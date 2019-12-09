حكومة فنلندا تختار أصغر رئيسة وزراء في تاريخها

اختار الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي يقود الحكومة الائتلافية في فلندنا وزيرة النقل سانا مارين البالغة من العمر 34 عاما، لتصبح بذلك أصغر رئيس حكومة حتى الآن.
وبعد فوزها بالمنصب الجديد بفارق ضئيل في الأصوات على قادة الحزب الآخرين، حاولت مارين تجنب الإجابة على أسئلة الصحفيين بشأن عمرها وقالت: "لم أفكّر يوماً بعمري أو بكوني امرأة، أفكّر بالأسباب التي دفعتني إلى السياسة وبالأشياء التي بفضلها اكتسبنا ثقة الناخبين".
وتم اختيار مارين من قبل الحكومة الائتلافية، والتي تضم خمسة أحزاب سياسية، بعد استقالة رئيس الوزراء السابق أنتي ريني منذ بضعة أيام.
وجاءت استقالة رئيس الوزراء أنتي ريني إثر إعلان حزب الوسط، أحد أحزاب الائتلاف الحاكم، إنه فقد الثقة بريني بسبب طريقة إدارته لإضراب العاملين في البريد، الذي شهدته فنلندا مؤخرا.
ووافق الائتلاف الحاكم في فنلندا الذي تكون قبل ستة أشهر على الاستمرار بنفس برنامجه بعد أن أعلن ريني تنحيه استجابة لطلب حزب الوسط. وقالت مارين: "لدينا الكثير من العمل في الفترة المقبلة لإعادة بناء الثقة".
ويعد تغيير قيادة فنلندا في هذا الوقت محرجا للدولة حيث تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام، كما تلعب دورا رئيسيا في جهود وضع ميزانية الاتحاد.
وبتولي مارين منصب رئاسة الوزراء ببلادها تُصبح من أصغر قادة العالم متقدمة على رئيس الوزراء الأوكراني أولكسي غونتشاروك البالغ 35 عاماً.
فيما تفوق عليمها المستشار النمساوي سيباستيان كورتس الذي تولى منصب المستشارية وهو بعمر 31 عاما.
أما بالنسبة للقادة من النساء، فقد تولت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردين منصبها عام 2017عندما كانت في الـ 37 من العمر، بينما تولت رئيسة وزراء بلجيكا صوفي ويلميز، والتي تولت منصبها بنهاية شهر أكتوبر هذا العام، تبلغ من العمر 44 عاما.
د.ب/ز.أ.ب (أ ف ب، رويترز)
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سيدات قويات يتقلدن رئاسة دول وحكومات
انتُخِبَت أنغيلا ميركل التي تبلغ الـ 62 من عمرها مستشارة لألمانيا عام 2005، وهي أول سيدة تتقلد هذا المنصب في ألمانيا الموحدة منذ ذلك الحين وحتى الآن، وقد منحتها مجلة "تايم ماغازين" عام 2015 لقب أقوى سيدات العالم قوة ونفوذاً، ويُذكر أن ميركل نشأت في كنف أبيها القس في ألمانيا الشرقية.
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سيدات قويات يتقلدن رئاسة دول وحكومات
تيريزا ماي هي ثاني رئيسة وزراء للمملكة المتحدة بعد مارغريت ثاتشر، التي تقلدت المنصب في ثمانينات القرن الماضي. وتعمل ماي حالياً على مواجهة المهمة الصعبة المتمثلة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.
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سيدات قويات يتقلدن رئاسة دول وحكومات
تساي إنغ ون هي أول إمرأة تشغل منصب رئاسة تايوان، وقد أدى تنصيبها في شهر مايو/ أيار 2016 إلى تجميد العلاقات من قبل الصين مع تايوان. وتدعي الصين باستحالة حصول الجزيرة على إستقلالها من الصين، غير أن إنغ ون أوضحت أنها لن ترضخ للضغوط التي تُمارسها الصين والتي تتعلق بمبدأ السيادة في الجزيرة.
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سيدات قويات يتقلدن رئاسة دول وحكومات
تتقلد إيلين جونسون سيرليف (78 عاماً) منصب رئاسة جمهورية ليبيريا منذ عام 2006، وهي أول سيدة إفريقية تشغل هذا المنصب. في عام 2011 مُنِحَت اسيرليف وناشطة من "ليبيريا" وأخرى من اليمن جائزة نوبل تكريماً لهن على نضالهن السلمي لنيل حقوق المرأة ولمشاركتها الفعالة لتحقيق الأمن والسلام.
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سيدات قويات يتقلدن رئاسة دول وحكومات
داليا غريبو سكايتي التي تبلغ 60 عاماً هي أول إمراة تتقلد منصب رئاسة دولة ليتوانيا، وتُلَقب بالمرأة الحديدية لأنها تحمل الحزام الأسود في رياضة الكاراتيه. شَغَلت داليا مناصب حكومية قبل أن تُنْتَخَب في عام 2009 رئيسة لدولة ليتوانيا، وقد أُعِيدَ إنتخابها للمرة الثانية في عام 2014.
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سيدات قويات يتقلدن رئاسة دول وحكومات
تقلدت إرنا سولبرغ (55 عاما) مهام منصب رئاسة الوزراء لمملكة "النرويج" الغنية، وهي ثاني رئيسة وزراء بعد السيدة "غرو هارلم بروندتلاند. وقد ساعد موقفها المتعلق بسياسة اللجوء في حصولها على تأييد أعضاء حزب المحافظين الذين لقبوها بـ "إرنا الحديدية".
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سيدات قويات يتقلدن رئاسة دول وحكومات
بياتا شيدلو التي تبلغ الـ 53 من عمرها هي ثالث إمرأة تتولى رئاسة وزراء بولندا، وقد مضى ما يُقارب العام على وجودها في هذا المنصب، وترتكز أولوياتها على ضمان أمن وسلامة "بولندا، وعلى المساهمة في حفظ أمن وسلامة الاتحاد الأوروبي.
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سيدات قويات يتقلدن رئاسة دول وحكومات
الدكتورة سارا كوجونجيلوا أمادهيلا تبلغ الـ 49 من عمرها هي رئيسة الوزراء الرابعة لدولة "ناميبيا" وقد تقلدت هذا المنصب عام 2015. عاشت اسارا فترة شبابها في منفاها بدولة سيراليون، تابعت تحصيلها العلمي في الولايات المتحدة الأمريكية وحصلت على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد قبل أن تعود إلى بلادها عام 1994. وتعد أول إمرأة تشغل منصب رئاسة الحكومة في ناميبيا.
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سيدات قويات يتقلدن رئاسة دول وحكومات
بارك غيون هي (64 عاماً) هي أول رئيسة لدولة كوريا الجنوبية، انتُخِبَت عام 2013 ولا تزال في سُدَة الرئاسة حتى الآن، وقد أضافتها مجلة "فوربيس" إلى قائمة النساء الأكثر قوةً ونفوذاً في العالم. يذكَر أن والدها بارك تشونغ هي كان رئيسا لكوريا الجنوبية بين عامي 1963 و 1979.
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سيدات قويات يتقلدن رئاسة دول وحكومات
ميشيل باشيليه منصب رئاسة دولة تشيلي منذ عام 2014 وهي الفترة الرئاسية الثانية، وكانت قد شغلت المنصب بين عامي 2006 و 2010، وكانت قد تعرضت في شبابها للسجن والتعذيب إبان الحكم العسكري في تشيلي، كما قضت سنين من حياتها في أستراليا وألمانيا الشرقية حيث درست الطب.
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سيدات قويات يتقلدن رئاسة دول وحكومات
تشغل الشيخة حسينة واجد التي تبلغ الـ 69 عاماً من عمرها منصب رئاسة وزراء بنغلادش، وقد أضافتها مجلة "فوربيس" الأمريكية إلى قائمة أقوى 100 إمراة في العالم لعام 2016، وتحكم الشيخة حسينة دولة يبلغ عدد سكانها 162 مليون نسمة.
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سيدات قويات يتقلدن رئاسة دول وحكومات
شغلت كوليندا غرابار كيتاروفيتش (48 عاماً) مناصب متعددة منها منصب سفيرة كرواتيا لدى الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن تُنْتَخَب كأول سيدة لشغل منصب رئاسة دولة كرواتيا عام 2015. وشغلت بين عامي 2011 و 2014 منصب الأمين العام المساعد لشؤون السياسة العامة للحلف الأطلسي. الكاتب: كوليندا غرابار كيتاروفيتش/ غالية داغستاني