خطر أمني يتهدد أكثر من مليار جهاز يعمل بنظام أندرويد

أكد خبراء في الأمن والمعلوماتية أن الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل Android 7 وما سبقه معرضة للخطر، وبشكل خاص تلك العاملة بنظام Android 4 وما يليها

ويقدر عدد تلك الأجهزة – ما بين هواتف محمولة وأجهزة لوحية – بنحو مليار جهاز (اي حوالي 40 بالمائة من مستخدمي اندرويد)، وهي معرضة لخطر داهم من قبل قراصنة المعلومات لأنها لم تعد مدعومة بالتحديثات الأمنية الأخيرة لكن الأجهزة التي تعمل بالإصدار الأحدث Android 10 والإصداران الأخيران Android 9 و 8 تتمتع "نظريًا" بالحماية نظراً لحصول الأجهزة التي تعمل تلك الأنظمة عليها على تحديثات الأمان.

وتسلط الدراسة، المستندة إلى بيانات غوغل Google، الضوء على أهمية استخدام البرامج الحديثة لتجنب التعرض لخطر سرقة البيانات ومطالب الفدية وغيرها من هجمات البرمجيات الخبيثة.

وبحسب الخبراء فإن هناك الملايين من مستخدمي الهواتف الذكية في المملكة المتحدة وحدها هم عرضة لخطر سرقة البيانات وغيرها من الهجمات الإلكترونية، فيما طلبت جمعيات أهلية تعني بحقوق المستهلكين من شركة Google ومطوري البرامج الآخرين اعتماد مبدأ الشفافية فيما يتعلق بالإصدارات القديمة ومساعدة المستخدمين الذين لم تعد الأجهزة الخاصة بهم تتلقى دعماً أو تحديثاً أمنياً.

وتقول كيت بيفان الصحفية المتخصصة في الأمن السيبراني :"ما يثير القلق بشدة هو أن أجهزة Android الباهظة الثمن تتمتع بمدة صلاحية قصيرة قبل أن تفقد دعمها الأمني ​​، ما يترك ملايين المستخدمين معرضين لخطر عواقب وخيمة إذا وقعوا ضحية للمتسللين " بحسب ما أفادت صحيفة ديلي ميل.

ومن المعروف أن كلاً من غوغل Google و آبل Apple- صناع أكثر أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة شيوعًا في العالم - Android و iOS، تقومان بطرح إصدارات جديدة من برامجهم سنويًا ، يتبعها تحديثات دورية أصغر لعدة سنوات لإصلاح أي مشكلات أخرى قد تظهر لاحقاً.

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وفقا لتقارير أمنية، فإن هواتف قديمة لشركات مثل موتورولا وسامسونغ وسوني وإل جي تم فصحها واكتشف وجود نقاط ضعف بها، ما يعني أن أي شخص يستخدم هاتف Android تم إصداره في عام 2012 أو ما قبله - بما في ذلك الأجهزة الشائعة في ذلك الوقت مثل Samsung Galaxy S3 و Sony Xperia S - يجب أن يكون "قلقًا بشكل خاص"، بحسب ما ذكر موقع صحيفة مترو البريطانية

وعادة ما تشجع الشركات المنتجة لأنظمة التشغيل مستخدميها بالانتقال إلى إصدار أحدث بعد عمل التحديثات الأمنية للأنظمة السابقة عدة مرات. لكن على الجانب الآخر فإن الشركات لا تقوم عمداً بتحديث بعض الهواتف القديمة بعد مرور ثلاثة سنوات، ما يدفع المستهلكين لشراء طراز جديد من الهواتف أو الأجهزة المحمولة، ما يجعل الهواتف ذات نظم التشغيل القديمة تنهي في مكب النفايات.

وفي المقابل، قالت غوغل "نحن ملتزمون بتحسين الأمان لأجهزة اندرويد Android كل يوم. نحن نقدم تحديثات الأمان مع إصلاح الأخطاء وغيرها من أشكال الحماية كل شهر، ونعمل باستمرار مع شركاء الأجهزة وشركات الاتصالات لضمان حصول مستخدمي Android على تجربة سريعة وآمنة مع أجهزتهم." بحسب بيان تلقته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ع,ح.