 شتاينماير: اليوم علينا أن نحرر أنفسنا بأنفسنا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 08.05.2020

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شتاينماير: اليوم علينا أن نحرر أنفسنا بأنفسنا

في الذكرى الخامسة والسبعين على سقوط الحكم النازي، دعا الرئيس الألماني مواطنيه إلى الدفاع عن الديمقراطية. شتاينماير تحدث خلال خطبة ألقاها بهذه المناسبة عن المسؤولية الألمانية تجاه أوروبا باعتبارها أحد "نتائج التاريخ".

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير

دعا الرئيس الألماني في خطابه مواطنيه إلى تحرير أنفسهم من النازية الجديدة والكراهية والتحريض ومعاداة الأجانب

في الذكرى الـ75 على تحرير ألمانيا من الحكم النازي على يد الحلفاء، دعا الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير مواطني بلاده إلى الدفاع عن الديمقراطية.

مختارات

مر أسبوعان بالضبط على الهجوم العنصري في مدينة هاناو. وفي مراسم تأبين ضحايا الهجوم، دعا الرئيس فرانك فالتر شتاينماير المجتمع الألماني للدفاع بشكل فعال عن الديمقراطية، معتبرا ما حدث في هاناو كان هجوما على الحرية. (04.03.2020)

دعا الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، المواطنين في بلاده إلى التحلي بالصبر والانضباط والتضامن في أزمة كورونا. وفي كلمة نادرة رفض شتاينماير تشبيه إجراءات مكافحة كورونا بالحرب على عكس ما فعل ماكرون. (11.04.2020)

وقال شتاينماير اليوم الجمعة (8 مايو/أيار 2020) في برلين" آنذاك تم تحريرنا. اليوم يتعين أن نحرر أنفسنا بأنفسنا من إغواء القومية الجديدة والكراهية والتحريض ومعاداة الأجانب وازدراء الديمقراطية".

وأشار شتاينماير خلال خطابه بمناسبة إحياء الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لانتهاء الحرب العالمية الثانية، إلى المسؤولية الألمانية تجاه أوروبا باعتبارها أحد نتائج التاريخ، مضيفاً أن هذه المسؤولية مستمرة حتى في أزمة جائحة كورونا.

ومع الاستسلام غير المشروط للجيش النازي، انتهت في الثامن من أيار/مايو عام 1945 الحرب التي أشعلتها ألمانيا النازية في أوروبا.

"تحرير داخلي"

وقال شتاينماير إنه عقب التحرر الخارجي في عام 1945 جاء "التحرير الداخلي" عبر معالجة مؤلمة لما حدث، وأضاف: "هذه العقود من الصراع مع تاريخنا كانت عقودا تمكنت فيها الديمقراطية في ألمانيا من النضوج".

ورفض شتاينماير بشدة إنهاء هذه المعالجة، وقال: "لا نهاية للتذكر. لا خلاص من تاريخنا"، مضيفاً أن من يطالب بذلك، فإنه "يقلل من قيمة كل الخير الذي حققناه منذ ذلك الحين - بل وإنه ينكر جوهر ديمقراطيتنا".

أنغيلا ميركل، فولفغانغ شويبله، فرانك فالتر شتاينماير وديتمار فويدكي يقفون أمام النصب التذكاري لضحايا الحرب العالمية II

أنغيلا ميركل، فولفغانغ شويبله، فرانك فالتر شتاينماير وديتمار فويدكي يقفون أمام النصب التذكاري لضحايا الحرب العالمية II

وأكد شتاينماير أن هزيمة النازية قبل 75 عاماً، تشكل "يوم امتنان" لألمانيا، داعياً الأسرة الدولية إلى استخلاص العبر والتوجه إلى "مزيد من التعاون" في مواجهة وباء كوفيد-19.

وقال شتاينماير: "اليوم نحن الألمان يسمح لنا بالقول: يوم التحرير هو يوم امتنان". وقال "علينا ألا نقبل بأن يتبدد نظام السلم" الذي أقيم منذ عام 1945 "أمام أعيننا"، مضيفاً: "نريد تعاونا أكبر وليس أقل (...) في العالم بما في ذلك لمكافحة الوباء (فيروس كورونا)".

مبادرة أثارت الجدل

وكان الرئيس الألماني قرّر تنظيم مراسم رسمية كبيرة دعي إليها 1600 شخص، لكنها ألغيت بسبب الوباء. ولم يحصل احتفال ضخم في هذه الذكرى سوى مرة واحدة في ألمانيا في عام 1995.

وبدلا من ذلك، قام شتاينماير والمستشارة أنغيلا ميركل بوضع إكليلي ورد على نصب ضحايا الحرب والهولوكوست (محرقة اليهود في الحرب العالمية الثانية) التي قتل خلالها ستة ملايين يهودي.

وستقتصر المبادرة على العاصمة الألمانية، وقد أثارت جدلاً، فيما شكك وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الخميس في مسألة جعل هذه الذكرى يوم عطلة وطنية سنوياً في جميع أنحاء ألمانيا.

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ميركل وشتاينماير يشاركان اليوم في مراسم تأبين ضحايا الهجوم العنصري في هاناو

وقال لقناة "تسي دي اف" التلفزيونية "هذه ليست قضية أساسية بالنسبة لي". وأضاف "المهم هو أن يُفهم هذا اليوم في ألمانيا على أنه يوم تحرير، يومٌ يمكننا بالفعل الاحتفال به"، وليس الشعور بالأسف خلاله.

اعتراض "يميني"

لكن اليمين الشعبوي الممثل بحزب "البديل من أجل ألمانيا" لا يرى الأمور بهذا الشكل، وقد دان الاحتفالات.

وقال أحد قياديه الرئيسيين ألكسندر غولاند أن الثامن من أيار/مايو يبقى ذكرى "هزيمة مطلقة" للبلاد وخسارة أراض في الشرق وموت آلاف المواطنين الألمان في قصف من الحلفاء. وأضاف أن ألمانيا فقدت في ذلك اليوم "استقلالها" في "رسم مستقبلها".

وتشهد ألمانيا ارتفاعاً في نسبة معاداة السامية، بينما يشكك اليمين القومي باستمرار في واجب الذاكرة.

وقال رئيس الطائفة اليهودية الوطنية يوزف شوستر إن "الألمان ممثلون كضحايا خصوصاً" في يوم الثامن من أيار/مايو. وأضاف باستياء "أجد أنه تقليل تاريخي لامسؤول من خطورة جرائم النازية".

وعادة، لا تحيي ألمانيا ذكرى استسلام النظام النازي للحلفاء في مثل هذا اليوم. لكن هذه المرة، قررت مدينة برلين أن يكون هذا اليوم الذي شهد هزيمة ألمانيا لكن أيضاً التحرير من التيار القومي الاشتراكي ومعسكرات الاعتقال، يوم عطلة.

وبحسب التقديرات، أودت الحرب بحياة ما يتراوح بين 55 مليونا وأكثر من 60 مليون شخص.

ع.ح./ع.ش. (د ب أ، أ ف ب)

  • Israel Jerusalem | 75. Jahrestag Befreiung von Auschwitz | World Holocaust Forum | Wladimir Putin, Präsident Russland (Getty Images/AFP/R. Zvulun)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    يشارك في الفعاليات التي تقام في أورشليم/ القدس اليوم الخميس 23 كانون الثاني/ يناير وفود من نحو 50 دولة لإحياء الذكرى الخامسة والسبعين لتحرير معسكر الموت في أوشفيتز. وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن التجمع في مركز ياد فاشيم لضحايا الهولوكست، يعد "أكبر حدث سياسي" منذ تأسيس دولة إسرائيل عام 1948.

  • Israel Jerusalem | 75. Jahrestag Befreiung von Auschwitz | (picture-alliance/abaca/E. Blondet)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    يشارك في الفعالية رؤساء كل من فرنسا وألمانيا وروسيا، وكذلك ملوك إسبانيا وهولندا وبلجيكا إضافة إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والأمير البريطاني تشارلز. وتعتبر إسرائيل الحضور الكبير علامة على التضامن في وقت تتصاعد فيه معاداة السامية في جميع أنحاء العالم.

  • Israel Jerusalem | 75. Jahrestag Befreiung von Auschwitz | World Holocaust Forum | Steinmeier & Netanjahu (Reuters/R. Zvulun)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    وتأتي هذه الفعاليات بمناسبة مرور 75 عاما على تحرير معسكر الاعتقالات والإبادة النازي "أوشفيتز" في 27 كانون ثاني/ يناير عام 1945 على يد القوات السوفيتية. وتقام الفاعلية تحت شعار "تذَكُر الهولوكست، مكافحة معاداة السامية"، وذلك في ظل تصاعد المشاعر المعادية للسامية.

  • Israel Rivlin empfängt Steinmeier (Reuters/A. Safadi)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير جدد التأكيد خلال مشاركته في الفعالية على مسؤولية بلاده في المحرقة وقال "إننا نكافح معاداة السامية، إننا نتحدى سم القومية، إننا نحمي الحياة اليهودية، إننا نقف إلى جانب إسرائيل. هذا التعهد أجدده هنا في ياد فاشيم أمام أعين العالم". وأضاف "أنحني بشدة" لذكرى "القتل الجماعي لستة ملايين يهودي، ارتكب أبناء بلدي أسوأ جريمة في تاريخ البشرية".

  • Tagebuch der Sheindi Miller-Ehrenwald im DHM Berlin (Holokauszt Emlékközpont, Budapest )

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    ويعتبر معسكر الاعتقال والإبادة النازي "أوشفيتز- بيركناو"، الذي أقامه النازيون في بولندا التي كانت في ذلك الوقت قد وقعت تحت الاحتلال النازي، رمزا للمحرقة النازية (الهولوكست). مليون إنسان قضوا نحبهم في هذا المعسكر سيء الذكر.

  • 65 Jahre Befreiung Auschwitz (AP)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    زار أكثر من 25 مليون شخص معسكر اعتقال أوشفيتز السابق النصب التذكاري لضحايا المحرق، منذ افتتاحه للزوار في عام 1947. وحاليا يستقبل المعسكر مليوني زائر من جميع أنحاء العالم يأتون إلى هناك كل عام.

  • Judentransporte Auschwitz (picture-alliance/ZUMAPRESS.com)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    واليوم العالمي لإحياء ذكرى المحرقة ( 27 يناير/كانون الثاني) تم اعتماده من قبل الأمم المتحدة في 1 نوفمبر 2005 لتخليد ذكرى المحرقة النازية والإبادة الجماعية التي أسفرت عن مقتل 6 ملايين يهودي. وبقرارها هذا تحث الجمعية العامة للامم المتحدة دول العالم على إحياء هذه الذكرى وذلك لتجنيب الأجيال القادمة من القيام بعمال الإبادة الجماعية.

  • Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau (DW/D.Bryantseva)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    يرفض القرار الأممي (60/7) أي إنكار للمحرقة ويدين جميع مظاهر التعصب الديني أو التحريض أو المضايقة أو العنف ضد الأشخاص أو المجتمعات على أساس الأصل العرقي أو المعتقد الديني. كما يدعو إلى الحفاظ على مواقع حدوث الهولوكست والتي كانت بمثابة معسكرات الموت النازية ومعسكرات الاعتقال ومعسكرات العمل القسري والسجون، وكذلك إنشاء برنامج دولي للتوعية وتعبئة المجتمع من أجل ذكرى المحرقة النازية. اعداد: علاء جمعة

    الكاتب: علاء جمعة


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