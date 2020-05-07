 دورتموند يواجه شالكه في ديربي الرور ″الأكثر غرابة في التاريخ″ | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 15.05.2020

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رياضة

دورتموند يواجه شالكه في ديربي الرور "الأكثر غرابة في التاريخ"

تتمتع مباريات "ديربي الرور" بين بوروسيا دورتموند وشالكه بتاريخ كبير حافل بالدراما، والعواطف والنتائج الاستثنائية، ولكن المباراة التي تجمعهما غداً، والتي ستكون الأولى مع استئناف البوندسليغا، هي بمثابة تجربة جديدة كلياً.

Deutschland Bundesliga Revierderby Dortmund - Schalke 04 (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

"ديربي الرور" بين "الصفر" والزرق" سيكون استثنائياً

محروماً من هتافات مشجعيه في "الجدار الأصفر"، يتحدى بوروسيا دورتموند في ظل صمت المدرجات، جاره وغريمه شالكه يوم السبت (16 أيار/مايو 2020) في قمة المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم الذي تعود عجلته إلى الدوران بعد توقف شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد.

مختارات

مع قرب استئناف قطار الدوري الألماني مجددا، بعد أسابيع من التوقف الإجباري، أعلنت رابطة الدوري ترك أمر الإعلان عن نتائج فحوصات الإصابة بكورونا لدى اللاعبين للأندية نفسها. (12.05.2020)

بعد الإعلان عن موعد استئناف مباريات الدوري الألماني لكرة القدم وفق قواعد وشروط صحية صارمة يجب الالتزام بها، أصدرت رابطة الدوري لائحة تعليمات تحدد المسموح والممنوع وطريقة احتفال اللاعبين بتسجيل الأهداف والفوز بالمباراة. (09.05.2020)

لاعب كرة القدم الألماني الدولي ماركو رويس وجد مع ارلينغ هالاند داعما متميزا لمبادرته "ساعد بلدتك". وقد أطلق رويس هذه المبادرة بسبب أزمة كورونا في نهاية مارس/ آذار. (19.04.2020)

وعادة ما يكون "ديربي الرور" بين "الصفر" و"الزرق" الذين تفصل بين مدينتهما 30 كلم فقط، لقاء يلهب حماس المنطقة مرتين في كل موسم من البوندسليغا. ويعتبر الناديان معقلين لكرة القدم الألمانية ويؤديان دوراً رئيسياً في الثقافة الشعبية المحلية: متوسط الحضور الجماهيري في دورتموند يناهز 80 ألف متفرج، و61 ألفاً في شالكه.

لكن هذا العام، خلف الأبواب الموصدة ومع قيود البروتوكول الصحي بسبب فيروس كورونا المستجد، سيكون "الدربي الأكثر غرابة في التاريخ" بحسب سيباستيان كيل، المدرب المساعد لبوروسيا دورتموند ولاعبه السابق.

وأقر المدرب السويسري لبوروسيا دورتموند لوسيان فافر بأنه "عندما تلعب في دورتموند أمام 80 ألف متفرج، فإنهم يساندون الفريق إلى أقصى الحدود. سيكون الأمر مختلفاً، سيتعين علينا التعود عليه". وتابع: "يجب أن نعد أنفسنا ليس فقط من الناحية الفنية أو التكتيكية أو البدنية، ولكن أيضاً الذهنية".

من جانبه قال المهاجم يوليان براندت لشبكة "سكاي" التليفزيونية :"يبدو الأمر أشبه بالعودة للأساسيات، الطريقة التي كانت عليها كرة القدم عندما بدأنا كأطفال. الأمر أشبه بالعودة للجذور".

لاعب شالكه، دانييل كاليجيوري، قال إن شالكه أيضاً سوف يفتقد أجواء التشجيع، وأضاف :"بالتأكيد ستكون مباراة من نوع مختلف- دائماً ما تنفذ تذاكر مباريات الديربي وتكون هناك أجواء رائعة. بكل وضوح هذا عار، ولكن لا يوجد بديل. نريد أن نحفز أنفسنا أكثر بدون وجود جماهير". وأكمل :"رأينا بعض الرسائل من الجماهير عبر إنستغرام، وهم متحمسون لمباراة الديربي، حتى لو أنهم لن يتمكنوا من التواجد في الملعب".

Fußball Bundesliga Schalke 04 v Borussia Dortmund (Imago Images/J. Huebner)

سيفتقد دورتموند "الجدار الأصفر" في ملعبه


"أكبر مباراة في الموسم"
أما مدرب شالكه، دافيد فاغنر، فوصف مباراة الديربي بأنها "أكبر مباراة في الموسم"، وتابع: "إنها مباراة ديربي، بدون جماهير أم لا. نريد أن نفوز بهذا اللقاء".

وسيكون هناك الكثير على المحك في البداية، حيث يحتل دورتموند المركز الثاني، بفارق أربع نقاط خلف بايرن ميونخ، الذي يحل ضيفاً على دورتموند في وقت لاحق من الشهر الجاري. فيما يحتل شالكه المركز السادس ويقاتل من أجل احتلال مركز يؤهله للعب في البطولات الأوروبية الموسم المقبل.

بالنسبة لدورتموند، كان من الأفضل خوض هذا الدربي قبل توقف الدوري في آذار/مارس الماضي لأن النادي كان في قمة مستوياته خصوصاً منذ كانون الثاني/يناير الماضي عند تعاقده مع هالاند حيث حقق سبعة انتصارات في ثماني مباريات بالدوري، وسجل 27 هدفاً. في المقابل، كان شالكه يعيش كابوساً حقيقياً بفشله في تحقيق الفوز في سبع مباريات متتالية.

ولكن إذا كانت إحصائيات الموسم الحالي جيدة بالنسبة لدورتموند، فإن تلك الخاصة بالسنوات الأخيرة تروي قصة أخرى: فاز دورتموند مرة واحدة فقط في مواجهاته الثماني الأخيرة ضد شالكه. في العام الماضي، جاء لاعبو شالكه من مدينته غيلزنكيرشن ليلحقوا خسارة مذلة بجيرانهم 4-2 على ملعب سيغنال إيدونا بارك، وقضوا على آمالهم في المنافسة على اللقب.

ولم ينس متابعو كرة القدم في ألمانيا "دربي القرن" في عام 2017، عندما انتزع شالكه تعادلاً قاتلاً (4-4) في دورتموند في الوقت بدل الضائع بعدما تخلف برباعية نظيفة في الشوط الأول.

لكن مهاجم دورتموند يوليان براندت يقول عن ديربي الغد: "لا يوجد أفضلية أو عدم أفضلية. في النهاية، سيتعلق الأمر بمن يستطيع التعامل مع الموقف بأفضل طريقة".

م.ع.ح (د ب أ – أ ف ب)

  • Bundesliga coaches Julian Nagelsmann, Marco Rose, David Wagner, Oliver Glasner, Alfred Schreuder, Ante Covic, Achim Beierlorzer (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    سبعة أندية بمدرب جديد

    تدخل سبعة أندية الموسم الجديد بمدرب جديد. مدرب لايبزغ يوليان ناغلسمان، هو الوحيد بينهم، الذي كان مدربا لفريق بالبوندسليغا. أما ألفريد شرودر مدرب هوفنهايم وأنته كوفيتش مدرب هرتا برلين فقد كانا مساعدي مدرب في فريقيهما. بينما دافيد فاغنر مدرب شالكه وآخيم بايرلوريتسر مدرب كولونيا، وماركو روزه مدرب غلادباخ، فدربوا في ألمانيا في بطولات أقل مستوى، أما أوليفر غلاسنر مدرب فولفسبورغ فوافد جديد على البطولة.

  • Serge Gnabry (Reuters/M. Dalder)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    نحو أربعة أهداف في المباراة الواحدة

    من خلال 973 هدفًا تم تسجيلها في 306 مباريات في موسم البوندسليغا الأخير، تأتي أكبر بطولة ألمانية لكرة القدم من بين أفضل خمس دوريات في أوروبا من حيث أعلى معدل للأهداف. 24 لاعبا سجلوا الموسم الماضي عشرة أهداف على الأقل- وهو أعلى مستوى في خمس سنوات. والسؤال الآن هو كيف سيبدو الموسم الجديد؟

  • Lucas Hernandez (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    80 مليون يورو رقم قياسي

    ضاعف بايرن ميونيخ رقمه القياسي تقريبا في التعاقد مع لاعب، من أجل الحصول على لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد. المدافع الفرنسي، عندما يتعافى تماما من إصابة في الرباط الصليبي، سيشكل مع نيكلاس زوله ثنائي قلب دفاع الفريق. دفع الفريق للحصول على هيرنانديز 80 مليون يورو، ومن المحتمل أن يتم تخطي هذا المبلغ إذا ما تعاقد بايرن مع ليروي ساني، لاعب مانشستر سيتي.

  • Paco Alcacer (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    الجوكر باكو الكاسير وأمله الجديد

    المهاجم الإسباني، الذي سجل 18 هدفًا في أول موسم له في الدوري الألماني مع بوروسيا دورتموند، رفع الرقم القياسي للاعب منتقل جديد للدوري الألماني بمقدار ثلاثة أهداف. وبعد شفائه من إصابات في ساقه وذراعه، أعرب الكاسير عن أمله في العودة إلى تشكيلة الفريق. لكن ذلك ربما يكون أمرا صعباً، لأن دورتموند جلب قبل الموسم الجديد يوليان برانت وتورغان هازارد، وهما قوتان هجوميتان أيضا.

  • Cologne's Simon Terodde, Paderborn's Sebastian Vasiliadis, Union Berlin's Chrisopher Lenz (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    ثلاثة فرق صعدت للبوندسليغا

    لأول مرة منذ موسم 2012/2013 في الدوري الالماني تشارك ثلاثة فرق صعدت للدوري. إنها أندية كولونيا، بادربورن واتحاد برلين (أونيون برلين). كولونيا عاد بعد موسم واحد فقط في دوري الدرجة الثانية، أما بادربورن فشق طريقة مباشرة عائدا من الدرجة الثالثة، بينما هزم اتحاد برلين شتوتغارت في دور الترضية، ويتطلع الفريق إلى أول موسم له بالدوري الالماني في تاريخه.

  • Hertha Berlin and Union Berlin fans (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    بعد 42 سنة.. دربي جديد في برلين

    صعود اتحاد برلين (أونيون برلين) للبوندسليغا يعني أن عاصمة ألمانيا ستشهد أول دربي برليني في البوندسليغا بعد أكثر من أربعة عقود. فقد كانت آخر مرة يتواجه فيها فريقان من برلين في الدوري الألماني في 4 أبريل/ نيسان 1977. في ذلك الوقت فاز فريق "تنس بوروسيا برلين" على فريقا هيرتا بي إس سي 2-0. والتقى هيرتا واتحاد برلين أربع مرات في دوري الدرجة الثانية آخرها كان في عام 2013.

  • Claudio Pizarro goal celebration (Getty Images/Bongarts/S. Franklin)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    كلاوديو بيتزارو في سن الـ41

    المهاجم البيروفي كلاوديو بيتزارو لاعب فيردر بريمن، سجل خمسة أهداف لفريقه الموسم الماضي وأعلن أنه سيعتزل اللعب في صيف عام 2020. لذلك سيكون الموسم الجديد هو الأخير له. سيصبح سنه حينئذ 41 عاما، ولذلك فإن كلاوس فيشتل وأولي شتاين وتوني شوماخر هم الوحيدون، الذين كانوا أكبر سناً من بيتزارو عندما خاضوا مباريات بالدوري الألماني. اعداد: دافيس فان أوبدورب/ ص.ش


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