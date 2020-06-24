 صورة لرئيسة وزراء فنلندا على مجلة أزياء تثير جدلا حول المهنية | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 14.10.2020

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منوعات

صورة لرئيسة وزراء فنلندا على مجلة أزياء تثير جدلا حول المهنية

تصدرت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين عناوين الصحف في بلادها وخارجها، ليس بسبب قضية لها علاقة بقراراتها السياسية، بل بمظهرها. صورة لرئيسة الوزراء الشابة تصدرت مجلة أزياء فأشعلت الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي.

Finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin (Markku Ulander/Lehtikuva/dpa/picture-alliance)

سانا مارين رئيسة وزراء فينلندا

أثارت صورة لرئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين تتصدر مجلة أزياء نقاشا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول المهنية.

مختارات

تصدرت رئيسة وزراء فنلندا، سانا مارين، وسائل الإعلام العالمية في الأسابيع الأخيرة بعد تصريح نسب إليها بشأن تقليص عدد أيام العمل في الأسبوع لأربعة أيام فقط. انتشار الخبر دفع الحكومة الفنلندية للرد والتوضيح.

وقال منتقدون إن الصورة، التي تظهر فيها السياسية الشابة وهي ترتدي سترة قصيرة ومجوهرات، كانت كاشفة للغاية وغير مهنية بالنسبة لامرأة في منصبها.

وأعقب التعليقات على الفور تدفق كبير من الدعم من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بفنلندا، حيث نشر كل من الرجال والنساء صورا لأنفسهم وهم يرتدون سترات مماثلة.

وأطلق أنصار سانا مارين اتهامات بأنه يتم الحكم عندما يتعلق الأمر بالنساء من خلال مظهرهن أكثر بكثير من الرجال، مستشهدين بصور عارية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسياسيين رجال آخرين لم يتم اعتبارهم غير مهنيين.

وتم نشر صورة مارين نهاية الأسبوع الماضي على صفحة إنستغرام لمجلة الموضة "تريندي".

وليست هذه المرة الأولى التي يٌثار فيها جدل حول لباس شخصيات عامة، فقد كانت فساتين ظهرت بهن سياسيات في العالم قد أثارت الجدل، وضمنهن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي والملكة رانيا العبد الله، ملكة الأردن.

م.ب /م.س(د ب أ)

  • USA Washington - 116 Kongresssitzung: Nancy Pelosi (Getty Images/AFP/S. Loeb)

    لكل فستان قصة ـ ملابس شخصيات عامة أثارت الجدل

    بفستان زهري لتسلم مطرقة مجلس النواب

    أثار فستان رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الزهري الفاقع خلال تسلمها مهام منصبها للمرة الثانية الكثير من الجدل، فقد اضطرت نيويورك تايمز إلى حذف تغريدة تندرت فيها على فستان بيلوسي. لكن الطريف أن بيلوسي أسهمت في ديسمبر الماضي بإعادة إحياء موديل قديم من معطف لشركة ماكس مارا الإيطالية بعد أن ارتدته وأثار أعجاب الكثيرات. وأمام هذا الإعجاب قررت الشركة إعادة إنتاجه في الربيع القادم

  • Bildergalerie Merkel mal anders - wir gratulieren zum 60. (Bjorn Sigurdson/AFP/Getty Images)

    لكل فستان قصة ـ ملابس شخصيات عامة أثارت الجدل

    المستشارة ميركل من زاوية أخرى

    رغم ظهورها دائماً بنفس تفصيلة السترة، إلا أن المستشارة أنغيلا ميركل اعتادت أن تحضر مهرجان ريشارد فاغنر الموسيقي بفساتين تختلف عن طبيعة ملابسها المعهودة التي كشفت أن سر أناقتها مبعثه نصائح والدتها. لكن ظهور ميركل بفستان سهرة مفتوح الصدر في أوسلو عام 2008 أثار تساؤلات وسائل الإعلام الألمانية عن مدى مناسبته لشخصية المستشارة.

  • Kenia - Melania Trump im Nairobi National Park (picture-alliance/AP Photo/C. Kaster)

    لكل فستان قصة ـ ملابس شخصيات عامة أثارت الجدل

    قبعة تنكأ جراح ماضٍ أليم

    في كينيا ظهرت سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب وهي ترتدي قبعة بيضاء خلال رحلة سفاري في كينيا ما جعلتها عرضة للانتقادات بسبب ارتباط هذه الخوذة بماضي استغلال الأفارقة. وكان هذا هو نوع الخوذ يفضله المستعمرون الأوروبيون في القرن الـ19.

  • Kombobild- Kritik an Outfit von Melania Trump bei Reise in Krisenregion (picture-alliance/AP/dpa/M. Kaster)

    لكل فستان قصة ـ ملابس شخصيات عامة أثارت الجدل

    حذاء بكعب عالٍ لتفقد هارفي

    لكن ميلانيا كانت قد أثارت الجدل قبل ذلك خلال مرافقتها لزوجها الرئيس دونالد ترامب في زيارة إلى ولاية تكساس لتفقد آثار إعصار هارفي، وكان الأسوأ في تاريخ الولاية منذ 50 عاماً. فقد انتقد ناشطون إطلالة ميلانيا التي كانت ترتدي سروالاً أسود وسترة خضراء، وحذاء بكعب عالٍ، الأمر الذي وصفته "واشنطن بوست" بـ"التصرف غير الملائم" لزيارة منطقة تعرضت لكارثة كبيرة.

  • Frankreich Paris Amtseinführung Emmanuel Macron (Reuters/C. Hartmann)

    لكل فستان قصة ـ ملابس شخصيات عامة أثارت الجدل

    استعارت زياً لحضور تنصيب زوجها

    كان ظهور سيدة فرنسا الأولى بريجيت ماكرون خلال تنصيب زوجها رئيساً لفرنسا لافتاً للإعجاب، فقد ارتدت بريجيت التي تكبر زوجها بحوالي 25 عاماً، زياً أزرق على قدر كبير من الأناقة. بيد أن العاملين مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كشفوا فيما بعد أن سيدة فرنسا الأولى استعارت الزي المكون من قطعتين من دار أزياء لوي فيتون لحضور مراسم تنصيب زوجها.

  • Flash-Galerie Königin Rania von Jordanien (AP)

    لكل فستان قصة ـ ملابس شخصيات عامة أثارت الجدل

    رخيصة الثمن رغم أناقتها

    اضطر مكتب الملكة رانيا العبد الله إلى إصدار توضيح حول تكلفة ملابس ملكة الأردن الأنيقة رداً على الجدل في وسائل التواصل الاجتماعي حول تكلفتها المرتفعة في وقت يشهد في الأردن أزمة اقتصادية خانقة. وقال المكتب في البيان إن غالبية ملابس الملكة مستعارة أو هدايا أو يتم شراؤها بأسعار منخفضة.

  • Prinz William und Kate Middleton Herzogin von Cambridge (picture-alliance/dpa/M.Sharma)

    لكل فستان قصة ـ ملابس شخصيات عامة أثارت الجدل

    أوامر ملكية صارمة بسبب تنورة

    بعد ما واجهت الأميرة كيت، دوقة كامبريدج، موقفاً محرجاً حين تسببت الرياح بتطاير تنورتها القصيرة أمام عدسات المصورين أثناء قيامها بإحدى الزيارات، أصدرت الملكة إليزابيث الثانية أمراً ملكياً بمنع الدوقة كيت، زوجة حفيدها الأمير وليام، من ارتداء التنورات القصيرة. كما طلبت إليزابيث الثانية من المسؤولة عن مظهر الملكة مساعدة الأميرة كيت على الظهور بشكل لائق في زياراتها الرسمية.

  • Bonn - Prinz Charles und Diana in Deutschland (picture-alliance/United Archives/W. Kühn)

    لكل فستان قصة ـ ملابس شخصيات عامة أثارت الجدل

    "فستان الانتقام" الجميل

    أذهلت الأميرة الراحلة ديانا الكثيرين بأسلوبها في انتقاء ملابسها وكانت أيضاً وسيلة للتعبير عمّا يعتمر في داخلها. وحين علمت بخيانة زوجها الأمير تشارلز لها، قررت أن تنتقم منه بهذا الفستان الأسود، حيث اجتمعت الأناقة والجمال والثقة والذكاء في امرأة واحدة. ارتدت الأميرة هذا الفستان الأسود القصير ذي الكتفين المكشوفين عام 1994 في حفل بغاليري سربنتين وأُطلق عليه يومئذٍ "فستان الانتقام".

  • USA New York - Michelle Obama in Overknee-Stiefeln (picture-alliance/dpa/AP/F. Frankling II)

    لكل فستان قصة ـ ملابس شخصيات عامة أثارت الجدل

    ثوب أصفر وحذاء ذهبي

    أثارت سيدة أميركا الأولى السابقة، ميشيل أوباما، جدلاً كبيراً خلال حضورها حدث ترويج كتابها "الوصول"، حيث ظهرت ميشيل بإطلالة غير مسبوقة نهاية العام الماضي. إذ ظهرت وهي ترتدي ثوباً حريراً طويلاً أصفر وحذاء عالي الساق بلون ذهبي براق من موضة تسعينيات القرن الماضي. وبلغت قيمته نحو أربعة آلاف دولار. وبات في المراتب الأولى لرغبات المتسوقين بعد أن أثار إعجاب الكثيرات. الكاتب: ع.غ


 

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