجامعات البريطانية إلى إعلان أن الدراسة بالنسبة لطلابها ستكون عبر الإنترنت للعام الدراسي المقبل بالكامل، وقالت جامعة كامبريدج أنها ستلغي بذلك المحاضرات التي تتم وجها لوجه، على ضوء جائحة فيروس كورونا. وبإمكان الجامعة تحصيل الرسوم الكاملة مقابل المحاضرات عبر الإنترنت. وبذلك تصبح كامبريدج أول جامعة في بريطانيا تعلن عن خططها للعام الدراسي المقبل بالكامل.

مشاركون في فعالية تقليدية للدراجات في برلين 02.06.2019

نادي الدراجات الألماني يحذر من عودة الاختناقات المرورية مع تخفيف القيود والعودة إلى العمل

أعلى حصيلة وفيات يومية في البرازيل وروسيا

وفي الولايات المتحدة الدولة التي سجلت حتى الآن أعلى الوفيات والإصابة بعدوى فيروس كورونا، وصل عدد المصابين بالفيروس مليون و528 ألف و661 حالة فيما سجّلت 1539 وفاة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما إجماليّ الوفيّات الناجمة عن الفيروس في هذا البلد وصل إلى 91.938، بحسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز حتى ساعة تحرير الخبر.

كما أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديداً لأجل غير مسمى لأمر يسمح للمراقبة الحدودية الأمريكية بطرد المهاجرين الذين لا يحملون وثائق ثبوتية، مشيرة إلى مخاوف الصحة العامة وسط جائحة فيروس كورونا.

وفي أمريكا اللاتينية قفز عدد الوفيات اليومي بفيروس كورونا في البرازيل إلى 1179 حالة مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق في الوقت الذي عزز فيه الرئيس جايير بولسونارو رهانه على دواء كلوروكين كعلاج محتمل. وفي الوقت نفسه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يفكر في فرض حظر على السفر من البرازيل إلى الولايات المتحدة.

فيما سجلت روسيا الأربعاء أعلى حصيلة يومية للوفيات بكوفيد-19 على أراضيها بلغت 135 حالة ليرتفع عدد الوفيات إلى 2972 وفاة، بينما وصل عدد الإصابات 308 آلاف و705 إصابات بتسجيل 8764 إصابة جديدة خلال أربع وساعة الأخيرة، حسب أرقام جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

 م.م/ ع.ج (رويترز، د ب أ، أ ف ب)

  • Deutschland Stuttgart | Daimler-Werk in Untertürkheim (picture-alliance/dpa/S. Gollnow)

    كورونا وصناعة السيارات الأوروبية... ظلال ثقيلة وبداية جديدة

    تدهور في الأرباح

    أعلنت شركة دايملر الألمانية لصناعة السيارات تراجعاً بنسبة 78 بالمئة في الأرباح خلال الربع الأول من العام الجاري ليقتصر ربحها على 617 مليون يورو فقط. وصرح المدير المالي للشركة هارالد فيلهلم أن دايملر تعطي الأولوية الآن لتوفير السيولة النقدية. كما قامت دايملر بشطب جميع توقعاتها للعام الجاري، حيث أنه صار من الصعب التكهن بالطلب العالمي بسبب أزمة كورونا.تدهور في الأرباح

  • Symbolbild Großer Lkw-Kartell-Prozess in München (Imago Images/A. Hettrich)

    كورونا وصناعة السيارات الأوروبية... ظلال ثقيلة وبداية جديدة

    انخفاض في المبيعات

    شهدت مبيعات دايملر للشاحنات على وجه الخصوص تراجعاً في نسبة المبيعات بلغ في الربع الأول من هذا العام 20 بالمئة. خلال المدة الزمنية نفسها تراجعت مبيعات شركة مرسيدس بنز التابعة لمجموعة دايملر في كافة أنحاء العالم بنسبة 15 بالمئة. هذا ولم تغلق مصانع ومعارض السيارات بشكل كامل إلا في شهر مارس/آذار

  • Arbeiter bei Mercedes-Benz (picture-alliance/dpa/S. Kahnert)

    كورونا وصناعة السيارات الأوروبية... ظلال ثقيلة وبداية جديدة

    توقف ثم عمل جزئي

    منذ أيام قليلة وبعد توقف دام أربعة أسابيع، استأنفت دايملر العمل في أجزاء كبيرة من مصانعها. ومنذ 6 أبريل/نيسان قلصت دايملر ساعات العمل، والذي من المقرر أن تنتهي بنهاية شهر نيسان/أبريل الجاري. يمس هذا القرار حوالي 80 بالمئة من 170 ألف عامل لدى الشركة في ألمانيا، ولكن بدرجات متفاوتة.

  • Coronavirus | China wird die Sperrung von Wuhan Coronavirus beenden (Getty Images/AFP/STR)

    كورونا وصناعة السيارات الأوروبية... ظلال ثقيلة وبداية جديدة

    البشائر الأولى

    بدأت الأوضاع تتحسن تدريجياً في سوق السيارات بالصين (في الصورة عمال بمصنع سيارات دونجفنج هوندا أثناء الاستراحة). وكانت المبيعات هناك شهدت تراجعاً بنسبة 48 بالمئة في شهر مارس/آذار بعد أن كانت وصلت إلى أكثر من 80 بالمئة في شهر فبراير/شباط. تعمل حالياً جميع معامل دايملر في الصين بشكل كامل.

  • ID - Workshop bei VW Sachsen (Oliver Killig)

    كورونا وصناعة السيارات الأوروبية... ظلال ثقيلة وبداية جديدة

    الإقلاع من جديد

    يعود العمل أيضاً تدريجياً في مصانع فولكسفاغن، وعلى ما يبدو كانت البداية بمدينة تسفيكاو بولاية ساكسونيا. فبعد توقف دام أكثر من خمسة أسابيع بسبب أزمة كورونا بدأت خطوط الإنتاج بالعمل من جديد. وتم البدء في هذا المصنع بتصنيع السيارة الكهربائية نموذج ID3 في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وهي السيارة التي تعول عليها فولكسفاغن كثيرا في المستقبل. كما بدأ العمل في مصنع المحركات في مدينة كيمنتس بنفس الولاية.

  • Deutschland Wolfsburg Coronavirus (picture-alliance/dpa/C. Stratenschulte)

    كورونا وصناعة السيارات الأوروبية... ظلال ثقيلة وبداية جديدة

    معايير نظافة صارمة

    تتخذ شركة فولكسفاغن من مدينة فولفسبورغ بولاية ساكسونيا السفلى مقراً رئيسياً لها، ويبدأ العمل هناك مرة أخرى في 27 أبريل/نيسان. وينطبق ذلك أيضاً على مصانع فولكسفاغن في مدينتي إيمدن وهانوفر بنفس الولاية. وسوف تقوم فولكسفاغن بتطبيق معايير نظافة صارمة وفواصل زمنية أقصر بين عمليات التنظيف. كما سيتعين على العاملين ارتداء الكمامات الواقية في الأقسام التي سيصعب فيها الحفاظ على مسافة متر ونصف بين العمال.

  • Renault in Frankreich (picture-alliance/dpa/C. Ena)

    كورونا وصناعة السيارات الأوروبية... ظلال ثقيلة وبداية جديدة

    تبخر السيولة

    لم تسلم رينو الفرنسية هي الأخرى من تبعات أزمة كورونا، حيث سجلت تراجعاً في المبيعات بلغ أكثر من الربع خلال الثلاث الشهور الأولى من العام الجاري، في حين انخفضت العائدات بنسبة 20 بالمئة تقريباً. وأعلنت الشركة الفرنسية أن احتياطي النقد السائل لديها انخفض بنسبة 30 بالمئة ليصل إلى 10،3 مليار يورو.

  • PSA - Peugeot - Citroen (picture-alliance/AP Photo/J. Brinon)

    كورونا وصناعة السيارات الأوروبية... ظلال ثقيلة وبداية جديدة

    مفاوضات مع النقابات

    لم يختلف الأمر لدى شركة PSA الفرنسية المنافسة والمنتجة لسيارات بيجو وسيتروين. فقد انخفضت مبيعات الشركة بنسبة 29 بالمئة عن العام الماضي لتصل إلى 627 ألف مركبة. وستبدأ PSA هي الأخرى استئناف العمل بمصانعها الأوروبية بعد أن تتوصل لاتفاق على جدول مواعيد وإجراءات الحماية الصحية مع ممثلي العاملين لديها.

  • Motor Mobil 30-18 Online-Startbilder | Fiat 500 (DW)

    كورونا وصناعة السيارات الأوروبية... ظلال ثقيلة وبداية جديدة

    في عين العاصفة

    أما في إيطاليا، وهي مركز الوباء في أوروبا، سيسمح للمصانع باستئناف العمل بدءاً من 4 مايو/أيار. وينطبق ذلك على مصانع فيات كرايسلر أيضاً، والتي أصيبت بأضرار جسيمة جراء أزمة كورونا بعد تراجع مبيعاتها بنسبة 76 بالمئة في شهر مارس/آذار. وتظهر فداحة تلك الخسارة عند مقارنة ذلك الرقم بنسبة تراجع جميع مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي بنفس الشهر والتي بلغت 55 بالمئة. ترجمة سلمى حامد


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