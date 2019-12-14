فنلندا تنفي تقارير عن تقليص أيام العمل الأسبوعي

نفت الحكومة الفنلندية صحة تقارير تحدثت عن اعتزامها تقليص أيام العمل الأسبوعي إلى أربعة أيام بواقع ست ساعات يوميا. وكتبت الحكومة في هلسنكي على تويتر أن تقليص أيام العمل الأسبوعي إلى أربعة أيام غير مندرج على برنامج الحكومة ولا أجندتها في الوقت الراهن. وأضافت الحكومة أن رئيسة الوزراء سانا مارين كانت قد طرحت الفكرة فقط لمدة قصيرة في حلقة نقاش في آب/أغسطس 2019، عندما كانت وزيرة للنقل في حكومة انتي ريني.

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وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قالت بيافي انتيكوسكي، مسؤولة الاتصالات في الحكومة الفنلندية:" ليس هناك خطة ولا أنشطة حديثة ولا نوايا". وكانت وسائل إعلام ولاسيما في بريطانيا ذكرت أن مارين تسعى إلى الدفع بفكرة تقليص أيام العمل الأسبوعي إلى أربعة، ونقلت عن مارين قولها إن الناس يستحقون تخصيص وقت أطول لعائلاتهم وهواياتهم أو ثقافتهم. وتبلغ فترة العمل المعتاد في فنلندا في الوقت الراهن ثماني ساعات بحد أقصى في اليوم و40 ساعة أسبوعيا، وهذا أمر منصوص عليه في قانون العمل الفنلندي الذي دخل حيز التنفيذ في مطلع كانون ثان/يناير الجاري.

ا.ف/ ط.أ (د.ب.أ)