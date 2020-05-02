 بعد أخذ ورد.. تحديد موعد استئناف الدوري الألماني رسميا | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 07.05.2020

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رياضة

بعد أخذ ورد.. تحديد موعد استئناف الدوري الألماني رسميا

بعد أخذ ورد، وبعد توقف الدوري الألماني لكرة القدم لعدة أسابيع في إطار مواجهة تفشي فيروس كورونا، أعلنت رابطة الدوري بشكل رسمي عن موعد استئناف المباريات وانتهاء الموسم، وذلك ضمن شروط البروتوكول الصحي الصارم.

صورة رمزية لكرة القدم والالتزام بارتداء الكمامات

تحديد موعد استئناف الدوري الألماني بدون جمهور مع الالتزام بالبوتوكول الصحي وشروطه الصارمة

أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا" اليوم الخميس (07 أيار/ مايو 2020) رسميا، استئناف مباريات مسابقتي دوري الدرجتين الأولى والثانية اعتبارا من 16 أيار/مايو الجاري بدون جمهور أو ما بات يعرف بـ"مباريات الأشباح"، وذلك بعد فترة التوقف بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).

مختارات

يرغب عشاق كرة القدم الألمانية بأن تستأنف منافسات الدوري (بوندسليغا) ولو بدون جمهور، وذلك بعد أن تم تعليق المسابقة بسبب تفشي وباء فيروس كورونا. ولكن ما مدى واقعية تحقيق رغبة الجمهور؟ وما هي مخاطر تحقيق هذه الرغبة؟ (16.04.2020)

أسطورة الكرة الألمانية يوب هاينكس يقترب من عيد ميلاده الـ 75. مناسبة استغلها للتعبير عن موقفه مما آلت إليه أحوال كرة القدم، موضحاً أن مواجهة جائحة كورونا تستدعي تصحيح هذه التجاوزات. (04.05.2020)

وأضافت الرابطة أناستئناف الدوري سيبدأ بإقامة مباريات المرحلة السادسة والعشرين وذلك يوم السبت الموافق 16 أيار/ مايو، ولن تشهد إقامة أي مباريات مساء الجمعة وإنما تفتتح مساء السبت بمواجهة الديربي بين بوروسيا دورتموند وشالكه إلى جانب خمس مباريات أخرى. ويستضيف يونيون برلين، الصاعد حديثا للدرجة الأولى، فريق بايرن ميونيخ في واحدة من مباراتي يوم الأحد، بينما تختتم المرحلة مساء الاثنين بلقاء فيردر بريمن مع باير ليفركوزن.

وقال كريستيان زايفرت الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري إنه تقرر أن يخوض فيردر بريمن مباراته يوم الاثنين، نظرا لأنه كان آخر فرق البوندسليغا حصولا على إذن السلطات المحلية باستئناف التدريبات.

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بطولة ألمانيا: السلطات السياسية تجيز العودة من منتصف مايو

 

شروط صحية صارمة وغياب الجمهور 

وأكد زايفرت أنإقامة فعاليات الدور الفاصل للصعود والهبوط بالبوندسليغا عقب انتهاء الموسم الحالي في أواخر حزيران/ يونيو المقبل.

ومن المقرر أن تنتهي الأجندة المعدلة لموسم البوندسليغا في 27 حزيران/ يونيو على أن ينتهي دوري الدرجة الثانية في اليوم التالي، مما يعني أن مباراتي الدور الفاصل التي تجمع بين صاحب المركز السادس عشر بالبوندسليغا وصاحب المركز الثالث بالدرجة الثانية ستقام بعد 30 حزيران/ يونيو، وهو الموعد الرسمي لنهاية الموسم.

وأوضح زايفرت أنه لم يتحدد بعد ما إذا كان سيتم إقامة دور الترقي الفاصل بين دوري الدرجتين الثانية والثالثة لأنه لم يتحدد بعد مصير دوري الدرجة الثالثة سواء بالاستكمال أو الإلغاء. وشدد زايفرت على أنه يتوقع قريبا أن يتم تحديد موعد الدور قبل النهائي لكأس ألمانيا وهي البطولة التي لم يتم السماح رسميا حتى الآن باستئنافها.

وأكدت رابطة الدوري الألماني إلى أن الموسم سيستأنف تحت شروط بروتوكول صحي صارم يحظر على الجماهير دخول الاستادات، أي أن المباريات ستقام بدون جمهور.

ويشار إلى أن الساسة الألمان أعطوا الضوء الأخضر يوم أمس الأربعاء لاستئناف الدوري، لكنهم لم يتفقوا على موعد محدد لعودته، لذلك تركوا هذه المهمة لرابطة الدوري الألماني.

ع.ج/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ)

  • Corentin Tolisso (Imago/PanoramiC)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    كورينتن توليسو

    يحتاج لاعب كرة القدم الموهوب إلى بعض الحظ أيضاً، إذ يأمل لاعب بايرن ميونيخ، كورينتن توليسو، أن يكون قادراً على إظهار موهبته الكروية فوق المستطيل الأخضر، وذلك بعد غيابه المتواصل عن الملاعب منذ تعرضه لإصابة قوية نهاية الموسم الماضي. وانتقل توليسو إلى النادي البافاري قادماَ من ليون الفرنسي في صفقة بلغت 41,5 مليون يورو، وكان أغلى لاعب ينتقل إلى "البوندسليغا" آنذاك.

  • Deutschland DFB Pokal Finale FC Bayern München - Borussia Dortmund

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    هنريك ميختريان

    بعد أخذ ورد ترك هنريك ميختريان فريقه بوروسيا دورتموند سنة 2016 وانتقل إلى الفريق الإنجليزي العملاق مانشستر يونايتد. وضخ "الشياطين الحمر" مبلغ 42 مليون يورو في خزينة بوروسيا دورتموند، من أجل الاستفادة من خدمات صانع الألعاب الأرميني الموهوب.

  • Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg 1:2 (picture alliance/dpa/Revierfoto)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    غرانيت تشاكا

    في الموسم الكوري 2017/2016 انتقل كابتن المنتخب السويسري غرانيت تشاكا من بوروسيا مونشنغلاباخ إلى فريق العاصمة اللندنية أرسنال. وانتعشت خزائن الفريق الألماني من بيع تشاكا بـ 45 مليون يورو، فيما يواصل المدافع الصلب تقديم مستويات قوية مع "المدفعجية" والمنتخب السويسري على حد سواء.

  • Fussball Coppa Italien - Juventus vs FC Turin 1:0 Tor (picture alliance/ZUMAPRESS/M. Bottanelli)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    دوغلاس كوستا

    عام 2015 تعاقد بايرن ميونيخ مع نجم شاختار دونيتسك الأوكراني، دوغلاس كوستا، بمبلغ 30 مليون يورو. ولم ينتظر النادي البافاري كثيراً من أجل بيع النجم البرازيلي، الذي انتقل عام 2018 إلى يوفنتوس مقابل 46 مليون يورو ويلعب الآن بجوار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في "البيانكونيري".

  • Fußball: Bundesliga, FC Schalke 04 - Hannover 96 Schalkes Leroy Sane

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    ليروي سانيه

    قبل ثلاث سنوات نجح مانشستر سيتي في الفوز بخدمات نجم شالكه ليروي سانيه. وبلغت قيمة الصفقة حوالي 50 مليون يورو بسبب الحوافز والمكافآت الخاصة بمستوى الدولي الألماني خلال فترة عقده مع "الأزرق السماوي". ويُعد صاحب القدم اليسرى الساحرة حالياً أغلى لاعب ألماني في التاريخ. فضلاً عن احتلاله المرتبة 48 كأغلى الصفقات الكروية في العالم.

  • Pierre-Emerick Aubameyang als Black Panther (picture-alliance/Xinhua News Agency/M. Impey)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    بيير أوباميانغ

    بعد تجربة ناجحة مع بوروسيا دورتموند وتسجيله لعدة أهداف حاسمة، رحل الهداف الغابوني بيير أوباميانغ إلى أرسنال سنة 2018 في صفقة مالية بلغت 63,75 مليون يورو. ويواصل المهاجم السريع نشر سحره الكروي فوق المستطيل الأخضر مع "المدفعجية".

  • Bundesliga Borussia Dortmund v VfB Stuttgart | Jubel Pulisic (Reuters/W. Rattay )

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    كريستيان بوليسيتش

    ربما يكون كريستيان بوليسيتش اللاعب الأمريكي الأكثر موهبة في جيله حاليا. إذ قدم النجم الأمريكي الشاب إلى بوروسيا دورتموند عام 2015، بيد أنه سيرحل نهاية هذا الموسم إلى تشيلسي بعدما وقع رسميا على عقد انتقاله إلى "البلوز" في صفقة كروية وصلت قيمتها إلى 64 مليون يورو.

  • 1. Bundesliga RB Leipzig v FC Ingolstadt 04 (Getty Images/AFP/R. Michael)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    نابي كيتا

    صيف السنة الماضية 2018، حط نابي كيتا الرحال في ليفربول قادما من فريق لايبزيغ الألماني. وكلفت صفقة الدولي الغيني خزينة "الريدز" 48 مليون جنيه استرليني. ويتضمن عقد كيتا مع ليفربول عدة شروط ما قد يرفع من قيمة الصفقة إلى أكثر من 70 مليون يورو. ويعد نابي كيتا لاعبا أساسيا في كتيبة المدرب الألماني يورغن كلوب، رغم تذبذب مستواه هذا الموسم.

  • Deutschland Fußballspieler Kevin de Bruyne

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    كيفين دي بروين

    صيف سنة 2015، تعاقد مانشستر سيتي مع صانع ألعاب فولفسبورغ الألماني كيفن دي بروين بمبلغ 74 مليون يورو. ورغم انتعاش خزينة النادي الألماني من بيع الدولي البلجيكي الموهوب، إلا أن رحيله إلى "الأزرق السماوي" أثر على فولفسبورغ، الذي تراجع مستواه كثيراً.

  • Fußball-Profi Lucas Hernandez (Getty Images/A. Alcalde)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    لوكاس هيرنانديز

    أصبح لوكاس هيرنانديز أغلى لاعب في تاريخ بايرن ميونيخ، فقد دفع النادي البافاري 80 مليون يورو لأتلتيكو مدريد من أجل إقناعه بالتخلي عن المدافع الفرنسي الشاب. زيادة على ذلك، أصبح هيرنانديز حالياً من أغلى المدافعين في عالم الساحرة المستديرة.

  • Ousmane Dembélé (picture-alliance/dpa/G. Kirchner)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    عثمان ديمبيلي

    أما الرقم القياسي في سوق الانتقالات بالدوري الألماني لكرة القدم، فإنه يعود إلى نجم بوروسيا دورتموند السابق عثمان ديمبيلي، الذي رحل عن الفريق الألماني صيف سنة 2017 إلى برشلونة في صفقة بلغت قيمتها 105 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات ستضاف إلى الصفقة لتصل إلى 42 مليون يورو، ما يعني أن قيمة الصفقة قد تصل إجمالاً إلى حوالي 147 مليون يورو. إعداد: فيبر يوشا/ ر.م


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بعد أخذ ورد.. تحديد موعد استئناف الدوري الألماني رسميا

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