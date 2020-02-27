 الرئيس الألماني: اعتداء هاناو كان هجوما على حريتنا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 04.03.2020

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أخبار

الرئيس الألماني: اعتداء هاناو كان هجوما على حريتنا

مر أسبوعان بالضبط على الهجوم العنصري في مدينة هاناو. وفي مراسم تأبين ضحايا الهجوم، دعا الرئيس فرانك فالتر شتاينماير المجتمع الألماني للدفاع بشكل فعال عن الديمقراطية، معتبرا ما حدث في هاناو كان هجوما على الحرية.

شتاينماير: اعتداء هاناو كان هجوما على حريتنا

شتاينماير: اعتداء هاناو كان هجوما على حريتنا

بعد مرور أسبوعين على الهجوم الإرهابي الذي شهدته مدينة هاناو في ولاية هيسن الألمانية، دعا الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في خطاب ألقاه بمناسبة تأبين ضحايا الهجوم إلى التمسك بالمبادئ الديمقراطية والدفاع عنها.

مختارات

"لا يمر يوم إلا ويصل تهديد إلى مسجد في مكان ما في ألمانيا"، يقول السفير التركي في برلين. لكن كمال أيدين يؤكد أن الجالية التركية جاءت إلى ألمانيا قبل 60 عاما، بناء على دعوة من أهلها وأنها "ستظل جزءاً من ألمانيا". (25.02.2020)

تخوض ألمانيا هذه الأيام امتحانا عسيرا، ليس فقط من أجل الحد من جرائم العنف والقتل لليمين المتطرف، بل كذلك الحفاظ على سمعة دولة دفعت ثمنا باهظا للكراهية. فكيف يقوض الإرهاب مكتسبات عانت ألمانيا كثيرا من أجل تحقيقها؟ (22.02.2020)

أكد وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر أن تصنيف اعتداء هاناو يندرج تحت إطار الإرهاب اليميني المتطرف. الوزير حذر من تكرار مثل هذا الهجوم، وقال إنه سيزيد من الحراسات الأمنية، ولا سيما على المساجد. (21.02.2020)

ووصف الرئيس الألماني الهجوم العنصري الذي وقع في 19 من فبراير/ شباط 2020 بأنه "هجوم على حريتنا وعلى سلمنا الاجتماعي وهجوم على فهمنا الأساسي للعيش المشترك". وقال شتاينماير "لقد هزتنا جميعا هذه الجريمة الإرهابية، هذا العمل الوحشي من أعمال العنف القاتلة".

وشدد الرئيس الألماني في كلمته على أن كل شخص لديه نفس الكرامة ونفس الحقوق ولا يوجد مواطنون من الدرجة الثانية. كما أكد شتاينماير على أن جميع المواطنين لهم الحق في أن يتمتعوا بحماية الدولة لهم وليس هناك أي تدرج في المواطنة.

وإلى جانب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، حضر مراسم التأبين كل من المستشارة أنغيلا ميركل ورئيس حكومة ولاية هيسن فولكر بوفييه. ودُعي إلى مراسم التأبين نحو 650 شخصا، حيث خصص الجزء الأكبر من الأماكن لأسر الضحايا.

يُذكر أن ألمانيا (43 عاما) قتل بالرصاص قبل أسبوعين تسعة أفراد منحدرين من أصول أجنبية في مدينة هاناو الألمانية، وأصاب آخرين. وبعد ذلك قام القناص بقتل والدته (72 عاما) ثم انتحر بعد ذلك. وبحسب المعلومات الحالية، فإن الجاني كان يتبنى أفكارا عنصرية وكان مريضا نفسيا.

ع.ش/أ.ح (د ب أ، إ ب د)

  • Amadeu Antonio (Amadeu Antonio Stiftung)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    أول ضحايا اليمين المتطرف انغولي

    يعد الأنغولي آمادو أنتونيو كيوا من أول ضحايا عنف اليمين المتطرف في ألمانيا، وقد هاجمته مجموعة من النازيين الجديد في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 1990، وقتله المهاجمون ومثلوا بجثته.

  • Deutschland Mölln Anschläge 1992 (AP)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    ضحايا أتراك في هجوم بمدينة مولن

    مبنى في مدينة مولن شمال ألمانيا، تعرض لهجوم نفذه النازيون الجدد في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 1993، وأسفر إحراق البناء عن مصرع 3 أشخاص من أصول تركية، والبمنى كان يسكنه بشكل أساسي مهاجرون أتراك إلى ألمانيا.

  • NSU Rechtsrakdikale Rechtsterrorismus Uwe Böhnhardt Ralf Wohlleben (privat/dapd)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    الخلية النازية السرية في 1996

    يمينيون راديكاليون بمدينة أيرفورت. لأكثر من 10 سنوات ينشطون في إطار ما يسمي بالخلية النازية السرية انطلاقا من مدينة تسفيكاو بشرق ألمانيا. ومن بين المتهمين بجرائم متنوعة أوفه موندلوز وأوفه بونهارت ومانفريد لودر (صورة ملتقطة للثلاثة في عام 1996)

  • default

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    هجمات اليمين المتطرف طالت حتى المراقص

    صورة تظهر 3 من ضحايا هجوم اليمين المتطرف، حيث هاجم ذوو الرؤوس الحليقة مرقصاً للديسكو في ألمانيا في 19 كانون الثاني/ يناير 2003، وقتلوا طعنا 3 شبان يظهرون في الصورة.

  • Porträtfotos der zehn Neonazi-Mordopfer, Gedenkveranstaltung (picture-alliance/dpa)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    الأجانب هدف دائم لخلية "إن إس يو"

    قتلت خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة عشرة أشخاص على الأقل من عام 2000 إلى 2007. تسعة من الضحايا من أصول أجنبية، كانوا يعيشون كلهم في ألمانيا. كما قتلت المجموعة الارهابية شرطية ألمانية. وقد قُتل الضحايا بدم بارد.

  • Leipzig Moscheegelände Schweineköpfe (picture-alliance/dpa)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    مسجد في لايبزغ تعرض لهجوم اليمين المتطرف

    مجهولون يلقون براس خنزير في باحة مسجد بمدينة لايبزغ في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013. ويُحسب إضرام الحرائق في مآوي اللاجئين أو في البنايات المخصصة لإيواء اللاجئين أحداث - وإن لم تقتصر على ولايات شرق ألمانيا - على اليمين المتطرف وعلى كارهي الأجانب بصفة عامة واللاجئين بصفة خاصة.

  • Symbolbild Rechte Gewalt hat zugenommen (picture-alliance/dpa/M. Balk)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    عنف اليمين أكثر نشاطا في شرق ألمانيا

    في عام 2014 سجل 47 اعتداء ذي دوافع عنصرية في شرقي ألمانيا، على الرغم من عدد السكان فيها لا يشكل سوى 17 بالمائة من إجمالي سكان البلاد. صورة لعنصر من حليقي الرؤوس في برلين عام 2015.

  • Rechte Proteste gegen das Flüchtlingslager in Freital (picture-alliance/AP Photo/J. Meyer)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    اليمين المتطرف يرفض اللاجئين

    كثيرا ما شهدت مدن شرق ألمانيا احتجاجات متكررة ضد اللاجئين وتنديد بالمستشارة ميركل التي يتهمونها بفتح الأبواب على مصراعيها أمام "من هب ودب" دون أن تعير اهتماما لمخاوفهم ومشاكلهم. الصورة من تظاهرات في مدينة فرايتال ضد اقامة مراكز ايواء اللاجئين عام 2015.

  • Rechtsextremismus Deutschland Symbolbild (picture-alliance/dpa/J. Schlueter)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    المشاعل من شعارات اليمين المتطرف

    عناصر من اليمين المتطرف يستعرضون قوتهم في مدينة ماغديبورغ في 16 يناير 2015، وذلك في مناسبة لاحياء ذكرى قيام الحرب العالمية الثانية. وتسجل مدن شرق المانيا على وجه الخصوص ارتفاعا متسارعا في عدد الموالين لحركات اليمين المتطرف والنازيين الجدد.

  • Düsseldorf Prozess Attentat auf Kölner OB-Spitzenkandidatin Henriette Reker (picture-alliance/dpa/R. Vennenbernd)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    المتهم بمهاجمة المرشحة لمنصب عمدة كولونيا

    صورة من عام 2016، لعنصر من اليمين المتطرف ألقي القبض عليه بعد مهاجمته المرشحة لمنصب عمدة كولونيا هنريتا ريكر قبل يوم من انتخابها. الصورة تظهر المتهم وهو يدخل صالة المحكمة في دوسلدورف في 29 نيسان 2016.

  • Chemnitz jüdisches Restaurant Schalom (Getty Images/AFP/J. MacDougall)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    اليهود مازالوا هدفاً للنازيين الجدد

    أوفه أوتسي اوبالا صاحب المطعم اليهودي في مدينة كيمنيتس، يصف للصحفيين ما جرى في هجوم نفذته مجموعة من المقنعين المعادين لليهود والسامية، ويكشف عن اصابته في كتفه بحجر رماه به المهاجمون المقنعون في (27 آب / اغسطس 2018).

  • Bildergalerie Jahresrückblick 2018 (Reuters/G. Nakamura)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    الصليب المعقوف ما زال شعارهم

    محموعة من النازيين الجدد يرفعون الصليب المعقوف وقد توهج فيه اللهيب في نيسان/ ابريل 2018. الصورة من طقوس خاصة جرت في منطقة لم يعلن عنها تمجيدا للحزب النازي.

  • Deutschland Hanau | Schießerei & Tote, Angriff auf Shisha-Bars (Getty Images/AFP/T. Lohnes)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    هجمات بمدينة هاناو على مقاهي الشيشه

    شهدت مدينة هاناو بولاية هسن مقتل 9 أشخاص في موقعين مختلفين ليلة 19 شباط/ فبراير 2020، ثم عثرت الشرطة بعد الجريمة بساعات على جثة المشتبه بأنه مطلق النار على الأشخاص التسعة وعلى على جثة والدته في مسكنه.

    الكاتب: ملهم الملائكة


مختارات

ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

جريمة قتل مروعة في مدينة هاناو يُشتبه بأن دافعها عنصري. منذ عام 1990 بلغ عدد ضحايا اليمين المتطرف 198 شخصا أغلبهم من أصول أجنبية. ملف الصور هذا يلقي نظرة على جرائم هذا اليمين وأنشطته خلال ثلاثة عقود. (20.02.2020)  

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