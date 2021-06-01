كارلو أنشيلوتي لاعب كرة قدم إيطالي سابق. يُعتبر أحد أفضل المدربين في تاريخ كرة القدم وأكثرهم نجاحًا. درّب العديد من الأندية المشهورة مثل بايرن ميونيخ وريال مدريد وباريش سان جيرمان وتشيلسي الانجليري.

ولد كارلو انشيلوتي عام 1959 وكان لاعب خط وسط مميز وقوي تمكن من تحقيق العديد من الألقاب. خلال مسيرته قاد كل فريق أشرف على تدريبه منذ عام 2003 إلى الفوز مرة واحدة على الأٌقل. وعلى سبيل المثال فاز مع فريق ايه سي ميلان بثمانية ألقاب وحقق إنجازا تاريخيا مع تشيلسي الإنكليزي عام 2009 عندما قاده للحصول على ثنائية الدوري الانكليزي وكأس الاتحاد الانكليزي. وحصل على بطولة الدوري الفرنسي مع فريق باريس سان جيرمان عام 2013. وفي موسم 2013/2014 فاز مع ريال مدريد بثنائية كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا. كما فاز بكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.