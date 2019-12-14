 فنلندا تنفي تقارير عن تقليص أيام العمل الأسبوعي | عالم المنوعات | DW | 08.01.2020

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منوعات

فنلندا تنفي تقارير عن تقليص أيام العمل الأسبوعي

تصدرت رئيسة وزراء فنلندا، سانا مارين، وسائل الإعلام العالمية في الأسابيع الأخيرة بعد تصريح نسب إليها بشأن تقليص عدد أيام العمل في الأسبوع لأربعة أيام فقط. انتشار الخبر دفع الحكومة الفنلندية للرد والتوضيح.

رئيسة وزراء فنلندا، سانا مارين

رئيسة وزراء فنلندا، سانا مارين

 نفت الحكومة الفنلندية صحة تقارير تحدثت عن اعتزامها تقليص أيام العمل الأسبوعي إلى  أربعة أيام بواقع ست ساعات يوميا. وكتبت الحكومة في هلسنكي على تويتر أن تقليص أيام العمل الأسبوعي إلى أربعة أيام غير مندرج على برنامج الحكومة ولا أجندتها في الوقت الراهن. وأضافت الحكومة أن رئيسة الوزراء سانا مارين كانت قد طرحت الفكرة فقط لمدة قصيرة في حلقة نقاش في آب/أغسطس 2019، عندما كانت وزيرة للنقل في حكومة انتي ريني.

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وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قالت بيافي انتيكوسكي، مسؤولة الاتصالات في الحكومة الفنلندية:" ليس هناك خطة ولا أنشطة حديثة ولا نوايا". وكانت وسائل إعلام ولاسيما في بريطانيا ذكرت أن مارين تسعى إلى الدفع بفكرة تقليص أيام العمل الأسبوعي إلى أربعة، ونقلت عن مارين قولها إن الناس يستحقون تخصيص وقت أطول لعائلاتهم وهواياتهم أو ثقافتهم. وتبلغ فترة العمل المعتاد في فنلندا في الوقت الراهن ثماني ساعات بحد أقصى في اليوم و40 ساعة أسبوعيا، وهذا أمر منصوص عليه في قانون العمل الفنلندي الذي دخل حيز التنفيذ في مطلع كانون ثان/يناير الجاري.

ا.ف/ ط.أ  (د.ب.أ)

  • Belgien EU Kommission Ursula von der Leyen (Reuters/Y. Herman)

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  • Margrethe Vestager, neue Executive Vize president EU Commission (DW/B. Riegert)

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  • Deutschland französische Verteidigungsministerin Sylvie Goulard (picture-alliance/dpa/B. Pedersen)

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  • Eu Kommisarin Vera Jourová (imago images/Agencia EFE)

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  • Belgien Europawhl in Brüssel - Frans Timmermans (picture-alliance/AA/D. Aydemir)

    لمسة فون دير لاين - النساء نصف المفوضية الأوروبية الجديدة

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  • Josep Borrell Fontelles (Imago Images)

    لمسة فون دير لاين - النساء نصف المفوضية الأوروبية الجديدة

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  • Belgien Premierminister Charles Michel (AFP/G. van der Hasselt)

    لمسة فون دير لاين - النساء نصف المفوضية الأوروبية الجديدة

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  • Belgien, Brüssel: Anhörung der EZB Präsidentin Christine Lagarde (Reuters/F. Lenoir)

    لمسة فون دير لاين - النساء نصف المفوضية الأوروبية الجديدة

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