ريال مدريد يحرز لقب الدوري الإسباني ويدخل أنشيلوتي التاريخ!

حقق ريال مدريد لقبه الخامس والثلاثين في الدوري الإسباني لكرة القدم "لاليغا" بفوزه اليوم السبت (30 نيسان/أبريل) على ضيفه إسبانيول (4-0) ضمن منافسات المرحلة الرابعة والثلاثين، ليدخل الإيطالي كارلو أنشيلوني التاريخ كالمدرب الوحيد الذي يحقق اللقب في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى.



وسجل أهداف المباراة البرازيلي رودريغو ثنائية (33 و43)، أسينسيو (55) والبديل الفرنسي المتألق كريم بنزيمة (81). وقبل أربع مباريات من نهاية الموسم، لم يعد أي فريق قادراً على اللحاق بالنادي الملكي الذي رفع رصيده الى 81 نقطة، وبات على بعد 18 من برشلونة الذي بإمكانه فقط تقليص الفارق الى 15 نقطة الأحد.

واستعاد ريال مدريد اللقب الذي خسره العام الماضي لصالح جاره أتلتيكو بعد أن حققه في 2020 بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان. وبات ريال مدريد أول فريق يحسم اللقب قبل أربع مراحل من نهاية الموسم منذ عام 1990 عندما حقق هو بالذات هذا الإنجاز. ودخل فريق العاصمة المباراة على ملعب "سانتياغو برنابيو" وهو بحاجة الى التعادل فقط لحسم اللقب بغض النظر عن نتائج المباريات الاخرى، وبات على بعد 17 نقطة عن إشبيلية الثاني و18 عن برشلونة الثالث الذي يلعب الأحد مع ريال مايوركا.

وسبق لأنشيلوتي أن توج بلقب الدوري الايطالي مع ميلان (2004)، الإنجليزي مع تشلسي (2010)، الفرنسي مع باريس سان جرمان (2013) والألماني مع بايرن ميونخ (2017). علماً بأنه في فترة توليه الأولى لريال مدريد (2013-2015) لم يحقق لقب "لاليغا" لكنه أحرز معه دوري الابطال عام 2014.

ورغم نشوة الفوز، لن يتأخر ريال مدريد لتحويل تركيزه الى دوري أبطال أوروبا الأربعاء للمباراة القمة المرتقبة في إياب الدور نصف النهائي ضد مانشستر سيتي بعد خسارته المثيرة 4-3 في إنكلترا الثلاثاء. ولهذا السبب، أراح أنشيلوتي العديد من نجومه أبرزهم بنزيمة والبرازيلي فينيسيوس جونيور اللذين سجلا هدفين وهدفاً ضد سيتي توالياً، ولاعب الوسط الألماني توني كروس الذين دخلوا جميعاً في الشوط الثاني. كما غاب قلبا الدفاع النمساوي دافيد ألابا بسبب الإصابة والبرازيلي إدير ميليتاو بسبب الإيقاف، فيما شغل مواطن الأخير كازيميرو لاعب الوسط هذا المركز.



وحقق مارسيلو الظهير الأيسر لريال رقماً قياسياً حيث أحرز لقبه 24 مع النادي ليتفوق على خينتو كأكثر لاعب تحقيقاً للألقاب مع النادي على مدار تاريخه البالغ 120 عاماً.

م.ع.ح/خ.س (أ ف ب، رويترز)