عفرين مدينة سورية تقع في الشمال الغربي من سوريا قرب الحدود التركية. يقطن المدينة غالبية كردية وتسيطر عليها قوات حماية الشعب الكردية. في يناير/ كانون الثاني 2018 شنت القوات التركية هجوما عسكريا بهدف السيطرة عليها.

يعود تاريخ المدينة إلى العصر الروماني، وقد جعلها الفرنسيون مدينة عصرية عـام 1923، وكـان أوائـل سـكان مدینـة عفـرین مـن بعـض آغـاوات الكرد وأمراء الأيزيدية، كما سـكنها أیضا بعض الأرمن الهاربين من بطـش الأتـراك، وكـان لهـم فـي المدینـة كنیسـة. تعيش المنطقة بالدرجة الأولى من الزراعة وخاصة زراعة الزيتون.