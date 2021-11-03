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ستوديو الحدث

برنامج إذاعي حواري بالتعاون بين DW عربية وراديو صوت لبنان من بيروت. يتناول البرنامج قضايا متنوعة في صلب اهتمام المستمع العربي. ويتم تقديمه بمشاركة خبراء وصحفيين يتبادلون الرأي والجدل في القضايا المطروحة للنقاش.

منذ عام 2012 يناقش ستوديو الحدث قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية عربية ودولية تكون مثار اهتمام كبير في العالم العربي. ويجري النقاش مع ضيوف البرنامج بموضوعية وأسلوب تحليلي محايد. يقدم البرنامج من بون عباس الخشالي وعارف جابو ومن بيروت يقدمه خلدون زين الدين.

GLASGOW, SCOTLAND - NOVEMBER 01: In this handout photo provided by the German Government Press Office (BPA), German Chancellor Angela Merkel speaks during the UN Climate Change Conference COP26 at SECC on November 1, 2021 in Glasgow, United Kingdom. World Leaders attending COP26 are under pressure to agree measures to deliver on emission reduction targets that will lead the world to net-zero by 2050. Other goals of the summit are adapting to protect communities and natural habitats, mobilising $100billion in climate finance per year and get countries working together to meet the challenges of the climate crisis. (Photo by Guido Bergmann/Bundesregierung via Getty Images)

قمة غلاسكو للمناخ.. هل يستغل العالم "الفرصة الأخيرة"؟ 03.11.2021

انطلقت قمة المناخ في غلاسكو بكلمات جميلة ووعود سخية وطموحات كبيرة، ووصفت بالفرصة الأخيرة، فهل يستغل قادة العالم هذه الفرصة ويحولون أقوالهم لأفعال؟ ما المطلوب لتعزيز فرص النجاح؟ وهل سيكون ما بعد القمة مختلفا عما قبلها؟
Libyan soldiers man a checkpoint southeast of the capital Tripoli, on September 4, 2021, after clashes near the Tekbali barracks, the headquarters of 444 Brigade. - Two Libyan army units used heavy artillery in an exchange of fire overnight centring on a barracks in a densely populated area of southeast Tripoli, the military command said. (Photo by Mahmud TURKIA / AFP) (Photo by MAHMUD TURKIA/AFP via Getty Images)

ليبيا.. ماذا بعد خطة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية؟ 13.10.2021

اتفقت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة على خطة عمل لإخراج كل المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا. ما مدى أهمية هذا الاتفاق بالنسبة للاستقرار في ليبيا؟ وهل يمكن تنفيذه دون موافقة الدول المعنية؟ وما دور دول الجوار في ذلك؟
Members of the United Nations and African Union peacekeeping mission (UNAMID) look on as Sudanese internally displaced people stage a sit in to protest against the end of their mandate, in Kalma camp in Nyala, the capital of South Darfur, on December 31, 2020. - The United Nations-African Union mission in Darfur is set to end 13 years of peacekeeping in the vast Sudanese region today, even as recent violent clashes leave residents fearful of new conflict. Fighting erupted in Darfur in 2003, when ethnic minority rebels rose up against the Arab-dominated government in Khartoum, which responded by recruiting and arming notorious Arab-dominated militia known as the Janjaweed. (Photo by - / AFP)

المهمة الأممية انتهت... هل دارفور في خطر؟ 22.01.2021

مع الإعلان عن انتهاء مهمة البعثة الدولية يوناميد وبدء سحب القبعات الزرقاء من دارفور اندلعت اشتباكات عنيفة راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى، فهل باتت دارفور في خطر الآن؟ والجيش السوداني هل مستعد لتولي المهمة وتوفير الأمن؟
27.09.2020, Nagorny Karabakh: 6343350 27.09.2020 In this handout video grab released by the Armenian Defense Ministry, a view shows warfare in Nagorno-Karabakh. Editorial use only, no archive, no commercial use. Armenian defense Ministry Foto: Armenian defense Ministry |

ناغورني كاراباخ .. صراع أمم على إرث قديم 08.10.2020

ما الذي يدفع تركيا لدعم أذربيجان في حربها مع أرمينيا؟ ما علاقة بحر الخزر في العلاقة الوطيدة بين باكو وتل أبيب؟ وما الموقف الروسي من الصراع الدائر؟ ومع من تقف إيران؟
ARCHIV - 24.07.2020, Türkei, Antalya: Das türkische Forschungsschiff «Oruc Reis» ankert vor der Küste Antalyas im Mittelmeer. (Zu dpa Weiter Streit um Erdgas im Mittelmeer - Klärung zu Kollision erwartet) Foto: Ibrahim Laleli/DHA/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

ستوديو الحدث: "استعراض عضلات" عند شرق المتوسط 18.08.2020

هل ترغب تركيا في إعادة الحدود البحرية في شرق المتوسط لتحصل على حصة من غاز المنطقة؟ وهل تسمح بذلك دول لم توجه حتى دعوة إلى تركيا في منتدى غاز شرق المتوسط؟ إلى أين يتجه التصعيد؟
Eine Wippe mit Stapeln aus Münzen auf der einen und einer Gruppe von Geschäftsleuten auf der anderen Seite. | Verwendung weltweit

ستوديو الحدث: متى تسقط الفضائح أنظمة سياسية؟ 06.08.2020

ناشط جزائري يكشف على مواقع التواصل الاجتماعي عن فضائح سلطات بلاده. أسئة تطرح حول مصادر وثائق نشرها. في حوار ننقاش فساد أنظمة عربية وبين أخرى أوروبية.

February 16, 2016 Turkish President Tayyip Erdogan (2nd L) speaks with commandos during his visit at the Gendarmerie Commando Special Forces headquarters in Ankara, Turkey February 16, 2016, in this handout photo provided by the Presidential Palace. REUTERS/Kayhan Ozer/Presidential Palace/Handout via Reuters (c) Reuters/Presidential Palace/K. Ozer

ما الذي يريده أردوغان من الخرائط المتصدعة؟ 30.07.2020

خرائط تتصدع وتتحول ملعبا للشهيات الإقليمية والإرادات الدولية. ليبيا، سوريا، العراق ولبنان نماذج بتحديات كثيرة. أي دور لتركيا في مثل هذه الدول، وماذا عن التوتر الأخير مع اليونان؟
Oktober 2019, Irak und Libanon, Demonstraten im Irak und im Libanon bei Strassenprodetsten gegen die Regierung

لبنان والعراق ولعبة الأمم بينهما 16.07.2020

خريطة العراق، أُصيبت بنقص المناعة، بسبب صعوبة المشكلات المتراكمة بين طهران وواشنطن والمرشحة للتفاقم برعاية دونالد ترامب. نقص المناعة وتصدّع الدولة ليس جديداً على لبنان ايضا. ما هي خيوط الفصل والتلاقي على خط بيروت- بغداد؟
German Chancellor Angela Merkel and the head of the European Commission, Ursula von der Leyen, hold a joint news conference via video conference to mark Berlin taking over the EU's rotating presidency from July 1 until the end of the year, in Berlin, Germany, July 2, 2020. Kay Nietfeld/Pool via Reuters

رئاسة الاتحاد الأوروبي.. سر الآمال الكبيرة المعقودة على ألمانيا؟ 08.07.2020

تولت ألمانيا رئاسة الاتحاد الأوروبي في مرحلة يواجه فيها تحديات كبيرة على رأسها جائحة كورونا وسبل مواجهة الأزمة وكيفية الخروج منها. الآمال المعقودة على الرئاسة الألمانية كبيرة، فما سر ذلك وهل ستنجح في تحقيق تلك الآمال؟
dpatopbilder - 14.02.2020, China, Shanghai: Ein Mann in einem Schutzanzug sitzt neben einer Infrarot-Temperatur-Maschine in der Lobby des Börsengebäudes. Nach Auskunft der Weltgesundheitsorganisation (WHO) beziehen sich mehr als 13 000 der neu von China gemeldeten Fälle auf Patienten aus den vergangenen Wochen. Foto: Uncredited/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

كورونا والعلاقات الدولية: فصل الشائعات عن الحقائق 18.03.2020

فيروس كورونا هل هو صناعة أمريكية؟ سؤال يطرحه كل أنصار نظرية المؤامرة ويذهبون إلى أن شكل العلاقات الدولية سياسيا واقتصاديا يتحدد عبر هذا التحدي الخطير، لكن المعطيات على الأرض تنفي تماما نظرية المؤامرة. حوار إذاعي.
07.03.2020 *** Migrants stand near a cloud of tear gas as they gather on the Turkish-Greek border near Turkey's Pazarkule border crossing with Greece's Kastanies, in Edirne, Turkey March 7, 2020. REUTERS/Huseyin Aldemir

ستوديو الحدث: الحدود اليونانية-التركية - السياسة تعبث باللاجئين.مقابل ماذا؟ 12.03.2020

بإعلان أردوغان فتح الحدود، توجه آلاف المهاجرين إلى الحدود اليونانية آملين في العبور إلى أوروبا التي أعلنت أنها لن تسمح بدخولهم وعام 2015 لن يتكرر. فهل اللجوء ورقة تفاوض وضغط تركية ضد أوروبا؟ وما السبيل لحماية اللاجئين؟
Viele Junge Syrer kehren nach Syrien zurück. Sie möchten in Idlib kämpfen. (c) Felat Bozarslan

كيف باتت إدلب في صميم قضية الهجرة إلى أوروبا؟ 04.03.2020

المشهد في إدلب دولي بامتياز، تتشابك فيه مصالح النظام السوري وحلفائه، إزاء مصالح أعداء النظام غير المتفقين على شكل تحالفهم. أردوغان زج قواته في إدلب فتورط في المستنقع الصعب، وبحثاً عن حليف فتح بوابة الهجرة إلى أوروبا.
Police stand guard near the scene of a shooting in central Hanau, Germany Thursday, Feb. 20, 2020. German police say several people were shot to death in the city of Hanau on Wednesday evening. (AP Photo/Michael Probst)

ستوديو الحدث: هجوم هاناو يدق ناقوس خطر اليمين المتطرف في ألمانيا 27.02.2020

هجوم هاناو الإرهابي على مقهى للشيشة والذي راح ضحيته مهاجرون، ارتكبه يميني متطرف بدوافع عنصرية وكراهية الأجانب. الجريمة أثارت جدلا واسعا حول خطر اليمين المتطرف في ألمانيا وضرورة التصدي له بقوة.
ARCHIV - 30.12.2019, Türkei, Ankara: Recep Tayyip Erdogan, Präsident der Türkei, kommt an, um eine Rede zu halten. Foto: -/Pool Presidential Press Service/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

ستوديو الحدث: أحلام أردوغان العابرة للحدود والقارات 13.02.2020

باتت طموحات الرئيس التركي أردوغان تعبر الحدود لتصل القارات، فالدور التركي الذي امتد بداية إلى سوريا والعراق وصل اليوم إلى ليبيا ومياه البحر المتوسط. المشهد سيتطور مرة أخرى إلى مسلحين إسلاميين يحاربون لإقامة دولة الخلافة.
Immigration officers wearing protective suits prepare immigration for Thai nationals evacuated from China's Wuhan province, the centre of the coronavirus epidemic, at the U-Tapao airport in Rayong province, Thailand, February 4, 2020. Royal Thai Navy/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE.

ستوديو الحدث: كورونا وصناعة الخوف.. حفنة مستفيدين وملايين المتضررين 06.02.2020

أودى فيروس كورونا بحياة المئات وسبب خسائر مالية كبيرة جدا، لكن هناك شركات استفادت من الوباء وحققت خلال أيام أرباحا لم تكن تحلم بها. فمن هو المستفيد الأكبر من كورونا؟ وماذا عن العالم العربي وتأثير الوباء على اقتصاده؟
FILE - This Jan. 25, 2003 file photo shows an US soldier lying with his rifle in front of an American flag that hangs from a Humvee during live fire exercises in the Kuwaiti desert south of Iraq. Thousands of troops are assembling in Kuwait ahead of possible war with Iraq. President Barack Obama is poised to become the first U.S. leader in three decades to attack a foreign nation without broad international support or in direct defense of Americans. Not since President Ronald Reagan ordered an invasion of the Caribbean island of Grenada in 1983 has the U.S. been so alone in pursuing major lethal military action beyond a few attacks responding to strikes or threats against its citizens. (AP Photo/Laura Rauch, File) |

ستوديو الحدث: واشنطن ـ بغداد: هل تُوقَع أوراق الطلاق؟ 30.01.2020

اغتيال سليماني اسفر عن تصعيد خطير في العلاقات بين العراق والولايات المتحدة إلى درجة طالبت فيها بغداد بسحب القوات الأمريكية من أراضي العراق. فهل هذا ممكن سياسيا واستراتيجيا؟ وما الذي يبقي الأمريكيين في العراق؟
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