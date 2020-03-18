تمديد توقف الدوري الألماني لكرة القدم حتى نهاية أبريل/ نيسان

وسط تقارير تفيد بأن المباريات قد تستأنف اعتبارا من الأسبوع الأول لشهر مايو/ أيار المقبل، أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء (31 مارس/ آذار 2020)، أن أندية الدوري الألماني (بوندسليغا) وافقت على ضرورة تعليق منافسات الدوري حتى 30 أبريل/ نيسان المقبل بسبب فيروس كورونا.

وتم إيقاف الموسم للمرة الأولى يوم 13 مارس/ آذار، وذكرت الرابطة بالفعل في الأسبوع الماضي أنها ستقوم بالتوصية على تعليق الموسم لفترة أخرى حتى نهاية الشهر المقبل. والآن وافقت الأندية المشاركة في دوري الدرجتين الأولى والثانية للبوندسليغا، وعددها 36 ناديا (18 في الدرجة الأولى ومثلها في الدرجة الثانية)، على هذه الاجراءات عقب اجتماع للرابطة عبر دائرة الفيديو المغلقة (فيديو كونفرنس).

مشاهدة الفيديو 01:49 شارك ألمانيا: كورونا يحرم الجماهير من مباريات الدوري إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3ZBT1 ألمانيا: كورونا يحرم الجماهير من متابعة مباريات الدوري

وكانت مجلة كيكر الألمانية قد ذكرت أن الرابطة تعتزم استئناف الموسم اعتبارا من عطلة نهاية الأسبوع الأول لشهر أيار/ مايو المقبل، على أن تقام المباريات خلف أبواب موصدة، أي بدون جمهور.

وقال كريستيان زايفرت رئيس رابطة الدوري الألماني في مؤتمر صحفي الثلاثاء : "كرة القدم الاحترافية تعني الكثير للعديد من الناس. واثق من أن هناك الكثير من الناس سيكونون متحمسين لعودة كرة القدم الاحترافية... حتى لو كانت بدون جماهير. ولكننا لم نصل لهذه النقطة حتى الآن".

وأضاف زايفرت أن الهدف مازال هو إنهاء الموسم بنهاية يونيو/ حزيران ولكن تدريبات الفرق ستظل معلقة حتى الخامس من أبريل/ نيسان المقبل على الأقل.

وتابع زايفرت أن خيار إقامة المباريات بدون حضور جماهيري بمجرد وجود إمكانية لاستئناف الموسم مازال قائما حيث تسابق كرة القدم الألمانية من أجل انهاء الموسم.

يذكر أن دوري البوندسليغا يجري على مدار 34 جولة، وتتبقى منها تسع جولات فقط لنهاية الموسم الحالي.

ص.ش/ع.ش (د ب أ، أ ف ب)