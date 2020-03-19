حصيلة كورونا عالميا.. أمريكا في المقدمة وتراجع بإيطاليا

في أحدث حصيلة لضحايا فيروس كورونا المستجد بلغ عدد الوفيات أكثر من 233176 شخصا في العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأول/ ديسمبر، وفق حصيلة لوكالة فرانس برس تستند إلى مصادر رسمية حتى الساعة 11.00 ت.غ اليوم الجمعة (الأول من مايو/ أيار2020)، فيما سُجلت 3 ملايين و264 ألف و200 حالة إصابة مؤكدة في 195 بلدا ومنطقة.
ولا تزال الولايات المتحدة الأمريكية منذ أسابيع تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد الوفيات، حيث سجلت (63019)، تليها إيطاليا (27967) ثم المملكة المتحدة (26711) وإسبانيا (24824) وفرنسا (24376)، وفقا لإحصائية فرانس برس.
لكن أرقام وكالة الحماية المدنية الإيطالية تقول إن إجمالي عدد الوفيات منذ ظهور الفيروس في إيطاليا في 21 فبراير/ شباط وصل إلى 28236 شخصا، ومع ذلك تبقى إيطاليا في المرتبة الثانية من حيث أعلى عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة. وقالت الوكالة إن عدد الوفيات بلغ اليوم 269 شخصا، مقابل 285 أمس الخميس بينما ارتفع عدد الإصابات الجديدة بواقع 1965 مقابل 1872 في اليوم السابق. وبلغ عدد حالات الإصابات المؤكدة والتي تشمل المتوفين والمتعافين 207428 ألف شخص وهي ثالث أعلى حصيلة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا.
وفي ألمانيا، وصل عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا حتى بعد ظهر اليوم إلى أكثر من 161500 إصابة (بينما كانت في ذات الوقت أي الرابعة والربع بعد ظهر أمس 160 ألفا). وبلغ عدد الوفيات اليوم أيضا، وبعد إحصاء نفس التوقيت ما لا يقل عن 6556 بسبب الإصابة بفيروس كورونا (كانت حصيلة الأمس في الوقت ذاته 6362)، وذلك حسب إحصاء تقوم به وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) بناء على ما يصدر من بيانات عن الولايات الألمانية.
لكن بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أظهرت اليوم أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس ارتفع بواقع 1639 حالة إلى 160758، كما ارتفع عدد الوفيات إلى 6481 بعد وفاة 193 مصابا.
عربيا، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم تسجيل 358 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا، ووفاة 14 حالة جديدة.، مشيرة في بيان إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 5895 حالة من ضمنهم 1460 حالة تم شفاؤها و 406 حالات وفاة.
وسجلت الجزائر 148 إصابة و3 وفيات جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسب مسؤول في وزارة الصحة والسكان. وأشار جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تطورات وباء كورونا في تصريح صحفي، إلى ارتفاع مجموع الوفيات إلى 453 حالة، وزيادة إجمالي الإصابات إلى 4154 حالة إصابة.
ع.ج.م/ح.ز (أ ف ب، دب أ)
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في صور.. بسبب كورونا هكذا احتفى مسلمون حول العالم بقدوم رمضان
الحرم المكي خال من المصلين
يظهر الحرم المكي خالياً من المصلين في مشهد غير معتاد تسببت فيه جائحة كورونا. وبالرغم من استمرار تعليق الصلوات خلال شهر رمضان، استطاع البعض الدخول للحرم في اليوم الأول منه. إلا أن أغلبية الأشخاص في الصورة هم عمال النظافة والتعقيم الذين يلعبون دوراً محورياً في مواجهة الجائحة.
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في صور.. بسبب كورونا هكذا احتفى مسلمون حول العالم بقدوم رمضان
إفطار جماعي في سريلانكا
بالنسبة للمعايير الأوروبية يعد تجمع هذه العائلة للإفطار في مدينة ملوانا بسريلانكا خرقاً واضحاً لإجراء التباعد الاجتماعي. لكن الصورة تظهر الرغبة في ممارسة الطقوس المعتادة حتى في ظل جائحة عالمية، حيث جرت العادة في أغلب البلاد الإسلامية على إفطار العائلات سوياً حول المائدة.
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في صور.. بسبب كورونا هكذا احتفى مسلمون حول العالم بقدوم رمضان
صلوات جماعية مطابقة للمعايير
تقول إسرائيل إنها تتبع إجراءات وقائية صارمة من أجل السيطرة على انتشار الفيروس، وأداء الصلوات للفلسطينيين وعرب وإسرائيل لا يمثل استثناءً. هذه الصورة لصلاة جماعية في موقف للسيارات عند شاطئ مدينة يافا حيث يلتزم المصلون بقواعد التباعد الاجتماعي، وتساعدهم في ذلك االخطوط البيضاء على الأرض.
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في صور.. بسبب كورونا هكذا احتفى مسلمون حول العالم بقدوم رمضان
الأذان بالكمامة في إندونيسيا
لم يدع الإمام الإندونيسي بامبانغ سوبريانتو فيروس كورونا يؤثر على الطقوس الدينية المعتادة في رمضان، حيث يستعين بشبكة الإنترنت ليقوم بواجباته. ويقوم إمام مسجد "سوندا كيلابا" في العاصمة جاكارتا برفع الأذان وتلاوة القرآن في بث حي من المسجد على منصات التواصل الاجتماعي مستخدماً هاتفه الجوال. كما يساهم في نشر الوعي بالقواعد الوقائية عن طريق ارتداء الكمامة أثناء البث.
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في صور.. بسبب كورونا هكذا احتفى مسلمون حول العالم بقدوم رمضان
الصلاة في الهواء الطلق
وفي مدينة ديربورن بولاية ميشيغان الأمريكية احتفل العاملون بأحد مراكز الرعاية الاجتماعية، والذي يضم مسجداً بإسم مسجد السلام، بقدوم شهر رمضان عن طريق تثبيت حروف كبيرة تشكل جملة "رمضان كريم".
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في صور.. بسبب كورونا هكذا احتفى مسلمون حول العالم بقدوم رمضان
الصلاة في الهواء الطلق
حتى وإن أُغلقت المساجد يستطيع الناس الصلاة والتعبد في منازلهم، لكن هذا الطفل السريلانكي فضل أن يصلي في الهواء الطلق على سطح إحدى البنايات في مدينة كولومبو. ونرى الطفل في الصورة على سجادة الصلاة، متوجهاً إلى السماء بالدعاء إلى حين حلول موعد الإفطار.
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في صور.. بسبب كورونا هكذا احتفى مسلمون حول العالم بقدوم رمضان
فيديو من المسجد في بافاريا
في زمن كورونا أصبح الإنترنت إحدى أهم طرق التواصل بين الناس. ولا يختلف الأمر بالنسبة للعبادات في شهر رمضان، حيث نرى في الصورة رئيس منتدى الإسلام بمدينة بينزبرغ البافارية بنيامين إدريس وهو يسجل تلاوته للقرآن بإستخدام هاتفه النقال. ومن خلال هذه الصورة نستطيع أن نرى سبب حصول المسجد الذي افتتح في 2005 على جائزة للتميز المعماري.
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في صور.. بسبب كورونا هكذا احتفى مسلمون حول العالم بقدوم رمضان
أنوار في تركيا
بالرغم من سطوع أنوار برج غلطة التاريخي، خلت المنطقة المحيطة به بمدينة إسطنبول من الزوار في مشهد يظهر وحدة المدن بدون البشر. وكانت السلطات أعلنت عن استمرار غلق المساجد في رمضان من أجل منع انتشار فيروس كورونا.
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في صور.. بسبب كورونا هكذا احتفى مسلمون حول العالم بقدوم رمضان
رفع الأذان في نيبال
يقف هذا المؤذن في العاصمة النيبالية كاتماندو لرفع الأذان في أول أيام شهر رمضان كما جرت العادة. وبالرغم من جائحة كورونا، سيستمر رفع آذان بصيغته المعتادة في مساجد المدينة.
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في صور.. بسبب كورونا هكذا احتفى مسلمون حول العالم بقدوم رمضان
ساحة المعارض للعلاج والصلوات في سنغافورة
هذا المبنى الحديث الذي نراه في الصورة يكون عادة أكثر ازدحاماً، فالمبنى المعروف بـ "إكسبو سنغافورة" هو أكبر ساحة معارض في البلاد. وبسبب جائحة كورونا تم تخصيص المكان للمصابين بالفيروس للتعافي من المرض، ونراهم في الصورة يؤدون الصلاة الجماعية. من إعداد لانغا ماركو/ س.ح