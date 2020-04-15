 البوندسليغا بدون جمهور.. إخضاع اللاعبين للحجر بعد كل مباراة؟ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 16.04.2020

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البوندسليغا بدون جمهور.. إخضاع اللاعبين للحجر بعد كل مباراة؟

يرغب عشاق كرة القدم الألمانية بأن تستأنف منافسات الدوري (بوندسليغا) ولو بدون جمهور، وذلك بعد أن تم تعليق المسابقة بسبب تفشي وباء فيروس كورونا. ولكن ما مدى واقعية تحقيق رغبة الجمهور؟ وما هي مخاطر تحقيق هذه الرغبة؟

في الصورة جماهير فريق مونشنغلادباخ تضع صوراً في المدرجات عوضاً عن الجمهور

عشاق كرة القدم يريدون استمرار مباريات البوندسليغا، ولو بدون جمهور.

وافقت المستشارة أنغيلا ميركل ورؤساء الولايات الـ16 يوم الأربعاء (15 نيسان/أبريل 2020) على تمديد تدابير التباعد الاجتماعي حتى 3 أيار/مايو المقبل على الأقل وحظر كل الأحداث الكبرى حتى 31 آب/أغسطس المقبل.

مختارات

ولم يتضح بعد فيما إذا كان هناك إمكانية لإقامة مباريات في دوري الدرجتين الأولى والثانية بدون جمهور. والكثير يمكن أن يعتمد على رؤية علماء الفيروسات، فأي مباراة تقام خلف الأبواب المغلقة ستشهد تواجد اللاعبين، المدربين، وسائل الإعلام، وممثلي الناديين، بالإضافة لقوات الأمن. لكن السؤال المطروح يتعلق بمدى خطورة وجود عشرات الأشخاص في الملعب.

وفقا لأولف ديتمر، مدير معهد الفيروسات في إيسن، وخبراء آخرين فإن هذا الأمر يمكن أن يكون أقل المشكلات. وقال: "أعتقد أن هناك قابلية لتوزيع 250 شخصاً في ملعب كرة قدم مع الامتثال لقواعد تباعد المسافة"، ويضيف: "لكن التلامس الجسدي بين اللاعبين أمر محتوم في كرة القدم، وتوصية التباعد الاجتماعي لمسافة 2 متر لن تكون ممكنة".

ما مدى إمكانية انتقال العدوى في كرة القدم؟

يعتبر خبراء الفيروسات أن خطر الإصابة بالعدوى مرتفع بسبب التلامس الجسدي. وقال ديتمر إن اللعب مع ارتداء كمامة "غير معقول"، ويبرر ذلك بأنه "لا يمكن للشخص أن ينافس أو يلعب لوقت طويل مرتدياً كمامة مقاومة للعدوى على فمه وأنفه بسبب تأثيرها على التنفس، ويضيف: "نوع آخر من الكمامات غير المحكمة سيتم فقدانه في حالة حدوث عرقلة ولن يساعد".

ويقول البعض إنه يمكن أن يتم إخضاع اللاعبين والمدربين لفحوص الكشف عن فيروس كورونا كل ثلاثة أيام للسماح باستئناف الدوري، ولكن هذا سيتطلب مجهوداً ضخماً، بحسب ديتمر، إذ سيكون هناك حاجة لما يقرب من 20 ألف فحص لإنهاء الموسم.

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دوري كرة القدم الألماني متوقف حتى إشعار آخر

هل يمكن تبرير هذه الفحوصات؟

تواجه البوندسيلغا معارضة بشأن هذا الأمر، وأعرب ديتمر عن مخاوفه، قائلاً :" لا يوجد لدينا مراكز فحص لا نهائية. يجب أن نستخدم فحوصاتنا بشكل متعقل ليستفيد منها الذين بحاجة لها"، ويتابع: "لا أعلم إذا كان إجراء 20 ألف فحص لأشخاص ليسوا في مجموعة خطيرة وليست لديهم أي أعراض، أمراً أخلاقياً. أرى أن هذا شيء حرج إذا كانت الموارد للفحوصات لا تكفي".

ووفقاً لرأي ديتمر، ليس فقط هؤلاء المصابين، لكن الأشخاص الذين يتواصلون معهم أيضاً سيدخلون الحجر الصحي لأسابيع. وإذا استمرت هذه العادة، فإن استمرار المباريات خلف الأبواب المغلقة سيكون خطراً كبيراً، على حد تعبيره.

ماذا سيحدث إذا جاء فحص أحد اللاعبين إيجابياً؟

هذه المشكلة قد تكون العائق الأكبر. يقول ديتمر :"إذا لعبت كرة القدم طوال 90 دقيقة، سيكون هناك العديد من الاتصالات القريبة التي ستضطرك لقول إن هؤلاء  الأشخاص من مجموعة الاتصال الأولى مع الشخص المصاب- وهي المجموعة الأكثر تعرضاً للخطر- ستدخل الحجر الصحي. هذا هو الإجراء الذي تتبعه معظم السلطات الصحية".
ويقال إن رابطة الدوري الألماني لديها خطط تنص على عزل الفرق وكل المعنيين بشكل مباشر لأسابيع من أجل استمرار برنامج الدوري.

هل سيكون عزل اللاعبين شيئاً منطقياً؟

حتى لا يتعرض استئناف الموسم للخطر مرة أخرى، يبدو أن هذا الاجراء شبه حتمي. وقال ديتمر: "على الأرجح هذه هي الطريقة الوحيدة القابلة للتطبيق لإنهاء الموسم". وأشار إلى أن الاجراء الذي اتُخذ في مدينة ووهان الصينية، التي تفشى منها الفيروس في البداية هو "وضع العاملين في المجال الطبي بمن فيهم غير المصابين في الحجر الصحي. وكان مسموحاً لهم فقط البقاء في الفنادق دون أن يعودوا إلى بيوتهم بعد انتهاء العمل".

وأضاف ديتمر:" كان هذا هو نهج الصين. لا أعلم إذا كان هناك إمكانية لتطبيقه في بلد مثل ألمانيا. ولكن ربما تكون هذه هي الطريقة الوحيدة  لضمان عدم نقل العدوى الخارجية لهذه المجموعة".

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ألمانيا: كورونا يحرم الجماهير من متابعة مباريات الدوري

  

متى يمكن لعب كرة القدم بحضور الجماهير؟
 

يعتقد العديد من السياسيين وخبراء الفيروسات أن المباريات بحضور الجمهور لن تقام هذا العام. ويتفق ديتمر مع زملائه، مشيراً إلى أن هناك بيان صدر من الأكاديمية الألمانية للعلوم بأن الرياضة وكل الأحداث التي تتضمن عدداً كبيراً من الحضور لا يمكن إقامتها حتى  يتم إيجاد لقاح.

وقال ديتمر في إشارة لمباراة دوري أبطال أوروبا التي جمعت بين أتالانتا وفالنسيا في ميلان يوم 19 شباط/فبراير الماضي :"الدراما التي شاهدناها في برغامو ومازلنا نرى جزءاً منها كان أغلبها بسبب مباراة كرة قدم".


وتعد برغامو أحد المناطق الأكثر تضرراً من انتشار الفيروس في شمال إيطاليا. وقال ديتمر :" كرة القدم أمام الجمهور خطيرة للغاية، وفي أسوأ الحالات، يمكن أن تؤدي لوفاة العديد من الأشخاص مثلما حدث في برغامو".

م.ع.ح/ع.ش (د ب أ)

  • Bundesliga coaches Julian Nagelsmann, Marco Rose, David Wagner, Oliver Glasner, Alfred Schreuder, Ante Covic, Achim Beierlorzer (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    سبعة أندية بمدرب جديد

    تدخل سبعة أندية الموسم الجديد بمدرب جديد. مدرب لايبزغ يوليان ناغلسمان، هو الوحيد بينهم، الذي كان مدربا لفريق بالبوندسليغا. أما ألفريد شرودر مدرب هوفنهايم وأنته كوفيتش مدرب هرتا برلين فقد كانا مساعدي مدرب في فريقيهما. بينما دافيد فاغنر مدرب شالكه وآخيم بايرلوريتسر مدرب كولونيا، وماركو روزه مدرب غلادباخ، فدربوا في ألمانيا في بطولات أقل مستوى، أما أوليفر غلاسنر مدرب فولفسبورغ فوافد جديد على البطولة.

  • Serge Gnabry (Reuters/M. Dalder)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    نحو أربعة أهداف في المباراة الواحدة

    من خلال 973 هدفًا تم تسجيلها في 306 مباريات في موسم البوندسليغا الأخير، تأتي أكبر بطولة ألمانية لكرة القدم من بين أفضل خمس دوريات في أوروبا من حيث أعلى معدل للأهداف. 24 لاعبا سجلوا الموسم الماضي عشرة أهداف على الأقل- وهو أعلى مستوى في خمس سنوات. والسؤال الآن هو كيف سيبدو الموسم الجديد؟

  • Lucas Hernandez (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    80 مليون يورو رقم قياسي

    ضاعف بايرن ميونيخ رقمه القياسي تقريبا في التعاقد مع لاعب، من أجل الحصول على لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد. المدافع الفرنسي، عندما يتعافى تماما من إصابة في الرباط الصليبي، سيشكل مع نيكلاس زوله ثنائي قلب دفاع الفريق. دفع الفريق للحصول على هيرنانديز 80 مليون يورو، ومن المحتمل أن يتم تخطي هذا المبلغ إذا ما تعاقد بايرن مع ليروي ساني، لاعب مانشستر سيتي.

  • Paco Alcacer (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    الجوكر باكو الكاسير وأمله الجديد

    المهاجم الإسباني، الذي سجل 18 هدفًا في أول موسم له في الدوري الألماني مع بوروسيا دورتموند، رفع الرقم القياسي للاعب منتقل جديد للدوري الألماني بمقدار ثلاثة أهداف. وبعد شفائه من إصابات في ساقه وذراعه، أعرب الكاسير عن أمله في العودة إلى تشكيلة الفريق. لكن ذلك ربما يكون أمرا صعباً، لأن دورتموند جلب قبل الموسم الجديد يوليان برانت وتورغان هازارد، وهما قوتان هجوميتان أيضا.

  • Cologne's Simon Terodde, Paderborn's Sebastian Vasiliadis, Union Berlin's Chrisopher Lenz (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    ثلاثة فرق صعدت للبوندسليغا

    لأول مرة منذ موسم 2012/2013 في الدوري الالماني تشارك ثلاثة فرق صعدت للدوري. إنها أندية كولونيا، بادربورن واتحاد برلين (أونيون برلين). كولونيا عاد بعد موسم واحد فقط في دوري الدرجة الثانية، أما بادربورن فشق طريقة مباشرة عائدا من الدرجة الثالثة، بينما هزم اتحاد برلين شتوتغارت في دور الترضية، ويتطلع الفريق إلى أول موسم له بالدوري الالماني في تاريخه.

  • Hertha Berlin and Union Berlin fans (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    بعد 42 سنة.. دربي جديد في برلين

    صعود اتحاد برلين (أونيون برلين) للبوندسليغا يعني أن عاصمة ألمانيا ستشهد أول دربي برليني في البوندسليغا بعد أكثر من أربعة عقود. فقد كانت آخر مرة يتواجه فيها فريقان من برلين في الدوري الألماني في 4 أبريل/ نيسان 1977. في ذلك الوقت فاز فريق "تنس بوروسيا برلين" على فريقا هيرتا بي إس سي 2-0. والتقى هيرتا واتحاد برلين أربع مرات في دوري الدرجة الثانية آخرها كان في عام 2013.

  • Claudio Pizarro goal celebration (Getty Images/Bongarts/S. Franklin)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    كلاوديو بيتزارو في سن الـ41

    المهاجم البيروفي كلاوديو بيتزارو لاعب فيردر بريمن، سجل خمسة أهداف لفريقه الموسم الماضي وأعلن أنه سيعتزل اللعب في صيف عام 2020. لذلك سيكون الموسم الجديد هو الأخير له. سيصبح سنه حينئذ 41 عاما، ولذلك فإن كلاوس فيشتل وأولي شتاين وتوني شوماخر هم الوحيدون، الذين كانوا أكبر سناً من بيتزارو عندما خاضوا مباريات بالدوري الألماني. اعداد: دافيس فان أوبدورب/ ص.ش


 

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