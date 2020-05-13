كورونا- أعلى حصيلة وفيات يومية في روسيا والبرازيل

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ في ألمانيا اليوم الأربعاء (20 أيار/ مايو 2020) ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس بواقع 83 حالة إلى 8090 وفاة، في حين أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع بواقع 797 حالة ليصل المجمل إلى 176007، حسب بيانات المعهد

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وفي سياق متصل بتخفيف القيود، قالت جمعية راكبي الدراجات في ألمانيا إنها تخشى من "ازدحام مروري هائل" في المدن الكبرى مع تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا، وعودة مزيد من الأشخاص إلى المدارس والعمل. وذكرت الجمعية اليوم الأربعاء أن الحافلات والقطارات لن تعمل بكامل طاقتها، ما يعني أن مئات الآلاف من الأشخاص سيستخدمون سياراتهم مجددا.

أما في بريطانيا التي تعتبر سجلت حتى الآن ثاني أكبر عدد وفيات في العالم بنحو 35 ألف و500 حالة وفاة وأكثر من ربع مليون إصابة حسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز، فقد دفعت جائحة كورونا إحدى أعرق الجامعات البريطانية إلى إعلان أن الدراسة بالنسبة لطلابها ستكون عبر الإنترنت للعام الدراسي المقبل بالكامل، وقالت جامعة كامبريدج أنها ستلغي بذلك المحاضرات التي تتم وجها لوجه، على ضوء جائحة فيروس كورونا. وبإمكان الجامعة تحصيل الرسوم الكاملة مقابل المحاضرات عبر الإنترنت. وبذلك تصبح كامبريدج أول جامعة في بريطانيا تعلن عن خططها للعام الدراسي المقبل بالكامل.

نادي الدراجات الألماني يحذر من عودة الاختناقات المرورية مع تخفيف القيود والعودة إلى العمل

أعلى حصيلة وفيات يومية في البرازيل وروسيا

وفي الولايات المتحدة الدولة التي سجلت حتى الآن أعلى الوفيات والإصابة بعدوى فيروس كورونا، وصل عدد المصابين بالفيروس مليون و528 ألف و661 حالة فيما سجّلت 1539 وفاة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما إجماليّ الوفيّات الناجمة عن الفيروس في هذا البلد وصل إلى 91.938، بحسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز حتى ساعة تحرير الخبر.

كما أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديداً لأجل غير مسمى لأمر يسمح للمراقبة الحدودية الأمريكية بطرد المهاجرين الذين لا يحملون وثائق ثبوتية، مشيرة إلى مخاوف الصحة العامة وسط جائحة فيروس كورونا.

وفي أمريكا اللاتينية قفز عدد الوفيات اليومي بفيروس كورونا في البرازيل إلى 1179 حالة مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق في الوقت الذي عزز فيه الرئيس جايير بولسونارو رهانه على دواء كلوروكين كعلاج محتمل. وفي الوقت نفسه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يفكر في فرض حظر على السفر من البرازيل إلى الولايات المتحدة.

فيما سجلت روسيا الأربعاء أعلى حصيلة يومية للوفيات بكوفيد-19 على أراضيها بلغت 135 حالة ليرتفع عدد الوفيات إلى 2972 وفاة، بينما وصل عدد الإصابات 308 آلاف و705 إصابات بتسجيل 8764 إصابة جديدة خلال أربع وساعة الأخيرة، حسب أرقام جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

م.م/ ع.ج (رويترز، د ب أ، أ ف ب)