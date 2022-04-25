في مواجهة نارية.. مان سيتي يفوز بصعوبة على الريال في نصف نهائي الأبطال

فاز مانشستر سيتي 4-3 على ضيفه ريال مدريد في مباراة ممتعة في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في استاد الاتحاد اليوم الثلاثاء (26 أبريل/ نيسان 2022). وتقدم سيتي بهدفين في أول 11 دقيقة عن طريق ضربة رأس من كيفن دي بروينه وتسديدة غابرييل جيسوس.
وقلص كريم بنزيما الفارق لريال في الدقيقة 33، ثم أعاد فيل فودن فارق الهدفين لأصحاب الأرض في الدقيقة 53. لكن بعد دقيقتين فقط، انطلق فينيسيوس جونيور من الجانب الأيسر وتوغل بسرعة داخل منطقة الجزاء وقلص الفارق من جديد.
وأطلق برناردو سيلفا تسديدة قوية ليعزز تقدم سيتي في الدقيقة 74، لكن بنزيمة أحرز هدفه الشخصي الثاني من ركلة جزاء قبل ثماني دقائق من نهاية الوقت الأصلي. ورغم الفوز برباعية، فقد يشعر سيتي بالحسرة على إهدار عدد كبير من الفرص على مدار الشوطين.
وتقام مباراة الإياب في مدريد في الرابع من مايو/ أيار المقبل. وسيلعب ليفربول مع فياريال في المباراة الأخرى بذهاب قبل النهائي في أنفيلد يوم غد الأربعاء.
ع.ش/ ف.ي (رويترز، د ب أ)
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في صور: تميز كروي وسخاء كبير - مشاهير وأعمالهم الخيرية
تألق نجم مسعود أوزيل ليس كلاعب كرة قدم في صفوف منتخب ألمانيا والعديد من الأندية فقط، بل أيضا كناشط في مجال الأعمال الخيرية، التي لا تعد. كانت آخرها زيارته إلى مخيم الزعتري للاجئين السوريين، حيث وزع كرات وملابس رياضية على الأطفال للفت أنظار العالم إلى معاناة هؤلاء. وقبلها كان أوزيل قد حصل على جائزة لاريوس للأعمال الخيرية، حيث كان مول عمليات جراحية معقدة لـ23 طفلا في البرازيل خلال مونديال 2014.
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في صور: تميز كروي وسخاء كبير - مشاهير وأعمالهم الخيرية
لطالما وُصف لاعب المنتخب الألماني سامي خضيرة من قبل مدربه يواخيم لوف بـ"الصخرة الصامدة التي لا تحركها الأمواج مهما كانت عاتية"في إشارة إلى دوره في لم شمل لاعبي المنتخب حوله. وصف يبدو أن لوف محق فيه، على الأقل وفق حكومة ولاية بادن فورتنبيرغ الألمانية التي منحت اللاعب التونسي الأصل قبل أسابيع وسام الاستحقاق تكريما لجهوده في دعم الاندماج ومساعدة الضعفاء اجتماعيا داخل الولاية التي ولد وترعرع فيها.
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في صور: تميز كروي وسخاء كبير - مشاهير وأعمالهم الخيرية
على الرغم من أن اللاعب التونسي الأصل والألماني المولد والمنشأ أنيس بن حتيرة، والذي يشغل خطة لاعب وسط في صفوف آينتراخت فرانكفورت، لا يزال يواجه صورة "الفتى المشاغب" نظرا لاندفاعه أحيانا، إلا أنه من أكثر الرياضيين دعما للنشاطات الاجتماعية ماديا ومعنويا، حيث أنه كان مثلا من أول من زار مآوي اللاجئين لتقديم يد المساعدة. أعماله الخيرية المتعددة جلبت له جائزة لاوريوس العالمية للرياضيين المتميزين.
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في صور: تميز كروي وسخاء كبير - مشاهير وأعمالهم الخيرية
بلا شك فإن اللاعب الفرنسي من أصل جزائري كريم بنزيما من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل. رغم تألقه في صفوف المنتخب الفرنسي، إلا أنه منع من المشاركة معه في كأس الأمم الأوروبية الأخيرة لتورطه في قضية ابتزاز لأحد زملائه. لكن يبدو أن بنزيما يظل من الرياضيين الناشطين في مجال الأعمال الخيرية، الأمر الذي جلب له العام الماضي جائزة من إحدى المنظمات الكروية الشهيرة في فرنسا.
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في صور: تميز كروي وسخاء كبير - مشاهير وأعمالهم الخيرية
بلا شك فإن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من أكثر الشخصيات الرياضية شهرة في العالم وكذلك أكثرها إثارة للجدل. البعض يرى فيه شخصية مغرورة، والبعض الآخر يعشقه بلا حدود. لكن الأكيد أنه أحد أكثر المشاهير سخاء في دعم المشاريع الخيرية سواء بوطنه أو خارجه، حيث كان مثلا تبرع بـ1,5 مليون يورو لبناء مدارس في قطاع غزة. ولايقتصر هذا الدعم على المال فحسب، بل إن رونالدو مواظب أيضا على التبرع بدمه بشكل دوري.
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في صور: تميز كروي وسخاء كبير - مشاهير وأعمالهم الخيرية
ربما هي مجرد لفتة رمزية لا أكثر، لكنها رسمت الابتسامة على مُحيا الصبي الأفغاني مرتضى أحمدي الذي كانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت الربيع الماضي صورته وهو يرتدي كيسا من البلاستيك بلوني العلم الارجنتيني مع اسم نجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي. الأخير أرسل إليه - عن طريق منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف- بقميصين وكرة يحملون توقيعه. وهاهو يقف مرتديا قميصا موقعا من ميسي أمام عدسات الكاميرات.
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في صور: تميز كروي وسخاء كبير - مشاهير وأعمالهم الخيرية
يبدو أن هذه الفترة من الفترات الحالكة التي يمر بها معشوق الجماهير ليونيل ميسي. فبعد فشله في الفوز بلقب قاري مع منتخب بلاده هذا العام وفشله من قبل في الفوز بمونديال 2014، صدرت بحقه وحق والده أحكام قضائية بتهمة التهرب الضريبي. لكن هذا لا يغطي عن حقيقة مفادها أن نجم برشلونة قد أسس مؤسسة خيرية تحمل اسمه تدعم مشاريع خيرية لصالح الأطفال خاصة، حيث دعم مستشفى في مسقط رأسه روزاريو بـ600 ألف يورو.
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في صور: تميز كروي وسخاء كبير - مشاهير وأعمالهم الخيرية
الكثير من السويديين لا يزالون يتذكرون لاعبهم زلاتان ابراهيموفيتش، ذا الأصول البوسنية والكرواتية، عندما تبرع عام 2014 بجميع تكاليف سفر وإقامة عدد من ذوي الاحتاجات الخاصة لمتابعة مباريات مونديال البرازيل والتي بلغت 39 ألف يورو. وعلى الرغم من أن هذا المبلغ يعد بسيطا مقارنة بمداخيل النجم السويدي، إلا أن لفتة تصنع قدوة بين زملائه والكثير من المشاهير حتى لا ينسوا بأن هناك من لا يستطيع أن يعيش مثلهم.
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في صور: تميز كروي وسخاء كبير - مشاهير وأعمالهم الخيرية
صنف قائد المنتخب البرازيلي ونجم برشلونة الإسباني، كواحد من عشرة أكثر الرياضيين مساهمة في الأعمال الخيرية في العالم. سنة 2014 افتتح مؤسسة خيرية وساهم فيها بمبلغ 9,2 ملايين دولار أميركي، لمساعدة الفقراء في مسقط رأسه بمدينة برايا غراندي. كما يتبرع نيمار لفائدة هيئات اجتماعية وصحية منها التي تعنى بمكافحة فيروس ايبولا.