ستوديو الحدث

كيف باتت إدلب في صميم قضية الهجرة إلى أوروبا؟

المشهد في إدلب دولي بامتياز، تتشابك فيه مصالح النظام السوري وحلفائه، إزاء مصالح أعداء النظام غير المتفقين على شكل تحالفهم. أردوغان زج قواته في إدلب فتورط في المستنقع الصعب، وبحثاً عن حليف فتح بوابة الهجرة إلى أوروبا.