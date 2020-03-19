حصيلة كورونا عالميا.. أمريكا في المقدمة وتراجع بإيطاليا

في أحدث حصيلة لضحايا فيروس كورونا المستجد بلغ عدد الوفيات أكثر من 233176 شخصا في العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأول/ ديسمبر، وفق حصيلة لوكالة فرانس برس تستند إلى مصادر رسمية حتى الساعة 11.00 ت.غ اليوم الجمعة (الأول من مايو/ أيار2020)، فيما سُجلت 3 ملايين و264 ألف و200 حالة إصابة مؤكدة في 195 بلدا ومنطقة.

ولا تزال الولايات المتحدة الأمريكية منذ أسابيع تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد الوفيات، حيث سجلت (63019)، تليها إيطاليا (27967) ثم المملكة المتحدة (26711) وإسبانيا (24824) وفرنسا (24376)، وفقا لإحصائية فرانس برس.

لكن أرقام وكالة الحماية المدنية الإيطالية تقول إن إجمالي عدد الوفيات منذ ظهور الفيروس في إيطاليا في 21 فبراير/ شباط وصل إلى 28236 شخصا، ومع ذلك تبقى إيطاليا في المرتبة الثانية من حيث أعلى عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة. وقالت الوكالة إن عدد الوفيات بلغ اليوم 269 شخصا، مقابل 285 أمس الخميس بينما ارتفع عدد الإصابات الجديدة بواقع 1965 مقابل 1872 في اليوم السابق. وبلغ عدد حالات الإصابات المؤكدة والتي تشمل المتوفين والمتعافين 207428 ألف شخص وهي ثالث أعلى حصيلة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا.

وفي ألمانيا، وصل عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا حتى بعد ظهر اليوم إلى أكثر من 161500 إصابة (بينما كانت في ذات الوقت أي الرابعة والربع بعد ظهر أمس 160 ألفا). وبلغ عدد الوفيات اليوم أيضا، وبعد إحصاء نفس التوقيت ما لا يقل عن 6556 بسبب الإصابة بفيروس كورونا (كانت حصيلة الأمس في الوقت ذاته 6362)، وذلك حسب إحصاء تقوم به وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) بناء على ما يصدر من بيانات عن الولايات الألمانية.

لكن بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أظهرت اليوم أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس ارتفع بواقع 1639 حالة إلى 160758، كما ارتفع عدد الوفيات إلى 6481 بعد وفاة 193 مصابا.

عربيا، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم تسجيل 358 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا، ووفاة 14 حالة جديدة.، مشيرة في بيان إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 5895 حالة من ضمنهم 1460 حالة تم شفاؤها و 406 حالات وفاة.

وسجلت الجزائر 148 إصابة و3 وفيات جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسب مسؤول في وزارة الصحة والسكان. وأشار جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تطورات وباء كورونا في تصريح صحفي، إلى ارتفاع مجموع الوفيات إلى 453 حالة، وزيادة إجمالي الإصابات إلى 4154 حالة إصابة.

ع.ج.م/ح.ز (أ ف ب، دب أ)