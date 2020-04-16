في انتظار "بوندسليغا".. أفكار مبتكرة لتعويض غياب الجمهور

ما كان بعيداً عن خيال الجماهير الألمانية قبل أشهر قليلة بات بمثابة الخيار الوحيد الآن، إذ أنه وفي حال استئناف منافسات الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) لهذا الموسم، ستقام المباريات بدون جماهير، وذلك على الأرجح حتى نهاية آب/أغسطس المقبل، في ظل أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





وكان لاعبو فريقي بوروسيا مونشنغلادباخ وكولونيا (كولن) قد مروا بالفعل بتجربة اللعب بدون جمهور، في مباراتهما التي أُقيمت في أوائل آذار/مارس الماضي، وكان الوضع غريباً بالتأكيد بالنسبة للاعبين.



وقال ماركو روزه المدير الفني لمونشنغلادباخ عقب المباراة التي انتهت بالفوز على كولونيا 2/1: "بدون جماهير، لم تكن كرة القدم التي نتمناها". أما الحكم دينيز أيتكين فقال إنها "كانت مختلفة حقاً، ومخيفة!"



أفكار مبتكرة من الجماهير

وفي ظل السيناريو المرجح لاستئناف المنافسات بإقامة المباريات بدون جماهير، اتجه المشجعون وكذلك الأندية لبحث أفكار مبتكرة أملاً في تقليل حدة المشهد المحزن للمدرجات الخالية، ومن بعض الأفكار المبتكرة التي طرحت: استخدام قصاصات من الورق المقوى مرسوم عليها وجوه المشجعين في المدرجات.

وبذلك لن يفتقد لاعبو مونشنغلادباخ وجوه مشجعيهم في المدرجات، حيث أطلق الجمهور مشروعاً يتيح للمشجعين طباعة صور وجوههم على قصاصات من الورق المقوى لتثبيتها في المدرجات خلال المباريات، وقد أعلن المنظمون عن تلقي نحو ألف طلب.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن مشجعي فريق كولونيا يعتزمون تثبيت اللافتات والأعلام والشعارات في مدرجات استاد "راين إينيرغي"، وذلك بالتنسيق مع النادي.



ومن الأفكار المبتكرة الأخرى إرسال الهتافات عبر تطبيق للهواتف المحمولة. ويهدف التطبيق إلى إشعال أجواء المنافسة في الملعب شيئاً ما رغم غياب الجمهور، حيث سيتيح لمستخدميه من المشجعين أزرار مختلفة للهتافات أو التصفيق وذلك خلال مشاهدة المباريات عبر شاشات التلفاز، حيث أنه بالضغط على تلك الأزرار يجرى نقل الهتافات والتصفيق للاعبين عبر مكبرات الصوت في الملعب.

وكلما زاد عدد المشجعين المشاركين في هتاف كلما كان صوت الهتاف عالياً في الملعب عبر مكبرات الصوت. ولم يجر تحديد موعد جاهزية التطبيق لكن المطورين على تواصل مع عدد من الأندية، ولم يجر حتى الآن وضع خطة لاختبار تشغيل التطبيق.



م.ع.ح/أ.ح (د ب أ)