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كارلو انشيلوتي

كارلو أنشيلوتي لاعب كرة قدم إيطالي سابق. يُعتبر أحد أفضل المدربين في تاريخ كرة القدم وأكثرهم نجاحًا. درّب العديد من الأندية المشهورة مثل بايرن ميونيخ وريال مدريد وباريش سان جيرمان وتشيلسي الانجليري.

ولد كارلو انشيلوتي عام 1959 وكان لاعب خط وسط مميز وقوي تمكن من تحقيق العديد من الألقاب. خلال مسيرته قاد كل فريق أشرف على تدريبه منذ عام 2003 إلى الفوز مرة واحدة على الأٌقل. وعلى سبيل المثال فاز مع فريق ايه سي ميلان بثمانية ألقاب وحقق إنجازا تاريخيا مع تشيلسي الإنكليزي عام 2009 عندما قاده للحصول على ثنائية الدوري الانكليزي وكأس الاتحاد الانكليزي. وحصل على بطولة الدوري الفرنسي مع فريق باريس سان جيرمان عام 2013. وفي موسم 2013/2014 فاز مع ريال مدريد بثنائية كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا. كما فاز بكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

epa03934114 Real Madrid's Italian head coach Carlo Ancelotti (R) and French assistant coach Zinedine Zidane (L) sit on the bench during the Spanish Liga's Primera Division match between Rayo Vallecano and Real Madrid at Vallecas stadium in Madrid, central Spain, 02 November 2013. Real Madrid won the match 2-3. EPA/CHEMA MOYA +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

كارلو أنشيلوتي يعود لتدريب ريال مدريد خلفاً لزيدان 01.06.2021

بعد إخفاق ريال مدريد هذا الموسم، استقال زيدان من تدريب النادي الملكي. والآن أعلن النادي عودة أنشيلوتي الذي يحمل الرقم القياسي للفوز بدوري الأبطال، مثل زيدان. لكن هناك لقباً لم يحققه مع الملكي من قبل، ربما حان دوره الآن.
MADRID, SPAIN - MAY 12: Head coach Carlo Ancelotti (R) and Attacking midfielder James Rodriguez (L) of Real Madrid holds a press conference after the team training session ahead of the UEFA Champions League Semi Final, Second Leg against Juventus at Valdebebas training ground on May 12, 2015 in Madrid, Spain. Evrim Aydin / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

أنشيلوتي يستعد للانقضاض على نجم ريال مدريد 31.12.2019

كشف تقرير صحفي أن مدرب إيفرتون كارلو أنشيلوتي ينصب شباكه حول نجم يحمل قميص ريال مدريد منذ سنوات. المدرب الإيطالي من أشد المعجبين بنجم "الميرنغي" ويرغب بضمه في فترة الانتقالات الشتوية.
MADRID, SPAIN - APRIL 02: Juergen Klopp, Coach of Borussia Dortmund looks on with Carlo Ancelotti, coach of Real Madrid during the UEFA Champions League Quarter Final first leg match between Real Madrid and Borussia Dortmund at Estadio Santiago Bernabeu on April 2, 2014 in Madrid, Spain. (Photo by Clive Rose/Getty Images)

أنشيلوتي يوجه تحذيراً شديد اللهجة ليورغن كلوب 24.12.2019

وجه مدرب إيفرتون كارلو أنشيلوتي تحذيراً شديد اللهجة لليفربول المتوهج بشدة هذا الموسم تحت قيادة يورغن كلوب. المدرب الإيطالي المخضرم يملك سجلاً رائعاً أمام "الريدز" ويأمل في إيقاف قطار متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز.

Bayern Munich's Italian head coach Carlo Ancelotti atttends a press conference on the eve of the UEFA Champions League group B match between Bayern Munich and RSC Anderlecht in Munich, southern Germany, on September 11, 2017. / AFP PHOTO / Christof STACHE (Photo credit should read CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images)

حتى الفوز لم يرحم أنشيلوتي! 11.12.2019

يبدو أن حتى الفوز لم يرحم الإيطالي كارلو أنشيلوتي، إذ أعلن نادي نابولي، رغم تأهله إلى ثمن نهائي دوري الأبطال إثر رباعية نظيفة في شباك غينك البلجيكي، إنهاء عقده مع مدرب نادي بايرن ميونيخ السابق.

In this image taken on Wednesday, Dec.26, Napoli's Kalidou Koulibaly, right, leaves the pitch after receiving a red card from the referee 2018 during a Serie A soccer match between Inter Milan and Napoli, at the San Siro stadium in Milan, Italy. At left is Inter Milan's Kwadwo Asamoah. Cristiano Ronaldo has come to the defense of Kalidou Koulibaly after the Napoli defender was the target of racist chants during a match at Inter Milan. Next to a photo of him being marked by Koulibaly during a match earlier this season, Ronaldo writes on Instagram, In the world and in football there always needs to be education and respect. No to racism and to any sort of insult and discrimination!!!. (AP Photo/Luca Bruno, File) |

لهذا السبب يستعين لاعبو نابولي بحراس شخصيين 14.11.2019

يقدم نابولي أداء لا يعجب جماهيره سواء في الدوري الإيطالي أو دوري أبطال أوروبا. وأمر رئيس النادي بإقامة معسكر تدريبي للفريق خارج مدينة نابولي، بينما استعان بعض اللاعبين بحراس شخصيين وهربت زوجة لاعب خوفا من بطش الجماهير.

ARCHIV - 30.11.2018, Bayern, München: Bundesliga, Jahreshauptversammlung FC Bayern München im Audi Dome. Karl-Heinz Rummenigge, Vorstandschef von FC Bayern, sitzt während der Jahreshauptversammlung auf dem Podium. (zu dpa Karl-Heinz Rummenigge: Champions League ins Free-TV vom 13.02.2019) Foto: Lino Mirgeler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

رومينيغه معترفًا: عند إقالة هذا المدرب انهمرت دموعي! 11.10.2019

قضى جزء كبيرا من حياته في عالم الساحرة المستديرة سواء كلاعب أو في مجال الإدارة، إنه أسطورة الكرة الألمانية رومينيغه، ومع ذلك هناك موقف واحد وصفه بـ"الأصعب" في مسيرته.

19.09.2017 James Rodriguez ( FC Bayern Muenchen ) jubelt ueber einen Treffer zum 2 : 0. 19.09.2017 --- Fussball --- 1. Bundesliga --- Schalke 04 vs FC Bayern Muenchen Gelsenkirchen Veltins Arena *** James Rodriguez FC Bavaria Munich cheering ueber a Results to 2 0 19 09 2017 Football 1 Bundesliga Schalke 04 vs FC Bavaria Munich Gelsenkirchen Veltins Arena Copyright: xEibner-Pressefoto/ThomasxThienelx EP_TTL

وصفة والد خاميس رودريغيز لخروج ابنه من المأزق 28.06.2019

حمل خاميس رودريغز قميص بايرن على سبيل الإعارة قادما من ريال مدريد. اليوم بات مؤكدا أن مسيرة اللاعب مع الناديين معا بلغت نهايتها. فإلى أين سيمضي وكيف يريد والده إنقاذه من المأزق الذي دخله اللاعب الكولومبي؟
Soccer Football - La Liga Santander - FC Barcelona v Real Madrid - Camp Nou, Barcelona, Spain - October 28, 2018 Real Madrid's Gareth Bale looks on during the match REUTERS/Albert Gea

غاريث بيل...معضلة مدريدية عصية على الفهم! 03.11.2018

تقارير صحفية تتحدث عن أن نجم الريال غاريث بيل من أكثر اللاعبين، الذين سببوا المشاكل وخيبة الأمل لمدربي "الميرنغي" في السنوات الأخيرة، فيما يبدو أن علاقة الدولي الويلزي مع المدرب المؤقت سولاري لن تخرج عن هذه "القاعدة".
Bayern Munich's Italian head coach Carlo Ancelotti atttends a press conference on the eve of the UEFA Champions League group B match between Bayern Munich and RSC Anderlecht in Munich, southern Germany, on September 11, 2017. / AFP PHOTO / Christof STACHE (Photo credit should read CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images)

أنشيلوتي يبلغ الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بهذا القرار 29.04.2018

تضاربت الأنباء حول تكليف كارلو أنشيلوتي بتدريب المنتخب الإيطالي لكرة القدم بعد العرض الذي تقدم به الاتحاد الايطالي بهذا الشأن خصوصا، وأن المنصب شاغر منذ عدة أشهر. رد أنشوليتي كان واضحا وقرر ما يلي.
12.08.2017 +++ Football Soccer - Premier League - Watford vs Liverpool - Watford, Britain - August 12, 2017 Liverpool manager Juergen Klopp waves to the fans at the end of the match Action Images via Reuters/Andrew Couldridge EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or live services. Online in-match use limited to 45 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. Please contact your account representative for further details.

بايرن والبحث عن خلف لهاينكيس.. شبح كلوب يحلق في سماء ميونيخ 06.04.2018

يخوض بايرن ميونيخ صراعا ضد الوقت من أجل تعيين مدرب جديد يقود الإدارة الفنية للفريق الألماني في الموسم المقبل خلفا ليوب هاينكيس. تقارير صحفية تحدثت عن رغبة البافاري في التعاقد مع مدرب ليفربول يورغن كلوب. فهل ينجح في ذلك؟
مدربون كبار أُجبِروا على مغادرة سفينة بايرن ميونيخ

مدربون كبار أُجبِروا على مغادرة سفينة بايرن ميونيخ 05.04.2018

من سيتولى تدريب فريق بايرن ميونيخ الموسم المقبل؟ سؤال يحير متابعي الساحرة المستديرة، لا سيما بعد رفض المدرب توماس توخيل تدريب الفريق الموسم القادم. تعرف في هذا الفيديو على مدربين كبار تخلى عنهم الفريق البافاري.
Real Madrid's French coach Zinedine Zidane looks on during the UEFA Champions League Group H football match between Tottenham Hotspur and Real Madrid at Wembley Stadium in London, on November 1, 2017. / AFP PHOTO / IKIMAGES / Ian KINGTON (Photo credit should read IAN KINGTON/AFP/Getty Images)

ثلاثة ربابنة يتنافسون لقيادة سفينة الريال خلفاً لزيدان! 05.02.2018

يعيش المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أياماً صعبة في ريال مدريد، الذي تراجع مستواه هذا الموسم بشكل كبير. وتشير بعض التقارير الصحفية إلى أن ثلاثة مدربين يتنافسون لقيادة سفينة الريال، في حال رحيل زيدان. فمن هم يا تُرى؟
Russia's national football team head coach Fabio Capello reacts before the FIFA 2014 World Cup friendly match between Russia and Armenia in the city of Krasnodar on March 5, 2014. AFP PHOTO/KIRILL KUDRYAVTSEV (Photo credit should read KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/Getty Images)

فابيو كابيلو يهاجم لاعبي بايرن بسبب مواطنه أنشيلوتي 26.12.2017

رغم أن فترة أعياد الميلاد ورأس السنة يكثر فيها كلمات التصالح المعبرة عن العفو والغفران، إلا أن الإيطالي فابيو كابيلو، مدرب فريق سانينغ الصيني، خالف هذه العادة، واتهم لاعبي بايرن بتعمد الإطاحة بأنشيلوتي.
MILAN, Nov. 14, 2017 Gianluigi Buffon of Italy reacts after the second leg of FIFA World Cup 2018 Qualifiers playoff match between Italy and Sweden in Milan, Italy, Nov. 13, 2017. The match ended 0-0. Sweden was qualified for the final stage of 2018 FIFA World Cup with 1-0 on aggregate |

الجماهير الإيطالية ترى إعادة الاعتبار لمنتخبها بيد أنشيلوتي 14.11.2017

لاتزال الجماهير الكروية في إيطاليا تحت وقع صدمة إخفاق منتخبها في الوصول إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2018. وفيما يستعد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لتحليل أسباب الإخفاق، استقرت الجماهير الإيطالية على من يكون المنقذ.
Soccer Football - Bundesliga - Bayern Munich vs RB Leipzig - Allianz Arena, Munich, Germany - October 28, 2017 Bayern Munich's James Rodriguez celebrates scoring their first goal REUTERS/Michael Dalder DFL RULES TO LIMIT THE ONLINE USAGE DURING MATCH TIME TO 15 PICTURES PER GAME. IMAGE SEQUENCES TO SIMULATE VIDEO IS NOT ALLOWED AT ANY TIME. FOR FURTHER QUERIES PLEASE CONTACT DFL DIRECTLY AT + 49 69 650050

رودريغيز يتحدث لأول مرة عن علاقته بهاينكس وإقالة أنشيلوتي 31.10.2017

بآمال كبيرة جاء خاميس رودريغيز إلى ميونيخ. لكن الحظ عانده بداية فانفصل عن زوجته وتعرض للإصابة وجاءت ثالثة الأثافي بإقالة أنشيلوتي. لكن مؤخراً ظهر اللاعب بمستوى رائع وتحدث عن إقالة أنشيلوتي وموقفه من خليفته يوب هاينكس.
22.10.2016 +++ Fußball: Bundesliga, Bayern München - Borussia Mönchengladbach, 8. Spieltag am 22.10.2016 in der Allianz Arena in München (Bayern). Der Bayern-Trainer Carlo Ancelotti gibt vom Spielfeldrand Anweisungen. Bayern gewinnt das Spiel mit 2:0. Foto: Tobias Hase/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

هل يعود أنشيلوتي قريباً للجلوس على "مقاعد البدلاء"؟ 19.10.2017

بعد إقالته من تدريب فريق بايرن ميونيخ، ذكر المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي أنه يحتاج في الوقت الحالي إلى فترة راحة للاستراحة من صخب الملاعب، لكن يبدو أن هذه الفترة لن تدوم طويلاً بعدما بدأت العروض تنهال عليه.
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