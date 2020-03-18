 تمديد توقف الدوري الألماني لكرة القدم حتى نهاية أبريل/ نيسان | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 31.03.2020

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رياضة

تمديد توقف الدوري الألماني لكرة القدم حتى نهاية أبريل/ نيسان

في اجتماع عبر تقنية الفيديو وافقت الأندية الألمانية الـ36 المحترفة بالبوندسليغا على تمديد فترة توقف البطولة بقسميها حتى نهاية أبريل/ نيسان. ولم يستبعد رئيس رابطة البوندسليغا، إمكانية استكمال المباريات بدون جمهور.

Coronavirus stoppt alle Sportveranstaltungen (imago images/S. Simon)

بسبب كورونا توقف الدوري الألماني لكرة القدم منذ 13 مارس/ آذار، والآن تم تمديد فترة التوقف حتى نهاية أبريل/ نيسان، مع إمكانية استكمال الجولات المتبقية بدون جمهور.

وسط تقارير تفيد بأن المباريات قد تستأنف اعتبارا من الأسبوع الأول لشهر مايو/ أيار المقبل، أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء (31 مارس/ آذار 2020)، أن أندية الدوري الألماني (بوندسليغا) وافقت على ضرورة تعليق منافسات الدوري حتى 30 أبريل/ نيسان المقبل بسبب فيروس كورونا.

وتم إيقاف الموسم للمرة الأولى يوم 13 مارس/ آذار، وذكرت الرابطة بالفعل في الأسبوع الماضي أنها ستقوم بالتوصية على تعليق الموسم لفترة أخرى حتى نهاية الشهر المقبل.  والآن وافقت الأندية المشاركة في دوري الدرجتين الأولى والثانية للبوندسليغا، وعددها 36 ناديا (18 في الدرجة الأولى ومثلها في الدرجة الثانية)، على هذه الاجراءات عقب اجتماع للرابطة عبر دائرة الفيديو المغلقة (فيديو كونفرنس).

مشاهدة الفيديو 01:49

ألمانيا: كورونا يحرم الجماهير من متابعة مباريات الدوري

وكانت مجلة كيكر الألمانية قد ذكرت أن الرابطة تعتزم استئناف الموسم اعتبارا من عطلة نهاية الأسبوع الأول لشهر أيار/ مايو المقبل، على أن تقام المباريات خلف أبواب موصدة، أي بدون جمهور.

مختارات

أوقفت ألمانيا دوري "هوكي الجليد" بسبب فيروس كورونا. لكنها لم توقف حتى الآن دوري كرة القدم، غير أن مبارياته المقبلة ستكون بدون جمهور. ولأن فريق دوسلدورف يسعى لتأمين بقائه في البطولة، جاءته فكرة غريبة لتعويض غياب الجمهور. (12.03.2020)

وقال كريستيان زايفرت رئيس رابطة الدوري الألماني في مؤتمر صحفي الثلاثاء : "كرة القدم الاحترافية تعني الكثير للعديد من الناس. واثق من أن هناك الكثير من الناس سيكونون متحمسين لعودة كرة القدم الاحترافية... حتى لو كانت بدون جماهير. ولكننا لم نصل لهذه النقطة حتى الآن". 

وأضاف زايفرت أن الهدف مازال هو إنهاء الموسم بنهاية يونيو/ حزيران ولكن تدريبات الفرق ستظل معلقة حتى الخامس من أبريل/ نيسان المقبل على الأقل.

وتابع زايفرت أن خيار إقامة المباريات بدون حضور جماهيري بمجرد وجود إمكانية لاستئناف الموسم مازال قائما حيث تسابق كرة القدم الألمانية من أجل انهاء الموسم.

يذكر أن دوري البوندسليغا يجري على مدار 34 جولة، وتتبقى منها تسع جولات فقط لنهاية الموسم الحالي.

ص.ش/ع.ش (د ب أ، أ ف ب)

  • Drei Carabinierei mit Mundschutz vor einem Ortsausgangsschild (Reuters/G. Mangiapane)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    نقاط العبور مغلقة

    تم في المجموع عزل 52 ألف نسمة في إحدى عشرة بلدة ومدينة في شمال ايطاليا. فمن يريد الدخول أو الخروج من المناطق المغلقة، يحتاج لترخيص خاص. وقوى الأمن تعمل على التزام المواطنين بذلك. ومن يحاول خرق الحظر وتحاشي الحواجز يعرض نفسه للملاحقة القانونية.

  • Leere Außensitze einer Gastronomie in einer menschenleeren Straße (picture-alliance/Zumapress/C. Furlan)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    شوارع خالية

    جميع الحانات والمحلات في مركز مدينة "كودوغنو Codogno" التي يقطنها 15 ألف نسمة مغلقة. وإلى حد الآن ليس معروفا من جلب الفيروس إلى شمال ايطاليا. وحسب رئيس الحكومة جوزيبي كونتي، يبقى سريان الحجر الصحي مستمرا لأسبوعين في خطوة أولى. وهذا يتطابق مع فترة حضانة الفيروس الذي يسبب المرض.

  • Eine Person wird von zwei weiteren Personen in Schutzkleidung zu einem Krankenwagen geführt (picture-alliance/Photoshot)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    انتشار سريع

    في البداية كان عدد الإصابات على مستوى ايطاليا حوالي ثلاث حالات. ثم تم كشف الفيروس لدى مريض يبلغ من العمر 38 عاما في عيادة بمدينة كودوغنو ثم لدى عدد أكبر من الناس في محيط هذا الرجل. وحتى والدا الرجل تم وضعهما تحت الرقابة الطبية (الصورة). وحتى يوم الأحد (23 شباط/ فبراير 2020) تم إحصاء أكثر من 130 مصابا في المنطقة، وثلاثة فارقوا الحياة.

  • Gut 30 Personen warten mit leeren Einkaufswagen in einer Reihe (Reuters/G. Mangiapane)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    إجراءات وقائية

    الوقوف في طابور أمام سوبر ماركت في بلدة "كازابوسترلينغو Casalpusterlengo" المغلقة. يتم إدخال الزبائن السوبر ماركت في مجموعات تضم 40 شخصا. "كل شخص سيأتي دوره، نريد فقط تفادي الفوضى وتأمين حماية كافية"، يحاول أحد العاملين تهدئة الوضع. لكن ليس جميع الزبائن يتفهمون الإجراءات.

  • Ein handgeschriebener Zettel hängt an einer Eingangstür zu einer Apotheke (picture-alliance/Zumapress/M. Alpozzi)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    كل شيء نفد

    حتى في المدن الكبرى القريبة في شمال ايطاليا يزداد الخوف من عدوى الإصابة بفيروس كورونا. مواد التعقيم وواقيات الفم نفدت في هذه الصيدلية في تورينو، كما تكشف عن ذلك البطاقة الملصقة بالباب. والواقيات الرقيقة التي تُستعمل مثلا في غرف العمليات لا تقدم إلا حماية محدودة ضد الفيروسات ويجب استبدالها باستمرار.

  • Zwei Personen mit dekorativen Gesichtsmasken sowie Atemschutzmasken (Reuters/M. Silvestri)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    قناع مزدوج

    هذا الشخصان المقنعان يمكن ملاحظة خيبة الأمل في عيونهم: فالكرنفال الشهير في البندقية تم تعليقه ووقاية الفم الإضافية لا تنفع في شيء. ويُعد هذا الحفل تقليدا يعود لعدة قرون ويجذب لسياح الذين يتعرفون على الملابس الجميلة والأقنعة الخيالية.

  • Drei Personen mit einem Karton voller Gesichtsmasken vor dem Schriftzug Armani (Reuters/A. Garofalo)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    موضة رغم كورونا

    تبعد ميلانو فقط 60 كيلومترا عن بلدة كودوغنو التي انتشر فيها الفيروس. لكن رغم ذلك تم إقامة أسبوع الموضة الشهير ميلانو. ودار الازياء "جيورجيو أرماني Giorgio Armani" قدمت عروضها في قاعة خالية بسبب انتشار فيروس كورونا ولكن تم نقلها عبر انترنيت. وجميع عروض الأزياء الأخرى تمت كما كان مخططا لها.

  • Ein Fußballfan in einem Trikot vor einem geschlossenen Stadion (Reuters/D. Mascolo)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    إغلاق ملاعب وإلغاء مباريات

    في الوقت الذي حددت فيه دور الأزياء تواريخ العروض، تم إلغاء جميع الفعاليات الرياضية في منطقتي لومبارداي والبندقية حتى الأول من مارس/ آذار على أقل تقدير. وبهذا تريد السلطات الايطالية احتواء انتشار للفيروس. ومن بين اللقاءات الرياضية الملغاة مقابلة كرة القدم بين انتر ميلانو وسامبدوريا جنوة.


مختارات

كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

باتت ووهان موجودة وسط أوروبا أيضا، فعدد الإصابات بفيروس كورونا في شمال إيطاليا يزداد بسرعة، ما دفع السلطات إلى إغلاق بلدات وإلغاء كرنفال البندقية واتخاذ إجراءات أخرى لمنع انتشار المرض الذي يزاد الخوف من اتساع رقعته. (26.02.2020)  

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تمديد توقف الدوري الألماني لكرة القدم حتى نهاية أبريل/ نيسان

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