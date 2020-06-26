 قمة عالمية تجمع نحو 7 مليار دولار لمكافحة وباء كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 27.06.2020

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أخبار

قمة عالمية تجمع نحو 7 مليار دولار لمكافحة وباء كورونا

بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية عن الحاجة إلى أكثر من 30 مليار دولار لمواجهة كورونا، استطاعت قمة عالمية جمع نحو 7 مليار دولار لتأمين اختبارات ولقاحات وعلاجات للمرض، خصوصاً للمجتمعات الأكثر فقراً.

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، في مؤتمر صحفي حول كيفية استجابة الاتحاد الأوروبي لأزمة كورونا

القمة انعقدت ضمن مبادرة مشتركة بين المفوضية الأوروبية ومنظمة غلوبال سيتيزن (أرشيف)

جمعت قمة عالمية اليوم السبت (27 حزيران/يونيو 2020) 6.15 مليار يورو (6.9 مليار دولار) من الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية والعديد من البلدان لمحاربة كوفيد-19، مع تشديد الكثير من المشاركين على ضرورة توفير اللقاح، عند التوصل إليه، لكل من يحتاجه.

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تتواصل الجهود في كل أنحاء العالم لتطوير لقاح ضد فييروس كورونا. وفي هذا الإطار أعلنت المستشارة ميركل تخصيص مبلغ 525 يورو للتعاون الدولي في أبحاث كورونا، في المقابل كشفت وزيرة ألمانية عن برنامج لتطوير لقاح داخل ألمانيا. (04.05.2020)

وانعقدت القمة ضمن مبادرة مشتركة بين المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، ومنظمة غلوبال سيتيزن. وتعهدت المفوضية بالاشتراك مع بنك الاستثمار الأوروبي بتقديم 4.9 مليار يورو (5.5 مليار دولار) والولايات المتحدة 545 مليون دولار وألمانيا 383 مليون يورو وكندا 300 مليون دولار كندي (219 مليون دولار) وقطر عشرة ملايين دولار. وشاركت 40 حكومة في هذه القمة.

وسيتم استخدام الأموال في اختبارات الكشف عن كوفيد-19 والعلاجات واللقاحات ذات الصلة، وأيضاً لدعم أفقر المجتمعات وأكثرها تهميشاً في العالم.

وقالت رئيسة المفوضية أورزولا فون دير لاين إن من الضروري توفير اللقاح لكل شخص يحتاجه. وهو ما شدد عليه أيضاً رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وقال : "إذا تم إيجاد لقاح فعال، فعندئذ سيكون علينا كقادة عالميين واجب أخلاقي في ضمان توفيره للجميع".

وعبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تصميمه على توحيد الجهود في هذا الإطار، وقال: "علينا رفض النهج الأحادي وأن نواصل المضي قدماً معاً". ووافقت إيطاليا التي عصف بها الوباء بشدة على هذا الرأي.

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مليارات من أجل تطوير لقاح لكورونا

ويدعم الاتحاد الأوروبي التعاون العالمي في الجهود المبذولة للسيطرة على الوباء والقضاء عليه، على عكس تركيز الولايات المتحدة والصين على المبادرات الوطنية.

وتضمنت القمة حفلاً لجمع الأموال أذيع تلفزيونياً في أنحاء العالم بمشاركة مايلي سايرس وجاستن بيبر وشاكيرا والثنائي الغنائي كلوي وهالي وآشر وآخرين.

وكان تحالف تقوده منظمة الصحة العالمية لمكافحة وباء كورونا قد أعلن عن حاجته إلى أكثر من 30 مليار دولار لتطوير وتأمين فحوص ولقاحات وعلاجات للمرض خلال الأشهر الـ12 المقبلة، وخاصة للدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

م.ع.ح/ع.ش (رويترز- أ ف ب)

  • HIV-Virus-Partikel im Blut (Imago Images/Science Photo Library)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    العقاقير المضادة للفيروسات هي عقاقير تعالج أمراض فيروسية، مثل إيبولا ونقص المناعة المكتسبة HIV والتهاب الكبد الفيروسي سي والأنفلونزا ومرضي سارس وميرس. الأخيران من أسرة فيروسات كورونا أيضاً.

  • Frankreich Marseille | Medizinisches Personal mit Tabletten (Getty Images/AFP/G. Julien)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    حتى أدوية تستعمل ضد أمراض المناعة مثل التهاب المفاصل الروماتزمي وأمراض التهاب الأمعاء دخلت على خط محاربة كورونا المستجد. وظيفة هذه الأدوية هي تحييد عمل مناعة الجسم كي لا تدمر خلايا الجسم أكثر من الفيروسات نفسها، حسبما ينقل موقع vFa المتخصص ببحوث الأدوية.

  • HIV-Medikament Kaletra, 200 mg Filmtabletten (picture-alliance/imageBROKER/M. Dr. Baumgärtner)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    تعتمد محاولات علاج فيروس كورونا المستجد على عقاقير معروفة ومستعملة منذ سنين في معالجة أمراض سببها فيروسات غالباً. هذه العقاقير هي علاجات مضادة للفيروسات، وأخرى مقوية لجهاز المناعة وثالثة تستعمل لمعالجة أمراض الرئة.

  • Symbolbild menschliche Lungen (Fotolia/Sebastian Kaulitzki)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    العقاقير من النوع الثالث التي تساعد في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، هي عقاقير تحدد كمية الأوكسجين الداخلة إلى الدم في رئة المريض، هذه العقاقير تستعمل في أمراض التليف الرئوي عادة.

  • Symbolbild Coronavirus und Ebola

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    العقاقير المضادة للفيروسات هي أولاً، عقار Remdesivir المستعمل ضد فيروس إيبولا، هذا العلاج يستهدف الحمض النووي للفيروس RNA.

  • Molkekülstruktur des Wirkstoffs Ritonavir (imago Images/Science Photo Library)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    خليط من عقاري Ritonavir و Lopinavir ،هذا الخليط يستعمل في علاج فيروس فقد المناعة المكتسبةHIV. وأحياناً يُضاف لهما Beta-Interferon وهو بروتينات تنتجها الخلايا اللمفاوية ترتبط بالخلايا السليمة وتحفزها لإنتاج مضادات للفيروس.

  • Frankreich Malariamittel Nivaquine zeigt Wirkung gegen Coronavirus (AFP/G. Julien )

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    كلوروكين الذي تحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واعتبره علاجاً واعداً ضد كورونا. هذا العقار يستعمل منذ الخمسينات لمكافحة الملاريا. دخل العلاج هذا العمل في جنوب فرنسا والولايات المتحدة والأردن والمغرب وتونس. يذكر أن منظمة الصحة العالمية لم تقره علاجا لكورونا بعد، ومازال قيد التجربة السريرية علاوة على كل العقاقير المذكورة في الصور السابقة.


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