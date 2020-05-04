بعد استئناف الـ بوندسليغا..من سيظفر بلقب الدوري في زمن كورونا؟

بعد شهرين بدون كرة قدم في ألمانيا، تستأنف في 16 من الشهر الجاري منافسات الدوري المحلي. بايرن ميونيخ، حامل اللقب، يتواجد بصدارة الترتيب بفارق أربع نقاط أمام ملاحقه بوروسيا دورتموند، فيما يحتل لايبزيغ المركز الثالث بفارق نقطة خلف دورتموند.

وكان بايرن، حامل الرقم القياسي من حيث عدد التتويج بالبطولة، يسعى للفوز بلقب الدوري للمرة الثامنة على التوالي، تحت قيادة المدرب هانزي فليك وذلك قبل أن يتوقف اللعب. لكن مباريات بايرن خارج ملعبه حين يحلّ ضيفاً على دورتموند ثم باير ليفركوزن ثم بوروسيا مونشنغلادباغ، صاحب المركز الرابع، قد تفسد من خططه.

المسابقة الأوروبية

وفي الصراع من أجل التأهل إلى أوروبا، يبدو أن باير ليفركوزن، صاحب المركز الخامس، هو التهديد الوحيد للأندية الأربعة الأولى في مسعاها نحو التأهل لدوري أبطال أوروبا. حيث يبتعد ليفركوزن عن مونشنغلادباخ بفارق نقطتين بينما يبتعد عن شالكه، صاحب المركز السادس، بفارق عشر نقاط.

وتكمل فرق فولفسبورغ وفرايبوررغ وهوفنهايم بقية المراكز في النصف العلوي من جدول الترتيب ولديهم آمال قوية في اللعب بأوروبا - خاصة إذا تمكن بايرن من تحقيق الثنائية المحلية هذا الموسم حيث سيعني هذا الأمر تأهل صاحب المركز السابع محلياًّ إلى الدوري الأوروبي.

معركة الهبوط

وفي معركة الهبوط، حصد فريق بادربورن، الصاعد مؤخرا، 16 نقطة ويقبع في المركز الأخير بفارق ست نقاط خلف فورتونا دوسلدورف صاحب المركز السادس عشر، الذي يخوض صاحبه دورا فاصلا للبقاء في الدوري، حيث يلتقي الفريقان مباشرة يوم 16 أيار/مايو. أما نادي الأزمات فيردر بريمن فيحتل المركز الثاني من القاع حيث حقق أربعة انتصارات فقط من أصل 24 مباراة خاضها حتى الآن. كما تصارع فرق ماينز وأوغسبورغ وهيرتا برلين من أجل البقاء قي دوري الدرجة الأولى، بينما لم يضمن بعد فريقي آينتراخت فرانكفورت، أو يونيون برلين بقائهما في الدوري.

لقب الهدّاف

بخصوص لقب هدّاف الدوري، سيستمر الصراع على هذا اللقب بين روبرت ليفاندوفسكي، لاعب بايرن، والذي سجل 25 هدفا، وتيمو فيرنر لاعب لايبزيغ الذي سجل 21 هدفا. وأفادت تقارير أن فيرنر قرر عدم الانتقال لبايرن ميونخ ليضع بعض التوابل على المعركة، بينما يطارد ليفاندوفسكي لقب الهداف للمرة الخامسة والثالثة على التوالي.

ويحتل جادون سانشو لاعب دورتموند المركز الثالث في الترتيب بـ 14 هدفا فقط.

المدربون الجدد

أما ما يخص المدربين الجدد، فقد استغل فريق هيرتا برلين الراحة الإجبارية بسبب فيروس كورونا، وعيّن مديراً فنياًّ جديداً للمرة الرابعة هذا الموسم - حيث يتوقع أن يجلب برونو لاباديا العناوين الرئيسية الإيجابية للمدينة.

وعانى فريق برلين فترة كارثية تحت قيادة يورغن كلينسمان وأضاف سالومون كالو إلى مهزلة هذا الموسم من خلال نشر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يظهر لاعبين يتجاهلون قواعد النظافة.

بدوره قام أوغسبورغ بتعيين هيكو هيرليش قبل توقف الموسم ولكنه لم يجلس على مقاعد البدلاء حتى الآن.

تعليق كأس ألمانيا

وفيما يخص كأس ألمانيا، فقد فجّر الاتحاد الألماني لكرة القدم مفاجأة بان استئناف كأس ألمانيا لم يحصل على موافقة من قبل المسؤولين. وتوقفت المسابقة من الدور قبل النهائي، حيث كان يفترض أن يلتقي بايرن ميونخ بضيفه آينتراخت فرانكفورت، فيما كان يفترض أن يستضيف ساربروكن فريق ليفركوزن لتحديد طرفي المباراة النهائية في برلين. ولكن في النهاية يتوقع الوصول لحل.

و.ب/ع.ج.م (د ب أ)