 خطر أمني يتهدد أكثر من مليار جهاز يعمل بنظام أندرويد | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 09.03.2020

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علوم وتكنولوجيا

خطر أمني يتهدد أكثر من مليار جهاز يعمل بنظام أندرويد

 يهدد خطر أمني نحو مليار جهاز مختلف يعمل بنظام اندرويد. بحسب دراسة فإن هذه الأجهزة لم تعد مدعومة بالتحديثات الأمنية ما يعرض أصحابها لسرقة بياناتهم ومعلوماتهم الشخصية بسهولة.

شعار نظام تشغيل اندرويد من غوغل

يحذر خبراء أمنيون من تعرض ملايين الأجهزة العاملة بأنظمة اندرويد القديمة لهجمات المخترقين

أكد خبراء في الأمن والمعلوماتية أن الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل Android 7 وما سبقه معرضة للخطر، وبشكل خاص تلك العاملة بنظام Android 4 وما يليها

ويقدر عدد تلك الأجهزة – ما بين هواتف محمولة وأجهزة لوحية – بنحو مليار جهاز (اي حوالي 40 بالمائة من مستخدمي اندرويد)، وهي معرضة لخطر داهم من قبل قراصنة المعلومات لأنها لم تعد مدعومة بالتحديثات الأمنية الأخيرة لكن الأجهزة التي تعمل بالإصدار الأحدث Android 10 والإصداران الأخيران  Android 9 و 8 تتمتع "نظريًا" بالحماية نظراً لحصول الأجهزة التي تعمل تلك الأنظمة عليها على تحديثات الأمان.

مختارات

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وتسلط الدراسة، المستندة إلى بيانات غوغل Google، الضوء على أهمية استخدام البرامج الحديثة لتجنب التعرض لخطر سرقة البيانات ومطالب الفدية وغيرها من هجمات البرمجيات الخبيثة.

وبحسب الخبراء فإن هناك الملايين من مستخدمي الهواتف الذكية في المملكة المتحدة وحدها هم عرضة لخطر سرقة البيانات وغيرها من الهجمات الإلكترونية، فيما طلبت جمعيات أهلية تعني بحقوق المستهلكين من شركة Google ومطوري البرامج الآخرين اعتماد مبدأ الشفافية فيما يتعلق بالإصدارات القديمة ومساعدة المستخدمين الذين لم تعد الأجهزة الخاصة بهم تتلقى دعماً أو تحديثاً أمنياً.

وتقول كيت بيفان الصحفية المتخصصة في الأمن السيبراني :"ما يثير القلق بشدة هو أن أجهزة Android الباهظة الثمن تتمتع بمدة صلاحية قصيرة قبل أن تفقد دعمها الأمني ​​، ما يترك ملايين المستخدمين معرضين لخطر عواقب وخيمة إذا وقعوا ضحية للمتسللين " بحسب ما أفادت صحيفة ديلي ميل.

ومن المعروف أن كلاً من غوغل Google و آبل  Apple- صناع أكثر أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة شيوعًا في العالم - Android و iOS، تقومان بطرح إصدارات جديدة من برامجهم سنويًا ، يتبعها تحديثات دورية أصغر لعدة سنوات لإصلاح أي مشكلات أخرى قد تظهر لاحقاً.

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من يتجسس عليك أكثر .. غوغل أم أبل؟

وفقا لتقارير أمنية، فإن هواتف قديمة لشركات مثل موتورولا وسامسونغ وسوني وإل جي تم فصحها واكتشف وجود نقاط ضعف بها، ما يعني أن أي شخص يستخدم هاتف Android تم إصداره في عام 2012 أو ما قبله - بما في ذلك الأجهزة الشائعة في ذلك الوقت مثل Samsung Galaxy S3 و Sony Xperia S - يجب أن يكون "قلقًا بشكل خاص"، بحسب ما ذكر موقع صحيفة مترو البريطانية

وعادة ما تشجع الشركات المنتجة لأنظمة التشغيل مستخدميها بالانتقال إلى إصدار أحدث بعد عمل التحديثات الأمنية للأنظمة السابقة عدة مرات. لكن على الجانب الآخر فإن الشركات لا تقوم عمداً بتحديث بعض الهواتف القديمة بعد مرور ثلاثة سنوات، ما يدفع المستهلكين لشراء طراز جديد من الهواتف أو الأجهزة المحمولة، ما يجعل الهواتف ذات نظم التشغيل القديمة تنهي في مكب النفايات.

وفي المقابل، قالت غوغل "نحن ملتزمون بتحسين الأمان لأجهزة اندرويد Android كل يوم. نحن نقدم تحديثات الأمان مع إصلاح الأخطاء وغيرها من أشكال الحماية كل شهر، ونعمل باستمرار مع شركاء الأجهزة وشركات الاتصالات لضمان حصول مستخدمي Android على تجربة سريعة وآمنة مع أجهزتهم." بحسب بيان تلقته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ع,ح.

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    أندرويد أم نظام آي أو إس... أي نظام تشغيل تفضل؟

    نظام التشغيل المناسب لتلفونك الذكي

    مع صدور النسخة الجديدة من نظام التشغيل أندرويد 4.2 أصبح هو المنافس القوي لأنظمة آي أو إس العاملة في أجهزة أبل، بل يكاد أن يكون هو المنافس الوحيد بعد أن تراجع استعمال أنظمة ويندوز فون وبلاك بيري وسيمبيان.

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    أندرويد أم نظام آي أو إس... أي نظام تشغيل تفضل؟

    أندرويد في المقدمة

    أندرويد هو نظام تشغيل للهواتف الذكية وله إصدارات خاصة بالكمبيوترات اللوحية. وهو نظام مجاني مفتوح المصدر بُرمج بلغة جافا، يسمح فيه للمطورين بكتابة وإضافة برامجهم الخاصة فيه وتطويره. شركة غوغل العملاقة اشترت نظام التشغيل في سنة 2005 ويستخدمه حاليا أكثر من 70 بالمائة من مستخدمي الهواتف الذكية.

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    أندرويد أم نظام آي أو إس... أي نظام تشغيل تفضل؟

    مميزاته

    اهمم مميزاته انه مجاني وسهل التنصيب والاستعمال ويحتوي على ذاكرة داخلية وخارجية كبيرة وبإمكانه إرسال الملفات عن طريق البلوتوث وتشغيل ملفات الراديو والفلاش وأيضا الاتصال بالفيديو. و إمكانية تعديل نظام التشغيل عن طريق تنصيب ذاكرات داخلية معدلة بصورة شخصية، بالإضافة إلى كثير من الخصائص والتطبيقات.

  • default

    أندرويد أم نظام آي أو إس... أي نظام تشغيل تفضل؟

    آي أو إس

    نظام آي أو إس هو نظام تشغيل خاص من شركة أبل وصنع خصيصا لهواتفها وأجهزتها الذكية، كجهاز الهاتف الذكي آي فون والكمبيوتر اللوحي آي باد. وطبقا لمعلومات شركة إبل فهو يستخدم في أكثر من 400 مليون جهاز أو ما يقارب 17 بالمائة من الأجهزة الذكية في مختلف أنحاء العالم.

  • default

    أندرويد أم نظام آي أو إس... أي نظام تشغيل تفضل؟

    مميزات آي أو إس

    ما يميزه هو نظامه المتكامل المتين وسرعته العالية وخاصة عند استعمال ملفات غرافيكس، ودقة الصوت والصورة، بالإضافة إلى استعمال آلاف التطبيقات والخصائص التي تنفرد بها شركة أبل. ما يعيبه هو اعتماده الكامل على برامج شركة أبل ولا يمكن تطويره أو إضافة برامج أو ذاكرة خارجية له.

  • default

    أندرويد أم نظام آي أو إس... أي نظام تشغيل تفضل؟

    ويندوز فون

    ويندوز فون من شركة مايكروسوفت. في الوقت الحالي تستعمل هواتف نوكيا لوميا نظام ويندوز فون 8 وبعض الهواتف الذكية الأخرى من سامسونغ وأج تي سي وغيرها، لكن نسبة استخدامه في سوق الهواتف الذكية لا تتعدى 3 بالمائة.

  • default

    أندرويد أم نظام آي أو إس... أي نظام تشغيل تفضل؟

    مميزات ويندوز فون

    أهم مميزاته أنه يشبه أنظمة ويندوز المعروفة في الكمبيوترات المكتبية وهو سهل الاستعمال وبإمكانه استخدام آلاف البرامج والتطبيقات المناسبة. لكن ما يعيبه هو ارتفاع ثمنه وعدم تواصله مع التطورات السريعة في عالم التقنية والهواتف الذكية.

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    أندرويد أم نظام آي أو إس... أي نظام تشغيل تفضل؟

    بلاك بيري أو أس

    وهو نظام يستخدم فقط في أجهزة بلاك بيري. ويتميز بالسرعة في الاستعمال والتصفح وإمكانية تشغيل ملفات فلاش وفيديو. النسخ الحديثة منه صممت أيضا لتناسب الأجهزة اللوحية وتطبيقات نظام أندرويد. نسبة استخدامه في سوق الهواتف الذكية لا تتعدى 3 بالمائة في العالم.

  • default

    أندرويد أم نظام آي أو إس... أي نظام تشغيل تفضل؟

    نظام تشغيل سيمبيان

    هو نظام تشغيل استخدمته شركة نوكيا بكثرة في أجهزتها في السابق وهو نظام مفتوح قابل للتطوير. في سنة 2010 كان نظام تشغيل سيمبيان يشكل نظام التشغيل في أكثر من 40 بالمائة من أجهزة الهواتف في العالم، أما اليوم فلا يشكل سوى أقل من واحد بالمائة.

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

أندرويد أم نظام آي أو إس... أي نظام تشغيل تفضل؟

ملف مصور عن أهم مميزات أنظمة تشغيل الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية المتداولة حاليا في الأسواق. (01.07.2013)  

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