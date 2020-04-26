 ″فقراء كورونا″.. وجدوا أنفسهم فجأة على قارعة الطريق | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 15.05.2020

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سياسة واقتصاد

"فقراء كورونا".. وجدوا أنفسهم فجأة على قارعة الطريق

أصبح الفقراء الجدد في إيطاليا، وفي بلدان كثيرة، هم أحدث النتائج السلبية للفيروس الذي عصف بالعالم وتسبب بوفاة أكثر من 300 ألف شخص حول العالم. لكن الخسائر الاقتصادية كانت هائلة أيضاً وأطاحت بمصدر دخل الآلاف من البشر.

إيطاليون يقومون بتوزيع مساعدات غذائية

شكلت جائحة كورونا أزمة اقتصادية لدى الكثير من الإيطاليين ما جعل بعضهم غير قادر على توفير الغذاء اليومي

باتت آنا عاملة تنظيف من سكان روما، من "الفقراء الجدد" في إيطاليا بعدما حرمت من مصدر رزقها بسبب تفشي كوفيد-19 وارغمت على الاعتماد على المساعدات الغذائية، وتخفي هويتها لكنها تقول إنها "تشعر بالعار".

مختارات

يحتفل العالم بعيد العمال هذا العام في ظروف أستثنائية غير مسبوقة، حيث يجتاح كورونا العالم، وأتخذت الكثير من الدول إجراءت حجر شلت الحركة الاقتصادية ما يهدد بتسريح ملايين العمال، الذين احتجوا أيضا بطريقة مختلفة هذا العام. (01.05.2020)

ملايين الوافدين في دول الخليج لم يعد أمام الكثير منهم أي خيار آخر سوى العودة إلى بلدانهم في ظل تفشي وباء كورونا وانهيار أسعار النفط وبالتالي تراجع متواصل للاقتصاد، غير أنها خطوة تهدد اقتصاديات المنطقة بمزيد من الركود. (08.05.2020)

وتقول الخمسينية التي عبرت المدينة للحصول على حصة غذائية توزعها جمعية "روندا ديلا سوليداريتا" في وسط روما التاريخي، "من حين لآخر آتي إلى هنا عندما تكون الأمور صعبة جداً. وأشعر بالعار". وتسعى للتوفير في الطعام لتتمكن من دفع إيجارها. وفي ذلك اليوم تم إنتزاع الحصص ال130 خلال 10 دقائق.

ودخلت إيطاليا فترة ركود تاريخية غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية، متوقعة نسبتها بين 8 و10%. وفي شباط/فبراير وجد الوباء أرضاً خصبة مع اقتصاد ضعيف وانعدام المساواة ودين عام كبير وبطالة بمعدل 9% وعمل غير قانوني على نطاق واسع خصوصا في الجنوب.

وبحسب نقابة "كولديرتي" الزراعية زاد عدد الأشخاص المعتمدين على المساعدات الغذائية بأكثر من الثلث ليبلغ 3,7 مليون شخص أي أكثر بمليون من السابق، ووصفتهم ب"الفقراء الجدد".

والمشكلة عالمية. بحسب منظمة "أوكسفام" غير الحكومية قد يعيش 500 مليون شخص في العالم في الفقر بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد. في بريطانيا طلب مليون شخص تقريبا أي 10 أضعاف أكثر من الأوقات العادية، مساعدة من الدولة. في الولايات المتحدة بلغ عدد العاطلين عن العمل 20 مليون نسمة.

إيطاليون يعدون وجبات طعام للفقراء والمحتاجين

يساعد عدد من الإيطاليين في إعداد وجبات طعام لتوصيلها إلى الفقراء والمحتاجين في إيطاليا

لكن إيطاليا تدفع ثمناً باهظاً من الناحيتين الإنسانية مع أكثر من 30 ألف وفاة، واقتصادياً أيضاً. وكانت مناطقها الشمالية الأغنى تؤمن 45% من إجمالي الناتج الداخلي للبلاد، وهي الأكثر تضرراً بالوباء.

وفي نيسان/أبريل حذرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من أن 27% من الإيطاليين قد يعيشون تحت عتبة الفقر في حال لم يحصلوا على راتب لمدة ثلاثة أشهر. وقدرت صحيفة "لا ريبوبليكا" ب11,5 مليون عدد الأشخاص الذين فقدوا مدخولهم أي نصف القوة العاملة في البلاد.

وفي 28 آذار/مارس أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي "لا نريد التخلي عن أحد لن نترك أحد يدبر أموره لوحده". وكان في حينه قد أعلن تخصيص 400 مليون يورو لقسائم لشراء سلع أساسية.

لكن الوعود سصيعب الوفاء بها بما في ذلك لموظفين ظنوا بأنهم في منأى من الأزمة. وتقول ماريا لوبريتي (65 عاما) التي جاءت تطلب المساعدة من مركز توزيع تديره جمعية كاريتاس في ضاحية ميلانو "أشعر بخجل كبير".

وقبل فيروس كورونا المستجد كانت تعمل في غرفة جمع المعاطف في مسرح لاسكالا، ما كان يسمح لها بالعيش إذ كانت تخصص راتبها التقاعدي كأرملة لدفع الإيجار و60 يورو شهريا لشراء الأدوية. لكن مسرح الأوبرا الشهير في ميلانو أغلق أبوابه واستغنى عن خدماتها.

وتضيف المرأة المتطوعة في جمعية تساعد المشردين "أجد نفسي اليوم في وضع هؤلاء الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة".

وتقول "قلت دائما لنفسي +يا إلهي ما عساهم يشعرون؟ والآن أشعر أنا بهذا الألم. إنه أمر يجرح كرامتك كإنسان".

ومنذ تسريحه من وظيفته كطاهٍ قبل عام، كان أنطونيو دي غريغوريو (64 عاما) يؤمن معيشته من خلال العمل كسائق لدى مسنين. وهو أب لفتاة في التاسعة من العمر، وبات يعيش من الحد الأدنى للدخل الذي تؤمنه الدولة للمحتاجين وقدره 400 يورو. ويقول "بحلول منتصف الشهر يتبخر المبلغ".

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معاناة الفقراء حول العالم بسبب إجراءات مكافحة كورونا

ويؤكد دي غريغوريو أنه رأى أشخاصاً يسرقون الطعام في متاجر في ميلانو وهي ظاهرة سجلت أيضاً في الجنوب الفقير. ويقول "على عجلة الاقتصاد أن تتحرك مجدداً وإلا سنشهد حرباً أهلية لأن الأشخاص يائسون".

 

وتقول كاريتاس إن طلبات المساعدة في مراكزها زدات أكثر من الضعف منذ بدء تفشي الوباء (+114%). وجمعية "نونا روما" التي تساعد الروم في العاصمة الإيطالية، كانت تساعد 300 أسرة وباتت تساعد أربعة آلاف كما ذكر رئيسها ألبرتو كامبايا لفرانس برس.

ويضيف "لم يعد الأمر يتعلق بالأسر التي تعيش في فقر مدقع بل الأشخاص الذين يعملون بشكل غير قانوني والعمال المستقلين والشباب والمهاجرين. ليس لهؤلاء وظائف".

وتوزع "نونا روما" المواد الغذائية الأساسية كل نهاية أسبوع. ويؤكد كثيرون يستفيدون منها لفرانس برس إنهم لم يتلقوا بعد القسائم الغذائية بقيمة قصوى من 100 يورو أسبوعيا ولكل أسرة. وبحسب البلدية تم توزيع 60 ألف قسيمة لكن الجمعيات تقدر أنها بحاجة إلى 90 ألفاً.

وتقول الفيليبينية ماري-تيريز التي جاءت تأخذ حصة غذائية من جمعية "نونا روما" إنها في أفضل حال من غيرها. وقرب مسكنها لم يعد المشردون يجدون طعاما وسط النفايات "لأن أحداً لم يعد يرمي شيئا".

ع.ح./ع.ح.م. (أ ف ب)

  • Kroatien - Davor Krmpotic übt Saxophon auf dem Balkon (picture-alliance/PIXSELL/N. Pavletic)

    هكذا تبدو الحياة فوق الشرفات في زمن "كورونا"!

    ملعب؟ لا ليس ضروريا فالشرفة تكفي!

    دافور كمبوتشيك ليس مرغما على العزف داخل ستاد كبير لتصل نغمات ساكسوفونه إلى آلاف الناس. فمن شرفته تدوي ألحانه الموسيقية عبر مدينة رييكا الساحلية الكرواتية التي تضم نحو 130.000 نسمة. وهو يعزف يوميا من هذه المنصة. فقط الجاهلون بالثقافة يتمنون لو كان كمبوتشيك يسكن في شقة تحت الأرض.

  • Freiburg | Mitglieder des Freiburger Barockorchesters spielen auf dem Balkon (picture-alliance/dpa/P. Seeger)

    هكذا تبدو الحياة فوق الشرفات في زمن "كورونا"!

    شرفة حزينة وموسيقى مفرحة

    موسيقى حية لا تنطلق فقط في رييكا من الشرفة. الأشياء القديمة والمحيط الحزين لا يزعج أعضاء فرقة الباروك من فرايبورغ. فهم يعزفون أغنية لودفيغ فان بيتهوفن Ode an die Freude ويشاركون بذلك في تجمع موسيقي مفاجئ على مستوى ألمانيا. والنموذج يبقى الحفلات الموسيقية على الشرفات في ايطاليا.

  • Zwei Brüssler sitzen auf ihrer Fensterbank (Reuters/J. Geron)

    هكذا تبدو الحياة فوق الشرفات في زمن "كورونا"!

    بدون شرفة الحياة خطيرة في زمن كورونا

    وحتى في بلجيكا طلبت الحكومة من الناس البقاء في البيوت. وماذا يفعل الناس الذين لا يتوفرون على شرفة ويريدون استنشاق الهواء النقي؟ الجلوس على حافة النافذة! حركة خاطئة وسيكون الفيروس همهم الصغير.

  • Australien Sydney | Balkone der Spectrum of the Seas (Getty Images/C. Spencer)

    هكذا تبدو الحياة فوق الشرفات في زمن "كورونا"!

    الشرفة كموقع تقهقر

    شرفات من صنع المانيا ـ سفينة الرحلات Spectrum oft the Seas أبحرت لأول مرة قبل عام من ألمانيا. والآن هي ترسو أمام أستراليا. والركاب لا وجود لهم. إنهم أعضاء طاقم السفينة الذين يستمتعون بالنظر من الشرفات إلى ميناء سيدني.

  • Nepal | Frau sammelt trockene Wäsche auf Balkon in Kathmandu (Imago Images/Zuma/P. Ranabhat)

    هكذا تبدو الحياة فوق الشرفات في زمن "كورونا"!

    شرفة كبيرة، سينما كبيرة

    يبدو المنظر وكأنه مشهد أخير من فيلم هوليودي، لكنها سيدة تنشر ملابس الغسيل في كاتماندو. ففي عاصمة نيبال يسري منذ أسبوعين حظر التجول. لكن هناك في الطوابق العليا يكون المرء آمنا من الفيروس.

  • Libanon | Haarschnitt auf dem Balkon (Reuters/A. Taher)

    هكذا تبدو الحياة فوق الشرفات في زمن "كورونا"!

    الشرفة كصالون للحلاقة

    في قرية حولا بجنوب لبنان تتحول الشرفة إلى صالون حلاقة. عملي: فالشعر المقصوص يطير ببساطة مع الريح التي تهب. الأهم هو أن الكمامة في موضعها!

  • Frankreich Corona-Pandemie | Balkon Marseille (Getty Images/AFP/A.-C. Poujoulat)

    هكذا تبدو الحياة فوق الشرفات في زمن "كورونا"!

    إحضار الطعام؟ ممكن

    الحاجة أم الاختراع. هذا الرجل الوديع في مارسيليا ليس بمقدوره مغادرة شقته. والجيران ملؤوا له القفة بمشتريات. وبعيدا عن كل خطر بإمكانه إذن رفع السلة بفضل قطع قماش محزومة مع بعضها البعض.

  • Frankreich | Fitness Coach Sebastien Manko gibt Sportstunde für Ältere (Getty Images/AFP/N. Tucat)

    هكذا تبدو الحياة فوق الشرفات في زمن "كورونا"!

    تدريبات رياضية

    سيباستيان مانكو مدرب رياضة في بوردو. وحتى يتمكن المقيمون في دار العجزة في المدينة الفرنسية من الحفاظ على لياقتهم البدنية خلال فترة الوباء، فإن مانكو يقوم بحركات رياضية معهم ـ عن بُعد هو آمن من المسنين الذين يهددهم كورونا بشكل خاص. هواء نقي، وليس هناك خطر عدوى: فكرة جيدة!

  • Dortmund | Hans-Peter Durst trainiert auf dem Balkon (Getty Images/AFP/I. Fassbender)

    هكذا تبدو الحياة فوق الشرفات في زمن "كورونا"!

    الرياضة الاحترافية ممكنة أيضا

    هانس بيتر دورست رياضي كبير. وخلال الألعاب البارالمبية في ريو دي جانيرو أحرز ميداليتين ذهبيتين. ومنذ حادثة سير قبل 26 عاما بات حس التوازن لديه مضطربا. فمسافة الرؤية لديه مقيدة وقدرة رد الفعل كذلك. لكن بفضل الدراجة الثلاثية ليس هناك إشكال. فرغم كورونا يمكن لدورست ركوب الدراجة في شرفته الواسعة في دورتموند.

  • Monaco - Penthouse-Balkon desTour Odeon (picture-alliance/dpa/J. Francois Ottonello)

    هكذا تبدو الحياة فوق الشرفات في زمن "كورونا"!

    الحجم هو الجانب الحاسم!

    مزيد من الفسحة تمنحها هذه الشرفة في موناكو. فهي تمتد فوق طابقين لبرج أوديون ولها مسبح به زحليقة. وبهذا يمكن تجاوز الحجر الصحي بشكل جيد. لكنها متعة ليست رخيصة: الشرفة والشقة التابعة لها تساوي نحو 300 مليون يورو.

  • Frankfurt (Oder) - Skelett steht auf einem Balkon (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

    هكذا تبدو الحياة فوق الشرفات في زمن "كورونا"!

    الشمس ضد الشحوب

    الفكاهة السوداء في زمن كورونا: في الوقت الذي يجب فيه على آخرين المكوث في الداخل، يتوفر هيكل عظمي لوحده على شرفة في فرانكفورت على الأودر ـ وليس فقط في الساعة السحرية.


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