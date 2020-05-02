بعد أخذ ورد.. تحديد موعد استئناف الدوري الألماني رسميا

أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا" اليوم الخميس (07 أيار/ مايو 2020) رسميا، استئناف مباريات مسابقتي دوري الدرجتين الأولى والثانية اعتبارا من 16 أيار/مايو الجاري بدون جمهور أو ما بات يعرف بـ"مباريات الأشباح"، وذلك بعد فترة التوقف بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).

وأضافت الرابطة أناستئناف الدوري سيبدأ بإقامة مباريات المرحلة السادسة والعشرين وذلك يوم السبت الموافق 16 أيار/ مايو، ولن تشهد إقامة أي مباريات مساء الجمعة وإنما تفتتح مساء السبت بمواجهة الديربي بين بوروسيا دورتموند وشالكه إلى جانب خمس مباريات أخرى. ويستضيف يونيون برلين، الصاعد حديثا للدرجة الأولى، فريق بايرن ميونيخ في واحدة من مباراتي يوم الأحد، بينما تختتم المرحلة مساء الاثنين بلقاء فيردر بريمن مع باير ليفركوزن.

وقال كريستيان زايفرت الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري إنه تقرر أن يخوض فيردر بريمن مباراته يوم الاثنين، نظرا لأنه كان آخر فرق البوندسليغا حصولا على إذن السلطات المحلية باستئناف التدريبات.

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شروط صحية صارمة وغياب الجمهور

وأكد زايفرت أنإقامة فعاليات الدور الفاصل للصعود والهبوط بالبوندسليغا عقب انتهاء الموسم الحالي في أواخر حزيران/ يونيو المقبل.

ومن المقرر أن تنتهي الأجندة المعدلة لموسم البوندسليغا في 27 حزيران/ يونيو على أن ينتهي دوري الدرجة الثانية في اليوم التالي، مما يعني أن مباراتي الدور الفاصل التي تجمع بين صاحب المركز السادس عشر بالبوندسليغا وصاحب المركز الثالث بالدرجة الثانية ستقام بعد 30 حزيران/ يونيو، وهو الموعد الرسمي لنهاية الموسم.

وأوضح زايفرت أنه لم يتحدد بعد ما إذا كان سيتم إقامة دور الترقي الفاصل بين دوري الدرجتين الثانية والثالثة لأنه لم يتحدد بعد مصير دوري الدرجة الثالثة سواء بالاستكمال أو الإلغاء. وشدد زايفرت على أنه يتوقع قريبا أن يتم تحديد موعد الدور قبل النهائي لكأس ألمانيا وهي البطولة التي لم يتم السماح رسميا حتى الآن باستئنافها.

وأكدت رابطة الدوري الألماني إلى أن الموسم سيستأنف تحت شروط بروتوكول صحي صارم يحظر على الجماهير دخول الاستادات، أي أن المباريات ستقام بدون جمهور.

ويشار إلى أن الساسة الألمان أعطوا الضوء الأخضر يوم أمس الأربعاء لاستئناف الدوري، لكنهم لم يتفقوا على موعد محدد لعودته، لذلك تركوا هذه المهمة لرابطة الدوري الألماني.

ع.ج/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ)