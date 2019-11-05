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عفرين

عفرين مدينة سورية تقع في الشمال الغربي من سوريا قرب الحدود التركية. يقطن المدينة غالبية كردية وتسيطر عليها قوات حماية الشعب الكردية. في يناير/ كانون الثاني 2018 شنت القوات التركية هجوما عسكريا بهدف السيطرة عليها.

يعود تاريخ المدينة إلى العصر الروماني، وقد جعلها الفرنسيون مدينة عصرية عـام 1923، وكـان أوائـل سـكان مدینـة عفـرین مـن بعـض آغـاوات الكرد وأمراء الأيزيدية، كما سـكنها أیضا بعض الأرمن الهاربين من بطـش الأتـراك، وكـان لهـم فـي المدینـة كنیسـة. تعيش المنطقة بالدرجة الأولى من الزراعة وخاصة زراعة الزيتون.

TOPSHOT - Syrian refugees arrive at the Oncupinar crossing gate, close to the town of Kilis, south central Turkey, in order to cross to Syria for the Eid al-Adha Muslim holiday, on August 28, 2017. Turkish authorities allow Syrian refugees to visit their country for Eid-Al-Adha (Feast of the Sacrifice) celebrities. / AFP PHOTO / BULENT KILIC (Photo credit should read BULENT KILIC/AFP/Getty Images)

المنطقة الآمنة بشمال سوريا.. هل يغادر اللاجئون تركيا طوعا؟ 05.11.2019

تعتزم تركيا بعد توغلها العسكري في شمال شرق سوريا، تأسيس منطقة آمنة يعود إليها لاجئون سوريون مقيمون في تركيا وفي دول أخرى، والعودة تكون حصريا على أساس طوعي. ولكن ما هي واقعية هذا المشروع الطموح؟
ARCHIV - Polizisten stehen am 20.10.2016 vor dem Auftakt eines Prozesses vor dem Oberlandesgericht in Celle (Niedersachsen). Vom 26.09.2017 an muss sich die Führungsfigur der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Deutschland, Abu Walaa, vor dem Gericht verantworten. Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

ألمانيا- السجن لسوريين وعراقي أحرقوا ممتلكات لأتراك 17.04.2019

أصدرت محكمة ألمانية أحكاماً بالسجن بحق أربعة شبان عقب إدانتهم بعدة تهم من بينها الشروع في إحراق محال تجارية وسيارة لأتراك. وجاء في حيثيات الحكم أن الجرائم جاءت بتحريض من مدير جناح الشباب في حزب العمال الكردستاني المحظور.
19.03.2018, Baden-Württemberg, Ulm: Rußpuren sind auf dem Gehweg vor einem vergitterten Fenster eines als Moschee genutzten Hauses zu sehen. Nach Angaben der Polizei werden Hinweise auf einen Anschlag geprüft. (zu dpa: «Polizei prüft Hinweise auf Moschee-Anschlag in Ulm» vom 19.03.2018) Foto: Ralf Zwiebler/dpa | Verwendung weltweit

إدانة خمسة سوريين في قضية إضرام النار بمسجد بألمانيا 05.04.2019

أدانت محكمة محلية بجنوب ألمانيا ثلاثة شبان سوريين من أصل كردي بعد ثبوت تهمة إضرام النار في مسجد تركي بمدينة أولم بولاية بادن ـ فورتمبورغ بجنوب غرب البلاد. وحكمت المحكمة بالسجن لفترات متفاوتة على كل المتهمين في القضية.
Vertrag von Sevres Unterzeichnung 1920 (Imago/United Archives International)

هزائم تاريخية أجهضت حلم "الدولة الكردية" 19.03.2019

على مر التاريخ تشبث الأكراد بحلم إنشاء دولة مستقلة لهم، غير أنه السياسة على أرض الواقع كان لها رأي آخر. في ما يلي ملف صور عن أبرز الهزائم التاريخية التي أجهضت حلم إنشاء دولة كردية في الشرق الأوسط.
Former Egyptian president Hosni Mubarak (C, front), who was ousted following a popular uprisal in 2011, arrives with his sons Alaa (C-R) to testify during a session in the retrial of members of the now-banned Muslim Brotherhood over charges of plotting jailbreaks and attacks on police during the 2011 uprising, at a make-shift courthouse in southern Cairo on December 26, 2018. (Photo by MOHAMED EL-SHAHED / AFP) (Photo credit should read MOHAMED EL-SHAHED/AFP/Getty Images)

أبرز الأحداث التي شهدها العالم العربي عام 2018 30.12.2018

من الدخول التركي إلى عفرين مرورا بافتتاح السفارة الامريكية في القدس وانتهاء بقضية خاشقجي وأحداث تونس والسودان. حصيلة الأحداث السياسية التي شهدها العالم العربي عام 2018 كانت مهولة، هذه أبرزها في ملف صور.

This picture shows members of the Syrian Democratic Forces (SDF) in Hajin, in the Deir Ezzor province, eastern Syria, on December 15, 2018. - Kurdish-led forces seized the Islamic State's main hub of Hajin on December 14, a milestone in a massive and costly US-backed operation to eradicate the jihadists from eastern Syria. The Syrian Democratic Forces secured Hajin, the largest settlement in what is the last pocket of territory controlled by IS, the Syrian Observatory for Human Rights said. (Photo by Delil SOULEIMAN / AFP) (Photo credit should read DELIL SOULEIMAN/AFP/Getty Images)

الولايات المتحدة تغادر سوريا وتضحي بحلفائها الأكراد – من المستفيد؟ 20.12.2018

لم يكن مستبعدا بل ولمح إليه ترامب أكثر من مرة، لكن وبالرغم من ذلك، جاء توقيت إعلان قرار انسحاب القوات الأمريكية من سوريا مفاجئا وطرح علامات استفهام بشأن مصير حلفائهم الأكراد في وقت تخطط فيه تركيا لشن عملية في مناطقهم.
04.04.2018 Iran's President Hassan Rouhani, left, Russia's President Vladimir Putin, right, and Turkey's President Recep Tayyip Erdogan wave after a group photo in Ankara, Turkey, Wednesday, April 4, 2018. The leaders of Russia, Iran and Turkey are meeting in the Turkish capital for talks on Syria's future. The leaders are expected to reaffirm their commitment to Syria's territorial integrity and the continuation of local cease-fires when they meet Wednesday. (Tolga Bozoglu/Pool Photo via AP) |

الصراع السوري.. هل سيتم إزاحة إيران من ميزان القوى؟ 07.09.2018

من جديد تعقد تركيا وروسيا وإيران مشاورات حول مستقبل سوريا، لكن المصالح المشتركة بين الأطراف الثلاثة تتقلص تدريجيا وتشهد تصدعا، وكل المعطيات تشير إلى أن إيران ستكون الخاسرة في سوريا في نهاية المطاف. فهل ستخسر إيران؟
In this photo taken on Wednesday, March 28, 2018, a member of the Kurdish internal security forces holds his waepon during a patrol in Manbij, north Syria. Manbij, a mixed Arab and Kurdish town of nearly 400,000, was liberated from Islamic State militants in 2016 by the YPG fighters with backing from U.S-led coalition airstrikes. With Turkey's threats, the town has become the axle for U.S. policy in Syria, threatening its prestige and military deployment in eastern Syria. (AP Photo/Hussein Malla) |

أكراد سوريا يعرضون التفاوض بلا شروط.. فهل انتهى الحلم؟ 27.07.2018

رسميا، وفد من قوات سوريا الديمقراطية في دمشق للتفاوض دون شروط مع الأسد، في وقت يبدي فيه مسؤول كردي استعداد القوات الكردية لمساعدة النظام في معركة إدلب. فهل بات التحالف مع الأسد الورقة الأخيرة في يد الأكراد؟
24.04.2018 Ex-Chef der syrischen Kurdenpartei PYD Salih Muslim in Straßburg

صالح مسلم: الشعب السوري وجب عليه إيجاد حله الذاتي 28.04.2018

يدعي صالح مسلم الرئيس السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي السوري أنه تعرض لمحاولة اختطاف في تشيكيا، وهو يخضع حاليا للحماية من قبل الشرطة. وتحدث مسلم مع DW في ستراسبورغ حول وضعه الحالي.
-Titel: Die Keupstraße in Köln -Wann wurde die Bilder gemacht? März, 2018 -Wo wurde die Bilder aufgenommen? Köln -Schlagworte: Keupstraße, Köln, Türken, Kurden. Die Bilder wurden von Mehyeddin Hussein zur Verfügung gestellt.

تأثير الأزمات في بلدان المهاجرين على التعايش بينهم.. عفرين مثالاً 07.04.2018

يعيش في ألمانيا أكثر من 17 مليون شخص ذوي أصول مهاجرة، كثيرون منهم يتأثرون بما يحدث في بلدانهم. لكن هل ينعكس ذلك على علاقاتهم والتعايش بينهم؟ كمثال نأخذ تأثير العملية العسكرية في عفرين على العلاقة بين الأكراد والأتراك.
24.03.2018 *** Turkish soldiers are seen in the center of Afrin, Syria March 24, 2018. REUTERS/Khalil Ashawi

مسائية DW: رفض تركي لوساطة فرنسية بين أنقرة وأكراد سوريا 30.03.2018

تركيا ترفض وساطة فرنسا لفتح حوار مع قوات سوريا الديموقراطية، في خطوة من المرجح أن تزيد من حدة التوتر بين أنقرة وباريس التي عبرت عن قلقها بشأن العملية العسكرية التركية الجارية في شمال سوريا.
This photo taken on January 28, 2018 shows a Turkish made T-155 Firtina (Storm) howitzer as it is dispatched to the border at Hassa near Hatay, southern Turkey. Authorities in Syria's Kurdish autonomous region said on Sunday they would not attend peace talks in Russia's Sochi next week because of Turkey's offensive against the Kurdish enclave of Afrin. / AFP PHOTO / OZAN KOSE (Photo credit should read OZAN KOSE/AFP/Getty Images)

مسائيةDW: هل ستكون منبج مسرح حرب داخل الناتو؟ 23.03.2018

بعد الاستيلاء على عفرين، تركيا تؤكد عزمها على ملاحقة وحدات حماية الشعب الكردية إلى منبج، حيث تتمركز قوات أمريكية. فهل ستسحب واشنطن قواتها أمام الزحف التركي؟ أم سنشهد نزاعاً بين قوتين في حلف الناتو على الأراضي السورية؟
Aufnahmen von Jan-Lukas Kuhley Er hatte als Freiwilliger sechs Monate bei der YPG in Nordsyrien gegen den IS gekämpft.

قصة ألماني تطوع للقتال دفاعاً عن الأكراد في سوريا 22.03.2018

في الحرب ضد تنظيم "داعش" كانت وحدات حماية الشعب الكردي أهم حليف للغرب. ويقاتل في صفوف هذه الوحدات العديد من الألمان، DW التقت أحدهم ليروي لها قصته مع المشروع الكردي الذي يريد الرئيس التركي تدميره.
Turkish-backed Syrian Arab fighters walk in the streets after seizing control of the northwestern Syrian city of Afrin from the Kurdish People's Protection Units (YPG) on March 18, 2018. In a major victory for Ankara's two-month operation against the Kurdish People's Protection Units (YPG) in northern Syria, Turkish-led forces pushed into Afrin apparently unopposed, taking up positions across the city. / AFP PHOTO / BULENT KILIC (Photo credit should read BULENT KILIC/AFP/Getty Images)

صحف ألمانية: تحالف للقومية التركية مع مسلحين إسلامويين في عفرين 20.03.2018

علقت العديد من الصحف الألمانية على عمليات النهب والتهجير في أعقاب الحملة العسكرية التركية في عفرين. ووجهت الانتقادات إلى تركيا والجيش السوري الحر وكذلك أيضاً للحكومة الألمانية.
Turkish-backed Free Syrian army members ride on a motorbike near a Turkish military vehicle in Afrin, Syria March 19, 2018. REUTERS/Khalil Ashawi

مسائية DW: إلى أين تتجه سوريا بعد تطورات عفرين والغوطة؟ 19.03.2018

بعد السيطرة على عفرين تركيا تعتزم توسيع عمليتها العسكرية في شمال سوريا، والرئيس السوري يزور الغوطة الشرقية وسط تقدم قواته في المنطقة.. أي فصل جديد يدخله الصراع في سوريا في الوقت الراهن؟
Feb. 13, 2018*** Turkey's President and leader of ruling Justice and Development Party Recep Tayyip Erdogan addresses the members of his ruling party at the parliament in Ankara, Turkey, Tuesday, Feb. 13, 2018. Erdogan issued a warning Tuesday to Greece, Cyprus and international companies exploring for gas in the eastern Mediterranean not to step out of line and encroach on Turkey's rights.(AP Photo/Burhan Ozbilici) |

أردوغان يتوعد بنقل حملة عفرين إلى كل الحدود مع سوريا 19.03.2018

لم يكتف الرئيس التركي بالسيطرة على عفرين بل توعد بأن توسع قواته نطاق عمليتها حتى الحدود العراقية. المتحدث باسمه أقر بوجود عمليات نهب حدثت ووعد بفتح تحقيق حولها. من جهتها طالبت دمشق أنقرة بسحب قواتها من عفرين فورا.
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