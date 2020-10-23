 دراسة جديدة تحدد العوامل الثلاثة الحاسمة في تفشي كورونا | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 23.10.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

صحة

دراسة جديدة تحدد العوامل الثلاثة الحاسمة في تفشي كورونا

بسبب تفاقم أعداد حالات الإصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، عادت حكومات دول العالم لاتخاذ تدابير وقائية حازمة، فيمل حددت دراسة جديدة الأسباب الثلاثة الرئيسية لانتقال الوباء، ما قد يساعد في احتواءه.

مسافرون في محطة الحافلات في فترة انتشار فيروس كورونا

مسافرون في محطة الحافلات في فترة انتشار فيروس كورونا

نشر باحثون أمريكيون  دراسة جديدة في مجلة "ساينس" العلمية  حددوا من خلالها ثلاثة مسببات رئيسية لانتشار الوباء بسرعة كبيرة. وأكد فريق البحث بقيادة عالمة الأوبئة إليزابيث لي من كلية جونز هوبكنز بلومبرج للصحة العامة في بالتيمور، أن جزءا كبيراً من عدوى فيروس كورونا يحدث في المنازل.

مختارات

في سباق محموم يحاول الباحثون إيجاد علاج فعال لمرضى فيروس كورونا، وفي ظل تفشي جائحة كورونا اُستخدمت البلازما من دم المتعافين من المرض لشفاء المصابين الآخرين. لكن دراسة هندية جديدة كشفت الفاعلية الحقيقة لبلازما النقاهة؟

يهدد انتشار المعلومات المزيفة وأحيانا الدراسات المتناقضة الجهود العالمية لإيجاد أفضل السبل لمواجهة جائحة كورونا. ومن تداعيات ذلك ارتفاع نسبة المشككين في التلقيح ضد الفيروس، كما الجدل الذي رافق عددا من الدراسات العلمية.

خلصت نتائج دارسة حديثة أجراها باحثون ألمان على ركاب إحدى الطائرات خلال رحلة في مارس/ آذار إلى أن مخاطر انتقال عدوى فيروس كورونا أقل من المتوقع. كيف حدث ذلك؟

وأشار الباحثون في دراستهم إلى أن العديد من الدراسات السابقة أكدت أن 46 إلى 66 في المائة من الإصابات بالفيروس تحدث بسبب اختلاط الناس في المنازل. كما خلصت دراسة مهمة في كوريا الجنوبية، بعد تحليل أكثر من 59000 حالة إلى أن  خطر الإصابة بالعدوى  في المنزل أعلى بست مرات من أماكن أخرى، حسب مقال حول الموضوع نشرته مجلة "بليدج تايم" العلمية.

وشدد العلماء في نص دراستهم على أن "هذا يتفق مع حقيقة أن الاتصال المنزلي هو سبب رئيسي لانتقال فيروسات الجهاز التنفسي الأخرى"، لافتة إلى كون المؤسسات التي تأوي عدداً كبيراً من الأشخاص مثل السجون ودور الإيواء الجماعي ومرافق الرعاية تكون   مصدراً لانتشار الفيروس بسرعة.

كما أشارت الدراسة إلى السبب الثاني المتمثل في الاختلاط أثناء الأحداث الكبرى التي يجتمع فيها عدد كبير من الناس، وهي مناسبات تؤدي إلى الانتشار السريع لكورونا. وأكدت الدراسة أن حامل الفيروس الذي لا تظهر عليه الأعراض باكراً، ينشره بين المخالطين في أحداث تحتضنها الكنيسة مثلاً أو حفلات الزفاف أو غيرها.

مشاهدة الفيديو 26:06

فيديو: قطاع الطيران تحت وطأة جائحة كورونا

أما السبب الثالث الذي يسبب في انتشار الوباء إقليمياً ودولياً  فسببه السفر، إذ أشارت الدراسة الأمريكية إلى أن "التحكم في الموضوع ومنع التنقل قد يبطئ من انتشار الوباء". وذكرت الدراسة أن القواعد الصارمة التي التزمت بها الصين، بشأن فرض قيود السفر سمح بنجاحها في احتواء الفيروس.

ونقل موقع صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية عن الدراسة خلاصة أن التحكم في "العوامل الثلاثة للانتشار الفيروس" ستمنحنا الفرصة لاحتواء الوباء، مشيراً إلى يجب أن تكون مسألة الحد من العدوى في الأسر على أساس واسع وكذلك اتخاذ تدابير مستهدفة ضد مناطق الإصابة الأخرى.

كما أشار مقال الصحيفة الألمانية إلى أنه "مازال هناك العديد من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها بخصوص موضوع انتشار العدوى، إذ أن العلماء وصفوا الخطر بالنسبي في المطاعم والمحلات وكذلك تأثير التدابير للحد من انتقال العدوى في تلك الأماكن". واعتبروا أن "سد هذه الفجوات المعرفية بخصوص هذه النقاط سيوضح أكثر سبل الحد من انتشار الوباء وكيفية مكافحته".

م.ب

  • Tueren reinigen (picture-alliance/dpa Themendienst/F. Gabbert)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    الحذر من مقابض الأبواب

    فيروسات كورونا المعروفة للعلماء تبقى في المتوسط من أربعة إلى خمسة أيام على الأسطح المختلفة مثل مقابض الأبواب. ورغم إنه من غير الواضح بعد كيف ينتشر فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إلا أن العلماء يرجحون انتشاره عبر الرذاذ الناتج عن السعال أو العطاس. هذا الرذاذ ينتقل عادة من الأيدي إلى الأسطح المختلفة. لذلك من الضروري غسل اليدين دائماً.

  • Kostenloses Schulessen in Berlin (picture-alliance/dpa/J. Kalaene)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    الأكل في الخارج ليس شهياً دائماً!

    ينبغي الحرص عند الأكل في المطاعم وغيرها من الأماكن العامة. فقد ينتقل الفيروس من شخص مصاب إلى آخرين عن طريق السعال أو العطس مباشرة على الصحون أو أدوات المائدة. وفقاً للمعهد الاتحادي لتقييم المخاطر لم يُثبت حتى الآن انتقال المرض بهذه الطريقة. لكن من الأفضل حالياً توخي الحرص وتناول الطعام المُعد في المنزل.

  • Baden-Württemberg Spielzeug vor Kindern (picture-alliance/dpa/S. Gollnow)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    هل أخاف من البضائع المستوردة؟

    مع إغلاق المدارس ومكوث الأطفال في المنزل، يحتاجون إلى الألعاب لتسليتهم. فهل تمثل الألعاب المستوردة من بلاد أخرى خطراً؟ يجيب المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر بالنفي، فحتى الآن لا توجد حالات انتقال للعدوى عبر بضائع مستوردة. كما يقول الخبراء إن الفيروس يظل على الأسطح لمدة أطول كلما زادت برودة الجو وارتفعت الرطوبة، وهو ما لا يحدث بالضرورة مع البضائع حيث تتعرض لعدة تغيرات جوية حتى تصل إلى وجهتها الأخيرة.

  • Deutsche Post - Jahreszahlen (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    هل التسوق الإلكتروني خطر؟

    في ظل عمل الكثيرين من المنزل هذه الأيام وتفاديهم المتاجر، تزدهر التجارة الإلكترونية بشكل كبير. فهل من الممكن الإصابة بالعدوى من خلال لمس الطرود؟ بشكل عام فإن فيروسات كورونا لا تعيش طويلاً على الأسطح الجافة. بما أن بقاء الفيروس مرتبط بعدة عوامل بيئية مثل درجة حرارة الجو والرطوبة، فإن المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر يرى أن انتقال الفيروس عن طريق الطرود أو البريد "مستبعد".

  • Coronavirus - Italien (picture-alliance/dpa/AP/A. Tarantino)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    هل "صديق الإنسان" ناقل للفيروس؟

    العزل المنزلي يصيب الكثيرين بالملل، وتكون الحيوانات الأليفة في هذه الحالة مبعثاً للتسلية. لكن هل من الممكن أن تنتقل العدوى من الحيوان للإنسان أو العكس؟ رغم تأكيدات الخبراء أن احتمالية إصابة الحيوانات بالعدوى "ضئيلة جداً"، إلا أنهم لا يستبعدون هذا الاحتمال تماما. فالحيوانات لا تًظهر أي أعراض، وبالتالي فهي لا تمرض. لكن لا يعني ذلك أنها غير حاملة للفيروس وقد ينتقل للإنسان برذاذ الحيوان أو إفرازاته.

  • Italien Menschen mit Schutzmasken (picture-alliance/Kontrolab/IPA/S. Laporta)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    هل نعزل الخضروات؟

    يعلم الجميع أن الخضروات مفيدة للصحة، ولكن هل صارت خطراً علينا؟ يُصنف المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر احتمالية انتقال فيروس كورونا عن طريق الخضروات على إنها "ضئيلة جداً". فحتى الآن لا توجد حالات إصابة بالعدوى عبر هذا الطريق. أهم ما يُنصح به هو غسل اليدين قبل تحضير الطعام، وهو الأمر الذي يجب المواظبة عليه حتى بدون وجود خطر كورونا. كما يمكن تقليل احتمال العدوى عن طريق الطبخ أو التسخين.

  • Deutschland Frau kauft tiefgefrorenes Gemüse ein (picture-alliance /imageBROKER/J. Tack)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    ماذا عن الأغذية المجمدة؟

    إذا كانت فيروسات كورونا المعروفة لنا مثل السارس (SARS) والميرس (MERS) لا تتأثر بالبرودة، فهل يعني ذلك وجود فيروس كورونا المستجد على أسطح الأغذية المجمدة؟ هذه الفيروسات قد تظل معدية لمدة عامين في درجة حرارة -20. لكن المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر يُطمئن الجميع: فحتى الآن لا توجد أي حالات معروفة عن انتقال كورونا عن طريق الأغذية، حتى المُجمدة منها.

  • China Karsthöhle mit dem Namen Laogan Cave (picture-alliance/Photoshot/H. Huan)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    ممنوع أكل الحيوانات البرية!

    الخبر الوحيد الجيد منذ بدء أزمة كورونا هو أن الصين منعت أكل الحيوانات البرية. فجميع الدلائل تشير إلى أن المرض انتقل من الخفاش للإنسان. ولم يكن هذا ذنب الخُفاش، فالإنسان هو من اختار أكله. لذلك لا يُنصح أبداً بأكل أي حيوانات برية.


مختارات

تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

كشف علماء دلائل تشير إلى أن الاستجابة المناعية في جسم الإنسان ضد مرض كوفيد-19 قد تكون قصيرة الأجل، ما يزيد صعوبة التوصل لجرعات وقائية تكون قادرة بشكل دائم على حماية الناس في موجات تفشي محتملة في المستقبل.  

إعلان