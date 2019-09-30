 باحث أمني يكتشف ثغرة لكسر حماية آيفون نهائياً | علوم وتكنولوجيا | DW | 30.09.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

علوم وتكنولوجيا

باحث أمني يكتشف ثغرة لكسر حماية آيفون نهائياً

اكتشف باحثي أمني وجود ثغرة في نظام تشغيل "آي أو إس" تسمح بكسر حماية مئات الملايين من هواتف آيفون بشكل دائم، مضيفاً أن شركة آبل عاجزة عن غلق هذه الثغرة بأي تحديث لبرامجها.

Deutschland Symbolbild mobiles Bezahlen | Kreditkarte scannen (picture-alliance/imageBROKER/O. Maksymenko)

"ملحمة كسر حماية الآي أو إس (جيلبريك)". بهذه العبارة وصف أحد خبراء المعلوماتية الذي يُطلق على نفسه في تويتر اسم "axi0mX" بتغريدة له الثغرة الأمنية الموجودة في جميع الأجهزة التي تستخدم نظام "آي أو إس" مع معالجات A5 إلى A11، بما في ذلك جميع الهواتف الذكية، من "آيفون إس 4" إلى "آيفون إكس". كذلك يمكن أن تكون أجهزة الكمبيوتر اللوحية وساعات "آبل"، بل وتلفزيونها أيضاً معرضة لخطر هذه الثغرة الأمنية.

ونشر المستخدم، الذي يكتب على حسابه أنه خبير في خدمة "غيت هاب" على الإنترنت، الخلل الذي تعاني منه هذه الهواتف وأوضح نقاط الضعف في نظام تشغيلها. لكن الخطر الحقيقي،  بحسب الخبير، هو أن "آبل" لا يمكنها غلق هذه الثغرة بواسطة أي تحديث للنظام.

ودعا الخبير في خدمة "غيت هوب" هذه الثغرة الأمنية بـcheckm8 (أي "كش ملك" بالعربية)، مضيفاً أنها موجودة في جذر النظام وتمنح المهاجمين وصولاً عميقاً إلى الأجهزة التي تعمل بنظام "آي أو إس" إلى مستوى يستحيل معه أن تمنعه شركة "آبل" أو أن تُصلحه في تحديث برمجي مستقبلي، الأمر الذي قد يجعلها واحدة من أخطر الثغرات في هواتف "آيفون" منذ سنوات.

ومع ذلك، يبدو أن "آبل" أصلحت هذه الثغرة في معالجها (A12)، ما يعني أن هواتف "آيفون 10 إس" و"آيفون 10 آر" و"آيفون 11" وآيفون "11 برو" في مأمن من خطرها.

ويمكن من خلال هذه الثغرة تنصيب برامج غير معتمدة من "آبل" على الهاتف. وقد يكون هذا مبعث سعادة لمستخدمي تلك الهواتف، إلا أن هناك الكثير من البرامج الضارة أيضاً. ومن أجل كسر حماية هواتف "آبل" وأجهزة "آيباد"، ينبغي على المخترقين ربط الهاتف بأجهزتهم عن طريق منفذ "يو إس بي"، ويجب تفعيلها في كل مرة من خلال جهاز حاسوب. لكن لا يمكن القيام بكسر الحماية عن بعد وتنصيب البرامج.

لكن ماذا تعني هذه الفجوة الأمنية بالنسبة للمستخدمين؟ عن ذلك يقول مستخدم تويتر: "على الأرجح فإن هذا هو  التطور الأعظم في مجتمع كسر حماية الآي أو إس (جيلبريك)"، مضيفاً: "أنشر هنا نقطة الضعف مجاناً لمجتمع الجيلبريك وللباحثين في مجال أمن المعلومات".

وبحسب مجلة "وايرد" الأمريكية التقنية، فإن ثغرة الأمان تتمثل في أنه من خلال هذه الثغرة يمكن أن يتجاوز ما يُسمى بذاكرة القراءة فقط (ROM) الموجود في الجهاز، وهي الذاكرة المستخدمة عند توصيل الجهاز لأول مرة ويحدد في "آبل" نظام التشغيل والبرامج والتطبيقات التي تعمل على الجهاز .

يُذكر أن شركة "آبل" لم تعلق حتى الآن على اكتشاف هذه الثغرة.

ع.غ/ ي.أ

  • Mobiltelefon - Nokia Communicator 9110 (picture-alliance/dpa)

    دع الموبايل وابدأ الحياة!

    أشد الضرر يقع على المراهقين

    أهم فئة تتعرض لإدمان الهاتف المحمول بشكل مرضي هي فئة المراهقين، وخاصة تلامذة المدارس تحت سن الثامنة عشرة، حيث تشغلهم عن دراستهم وتحصيلهم ومذاكرتهم، وأغلب المدارس في ألمانيا تمنع تشغيل الهاتف المحمول في حرم المدرسة. يشيع عبر العالم تطبيق "ميوزيكالي" الذي يعتبر وسطا اجتماعيا للمراهقين كما تُظهر الصورة.

  • Saudi Arabien moderne Menschen (picture alliance/JOKER/K. Eglau)

    دع الموبايل وابدأ الحياة!

    من أسباب الطلاق!

    تتعرض كثير من الزيجات الحديثة الى هزات خطيرة بسبب إدمان أحد أو كلا الزوجين على استخدام الهاتف المحمول وتطبيقاته الذكية. وسائل التواصل الاجتماعي باتت من أسباب الطلاق المباشرة في كثير من مناطق العالم. الزوج مشغول بعمله ، والزوجة مشغولة بصديقاتها وأصدقائها، فتكون الحياة الزوجية الجديدة بلا أمل. الصورة لعريسين شابين في الرياض بالسعودية وهما منشغلان بهواتفهما المحمولة.

  • Mann telefoniert im Freien (picture-alliance/Beyond)

    دع الموبايل وابدأ الحياة!

    سبب لتخريب العطلات

    كثير من الناس ينشغلون أثناء عطلهم باستخدام الهواتف المحمولة، وينغمسون في عوالم التواصل الاجتماعي، ومتابعة الأخبار أو متابعة أسعار البورصة، أو متابعة اخبار الأقارب والأصدقاء. بل إنّ بعضهم يتلقى إشعارات من زملائه في العمل طيلة وقت العطلة، ما يجعل عطلهم دون مذاق، ويبقى توتر العمل اليومي مرافقا لهم حتى في أجمل مناطق العالم.

  • Symbolbild - Handys in Afrika (Getty Images)

    دع الموبايل وابدأ الحياة!

    الطفولة في خطر!

    أطفال اليوم باتوا لا يعلبون، وحين يلتقون يكون هاجسهم تصفح هواتفهم، ويحدث هذا في كل مناطق العالم دون استثناء، بعضهم يمارسون ألعابا إلكترونية، وبعضهم يشاهدون فيديوهات على يوتيوب، أما البنات فيتواصلن عبر شبكات ميوزيكالي الدولية الخاصة بالمراهقات غالباً. الصورة لطفلين من إثيوبيا منشغلان بهاتف محمول غير ملتفتين إلى بعضهما ولا يلعبان.

  • Experiment Eine Woche ohne Smartphone (picture-alliance/dpa)

    دع الموبايل وابدأ الحياة!

    اسبوع بلا هواتف

    كثير من المدارس الألمانية تسعى إلى تحرير الطلبة من "عبودية" إدمان الهاتف المحمول، فتنضم مبادرة تقلل من استخدامه. في الصورة، طلبة الصف العاشر في مدرسة إعدادية بمدينة براون شفيغ بولاية سكسونيا السفلى، امتثلوا لتجربة "أسبوع دون هاتف محمول" وسلموا هواتفهم إلى مدرسيهم ومدراستهم.

  • Elektroschrott (picture alliance / JOKER)

    دع الموبايل وابدأ الحياة!

    كل سنة بهاتف جديد !

    سرعة التطور العلمي، لا تواكب سرعة نمو الدخل، وأغلب الناس ما يكاد أن يتقن استخدام الهاتف الجديد، حتى يتغير موديله، وتظهر نسخة جديدة بخدمات أفضل وسرعة أكبر، ما يعني أنّ عليه شراء جهازٍ جديدٍ ورمي جهازه القديم لأنّ أحداً لا يرضى أن يشتريه. إنه تبذير بلا حدود، والمشهد الظاهر في الصورة موجود في بيوت أغلب الناس، كوم من هواتف قديمة.

  • Kuba Frau telefoniert mit Handy in Havanna (picture-alliance/dpa/A. Ernesto)

    دع الموبايل وابدأ الحياة!

    الموبايل في الشارع سبب للحوادث

    استخدام الموبايل في الشارع أثناء المسير وأثناء قيادة السيارة والدراجة، سبب أكيد للحوادث. لذا تمنع قوانين المرور في كل العالم استخدامه أثناء السياقة بشكل مباشر. الأهم من ذلك أنّ الانسان يصبح متوفرا على الخط متى شاء أيّ شخص أن يطلبه وبذلك يفقد إلى أبدٍ خصوصية يومه. الصورة لفتاة كوبية بشارع في العاصمة هافانا وهي تستخدم هاتفها المحمول.

  • Deutschland Bundeskanzlerin Angela Merkel (picture-alliance/dpa/R. Jensen)

    دع الموبايل وابدأ الحياة!

    هموم مضاعفة على الساسة

    السياسيون عبر العالم هم أكثر الناس انشغالا بسبب الهاتف المحمول، وكثير منهم يستعمل هواتف للعمل والمكتب والاتصال العام والبرلمان إضافة الى الهاتف الشخصي، ما يجعل أوقاتهم كلها مشغولة باستمرار، ويتساءل المرأ كيف يتخذون قراراتهم وسط كل هذا الانشغال المزمن؟ في الصورة المستشارة الألمانية انغيلا ميركل تتكلم بهاتفها المحمول بمقر البرلمان الألماني (بوندستاغ) في برلين.

  • Junge Menschen Smartphone Symbolbild (Fotolia/william87)

    دع الموبايل وابدأ الحياة!

    الأسرة يهددها الموبايل !

    وحدة الأسرة واجتماعها في دفء البيت بات مهددا باستمرار بانشغال أفرادها بهوافتهم المحمولة. ويعاني الآباء والأمهات من انشغال أولادهم بهواتفه إلى درجة تجعلهم ينعزلون عن محيط الأسرة واجتماعها، ويتفاقم هذا الأمر في الغرب بانشغال الجميع خارج المنزل طيلة اليوم، ويصبح اللقاء اليتيم الذي يجري يوميا لنصف ساعة أو ساعة، سببا للعتب والنكد، أو يتحول إلى مجرد أمنية.

  • Ohrenschmerzen (Colourbox/A. Furman)

    دع الموبايل وابدأ الحياة!

    مرض رقبة الموبايل

    تشير دراسات إلى أننا نحدّق نحو أربع ساعات يومياً باتجاه الأسفل أي باتجاه شاشة الهاتف. وهذا يضر بالعمود الفقري. فوزن الرأس يصل لخمسة كيلوغرامات. وعندما يميل إلى الأمام بقوة، يزداد وزنه أكثر، ليصل حتى سبعة وعشرين كيلوغراما، أي بوزن ثلاثة صناديق مشروبات تقريباً. تخيل أن فوق رقبتك يومياً 3 صناديق مشروبات غازية ! ملهم الملائكة

    الكاتب: ملهم الملائكة


مختارات

لهذا السبب قررت آبل إصدار آيفون باللون الأحمر!

أطلقت شركة آبل وفي حالة نادرة، "الإصدار الأحمر" من نسختي آيفون8 وآيفون بلاس8، بالإضافة إلى إصدارها أغلفة حمراء لمنتجات أخرى. تأتي هذه الخطوة ضمن شراكة مع منظمة خيرية، فما السر وراء اللون الأحمر؟ (10.04.2018)  

العثور على ما يشبه الآيفون بعمر 2100 سنة بمقبرة في روسيا

اكتشف علماء الآثار شيئا استثنائيا، في عملية تنقيب قاموا بها مؤخرا في منطقة أتلانتس الروسية. فقد تمكنوا من العثور على هاتف "آيفون" عمره 2137 سنة، في قبر امرأة شابة. فما حقيقة هذا الاكتشاف؟ (08.09.2019)  

بعد أكثر من 20 سنة خدمة ـ مصمم "الأيفون" يترك شركة آبل

مصمم أجهزة الأيفون والأيباد والأيماك، والذي ساهم خلال أكثر من عشرين عاما في تحويل آبل لواحدة من أكبر شركات العالم، قرر الرحيل عنها، وهذه هي الأسباب. (28.06.2019)  

دع الموبايل وابدأ الحياة!

استولت الهواتف الذكية على حياة الإنسان، وباتت تدمر جوانب هامة من إنسانيته. ورغم المساحات والآفاق التي تفتحها أمامه، فإنّها تبعده عن أهله وأحبته وخاصة من يعيش منهم معه تحت سقف واحد. الحياة مع الموبايل وبدونه في ملف صور. (31.10.2017)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

أبل تكشف عن آيفون بثلاث كاميرات  

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

الديدان قد تكون مقززة لكن لها فوائد كثيرة!  

أنواع الحساسية في ألمانيا.. من غبار الطلع إلى شعر الحيوانات  

أولى صور كواكب المجموعة الشمسية  

الروبوت البشري خلال خمسة قرون  