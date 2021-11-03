برنامج إذاعي حواري بالتعاون بين DW عربية وراديو صوت لبنان من بيروت. يتناول البرنامج قضايا متنوعة في صلب اهتمام المستمع العربي. ويتم تقديمه بمشاركة خبراء وصحفيين يتبادلون الرأي والجدل في القضايا المطروحة للنقاش.
منذ عام 2012 يناقش ستوديو الحدث قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية عربية ودولية تكون مثار اهتمام كبير في العالم العربي. ويجري النقاش مع ضيوف البرنامج بموضوعية وأسلوب تحليلي محايد. يقدم البرنامج من بون عباس الخشالي وعارف جابو ومن بيروت يقدمه خلدون زين الدين.
بإعلان أردوغان فتح الحدود، توجه آلاف المهاجرين إلى الحدود اليونانية آملين في العبور إلى أوروبا التي أعلنت أنها لن تسمح بدخولهم وعام 2015 لن يتكرر. فهل اللجوء ورقة تفاوض وضغط تركية ضد أوروبا؟ وما السبيل لحماية اللاجئين؟