ألمانيا والأردن تسجلان رقمين قياسيين في الإصابات بكورونا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الخميس (22 أكتوبر/تشرين الأول 2020) ارتفاع عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بأكثر من عشرة آلاف حالة في يوم واحد للمرة الأولى.

وسجل المعهد 11287 حالة جديدة في تحديثه اليومي ليصل إجمالي الحالات إلى 397 ألفاً و922 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الخميس بتوقيت مدينة فرانكفورت وذلك حسبما ذكرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء.

وكان المعهد قد سجل 7830 حالة جديدة في اليوم السابق. وكشفت البيانات تسجيل 30 حالة وفاة جديدة مما يرفع العدد الإجمالي إلى 9905.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الوفيات في ألمانيا جراء الإصابة بالفيروس وصل حتى صباح اليوم إلى 9911 حالة وفاة. وتعافى حتى الآن 304 آلاف و173 شخصا من المصابين بكوفيد-19.



خارطة تفاعلية من جامعة جونز هوبكنز توضح انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم (يمكنك أيضا فتح هذا الرابط: https://coronavirus.jhu.edu/map.html

تصاعد كبير في الإصابات بالأردن

وفي الأردن، أُعلن يوم الأربعاء عن تسجيل 2648 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وهو أكبر عدد يومي يرصده منذ بداية الجائحة. وتواجه المملكة تفشياً كبيراً للفيروس في الآونة الأخيرة ارتفعت خلاله الإصابات ثلاثة أمثال في الأسبوعين الماضيين فقط.



وزادت حالات الإصابة في الأردن الشهر الماضي عن معظم بلدان الشرق الأوسط في تراجع عن نجاح المملكة على مدى شهور في احتواء تفشي الفيروس. وهناك أيضا قفزة مقلقة في الوفيات اليومية التي يبلغ متوسطها الآن حوالي 30.

الهند في أزمة

أما في الهند فقد أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 55 ألفاً و839 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة في البلاد 7 ملايين و706 آلاف و 946 حالة.

ونقلت شبكة (ان دي تي في) عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 702 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 116 ألفا و 616 حالة.

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 41.04 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و127177.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وعالمياً، تتصدر الولايات المتحدة والهند والبرازيل وروسيا دول العالم في أعداد الإصابات بالفيروس على الترتيب، أما عربياً فيأتي العراق في المقدمة يليه السعودية فالمغرب وقطر.

ع.ح./خ.س. (رويترز، د ب ا)