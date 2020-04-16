 في انتظار ″بوندسليغا″.. أفكار مبتكرة لتعويض غياب الجمهور | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 18.04.2020

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رياضة

في انتظار "بوندسليغا".. أفكار مبتكرة لتعويض غياب الجمهور

يتطلع مشجعو كرة القدم الألمانية لاستئناف مباريات "البوندسليغا" في الخريف، لكن بدون جمهور بسبب كورونا. ولذلك يتهيأ هؤلاء لهذه المباريات من خلال أفكار مبتكرة تشعل أجواء المنافسة عند خلو المدرجات. فما هي أبرز هذه الأفكار؟

Coronavirus - Borussia Mönchengladbach Pappfiguren im Stadion (picture-alliance/dpa/R. Vennenbernd)

الجماهير الألمانية لديها أفكار مبتكرة لإضفاء الحماس على مباريات البوندسليغا في حال استئنافها بدون جمهور

ما كان بعيداً عن خيال الجماهير الألمانية قبل أشهر قليلة بات بمثابة الخيار الوحيد الآن، إذ أنه وفي حال استئناف منافسات الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) لهذا الموسم، ستقام المباريات بدون جماهير، وذلك على الأرجح حتى نهاية آب/أغسطس المقبل، في ظل أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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وكان لاعبو فريقي بوروسيا مونشنغلادباخ وكولونيا (كولن) قد مروا بالفعل بتجربة اللعب بدون جمهور، في مباراتهما التي أُقيمت  في أوائل آذار/مارس الماضي، وكان الوضع غريباً بالتأكيد بالنسبة للاعبين.

وقال ماركو روزه المدير الفني لمونشنغلادباخ عقب المباراة التي انتهت بالفوز على كولونيا 2/1: "بدون جماهير، لم تكن كرة القدم التي نتمناها". أما الحكم دينيز أيتكين فقال إنها "كانت مختلفة حقاً، ومخيفة!"

أفكار مبتكرة من الجماهير
وفي ظل السيناريو المرجح لاستئناف المنافسات بإقامة المباريات بدون جماهير، اتجه المشجعون وكذلك الأندية لبحث أفكار مبتكرة أملاً في تقليل حدة المشهد المحزن للمدرجات الخالية، ومن بعض الأفكار المبتكرة التي طرحت: استخدام قصاصات من الورق المقوى مرسوم عليها وجوه المشجعين في المدرجات.

وبذلك لن يفتقد لاعبو مونشنغلادباخ وجوه مشجعيهم في المدرجات، حيث أطلق الجمهور مشروعاً يتيح للمشجعين طباعة صور وجوههم على قصاصات من الورق المقوى لتثبيتها في المدرجات خلال المباريات، وقد أعلن المنظمون عن تلقي نحو ألف طلب.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن مشجعي فريق كولونيا يعتزمون تثبيت اللافتات والأعلام والشعارات في مدرجات استاد "راين إينيرغي"، وذلك بالتنسيق مع النادي.

ومن الأفكار المبتكرة الأخرى إرسال الهتافات عبر تطبيق للهواتف المحمولة. ويهدف التطبيق إلى إشعال أجواء المنافسة في الملعب شيئاً ما رغم غياب الجمهور، حيث سيتيح لمستخدميه من المشجعين أزرار مختلفة للهتافات أو التصفيق وذلك خلال مشاهدة المباريات عبر شاشات التلفاز، حيث أنه بالضغط على تلك الأزرار يجرى نقل الهتافات والتصفيق للاعبين عبر مكبرات الصوت في الملعب.

وكلما زاد عدد المشجعين المشاركين في هتاف كلما كان صوت الهتاف عالياً في الملعب عبر مكبرات الصوت. ولم يجر تحديد موعد جاهزية التطبيق لكن المطورين على تواصل مع عدد من الأندية، ولم يجر حتى الآن وضع خطة لاختبار تشغيل التطبيق.

م.ع.ح/أ.ح (د ب أ)

  • Bundesliga coaches Julian Nagelsmann, Marco Rose, David Wagner, Oliver Glasner, Alfred Schreuder, Ante Covic, Achim Beierlorzer (picture-alliance/dpa)

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    سبعة أندية بمدرب جديد

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  • Serge Gnabry (Reuters/M. Dalder)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    نحو أربعة أهداف في المباراة الواحدة

    من خلال 973 هدفًا تم تسجيلها في 306 مباريات في موسم البوندسليغا الأخير، تأتي أكبر بطولة ألمانية لكرة القدم من بين أفضل خمس دوريات في أوروبا من حيث أعلى معدل للأهداف. 24 لاعبا سجلوا الموسم الماضي عشرة أهداف على الأقل- وهو أعلى مستوى في خمس سنوات. والسؤال الآن هو كيف سيبدو الموسم الجديد؟

  • Lucas Hernandez (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    80 مليون يورو رقم قياسي

    ضاعف بايرن ميونيخ رقمه القياسي تقريبا في التعاقد مع لاعب، من أجل الحصول على لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد. المدافع الفرنسي، عندما يتعافى تماما من إصابة في الرباط الصليبي، سيشكل مع نيكلاس زوله ثنائي قلب دفاع الفريق. دفع الفريق للحصول على هيرنانديز 80 مليون يورو، ومن المحتمل أن يتم تخطي هذا المبلغ إذا ما تعاقد بايرن مع ليروي ساني، لاعب مانشستر سيتي.

  • Paco Alcacer (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    الجوكر باكو الكاسير وأمله الجديد

    المهاجم الإسباني، الذي سجل 18 هدفًا في أول موسم له في الدوري الألماني مع بوروسيا دورتموند، رفع الرقم القياسي للاعب منتقل جديد للدوري الألماني بمقدار ثلاثة أهداف. وبعد شفائه من إصابات في ساقه وذراعه، أعرب الكاسير عن أمله في العودة إلى تشكيلة الفريق. لكن ذلك ربما يكون أمرا صعباً، لأن دورتموند جلب قبل الموسم الجديد يوليان برانت وتورغان هازارد، وهما قوتان هجوميتان أيضا.

  • Cologne's Simon Terodde, Paderborn's Sebastian Vasiliadis, Union Berlin's Chrisopher Lenz (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    ثلاثة فرق صعدت للبوندسليغا

    لأول مرة منذ موسم 2012/2013 في الدوري الالماني تشارك ثلاثة فرق صعدت للدوري. إنها أندية كولونيا، بادربورن واتحاد برلين (أونيون برلين). كولونيا عاد بعد موسم واحد فقط في دوري الدرجة الثانية، أما بادربورن فشق طريقة مباشرة عائدا من الدرجة الثالثة، بينما هزم اتحاد برلين شتوتغارت في دور الترضية، ويتطلع الفريق إلى أول موسم له بالدوري الالماني في تاريخه.

  • Hertha Berlin and Union Berlin fans (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    بعد 42 سنة.. دربي جديد في برلين

    صعود اتحاد برلين (أونيون برلين) للبوندسليغا يعني أن عاصمة ألمانيا ستشهد أول دربي برليني في البوندسليغا بعد أكثر من أربعة عقود. فقد كانت آخر مرة يتواجه فيها فريقان من برلين في الدوري الألماني في 4 أبريل/ نيسان 1977. في ذلك الوقت فاز فريق "تنس بوروسيا برلين" على فريقا هيرتا بي إس سي 2-0. والتقى هيرتا واتحاد برلين أربع مرات في دوري الدرجة الثانية آخرها كان في عام 2013.

  • Claudio Pizarro goal celebration (Getty Images/Bongarts/S. Franklin)

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    كلاوديو بيتزارو في سن الـ41

    المهاجم البيروفي كلاوديو بيتزارو لاعب فيردر بريمن، سجل خمسة أهداف لفريقه الموسم الماضي وأعلن أنه سيعتزل اللعب في صيف عام 2020. لذلك سيكون الموسم الجديد هو الأخير له. سيصبح سنه حينئذ 41 عاما، ولذلك فإن كلاوس فيشتل وأولي شتاين وتوني شوماخر هم الوحيدون، الذين كانوا أكبر سناً من بيتزارو عندما خاضوا مباريات بالدوري الألماني. اعداد: دافيس فان أوبدورب/ ص.ش


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