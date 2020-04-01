 الرئيس الألماني: كورونا “ليست حربا″ بل ″اختبار لإنسانيتنا″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 11.04.2020

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الرئيس الألماني: كورونا “ليست حربا" بل "اختبار لإنسانيتنا"

دعا الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، المواطنين في بلاده إلى التحلي بالصبر والانضباط والتضامن في أزمة كورونا. وفي كلمة نادرة رفض شتاينماير تشبيه إجراءات مكافحة كورونا بالحرب على عكس ما فعل ماكرون.

الرئيس الألماني فرانك- فالتر شتاينماير خلال كلمة متلفزة 11 أبريل/ نيسان 2020

شدد الرئيس الألماني في كلمة بمناسبة عيد الفصح على وجوب التضامن في البحث عن لقاح ضد كورونا في إطار تحالف عالمي وأن تتمكن الدول الأكثر فقرا من الحصول عليه أيضا.

قال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إن وباء كورونا الذي أثر في العالم، اختبار للإنسانية. جاء ذلك في خطاب موجه للأمة، بُث مساء السبت (11 أبريل/ نيسان 2020) عبر التلفزيون، حيث دعا الشعب الألماني إلى التحلي بالصبر والانضباط، وإظهار التضامن في مواجهة كورونا.

مختارات

وفقا لاستطلاع للرأي، أعرب ثلثا الألمان عن شعورهم بالرضا عن إجراءات إدارة الأزمة التي اتخذتها الحكومة الاتحادية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). فيما تجاوز عدد الإصابات في ألمانيا 122 ألف حسب مقياس جون هوبكنز. (11.04.2020)

أفادت المستشارة الألمانية أنها لا ترى ضرورة لمزيد من التشديد في القيود المفروضة للحد من انتشار كورونا، محذرة من توهم عدم وجود خطر. وأكدت على ضرورة تحقيق قدر كبير من الاستقلالية الاستراتيجية في معدات الحماية الطبية. (09.04.2020)


وأضاف شتاينماير "إن تفشي كورونا ليس حربا، وإن الدول والجنود لا يواجهون بعضهم، بل على العكس، هذا اختبار لإنسانيتنا، ويؤدي إلى ظهور الجانب الأفضل والأسوأ عند الفرد. دعونا نظهر أفضل لدينا".

"التضامن مع أوروبا إلزامي"

وقال "نحن الألمان لسنا مدعوين فقط لإظهار تضامنا في أوروبا، بل نحن ملزمون بذلك"، في وقت تحيي أوروبا هذه السنة الذكرى الـ75 للحرب العالمية الثانية والانتصار على النازية.  وتابع الرئيس الألماني: "أرجوكم، أظهروا ذلك أيضا في أوروبا" لأن ألمانيا لن تتمكن من "الخروج من الأزمة قوية وسليمة" إذا لم يكن جيرانها "هم أيضا أقوياء وسليمين". وأشار إلى أنه تأثر كثيرا بالجهود المبذولة في ألمانيا خلال الأسابيع الأخيرة، محذرا من أن "الخطر لم ينته بعد".

وقد اختار الرئيس الألماني طريقا مغايرا عن موقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أعلن في كلمة تلفزيونية في منتصف آذار/ مارس أن بلاده "في حرب" على الوباء معلنا فرض حجر منزلي عام على الفرنسيين.

"خطاب غير تقليدي"

صحيفة فيلت الألمانية نبهت إلى أن هذا الخطاب فريد من نوعه وأن هذه هي المرة الأولى التي يتجاوب فيها رئيس اتحادي ألماني مع حدث آني بهذه الطريقة.

صحيفة بيلد التي نقلت أيضا كلمة الرئيس الألماني قالت إن شتاينماير نجح في مخاطبة الأمة بأكملها، وأنه خرج من الخطاب التقليدي الخاص بعيد الفصح، وأوردت الصحيفة مقطع كلمته: "إنه في هذه الأوقات، في عيد الفصح وعندما يحتفل في جميع أنحاء العالم بانتصار الحياة على الموت، علينا أن نقصر أنفسنا في بيوتنا حتى لا يسود المرض والموت على الحياة".

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عيد القيامة في زمن كورونا

"يجب البحث عن لقاح ومنحه للأكثر فقرا أيضا" 

وشدد الرئيس الألماني على وجوب التضامن أيضا في البحث عن لقاح، وقال "علينا أن نحرص في إطار تحالف عالمي على أن تتمكن الدول الأكثر فقرا وهي الأكثر عرضة، من الحصول عليه أيضا". وأشاد بـ “الدعائم الخفية" للمجتمع الألماني، ذاكرا عاملات الصناديق في المحلات وسائقي الحافلات والشاحنات والخبازين والمزارعين وجامعي النفايات.

وقال "الخطر لم يتبدد بعد. لكن بإمكاننا القول منذ اليوم أن كل واحد منكم بدّل حياته بشكل جذري، كل واحد منكم أنقذ أرواحا وينقذ المزيد من الأرواح كل يوم".

ع.أ.ج/ ص ش ( د ب ا، أ ف ب)

  • HIV-Virus-Partikel im Blut (Imago Images/Science Photo Library)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    العقاقير المضادة للفيروسات هي عقاقير تعالج أمراض فيروسية، مثل إيبولا ونقص المناعة المكتسبة HIV والتهاب الكبد الفيروسي سي والأنفلونزا ومرضي سارس وميرس. الأخيران من أسرة فيروسات كورونا أيضاً.

  • Frankreich Marseille | Medizinisches Personal mit Tabletten (Getty Images/AFP/G. Julien)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    حتى أدوية تستعمل ضد أمراض المناعة مثل التهاب المفاصل الروماتزمي وأمراض التهاب الأمعاء دخلت على خط محاربة كورونا المستجد. وظيفة هذه الأدوية هي تحييد عمل مناعة الجسم كي لا تدمر خلايا الجسم أكثر من الفيروسات نفسها، حسبما ينقل موقع vFa المتخصص ببحوث الأدوية.

  • HIV-Medikament Kaletra, 200 mg Filmtabletten (picture-alliance/imageBROKER/M. Dr. Baumgärtner)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    تعتمد محاولات علاج فيروس كورونا المستجد على عقاقير معروفة ومستعملة منذ سنين في معالجة أمراض سببها فيروسات غالباً. هذه العقاقير هي علاجات مضادة للفيروسات، وأخرى مقوية لجهاز المناعة وثالثة تستعمل لمعالجة أمراض الرئة.

  • Symbolbild menschliche Lungen (Fotolia/Sebastian Kaulitzki)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    العقاقير من النوع الثالث التي تساعد في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، هي عقاقير تحدد كمية الأوكسجين الداخلة إلى الدم في رئة المريض، هذه العقاقير تستعمل في أمراض التليف الرئوي عادة.

  • Symbolbild Coronavirus und Ebola

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    العقاقير المضادة للفيروسات هي أولاً، عقار Remdesivir المستعمل ضد فيروس إيبولا، هذا العلاج يستهدف الحمض النووي للفيروس RNA.

  • Molkekülstruktur des Wirkstoffs Ritonavir (imago Images/Science Photo Library)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    خليط من عقاري Ritonavir و Lopinavir ،هذا الخليط يستعمل في علاج فيروس فقد المناعة المكتسبةHIV. وأحياناً يُضاف لهما Beta-Interferon وهو بروتينات تنتجها الخلايا اللمفاوية ترتبط بالخلايا السليمة وتحفزها لإنتاج مضادات للفيروس.

  • Frankreich Malariamittel Nivaquine zeigt Wirkung gegen Coronavirus (AFP/G. Julien )

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    كلوروكين الذي تحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واعتبره علاجاً واعداً ضد كورونا. هذا العقار يستعمل منذ الخمسينات لمكافحة الملاريا. دخل العلاج هذا العمل في جنوب فرنسا والولايات المتحدة والأردن والمغرب وتونس. يذكر أن منظمة الصحة العالمية لم تقره علاجا لكورونا بعد، ومازال قيد التجربة السريرية علاوة على كل العقاقير المذكورة في الصور السابقة.


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